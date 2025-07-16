ブロックチェーンと暗号資産の急速な進化の中で、ミームコインは独自の性質を持つ暗号資産として登場し、その拡散力とコミュニティ主導の性質によって、世界中の投資家の注目を集めています。しかし、ミームコインの可能性は投機的な取引をはるかに超えるものです。MemeCoreは、ミームコインのために特化して設計されたレイヤー1ブロックチェーンであり、2025年2月12日に正式にローンチされました。ミームと分散型ブロックチェーンと暗号資産の急速な進化の中で、ミームコインは独自の性質を持つ暗号資産として登場し、その拡散力とコミュニティ主導の性質によって、世界中の投資家の注目を集めています。しかし、ミームコインの可能性は投機的な取引をはるかに超えるものです。MemeCoreは、ミームコインのために特化して設計されたレイヤー1ブロックチェーンであり、2025年2月12日に正式にローンチされました。ミームと分散型
学ぶ/人気トークンゾーン/プロジェクト紹介/PoMコンセンサス...の新時代を切り開く

PoMコンセンサスがミーム経済を再構築：$Mが分散型価値の新時代を切り開く

初級
2025/7/16MEXC
0m
共有する
#業界最新ニュース
MemeCore
M$2.07593-1.65%
Solana Name Service
SNS$0.0023368+0.93%
Memecoin
MEME$0.002442+2.86%
BRC20.COM
COM$0.011199+3.82%
TokenFi
TOKEN$0.01239+2.14%

ブロックチェーンと暗号資産の急速な進化の中で、ミームコインは独自の性質を持つ暗号資産として登場し、その拡散力とコミュニティ主導の性質によって、世界中の投資家の注目を集めています。しかし、ミームコインの可能性は投機的な取引をはるかに超えるものです。MemeCoreは、ミームコインのために特化して設計されたレイヤー1ブロックチェーンであり、2025年2月12日に正式にローンチされました。ミームと分散型アプリケーション（dApp）を通じてクリエイターとコミュニティをつなぎ、活気あるミーム主導の経済エコシステムを構築することを使命としています。MemeCoreは、文化と経済が交差する実験的な場であり、ミームコインを単なるインターネット上のコンテンツから、通貨、ガバナンス、創造的表現の手段へと昇華させることをビジョンとしています。

本記事では、MemeCoreのプロジェクト概要、技術的な特長、その背後にある理念、そしてネイティブトークン$Mのトケノミクスおよびユースケースについて探ります。MemeCoreのエコシステム、パートナーシップ、将来性を包括的に分析することで、本プロジェクトがブロックチェーン分野にもたらす新たな可能性を明らかにしていきます。

1. MemeCoreの概要


MemeCoreは、ミームコインのために特化して設計されたレイヤー1ブロックチェーンであり、クリエイター、投資家、コミュニティがミームや分散型アプリケーション（dApps）を通じて交流できる分散型の開かれたプラットフォームとして構築されています。MemeCoreの中核的な使命は、拡散力のあるミーム経済を育成し、持続させることにあります。誰もが自由にトークンを発行し、文化的貢献から利益を得て、分散型かつミームネイティブな環境の中で自由に構築できるようにするのです。MemeCoreは、ミームコインを共有所有とバイラルなイノベーションのためのツールと捉えており、あらゆるSNS投稿、ミームのリミックス、オンチェーンでのやり取りが経済的なフィードバックループの一部となるような、文化がそのまま資本となる参加型エコシステムの構築を目指しています。

MemeCoreを際立たせているのは、ミームコイン市場に特化した明確なアプローチです。ソラナのような汎用的なレイヤー1とは異なり、MemeCoreは、強化された流動性インセンティブ、シームレスなクロスチェーン連携、強力なコミュニティ参加ツールなど、ミーム系プロジェクトやユーザーを惹きつけるための特化機能を提供しています。さらに、MemeCoreはイーサリアム仮想マシン(EVM)互換であるため、イーサリアムや他のEVMチェーンとの円滑なインターオペラビリティがあり、より多くのプロジェクトと流動性を自らのエコシステムへと呼び込むことが可能です。

