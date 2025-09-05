OpenledgerとOPENトークン：AIとブロックチェーン統合による革新

Openledgerは、人工知能（AI）と分散型技術が交わる領域に変革をもたらす、画期的なブロックチェーンプロジェクトです。AIブロックチェーンとして、Openledgerは分散型の信頼インフラを通じて、データ、AIモデル、インテリジェントエージェントの流動性と商業化を可能にすることを目指しています。2024年に設立（旧称：OpenDB）されたOpenledgerは、Polychain CapitOpenledgerは、人工知能（AI）と分散型技術が交わる領域に変革をもたらす、画期的なブロックチェーンプロジェクトです。AIブロックチェーンとして、Openledgerは分散型の信頼インフラを通じて、データ、AIモデル、インテリジェントエージェントの流動性と商業化を可能にすることを目指しています。2024年に設立（旧称：OpenDB）されたOpenledgerは、Polychain Capit
Openledgerは、人工知能（AI）と分散型技術が交わる領域に変革をもたらす、画期的なブロックチェーンプロジェクトです。AIブロックチェーンとして、Openledgerは分散型の信頼インフラを通じて、データ、AIモデル、インテリジェントエージェントの流動性と商業化を可能にすることを目指しています。2024年に設立（旧称：OpenDB）されたOpenledgerは、Polychain Capital、Hash3、HashKey Capital、Balaji Srinivasan、Sandeep Nailwal、MH VenturesMask Network、Paul Taylor、Borderless CapitalFinality Capital Partnersなど、著名な投資家から$800万のシード資金を調達し、注目を集めました。さらに、OpenledgerはAI×ブロックチェーン領域のスタートアップを支援するために$2,500万を拠出し、この新興分野での戦略的な拡大方針を明確に示しています。

プロジェクトのミッションは、AI開発における主要な課題、特に中央集権的なデータパイプラインへの依存がイノベーションを阻害し、セキュリティリスクを生むという問題に対処することです。Openledgerは、ブロックチェーン技術を活用することで、パーミッションレスかつデータ中心のインフラを構築し、高品質なデータセットへのアクセスを民主化するとともに、協業によるAIモデルの開発を促進することを目指しています。

1. Openledgerプロジェクト概要


Openledgerは、コミュニティが所有するデータセット（「データネットワーク」と呼ばれる）を活用し、データ管理の分散化を実現することで、AIモデルの性能向上を目指しています。これらのデータセットは、Solidity開発、医療、IoT、Web3取引など、多様な分野におけるAIモデルのトレーニングに活用されます。プラットフォームは、スケーラビリティと低トランザクションコストを確保するためにレイヤー2ブロックチェーン上で動作し、データセットのアップロード、モデルトレーニング、報酬分配、ガバナンスといったすべてのオペレーションがオンチェーンで実行されることで、高い透明性と不変性が担保されています。

プロジェクトの主な特徴：

分散型データエコシステム：Openledgerは、ユーザーがデータネットワーク（Datanets）を作成または参加し、AIモデルの訓練に適したキュレーション済みデータセットを構築できるプラットフォームです。これにより、データソースの分散化が進み、中央集権的なプロバイダーへの依存が軽減されます。


資金調達とパートナーシップ：$800万のシード資金と、EigenLayerや0G Labsといった組織とのパートナーシップを背景に、OpenledgerはAIとブロックチェーンの融合領域において優位なポジションを築いています。
テストネットへの参加：現在はテストネット第2フェーズ（Epoch 2）にあり、ユーザーはノードの運用、データの提供、Kaito Yapper Arenaなどのコミュニティ活動への参加を通じて、OPENトークンと交換可能なポイントを獲得できます。
メインネットのロードマップ：Openledgerは、完全な分散型AIインフラの始動に向けて、メインネットの立ち上げ準備を進めています。

Openledgerのビジョンは、トークン化された経済インセンティブによって支えられた、分散型かつ透明性の高いAI開発のための堅牢なエコシステムを構築することです。

2. Openledgerの技術的特徴とコア設計


Openledgerの技術アーキテクチャは、AIとブロックチェーンのシームレスな統合を実現しています。主な特徴は以下の通りです：

データネットワーク（Datanets）：コミュニティが所有するデータセットが専門的なAIモデルのトレーニング基盤を形成します。ユーザーは新しいネットワークを作成したり、既存のネットワークに貢献したりでき、すべての貢献内容は透明性を確保するためオンチェーンに記録されます。


Proof of Attribution (PoA)：データネットワークやAIモデルへの貢献者が、その成果物が利用されるたびに継続的にOPEN報酬を受け取れる独自のメカニズムです。単発のデータ販売とは異なり、長期的な参加と高品質な貢献を促進します。
効率的なモデル展開：単一のGPU上で複数のAIモデルを実行可能な先進技術をサポートし、パフォーマンスの向上とコスト削減を実現。より多くの参加者を可能にします。


オンチェーンガバナンス：OpenZeppelinのモジュラー型Governorフレームワークを活用し、ハイブリッド型オンチェーンガバナンスを実現。OPEN保有者は資金配分やプロトコルアップグレードなどの重要な決定に投票できます。
分散型信頼インフラ：ブロックチェーンにより、データの出所やモデル性能の検証可能性を保証し、エコシステム全体の信頼性を高めます。


