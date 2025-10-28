イーサリアムブロックチェーンの最初のブロックはいつマイニングされましたか？

イーサリアムの始まりについて疑問に思ったことがあるなら、正しい質問をしています。イーサリアムの最初のブロックがマイニングされた物語は、暗号通貨史上最も重要な瞬間の1つを示しています。この記事は、技術的な詳細、その背後にいる人々、そしてなぜこの日付がブロックチェーン技術を永遠に変えたのかを探りながら、その正確な質問に答えます。イーサリアムのジェネシスブロックの正確な日時を学び、ビットコインのアプローチとの違いを理解し、その最初のブロックがDeFiからNFTまでのすべての基盤をどのように築いたかを発見します。





重要なポイント：

イーサリアムの最初のブロックは2015年7月30日にマイニングされ、ブロックチェーンネットワークの正式な立ち上げを示しました。

ジェネシスブロックには、2014年に1,800万ドルを投資したクラウドセール参加者にETHを割り当てる8,893件のトランザクションが含まれていました。

ビットコインのジェネシスブロックとは異なり、イーサリアムのジェネシスブロックには埋め込みメッセージが含まれておらず、初期トークン配布の確立に焦点を当てていました。

最初のブロックは5 ETHのマイニング報酬を設定し、その後ネットワークアップグレードを通じて3 ETH（2017年）、2 ETH（2019年）に減少しました。

イーサリアムは2022年9月15日にProof-of-WorkからProof-of-Stakeに移行し、エネルギー消費を99%以上削減しました。

ジェネシスブロックは、DeFi、NFT、数千の分散型アプリケーションの基盤となるスマートコントラクトを可能にしました。





イーサリアムの最初のブロックは、2015年7月30日、正確には15:26 UTCにマイニングされました。 ブロック0またはジェネシスブロックとして知られるこの記念すべきブロックは、イーサリアムブロックチェーンネットワークの正式な立ち上げを示しました。前のブロックを参照する通常のブロックとは異なり、イーサリアムブロックチェーンのこの最初のブロックには前身がありませんでした。前のハッシュフィールドにはゼロのみが含まれており、絶対的な出発点として確立されました。

このブロックのマイニングは自発的なイベントではありませんでした。これは、2015年5月に開始されたオリンピックテストネットフェーズに続く数ヶ月の準備を表しており、開発者にネットワークのストレステストを行うための報酬として25,000 ETHを提供しました。ジェネシスブロックがその7月の午後についに到着したとき、前年に投資したクラウドセール参加者への初期ETH配分が含まれていました。ブロック報酬は5 ETHに設定され、初期の段階でマイナーがネットワークのセキュリティを確保するよう促すインセンティブ構造を確立しました。





Vitalik Buterinは2013年に19歳でイーサリアムを構想し、ブロックチェーンは支払いを処理する以上のことができる、つまりスマートコントラクトを通じてアプリケーション全体を実行できると信じていました。ビットコイン開発者にプロトコルを拡張するよう説得することに失敗した後、彼は2013年後半にイーサリアムホワイトペーパーを発表し、チューリング完全なプログラミング言語を持つブロックチェーンを概説しました。Gavin WoodやJoseph Lubinを含む共同創設者がコンセプトの開発に参加し、2014年1月にマイアミで開催された北米ビットコイン会議でプロジェクトを公に発表しました。

チームは2014年7月から8月にクラウドセールを開催し、参加者がビットコインでイーサを購入できるようにしました。これにより1,800万ドル以上が調達され、イーサリアム仮想マシンの開発資金となりました。スイスを拠点とするイーサリアム財団は、Go、Python、C++でさまざまなプロトコル実装に取り組む複数の開発チームを調整し、ネットワークが単一のコードベースに依存しないようにしました。

オリンピックテストネットは2015年5月9日に開始され、メインネット前の最終的な概念実証となりました。Vitalik Buterinは、開発者がネットワークに過負荷をかけることでストレステストを行うための報酬として25,000 ETHを提供しました。数ヶ月のテストと修正の後、フロンティアフェーズ—メインネットの立ち上げ—が2015年7月30日に開始されました。最初のガスリミットは数日間5,000ガスにハードコーディングされ、ネットワークが完全に動作する前にマイナーがオペレーションをセットアップする時間を与えました。









ジェネシスブロックのヘッダーには、ブロック番号（ゼロ）、タイムスタンプ、および前のブロックが存在しないためすべてゼロの親ハッシュが含まれていました。すべてのアカウント残高を含む、起動時のネットワーク全体の状態を表す暗号化ハッシュであるステートルートが含まれていました。通常のブロックとは異なり、トランザクションは含まれておらず、代わりに初期状態自体を確立し、チェーンが成長するにつれて進化する開始難易度とガスリミットを設定しました。