2. MemeCoreの技術的ハイライト：プルーフ・オブ・ミーム（PoM）コンセンサスメカニズム


MemeCoreの革新の中核には、独自のPoM（プルーフ・オブ・ミーム）コンセンサスメカニズムがあります。PoMは、ソーシャルな拡張性、コミュニティの参加、分散型ガバナンスを、ブロックチェーンのセキュリティおよびインセンティブ構造に統合した新しいモデルです。以下に、PoMシステムの主な技術的特徴を示します。

2.1 クロスチェーン・ステーキング


PoMでは、他のブロックチェーン上のミームコインをMemeCoreネットワークのバリデーターにステーキングすることが可能です。このクロスチェーンステーキングにより、ネットワークのセキュリティが強化されるとともに、MemeCoreはミームコインのマルチチェーンハブとしての役割を果たし、エコシステム内の多様性と流動性の向上が促進されます。

2.2 デュアルブロック報酬


MemeCoreは、$MとERC-20トークンの両方をバリデーターおよびステーキング参加者に対して配布するデュアル報酬構造を採用しています。この仕組みにより、より幅広い参加が促進され、ネットワークのアクティビティと長期的な経済的持続可能性が確保されます。

2.3 バリデーター要件と選出


MemeCoreのバリデーターになるには、少なくとも$Mを700万枚以上ステーキングする必要があります。70秒ごと（すなわち10ブロックごと）に、ステーキングランキングに基づいて上位7名のバリデーターが選出されます。この動的な選挙システムは、バリデーター間の競争と分散性を促進します。

2.4 ERC-20ボールトメカニズム


MemeCoreでは、プラットフォーム上で発行される各ERC-20トークンに対し自動的にボールトが作成されます。このボールトにはトークン総供給量の5%がロックされ、1,000日間にわたって段階的に分配されます。この仕組みにより、長期的な流動性が支えられ、長期保有者および貢献者への報酬が提供されます。

2.5 報酬分配


PoMは、明確に構築された報酬分配モデルを採用しています：

バリデーター：ブロック報酬の99%は、上位7名のバリデーターに均等に分配されます。さらに、実際にブロックを生成したバリデーターには1%の追加ボーナスが付与されます。
ステーキング参加者：報酬の24%はミームコインのステーキング参加者に割り当てられ（バリデーター手数料15%）、75%は$Mのステーキング参加者に割り当てられます（バリデーター手数料10%）。

この報酬設計により、バリデーターとステーカーのインセンティブが整合し、ミームコイン保有者および$M保有者の双方からの積極的な参加が促進されます。

3. MemeCoreの基盤：Meme 2.0ビジョン


MemeCoreは、Meme 2.0というコンセプトのもとに構築されています。これは、ミームコインが単なる投機対象から進化し、文化、価値交換、コミュニティの協調のためのツールへと変貌を遂げるというビジョンです。この新たなパラダイムでは、ミームはコンテンツであると同時に、通貨、ガバナンスメカニズム、創造的表現の手段としても機能します。MemeCoreは独自のPoMコンセンサスを活用し、オフチェーンでの社会的影響力（例：ミームの拡張）とオンチェーンでの活動（例：ステーキングや取引）を結びつけることで、ユーザーのエンゲージメントやコンテンツ制作に報酬が還元される動的な経済フィードバックループを形成しています。

ミームコインに特化して構築されたMemeCoreは、ソラナのような汎用レイヤー1チェーンとは異なり、流動性インセンティブの強化、シームレスなクロスチェーン統合、コミュニティ中心の報酬モデルなど、カスタマイズされた機能を提供する点で際立っています。また、EVM互換性を備えているため、イーサリアムベースのプロジェクトや流動性との統合が容易で、導入が進みやすくなっています。とはいえ、MemeCoreが混雑するレイヤー1市場で競争優位を確立するには、ネットワーク性能とコミュニティ活性化における明確な強みを示す必要があります。

4. $M：MemeCoreエコシステムの中核


$Mは、MemeCoreエコシステムのネイティブユーティリティトークンであり、最大供給量は100億枚に設定されています。ネットワーク運用、ガバナンス、経済活動の中心的な役割を担い、エコシステム全体を支える基盤資産として機能します。