ノード運用：ユーザーは多様な端末（Android端末を含む）でノードを実行できます。テストネットの動作要件は低く（例：Ubuntu 24.04、1コアCPU、1GB RAM、10GBストレージ）、参入障壁も低く設定されています。

Openledgerの核となる考え方は、データとAIモデルが価値ある資産として機能する自律的なエコシステムを構築することです。分散型パイプラインとPoAインセンティブを活用し、従来のAI開発におけるデータ不足や中央集権化の課題を解決します。ブロックチェーンは透明性を確保し、トークン経済は貢献者、バリデータ、開発者間のインセンティブを連動させます。

3. OPENを深掘り


3.1 OPENトークンとは？


OPENは、Openledgerエコシステムのネイティブ暗号資産であり、いくつかの重要な機能を備えています：

トランザクション手数料：レイヤー2の取引手数料の支払いに使用され、ネットワークの運用を支えます。
報酬トークン：データやモデル、計算リソースをデータネットワークやAIモデル開発に提供するユーザーに分配されます。
ステーキングトークン：バリデータおよびAIモデルオペレーターはOPENをステーキングし、ネットワークのセキュリティ確保やモデル展開に参加しながら報酬を獲得します。
ガバナンストークン：保有者は資金配分やモデル方針、財務管理などの重要な意思決定に投票する権利を持ちます。

OPENの設計はエコシステム内のインセンティブを整合させ、貢献者への公正な報酬、セキュリティ確保のためのバリデータの動機付け、そしてプラットフォーム開発へのコミュニティの参画を促進します。

3.2 OPENのトケノミクス



詳細
ユースケース
トランザクション手数料、ステーキング、貢献者への報酬、ガバナンス
報酬メカニズム
データとモデルの継続的な利用に対してProof of Attribution (PoA) による継続的な報酬を提供し、高品質な貢献を促進
流動性とステーキング
流動性プールとモデルボンディングカーブステーキングをサポートし、財務的責任と市場主導の品質管理を実現
ガバナンス
OPEN保有者は資金配分、モデルポリシー、トレジャー使用に関する投票権を持つ
コミュニティ配分
供給量の51%がコミュニティに配分：テストネット参加者、モデル開発者、バリデーター、開発者助成金、コミュニティイベント、アンバサダープログラム、ブロック報酬、戦略的パートナー
エアドロップ計画
Kaito Yapper Arenaなどの活動では、上位貢献者やコミュニティ参加者向けに、6ヶ月間で合計200万OPENの賞金プールを用意

トケノミクスは、持続可能な経済の好循環を生み出すことを目的としています。貢献者は自分のデータやモデルが利用されるたびに報酬を受け取り、長期的な参加を促します。流動性プールとボンディングカーブステーキングにより、高性能なモデルのみが際立つ仕組みを実現。ユーザーは信頼するモデルを支援するためにOPENをステーキングでき、市場主導による品質管理が可能です。51％のコミュニティ配分は、Openledgerの分散化への強いコミットメントを示しています。

3.3 OPENのユースケース


OPENは、Openledgerエコシステムの中核を担う多用途な資産です：

データとモデルの商用化：PoAを通じて、ユーザーは高品質なデータやモデルが利用されるたびにOPENを獲得し、持続可能な収入源を生み出します。


ステーキングと検証：バリデータおよびモデルオペレーターはOPENをステーキングし、ネットワークのセキュリティ確保やモデル展開に参加することで、プラットフォームの長期的な成功と利益を一致させます。


ガバナンス参加：OPEN保有者は資金配分、モデルポリシー、トレジャリーの使用に関する提案に対してステーキングし、投票権を行使できます。


流動性供給：OPENは流動性プールに用いられ、資産取引やエコシステムの流動性促進に活用されます。


ドメイン特化型アプリケーション：データネットワークはSolidity開発、医療、IoT、Web3取引など多岐にわたり、OPENは専門的なAIモデルの創出と商用化を可能にします。

これらのユースケースは、OPENがエコシステムの成長と持続可能性を促進する中心的役割を果たしていることを示しています。

4. MEXCでOPENを購入する方法


Openledgerは、ブロックチェーンとAI技術を組み合わせる革新的なアプローチを採用し、データ管理やAI開発における重要な課題に対応しています。Datanetsによるデータパイプラインの分散化とPoAを通じた継続的な報酬システムの導入により、ユーザーがAIイノベーションに参加しつつ公正な報酬を受け取れる環境を提供します。このエコシステムの基盤となるOPENトークンは、ユーティリティ、ガバナンス権限、経済的インセンティブを通じてプラットフォームの成長を促進します。

Openledgerはテストネットからメインネットへ移行する中で、分散型AI開発の主要プラットフォームとしての地位を確立しつつあります。透明性やコミュニティ所有権、持続可能な報酬に焦点を当てた特徴は、データ提供者、モデル開発者、AI愛好家にとって理想的な選択肢です。参加方法には、テストネットへの参加、OpenledgerのXアカウントのフォロー、Discordコミュニティへの参加があり、これらを通じて最新のエアドロップや報酬情報を入手できます。

現在、OPENはMEXCに上場しています！有望な新分野への早期投資のチャンスをお見逃しなく。MEXCでの購入方法はこちらです：

1) MEXCアプリまたは公式ウェブサイトを開いてログインしてください。
2) 検索バーで「OPEN」を検索し、OPENの現物または先物取引を選択してください。
3) 注文タイプを選択し、数量と価格を入力して、取引を完了してください。


免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

