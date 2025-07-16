PoMコンセンサスがミーム経済を再構築：$Mが分散型価値の新時代を切り開く









本記事では、MemeCoreのプロジェクト概要、技術的な特長、その背後にある理念、そしてネイティブトークン$Mのトケノミクスおよびユースケースについて探ります。MemeCoreのエコシステム、パートナーシップ、将来性を包括的に分析することで、本プロジェクトがブロックチェーン分野にもたらす新たな可能性を明らかにしていきます。









MemeCoreは、ミームコインのために特化して設計されたレイヤー1ブロックチェーンであり、クリエイター、投資家、コミュニティがミームや分散型アプリケーション（dApps）を通じて交流できる分散型の開かれたプラットフォームとして構築されています。MemeCoreの中核的な使命は、拡散力のあるミーム経済を育成し、持続させることにあります。誰もが自由にトークンを発行し、文化的貢献から利益を得て、分散型かつミームネイティブな環境の中で自由に構築できるようにするのです。MemeCoreは、ミームコインを共有所有とバイラルなイノベーションのためのツールと捉えており、あらゆるSNS投稿、ミームのリミックス、オンチェーンでのやり取りが経済的なフィードバックループの一部となるような、文化がそのまま資本となる参加型エコシステムの構築を目指しています。













MemeCoreの革新の中核には、独自のPoM（プルーフ・オブ・ミーム）コンセンサスメカニズムがあります。PoMは、ソーシャルな拡張性、コミュニティの参加、分散型ガバナンスを、ブロックチェーンのセキュリティおよびインセンティブ構造に統合した新しいモデルです。以下に、PoMシステムの主な技術的特徴を示します。









PoMでは、他のブロックチェーン上のミームコインをMemeCoreネットワークのバリデーターにステーキングすることが可能です。このクロスチェーンステーキングにより、ネットワークのセキュリティが強化されるとともに、MemeCoreはミームコインのマルチチェーンハブとしての役割を果たし、エコシステム内の多様性と流動性の向上が促進されます。









MemeCoreは、$MとERC-20トークンの両方をバリデーターおよびステーキング参加者に対して配布するデュアル報酬構造を採用しています。この仕組みにより、より幅広い参加が促進され、ネットワークのアクティビティと長期的な経済的持続可能性が確保されます。









MemeCoreのバリデーターになるには、少なくとも$Mを700万枚以上ステーキングする必要があります。70秒ごと（すなわち10ブロックごと）に、ステーキングランキングに基づいて上位7名のバリデーターが選出されます。この動的な選挙システムは、バリデーター間の競争と分散性を促進します。









MemeCoreでは、プラットフォーム上で発行される各ERC-20トークンに対し自動的にボールトが作成されます。このボールトにはトークン総供給量の5%がロックされ、1,000日間にわたって段階的に分配されます。この仕組みにより、長期的な流動性が支えられ、長期保有者および貢献者への報酬が提供されます。









PoMは、明確に構築された報酬分配モデルを採用しています：





バリデーター：ブロック報酬の99%は、上位7名のバリデーターに均等に分配されます。さらに、実際にブロックを生成したバリデーターには1%の追加ボーナスが付与されます。

ステーキング参加者：報酬の24%はミームコインのステーキング参加者に割り当てられ（バリデーター手数料15%）、75%は$Mのステーキング参加者に割り当てられます（バリデーター手数料10%）。





この報酬設計により、バリデーターとステーカーのインセンティブが整合し、ミームコイン保有者および$M保有者の双方からの積極的な参加が促進されます。









MemeCoreは、Meme 2.0というコンセプトのもとに構築されています。これは、ミームコインが単なる投機対象から進化し、文化、価値交換、コミュニティの協調のためのツールへと変貌を遂げるというビジョンです。この新たなパラダイムでは、ミームはコンテンツであると同時に、通貨、ガバナンスメカニズム、創造的表現の手段としても機能します。MemeCoreは独自のPoMコンセンサスを活用し、オフチェーンでの社会的影響力（例：ミームの拡張）とオンチェーンでの活動（例：ステーキングや取引）を結びつけることで、ユーザーのエンゲージメントやコンテンツ制作に報酬が還元される動的な経済フィードバックループを形成しています。





ミームコインに特化して構築されたMemeCoreは、ソラナのような汎用レイヤー1チェーンとは異なり、流動性インセンティブの強化、シームレスなクロスチェーン統合、コミュニティ中心の報酬モデルなど、カスタマイズされた機能を提供する点で際立っています。また、EVM互換性を備えているため、イーサリアムベースのプロジェクトや流動性との統合が容易で、導入が進みやすくなっています。とはいえ、MemeCoreが混雑するレイヤー1市場で競争優位を確立するには、ネットワーク性能とコミュニティ活性化における明確な強みを示す必要があります。









$Mは、MemeCoreエコシステムのネイティブユーティリティトークンであり、最大供給量は100億枚に設定されています。ネットワーク運用、ガバナンス、経済活動の中心的な役割を担い、エコシステム全体を支える基盤資産として機能します。









