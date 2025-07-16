2025年第1四半期、暗号資産市場は依然として高いボラティリティから逃れられませんでした。米国大統領ドナルド・トランプ氏のソーシャルメディア上での発言が市場の一時的な熱狂を引き起こし、*URLS-BTC_USDT*の価格は最高値の$95,000まで急騰し、暗号資産市場全体の時価総額は再び$3兆を超えました。しかし、この上昇は長くは続かず、市場は急速に調整局面に入り、投資家は暗号資産市場の特徴である2025年第1四半期、暗号資産市場は依然として高いボラティリティから逃れられませんでした。米国大統領ドナルド・トランプ氏のソーシャルメディア上での発言が市場の一時的な熱狂を引き起こし、*URLS-BTC_USDT*の価格は最高値の$95,000まで急騰し、暗号資産市場全体の時価総額は再び$3兆を超えました。しかし、この上昇は長くは続かず、市場は急速に調整局面に入り、投資家は暗号資産市場の特徴である
2025年の有望な暗号資産投資：変動の激しい市場で注目すべき戦略的トークン

2025/7/16
2025年第1四半期、暗号資産市場は依然として高いボラティリティから逃れられませんでした。米国大統領ドナルド・トランプ氏のソーシャルメディア上での発言が市場の一時的な熱狂を引き起こし、*URLS-BTC_USDT*の価格は最高値の$95,000まで急騰し、暗号資産市場全体の時価総額は再び$3兆を超えました。しかし、この上昇は長くは続かず、市場は急速に調整局面に入り、投資家は暗号資産市場の特徴である変動性と予測不可能性を改めて思い知らされました。

目まぐるしく変化する金融市場情勢の中で、投資家は常に「混乱の中で、いかにしてチャンスをつかむか」という永遠のジレンマに直面します。2025/3/11、突如として世界中の金融市場を襲った市場の暴落により、米国株式市場と暗号資産市場は大きな打撃を受けました。しかし、ウォーレン・バフェット氏の有名な格言「他者が恐れているときに、貪欲であれ」に従い、一部の賢明な投資家は、下落を好機と捉え、いずれ市場が回復した際に利益を得ることを期待して押し目買いをすることを選びました。

1. 主流の暗号資産：ビットコインへの戦略的投資


暗号資産市場のリーダーとして、ビットコインは過去5年間で驚異的な成長を遂げました。$3,800の安値から、$109,568近くまで急騰し、現在は$83,000前後で推移しており、20倍以上の成長を遂げています。


短期的な市場の下落にもかかわらず、暗号資産業界におけるいくつかの重要な動向は注目を集め続けています。特に、米国のトランプ大統領がビットコインの戦略的準備金を創設する大統領令に署名したことは、暗号資産に対する強い支持を示しています。同時に、アブダビの政府系ファンドもビットコインへの多額の投資を行っており、米国の銀行でも暗号資産のカストディサービスを開始する準備を進めているところが増えています。ゴールドマン・サックスもビットコインに数十億ドルを投じており、暗号資産の金融の主流としての地位をさらに確かなものにしています。

また、トランプ政権は米国における暗号資産の包括的な規制枠組みを構築するための積極的な取り組みを行っています。焦点は、これまでの規制の曖昧さを解消し、管轄権の重複問題に対処することにあります。その結果、規制の枠組みはイノベーションを促進する方向へと進化し、多様な見解を統一するためのより明確で一貫性のある規制枠組みを確立するための大きな進歩が遂げられています。

短期的な市場変動は、さまざまな要因により続く可能性がありますが、暗号資産市場の長期的な成長性は疑いようがなく、特に*URLS-BTC_USDT*についてはその傾向が顕著です。

