ビットコイン現物ETF1周年：今後の潜在的な可能性と投機の余地はどれほど残されているのか？

2024年1月11日に正式に上場して以来、ビットコイン現物ETFは、取引高の大幅な増加と運用資産残高（AUM）の急速な拡大を経験してきました。これにより、投資家には新たな投資機会がもたらされ、今後の暗号資産市場の発展に新たな活力が注がれました。





しかし、これは始まりに過ぎません。ビットコイン現物ETFの未来には、膨大な機会と無限の可能性が秘められています。









データを見れば、ビットコイン現物ETFの上場が成功を収めていることは明らかです。初月だけで累計取引高は$380億を超え、6か月で約$3230億に急騰し、2024年末には$6600億という驚異的な記録を更新しています。









ビットコイン現物ETFは、素晴らしい成果を達成し、運用資産残高（AUM）において著しい成長を遂げました。2025年1月15日時点で、ビットコイン現物ETFの累計純流入額は$364.86億を記録しました。そのうち、ブラックロックのIBITが$375.08億で最大の純流入額を記録し、フィデリティのFBTCが$125.06億でそれに続きました。一方、Grayscale社のGBTCは$216.05億ドルの純流出を記録し、ビットコイン現物ETFで唯一の純流出となりました。









ブラックロックのIBITは、ビットコイン現物ETFの中で際立ったパフォーマンスを発揮しています。取り扱い開始からわずか1年で、このファンドの運用資産残高（AUM）は$500億を超えました。日次取引高においても、IBITが市場の50%以上を占めています。その多額のAUMと0.25%の手数料率により、年間管理手数料収入は$1.12億に達すると予測されています。さらに成功を後押ししているのが、IBITのAUMが世界第2位のゴールドファンドであるブラックロックのゴールドETFを上回っていることです。また、同社のオプション商品は平均日次取引高が$17億と、類似商品の中でも特に高い水準を誇っています。









ゴールドETFの誕生を振り返ると、ビットコイン現物ETFの初期の成功と重なる部分がいくつかあります。ゴールドETFは、その初期段階において取引高の大幅な増加とAUMの急速な拡大を経験しました。ゴールドETFが2004年に上場される以前、ゴールドの平均価格は1オンスあたり$300から$400の範囲で推移していました。ETFが上場された後、ゴールドは強気相場に突入し、ETFを通じて市場に多額の新資本が流入しました。その後、ゴールド価格は1オンスあたり$420–$440からピーク時の$1,900へと急騰し、ETF取引開始以来の驚異的な330%の増加を記録しました。ゴールド価格に対するETFの影響は即時的かつ変革的であり、現在のビットコイン現物ETFが暗号資産市場に与えている影響と類似しています。









この期間におけるゴールド価格の著しい上昇は、ETFの上場と密接に関連していましたが、世界経済情勢、地政学的イベント、投資家のセンチメントなどの要因も影響しています。 しかし、ゴールドETFの登場により、ゴールドへの投資がより便利で効率的なものとなり、ゴールド市場の急速な成長を促す要因となったことは間違いありません。





ゴールドETFの成功事例は、ビットコイン現物ETFにも多くの示唆を与えています。特に、ゴールドETFの上場により、ゴールド市場に大量の資金が流入し、価格が急速に上昇しました。同様に、ビットコイン現物ETFの上場も暗号資産市場に多額の投資を呼び込み、初期の1～2市場サイクル（4～8年）においてビットコイン価格の急騰につながる可能性があります。ビットコイン現物ETFの今後のパフォーマンスを予測するにあたり、ゴールドETFのデータを直接的に利用することはできませんが、今後数年間にわたってこれらのETFが発展を続けるにつれ、ビットコイン価格の大幅な上昇が予想されます。









ビットコイン現物ETFは、その上場以来、目覚ましい成功を収めています。その主因は、投資家による暗号資産市場の受け入れが拡大していることです。この勢いを受けて、業界全体での議論が活発になっており、The ETF Storeの社長であるネイト・ジェラチ（Nate Geraci）氏は、2025年の暗号資産の見通しにおいて、トランプ政権の暗号資産政策が暗号資産ETFの新たな時代を切り開く可能性があると予測しています。





暗号資産市場に対する投資家の信頼が深まるにつれ、この傾向はビットコイン現物ETFの取引高とAUMの両方において、着実な成長を促し、多様な投資オプションと高品質なサービスを投資家に提供する可能性が考えられます。さらに重要なのは、前向きな成長の勢いが好循環を生み出し、ビットコインの好調な軌道をさらに強化し、投資家にとってより広範かつ有益な機会への道筋を切り開く可能性があることです。