4.1 $Mのユースケース


$Mは、MemeCore内で以下の主要な用途を持ちます：

ネットワークトランザクション手数料：MemeCoreメインネット上での取引に使用され、ネットワークの安全性と運用効率を支えます。
PoMコンセンサスへの参加：バリデーターがブロックを提案・検証する際に必要となるトークンであり、PoMの中心要素です。
ステーキング資産：ユーザーは$Mをバリデーターにステーキングすることで報酬を獲得し、ネットワークのセキュリティを強化しながら受動的収益を得ることができます。
ガバナンス権限：トークン保有者は分散型ガバナンスに参加し、ネットワークの将来に関わる重要な意思決定に投票できます。

4.2 トケノミクス



$Mの総供給量は50億枚（5,000,000,000 M）に上限が設けられています。この配分戦略は、エコシステムの長期的な持続可能性を支え、コミュニティの参加を促進しつつ、チームとガバナンスのバランスを取ることを目的としています。

詳細なトークン配分は以下の通りです：

58% – コミュニティ： 最大の配分がコミュニティ主導の成長と分散化への強いコミットメントを示しています。各種インセンティブを通じて、エコシステムの拡大とユーザーの積極的な参加を促します。

15% – 財団： 技術的アップグレード、エコシステム支援、パートナーシップ、マーケティング活動など、継続的な開発資金として確保されます。

13% – コア貢献者： 初期貢献者や技術チームへの報酬として配分されており、プロジェクトの長期的な成功に不可欠な人材の確保と維持を目的としています。

12% – 投資家： プロジェクトの初期段階で重要な資金とリソースを提供した支援者向けに割り当てられています。

2% – ミームトレジャリー： ミーム文化の発展、コミュニティとの関わり、ブランドプロモーションのために特別に確保されたリザーブであり、文化的影響力の強化とユーザーのロイヤルティ向上を目指しています。

5. MemeCoreエコシステムとユースケース


MemeCoreエコシステムは、ミームコインの生成・取引・コミュニティ参加を支えるさまざまなプロジェクトやアプリケーションから構成されています。以下は主要な構成要素とその機能です：
プロジェクト名
詳細
リンク
MemeX
クリエイターが簡単にミームコインを生成・配布できるプラットフォーム
https://memex.xyz/
PUPA
MemeCore上で新トークンを作成するプロセスを簡略化
https://pupa.memecore.com/token-mint
Everyswap
MemeCoreエコシステム内でのトークン取引を可能にするサービス
https://everyswap.io/swap
MemeCore Stake
$Mのステーキングにより報酬を得ることができる機能
https://memecore.network/stake
SQD
ミームコイントレーダーやクリエイター向けのデータインサイトを提供
https://www.sqd.ai/

これらのプロジェクトは、MemeCoreの実用性と魅力を高める豊かで相互接続されたエコシステムを形成しています。また、MemeCoreは「エコシステム統合助成プログラム（Ecosystem Integration Grant Program）」を通じて革新を促進しており、分散型金融 (DeFi)、ゲーム、ソーシャルアプリなど多様な分野の新規プロジェクトがメインネットに参加することを奨励しています。

6. パートナーシップと協業


MemeCoreは、Neoブロックチェーンとの戦略的パートナーシップによって、プロジェクト開発における重要なマイルストーンを達成しました。Neoは、スマートエコノミーの発展を目指すオープンソースのスマートコントラクトプラットフォームであり、MemeCoreの成長を加速させるために初期のインフラ支援とコミュニティ連携を提供しました。この協業は、Meme 2.0時代の到来を目指し、ミームの拡散力と分散型ガバナンスを組み合わせることで、新たなミーム主導のアプリケーション・エコシステムを生み出すことを目指しています。

Neoとのパートナーシップは、MemeCoreの技術的基盤の強化に加え、Neoのコミュニティリソースを通じた市場へのリーチ拡大にも寄与しました。今後は、他のブロックチェーンやプロジェクトとのさらなる協業を通じて、ミームコイン領域でのリーダーシップをさらに強化していくことが予想されます。

7. 今後の展望：Meme 2.0の台頭


MemeCoreは、Meme 2.0革命の最前線に立つ存在です。これは、ミームコインを単なる投機資産ではなく、文化・経済・ガバナンスのためのツールとして再定義するパラダイムシフトです。PoMコンセンサス、EVM互換性、そして堅牢なエコシステムを通じて、MemeCoreはミームコインの生成・取引・コミュニティ参加において前例のない機会を提供しています。