$Mは、MemeCore内で以下の主要な用途を持ちます：





ネットワークトランザクション手数料：MemeCoreメインネット上での取引に使用され、ネットワークの安全性と運用効率を支えます。

PoMコンセンサスへの参加：バリデーターがブロックを提案・検証する際に必要となるトークンであり、PoMの中心要素です。

ステーキング資産：ユーザーは$Mをバリデーターにステーキングすることで報酬を獲得し、ネットワークのセキュリティを強化しながら受動的収益を得ることができます。

ガバナンス権限：トークン保有者は分散型ガバナンスに参加し、ネットワークの将来に関わる重要な意思決定に投票できます。













$Mの総供給量は50億枚（5,000,000,000 M）に上限が設けられています。この配分戦略は、エコシステムの長期的な持続可能性を支え、コミュニティの参加を促進しつつ、チームとガバナンスのバランスを取ることを目的としています。





詳細なトークン配分は以下の通りです：





58% – コミュニティ： 最大の配分がコミュニティ主導の成長と分散化への強いコミットメントを示しています。各種インセンティブを通じて、エコシステムの拡大とユーザーの積極的な参加を促します。





15% – 財団： 技術的アップグレード、エコシステム支援、パートナーシップ、マーケティング活動など、継続的な開発資金として確保されます。





13% – コア貢献者： 初期貢献者や技術チームへの報酬として配分されており、プロジェクトの長期的な成功に不可欠な人材の確保と維持を目的としています。





12% – 投資家： プロジェクトの初期段階で重要な資金とリソースを提供した支援者向けに割り当てられています。





2% – ミームトレジャリー： ミーム文化の発展、コミュニティとの関わり、ブランドプロモーションのために特別に確保されたリザーブであり、文化的影響力の強化とユーザーのロイヤルティ向上を目指しています。









MemeCoreエコシステムは、ミームコインの生成・取引・コミュニティ参加を支えるさまざまなプロジェクトやアプリケーションから構成されています。以下は主要な構成要素とその機能です：

プロジェクト名 詳細 リンク MemeX クリエイターが簡単にミームコインを生成・配布できるプラットフォーム https://memex.xyz/ PUPA MemeCore上で新トークンを作成するプロセスを簡略化 https://pupa.memecore.com/token-mint Everyswap MemeCoreエコシステム内でのトークン取引を可能にするサービス https://everyswap.io/swap MemeCore Stake $Mのステーキングにより報酬を得ることができる機能 https://memecore.network/stake SQD ミームコイントレーダーやクリエイター向けのデータインサイトを提供 https://www.sqd.ai/





これらのプロジェクトは、MemeCoreの実用性と魅力を高める豊かで相互接続されたエコシステムを形成しています。また、MemeCoreは「エコシステム統合助成プログラム（Ecosystem Integration Grant Program）」を通じて革新を促進しており、分散型金融 (DeFi)、ゲーム、ソーシャルアプリなど多様な分野の新規プロジェクトがメインネットに参加することを奨励しています。









MemeCoreは、Neoブロックチェーンとの戦略的パートナーシップによって、プロジェクト開発における重要なマイルストーンを達成しました。Neoは、スマートエコノミーの発展を目指すオープンソースのスマートコントラクトプラットフォームであり、MemeCoreの成長を加速させるために初期のインフラ支援とコミュニティ連携を提供しました。この協業は、Meme 2.0時代の到来を目指し、ミームの拡散力と分散型ガバナンスを組み合わせることで、新たなミーム主導のアプリケーション・エコシステムを生み出すことを目指しています。





Neoとのパートナーシップは、MemeCoreの技術的基盤の強化に加え、Neoのコミュニティリソースを通じた市場へのリーチ拡大にも寄与しました。今後は、他のブロックチェーンやプロジェクトとのさらなる協業を通じて、ミームコイン領域でのリーダーシップをさらに強化していくことが予想されます。









MemeCoreは、Meme 2.0革命の最前線に立つ存在です。これは、ミームコインを単なる投機資産ではなく、文化・経済・ガバナンスのためのツールとして再定義するパラダイムシフトです。PoMコンセンサス、EVM互換性、そして堅牢なエコシステムを通じて、MemeCoreはミームコインの生成・取引・コミュニティ参加において前例のない機会を提供しています。





MemeCoreはソラナのような高性能チェーンとの激しい競争に直面しています。ソラナはそのスピードと低手数料によって、BONK、WIF、POPCATといった人気トークンの成功を支え、ミームコインエコシステムの主要なプラットフォームの一つとなっています。MemeCoreが差別化を図るためには、優れた流動性インセンティブ、シームレスなクロスチェーンインターオペラビリティ、卓越したコミュニティ参加ツールを提供する必要があります。





エコシステムの拡大と新規プロジェクトの参加が進む中で、MemeCoreはミームコイン市場における中核的なインフラレイヤーとしての地位を確立する可能性を秘めています。文化的な焦点、技術革新、分散型ガバナンスを重視する姿勢を融合したMemeCoreは、ブロックチェーン業界の中でも際立った存在となっています。









MemeCoreは、ブロックチェーン技術とミーム文化の力強い融合を体現するプロジェクトです。革新的なPoMコンセンサス、堅牢なトケノミクス、活気あるエコシステムを通じて、創造性とコミュニティ主導の成長を促進する分散型プラットフォームを提供しています。MemeCoreエコシステムの中核である$Mは、トランザクション、ガバナンス、参加インセンティブ（デュアル報酬メカニズム）を支える役割を担っています。さらに、Neoとの戦略的パートナーシップにより、MemeCoreの技術基盤と市場ポテンシャルは一層強化されています。









3）注文タイプを選び、数量・価格などの条件を入力して取引を完了させます。







