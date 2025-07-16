DeFi 2.0の波に乗り、PicWeはクロスチェーン流動性の未来を再定義しています。世界初の「モジュール型パズルスタイル」のオムニチェーン流動性プロトコルとして、PicWeはチェーン間の壁を取り払い、ブリッジを必要とせずにシームレスな資産移転を可能にすることで、より安全で効率的な取引体験をユーザーに提供することを目指しています。 1. PicWeとは？ PicWeは、コンテンツ制作、ミームコインDeFi 2.0の波に乗り、PicWeはクロスチェーン流動性の未来を再定義しています。世界初の「モジュール型パズルスタイル」のオムニチェーン流動性プロトコルとして、PicWeはチェーン間の壁を取り払い、ブリッジを必要とせずにシームレスな資産移転を可能にすることで、より安全で効率的な取引体験をユーザーに提供することを目指しています。 1. PicWeとは？ PicWeは、コンテンツ制作、ミームコイン
PicWe（PIC）：クロスチェーン・ステーブルコインとマルチチェーン流動性の革新者

DeFi 2.0の波に乗り、PicWeはクロスチェーン流動性の未来を再定義しています。世界初の「モジュール型パズルスタイル」のオムニチェーン流動性プロトコルとして、PicWeはチェーン間の壁を取り払い、ブリッジを必要とせずにシームレスな資産移転を可能にすることで、より安全で効率的な取引体験をユーザーに提供することを目指しています。

1. PicWeとは？


PicWeは、コンテンツ制作、ミームコイン報酬、オンチェーンでのソーシャルインタラクションを統合したWeb3プロトコルプラットフォームです。アイデンティティNFT、動的レベル、インタラクティブマイニングを組み合わせた革新的なメカニズムを導入することでユーザー中心の自己完結型エコシステムを構築しています。ユーザーは、投稿、いいね、コメントなどのソーシャル活動を通じてPICトークン報酬を獲得できます。同時に、コミュニティは提案型ガバナンスやコンテンツ評価を通じてエコシステムの成長を促進できます。PicWeという名称は「Picture + We」に由来し、「私たちの画像、私たちのコンテンツ、私たちの価値」という意味が込められています。

主な特徴：

  • ブリッジ不要のクロスチェーンスワップ：外部ブリッジに依存せず、スマートコントラクトを介してブロックチェーン間で直接資産交換が可能。
  • 高セキュリティ：ブリッジに起因する単一障害点を回避し、攻撃リスクを低減。
  • ユーザーフレンドリー：複数の主要ウォレットをサポートし、ウォレットを切り替えることなく操作可能。

2. PicWeの主要機能と技術構成


2.1 CATMエンジン：ブリッジ不要のクロスチェーンスワップ


PicWeのCATM（Cross-chain Atomic Transaction Mechanism）エンジンにより、従来のブリッジメカニズムに頼らず、異なるブロックチェーン間で資産を直接交換することが可能です。この方式により、トランザクション効率が高まり、資産のセキュリティも大きく向上します。

2.2 WEUSD：オンチェーンステーブルコイン


WEUSDは、PicWeが提供するオンチェーンステーブルコインです。ユーザーは、USDTとの1:1の比率でWEUSDを鋳造または償還でき、複数チェーンにわたる資産交換の安定的な媒介となります。

2.3 ステーキングとファーミング：利回りと配当

ユーザーはPICトークンをステーキングすることで、流動性マイニングに参加し、利回りおよびプラットフォームからの配当を受け取ることができます。この仕組みにより、ユーザーの参加意欲を高め、プラットフォームの流動性強化に寄与します。

2.4 分散型オラクル：トランザクションの安全性確保


PicWeは独自の分散型オラクルシステムを構築しており、オンチェーンのリアルタイムデータを提供することで、トランザクションの正確性と安全性を確保しています。万一トランザクションに失敗した場合でも、スマートコントラクトが自動的に資産をユーザーへ返還し、資産保全が実現されます。

3. PicWeのトケノミクス


PICはPicWeのネイティブユーティリティトークンであり、主にインセンティブメカニズム、コミュニティガバナンス、エコシステム運用支援に使用されます。PicWeは、5つの主要なプロジェクトマイルストーンに沿って、総供給量である3億PICトークンを段階的にコミュニティに配布する計画です。これらのマイルストーンは、ブリッジ不要のオムニチェーン流動性の実現に向けた重要な節目であり、各段階で積極的に貢献したユーザーにはエアドロップなどの方法でトークンが配布されます。

主なトークン用途：

  • エコシステムインセンティブ：流動性提供、取引活動、プラットフォームプロモーションへの参加促進。
  • コミュニティガバナンス：トークン保有者に提案や意思決定への投票権を付与。
  • システム支払い：エコシステム内のサービスや機能への支払い手段として利用。

4. プロジェクトの進捗と資金背景


PicWeはローンチ以来、強いエコロジカルおよび市場的関心を集め、複数の分野で急速な成長と技術革新を実現しています。2024年末には、Movement Labs主催の「Battle of Olympus」ハッカソンで、約2,100件のプロジェクトの中からDeFi部門の第1位を獲得し、業界内で広く評価されました。

ChainCatcherをはじめとする複数のメディアによると、2024年末時点で、PicWeのプラットフォームには約72.7万人のユーザーが参加し、約22.1万件のオンチェーンインタラクションが発生。163,000のユニークウォレットアドレスを保持、累計取引高は$3億2,600万に達しました。

PicWeは、ブリッジ不要のオムニチェーン流動性エコシステムの構築に尽力しており、現在このアーキテクチャはMovementメインネット上で成功裏に展開されており、高い効率性とスケーラビリティを実証しています。

  • 対応チェーンの拡大：より多くのブロックチェーンに対応し、資産のインターオペラビリティを強化。
  • IROマーケットの開始：現実資産（RWA）のトークン化を実現。
  • オラクルシステムの拡張：データ精度とリアルタイム性の向上。
  • コミュニティガバナンスの強化：分散型ガバナンスをさらに推進し、参加型エコシステムを拡大。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

