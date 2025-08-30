パウエルの利下げ示唆とETHの過去最高値：市場ラリーを牽引する要因は？





この講演はパウエル氏の任期最後の公的発言でもあり、長らく待たれていた政策転換点として市場は即座に反応。米株は急騰し、ダウ平均は+1.89%、S&P500は+1.52%、ナスダックは+1.88%上昇。暗号資産関連株もさらに大きく値を伸ばし、SharpLink、BitMine、Coinbase などが顕著な上昇を見せました。





















2025年初頭以降、市場は米連邦準備制度による利下げの可能性を予想していました。ところがジェローム・パウエル議長は一貫してタカ派的な姿勢を維持し、トランプ大統領からの圧力が強まる中や、労働市場の冷え込みを示す兆候が現れる中でも、明確なシグナルを示すことを拒み続けました。彼は繰り返し、適度に引き締められた金融政策を維持することの重要性を強調しました。





しかし、ジャクソンホール・シンポジウムでのパウエル議長の発言は、微妙な変化を示唆するものでした。彼はこう述べました―「労働市場は特に逼迫しているわけではなく、下方リスクが高まっているため、持続的なインフレ圧力が続く可能性は低いように思われる」。市場はこれを利下げへの前兆と解釈しました。さらにパウエル議長は、もし労働市場の逼迫が物価安定を脅かすようであれば、FRBは予防的に行動すると付け加えました。





これは、パウエル議長がこれまでの強硬姿勢から、よりハト派的なトーンへと移行したことを示すものであり、市場における利下げ期待を大きく高めました。市場データによると、9月に0.25%（25ベーシスポイント）の利下げが実施される確率は、パウエル氏の講演前の75.5%から講演後には91.1%へと急上昇しました。今年残り3回のFOMC会合で少なくとも2回の利下げが行われる可能性も83.9%に達し、金融政策の見通しにおける大きな転換を示しています。









パウエル氏の講演は、市場において金融政策の転換点とすぐに受け止められましたが、詳細を精査すると、その発言は本格的な緩和へのコミットメントというよりも、防御的な政策的対応余地を示したに過ぎないことがわかります。パウエル氏は、米国の政策金利が昨年と比べて中立金利にかなり近づいており、その幅は約100ベーシスポイントの範囲内で推移していると強調しました。これはFRBが行動ペースを緩める可能性を示唆していますが、引き締めが終了したことを意味するわけではなく、緩和が差し迫っていることを示すものでもありません。また労働市場についても、「独特の均衡状態」にあり、需給の双方が同時に弱まっていると明言しました。この傾向が制御不能に陥れば、大規模なレイオフと失業率の急増は避けられないと警告しました。したがって、この一連の発言は、市場に「時期尚早なハト派シグナル」というよりも、潜在的リスクに先手を打つための政策余地を残したものと捉えるべきです。









もし利下げ期待が今回のラリーの火種となったのであれば、ETHの爆発的な上昇は複数の要因が共鳴した必然的な結果でした。









オプション市場におけるショートスクイーズ効果が最も即効性のある起爆剤となりました。Coinglassの8月27日のデータによると、過去24時間で強制決済額は$2億7,000万に達し、その大半がショートポジションに集中していました。多くの弱気なETHトレーダーがポジションを強制的に決済させられ、その結果、上昇圧力が増幅され、ラリーは本格的なショートスクイーズへと発展しました。













オンチェーンデータによれば、BitMine（BMNR）は過去12時間で131,736ETHを受け取りました。8月27日時点で、BitMineのETH保有量は約170万ETHに達しています。





















外部要因に加え、イーサリアムエコシステムそのものの力強い成長がETH上昇を支える主要な柱となっています。最近では、レイヤー2、ステーキング、インフラ分野のトークンがいずれも上昇しており、イーサリアムの長期的発展への楽観的な見方が反映されています。













パウエル氏の利下げを示唆するハト派的シグナルは、金利上昇への懸念を和らげ、投資家のリスク選好を改善しました。この変化は特に暗号資産市場で顕著に現れました。高リスク・高リターン資産であるETHは、この期待のもとで瞬く間に注目の的となり、安全資産からリスク資産への資金シフトが進み、ETHの上昇をさらに後押ししました。









全体として、イーサリアムの急騰は、パウエル氏の発言によって喚起された政策期待の反映であると同時に、市場心理、オンチェーン資本フロー、機関投資家によるストーリーテリングが共鳴し合った結果でもあります。 ただし、その今後の軌道については依然として慎重な見極めが必要です。





もし9月に米連邦準備制度理事会（FRB）が利下げを実施すれば、市場からのポジティブな反応はさらに増幅され、ETHは新たなブレイクアウトサイクルへと突入する可能性があります。 一方で、利下げが遅れたり規模が予想を下回ったりした場合、市場は急激な調整に見舞われる可能性があり、ラリーを追いかけた投資家の一部はすでにFOMO（取り残される恐怖）に起因する損失を感じ始めています。 さらに重要なのは、イーサリアムを巡るナラティブをめぐる戦いは始まったばかりだという点です。「ETH-per-share（株式の1株あたり利益に類似する評価フレームワーク）」に匹敵する評価基準を確立できた者が、市場における構造的な議論を主導する優位な立場を握ることになるでしょう。













世界最大のETH保有者であるBMNRは、1,200,000ETH以上（約$50億相当）を蓄積し、グローバルETH供給量の5%をステーキング利回り目的で掌握することを目標としています。BMNRはETHの金融商品化におけるベンチマークとして機能し、機関投資家が参入するための重要な入り口を担っています。













EthenaはそのStablecoinX部門を通じて、循環供給量の約8%に相当する$2億6,000万分のENAトークンを6週間以内に買い戻す計画を発表しました。さらに「fee switch」メカニズムを稼働させ、プロトコル収益をsENA保有者に分配しています。予測される利回りは年間4%という保守的なシナリオから、楽観的には10%以上に達する見込みです。ENAは、柔軟性の高い合成資産として、明確な利回り主導型のナラティブを備えています。

















今回のイーサリアムのラリーは、政策シグナル、資本フロー、市場ナラティブの多次元的な相互作用の産物です。 パウエル氏の講演が火種を点けましたが、真の燃料は機関投資家の参入、ショートスクイーズ、エコシステムの成長、そしてナラティブの再構築から供給されました。 ETHはもはや単なる資産ではなく、金融ナラティブと資本構造が交差する中心的な舞台へと進化しています。 この舞台の上で、政策と市場、ナラティブと信念、リスクと機会は、今後も必然的に交錯し、展開され続けると予想されます。