MemeCoreはソラナのような高性能チェーンとの激しい競争に直面しています。ソラナはそのスピードと低手数料によって、BONK、WIF、POPCATといった人気トークンの成功を支え、ミームコインエコシステムの主要なプラットフォームの一つとなっています。MemeCoreが差別化を図るためには、優れた流動性インセンティブ、シームレスなクロスチェーンインターオペラビリティ、卓越したコミュニティ参加ツールを提供する必要があります。

エコシステムの拡大と新規プロジェクトの参加が進む中で、MemeCoreはミームコイン市場における中核的なインフラレイヤーとしての地位を確立する可能性を秘めています。文化的な焦点、技術革新、分散型ガバナンスを重視する姿勢を融合したMemeCoreは、ブロックチェーン業界の中でも際立った存在となっています。

8. MEXCでMトークンを購入する方法


MemeCoreは、ブロックチェーン技術とミーム文化の力強い融合を体現するプロジェクトです。革新的なPoMコンセンサス、堅牢なトケノミクス、活気あるエコシステムを通じて、創造性とコミュニティ主導の成長を促進する分散型プラットフォームを提供しています。MemeCoreエコシステムの中核である$Mは、トランザクション、ガバナンス、参加インセンティブ（デュアル報酬メカニズム）を支える役割を担っています。さらに、Neoとの戦略的パートナーシップにより、MemeCoreの技術基盤と市場ポテンシャルは一層強化されています。

現在、MトークンはMEXCに上場済みです。新たな有望分野で先行するこのチャンスをお見逃しなく。MEXCでMトークンを購入するには、以下の手順に従ってください：

1）MEXCアプリまたは公式ウェブサイトにアクセスし、ログインします。
2）検索バーに「M」と入力し、Mの現物取引ペアを選択します。
3）注文タイプを選び、数量・価格などの条件を入力して取引を完了させます。


免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

人気記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

関連記事

BINANCELIFE（币安人生）とは？インターネット・ミームから暗号資産トレンドへ

BINANCELIFE（币安人生）とは？インターネット・ミームから暗号資産トレンドへ

TL;DR1）マイルストーンの達成：BINANCELIFE（币安人生）は、Binanceに初めて上場した中国発ミームコインとなり、市場の常識を打ち破りました。2）爆発的な成長：ローンチからわずか3日で、BINANCELIFEの時価総額はゼロから$3億に急騰し、Binance Alpha上場後わずか1時間で2,000%上昇しました。3）文化的現象：「Apple vs. Android」ミームから生ま

Recallとは？分散型AIスキルマーケットの3つの主要メカニズムを簡単解説

Recallとは？分散型AIスキルマーケットの3つの主要メカニズムを簡単解説

要約Recallは分散型の市場メカニズムを活用し、少数の大手テック企業に委ねるのではなく、コミュニティ自身が必要とされるAIスキルを決定できる仕組みを提供します。プラットフォームのネイティブ資産であるRECALLトークンは、マーケットの創出、AI製品の支援、報酬の獲得、ネットワークガバナンスへの参加に使用されます。ユーザーは、AI分野の予測市場と同様に、質の高いAI製品を特定して支援することで報酬

USDfとは？Falcon Financeの革新的ステーブルコインメカニズムのクイックガイド

USDfとは？Falcon Financeの革新的ステーブルコインメカニズムのクイックガイド

TL;DRUSDfはイーサリアム上に構築された超過担保型の合成ドルで、現在の流通供給量は約18.99億枚、暗号資産市場でのランキングは202位です。USDfはステーブルコインおよび非ステーブルコイン資産を担保としてサポートし、システムの安全性を確保するために動的な担保率を採用しています。USDfは、ユーザーのリスク選好に応じるために、クラシック型とイノベーティブ型の2種類の発行メカニズムを採用して

Espressoとは？100ノードで分断されたブロックチェーン世界を再結合する

Espressoとは？100ノードで分断されたブロックチェーン世界を再結合する

要約1) Espressoは分散型BFTコンセンサスを採用し、接続されたすべてのブロックチェーンに対して6秒以内の高速なトランザクション確認を実現します。2) グローバルな確認レイヤーとして、異なるチェーン同士が相互の検証済み状態をリアルタイムで参照でき、真のクロスチェーン・コンポーザビリティを可能にします。3) Arbitrum、OP Stack、Polygon CDKを含む主要なロールアップ・

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得