2. AIエージェントの台頭


昨年末、アルトコイン市場で最も注目され、最も大きな上昇を記録したのはAIエージェント関連のトークンでした。ほとんどのAIエージェント関連トークンはピーク時から大幅に下落しましたが、現実世界での実用化と商業化に焦点を当てていることから、引き続き関心を集めています。AIエージェントは、自動取引、資産管理、市場のデプス分析、クロスチェーン取引など、さまざまな重要な分野にまたがって活用されています。実用アプリケーションの進歩に取り組むプロジェクトは今後の回復が期待されます。

  • フレームワークプロジェクト
AIエージェントフレームワークは、AIエージェントエコシステムの基盤として機能し、開発の障壁を低くし、AIアプリケーションの展開を加速させることで、大きな価値を提供します。例えば、AI16zは、さまざまな分野で高い潜在能力を持つAIエージェントやコンセプトに投資するベンチャーキャピタルモデルを採用しています。このプロジェクトは、AIエージェントインフラ構築の展望を形作る上で、Elizaのようなフレームワークやオープンソース戦略を活用して、そのポジションを強化しています。AI16zの創設者であるShaw Walters氏は最近、X（旧Twitter）上で、Eliza V2の開発が進行中であることを発表しました。この新バージョンは、より柔軟性が高く、スケーラビリティに優れ、幅広いユースケースや複雑なインタラクションをサポートすることが可能になる予定です。

開発者の中でも最も人気の高いプロジェクトの1つである*URLS-AI16Z_USDT*は、特にEliza V2のリリースが近づいていることから、成長の可能性を秘めています。

  • 発行プラットフォームプロジェクト
Bankrの主な機能には、トークンスワップ、指値注文、送金、トークン発行などがあります。ユーザーはソーシャルメディアアカウント経由で登録後、自然言語コマンドを使用して、Bankrbot上で暗号資産の一連の操作をシームレスに行うことができます。

このプラットフォームのトークンである*URLS-BNKR_USDT*は、時価総額$4,450万を達成し、AI市場の8.96%シェアを占めています。


3. ミームセクター


AIエージェントセクターに加え、ミームセクターは強力な拡散力を持つため、アルトコインの急騰をしばしば主導することが多い点で注目に値します。

  • 動物系ミームコイン
ビットコインを$9万近くまで押し上げた「トランプ効果」に続き、「マスク効果」も発生しました。イーロン・マスク氏は、*URLS-DOGE_USDT*の支持者として知られ、「DOGEの父」とも言われており、当該トークンに大きな影響をもたらす可能性があります。政治関連のニュースが好調なことから、DOGEの将来は有望で、過去最高値を更新する可能性もあります。さらに、ビットコインとイーサリアム現物ETFの承認により、Dogecoinの見通しが強まり、Dogecoin ETFの承認待ちの状態となっています。

  • 著名人関連のミームコイン
*URLS-TRUMP_USDT*はドナルド・トランプ大統領が上場したミームコインであり、大きな注目を集めました。わずか48時間で、初期投資家は著名人効果に乗り、大きな利益を得るなど、話題性に富んでいます。「ラグプル」に関する議論が沈静化するにつれ、市場の関心も薄れる可能性がありますが、トランプ大統領の関与により、特にTrump OrganizationがメタバースとNFTプラットフォームの「TRUMP」の商標登録を申請したことで、今後も注目が集まることは確実です。これはさらなる価格上昇のトリガーとなる可能性を秘めています。

こうした動きの中で、暗号資産市場ではその独自の利点により、MEXCが際立っています。迅速なトークン上場と市場動向への素早い対応で知られるMEXCは、最低水準の取引手数料と多様な投資オプションを提供しています。最近、MEXCはミームコインの取引専用ゾーンであるMEME+を導入し、投資家により効率的で利用しやすい取引プラットフォームを提供しています。

短期的な市場の変動はあっても、暗号資産の長期的な成長の可能性は依然として大きいものです。投資家は冷静さを保ち、市場動向を分析し、投資機会を捉えるべきです。MEXCは、投資家の資産形成における重要なパートナーとなるでしょう。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

