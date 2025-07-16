PicWe（PIC）：クロスチェーン・ステーブルコインとマルチチェーン流動性の革新者













主な特徴：





ブリッジ不要のクロスチェーンスワップ： 外部ブリッジに依存せず、スマートコントラクトを介してブロックチェーン間で直接資産交換が可能。

高セキュリティ： ブリッジに起因する単一障害点を回避し、攻撃リスクを低減。

ユーザーフレンドリー：複数の主要ウォレットをサポートし、ウォレットを切り替えることなく操作可能。













PicWeのCATM（Cross-chain Atomic Transaction Mechanism）エンジンにより、従来のブリッジメカニズムに頼らず、異なるブロックチェーン間で資産を直接交換することが可能です。この方式により、トランザクション効率が高まり、資産のセキュリティも大きく向上します。









WEUSDは、PicWeが提供するオンチェーンステーブルコインです。ユーザーは、USDTとの1:1の比率でWEUSDを鋳造または償還でき、複数チェーンにわたる資産交換の安定的な媒介となります。





ユーザーはPICトークンをステーキングすることで、流動性マイニングに参加し、利回りおよびプラットフォームからの配当を受け取ることができます。この仕組みにより、ユーザーの参加意欲を高め、プラットフォームの流動性強化に寄与します。









PicWeは独自の分散型オラクルシステムを構築しており、オンチェーンのリアルタイムデータを提供することで、トランザクションの正確性と安全性を確保しています。万一トランザクションに失敗した場合でも、スマートコントラクトが自動的に資産をユーザーへ返還し、資産保全が実現されます。









PICはPicWeのネイティブユーティリティトークンであり、主にインセンティブメカニズム、コミュニティガバナンス、エコシステム運用支援に使用されます。PicWeは、5つの主要なプロジェクトマイルストーンに沿って、総供給量である3億PICトークンを段階的にコミュニティに配布する計画です。これらのマイルストーンは、ブリッジ不要のオムニチェーン流動性の実現に向けた重要な節目であり、各段階で積極的に貢献したユーザーにはエアドロップなどの方法でトークンが配布されます。





主なトークン用途：





エコシステムインセンティブ： 流動性提供、取引活動、プラットフォームプロモーションへの参加促進。

コミュニティガバナンス： トークン保有者に提案や意思決定への投票権を付与。

システム支払い：エコシステム内のサービスや機能への支払い手段として利用。













ChainCatcherをはじめとする複数のメディアによると、2024年末時点で、PicWeのプラットフォームには約72.7万人のユーザーが参加し、約22.1万件のオンチェーンインタラクションが発生。163,000のユニークウォレットアドレスを保持、累計取引高は$3億2,600万に達しました。





PicWeは、ブリッジ不要のオムニチェーン流動性エコシステムの構築に尽力しており、現在このアーキテクチャはMovementメインネット上で成功裏に展開されており、高い効率性とスケーラビリティを実証しています。





対応チェーンの拡大： より多くのブロックチェーンに対応し、資産のインターオペラビリティを強化。

IROマーケットの開始： 現実資産（RWA）のトークン化を実現。

オラクルシステムの拡張： データ精度とリアルタイム性の向上。

コミュニティガバナンスの強化：分散型ガバナンスをさらに推進し、参加型エコシステムを拡大。