ジェネシスブロックは、2014年のビットコイン貢献に基づいてクラウドセール参加者にETHを割り当て、これらの配分はすべてのノードのソフトウェアにハードコーディングされました。5 ETHのマイニング報酬はインセンティブモデルを確立し、後にビザンティウム（2017年）で3 ETH、コンスタンティノープル（2019年）で2 ETHに減少しました。このクラウドセールアプローチは、ビットコインの純粋なマイニングモデルとは異なり、開発に資金を提供しながら、初期のサポーターに即座のネットワーク権益を与えました。

イーサリアムは、マイナーがブロックを検証するために数学パズルを解く必要があるProof-of-Workコンセンサスを使用して開始されました。ジェネシスブロックの難易度レベルは、約15秒のブロック時間を維持するために自動的に調整されました。このPoW基盤は初日から分散化を保証し、世界中のマイナーがブロック報酬と引き換えに計算リソースを提供することでネットワークセキュリティに参加できるようにしました。





最初のブロックは、何年にもわたってイーサリアムを変革する一連の計画されたアップグレードを開始しました。ホームステッドは2016年3月14日に到着し、中央集権的な安全メカニズムを削除し、Mistウォレットを導入しました。メトロポリスフェーズは2つの部分で行われました：ビザンティウム（2017年10月）とコンスタンティノープル（2019年2月）で、ブロック報酬を削減し、スマートコントラクトの効率を改善し、マイニングからの最終的な移行を強制するように設計された難易度爆弾を遅らせました。

2022年9月15日、イーサリアムは「マージ」を通じてProof-of-WorkからProof-of-Stakeに移行し、エネルギー使用量を99%以上削減しました。この変更はイーサリアムの最も初期の段階から計画されており、難易度爆弾は2015年にこのシフトをサポートするために特に含まれていました。成功した移行は、主要なブロックチェーンが2015年に遡るチェーンのセキュリティと完全性を維持しながら、そのコンセンサスメカニズムを根本的に変更できることを証明しました。

ジェネシスブロックは、暗号通貨以上のものを立ち上げました。分散型アプリケーションの生態系全体を可能にしました。スマートコントラクト機能により、開発者は仲介者なしで動作する金融商品を作成でき、DeFiプラットフォームは現在、貸付と取引で数十億ドルを促進しています。ERC-721標準（2018年）はNFTを可能にし、数十億ドルのデジタルコレクティブル市場を創出しました。一方、ERC-20は数千のプロジェクトがイーサリアムのインフラストラクチャ上で独自のトークンを立ち上げることを可能にしました。









イーサリアムの最初のブロックがマイニングされた日付は、技術的なマイルストーン以上のものを表しています。ブロックチェーン技術が単純な価値移転を超えて汎用コンピューティングプラットフォームになった瞬間を示しています。Buterinが2013年に概説したビジョンは、その7月の午後15:26 UTCに現実になり、開発者がブロックチェーンインフラストラクチャ上で構築できるものを根本的に変えました。

今日、イーサリアムは毎日大量のトランザクションを処理し、数千の分散型アプリケーションをホストし、Web3エコシステム全体のバックボーンとして機能しています。Uniswap、Aave、OpenSeaなどのプロジェクトは、そのジェネシスブロックによって最初に可能になった機能のおかげで存在しています。プラットフォームは計画されたアップグレードを通じて進化し続けており、2024年3月のDencunアップグレードなどの最近の改善により、より安価なデータストレージのための「ブロブ」が導入され、今後のPectraアップグレードではバリデーターの柔軟性がさらに向上する予定です。

暗号通貨取引所MEXCは、多くのプラットフォームと同様に、その最初のブロックによって確立された基盤の上にイーサリアム取引インフラストラクチャを構築しました。どの取引所でのすべてのETHトランザクションも、最終的には2015年7月30日に開始されたチェーンに接続されており、1つのブロックの作成が暗号業界全体にどのように波及したかを示しています。









1. イーサリアムブロックチェーンの最初のブロックはいつマイニングされましたか？

2015年7月30日15:26 UTC。





2. イーサリアムのジェネシスブロックは他に何と呼ばれていますか？

使用されるカウント方法に応じて、ブロック0またはブロック1。





3. 誰がイーサリアムの最初のブロックをマイニングしましたか？

イーサリアム財団とコア開発者が、調整されたネットワーク立ち上げの一環としてジェネシスブロックをマイニングしました。





4. ジェネシスブロック報酬にはいくらのETHがありましたか？

立ち上げ時のマイニング報酬は、ブロックあたり5 ETHに設定されました。





5. イーサリアムはいつProof-of-WorkからProof-of-Stakeに切り替わりましたか？

2022年9月15日、「マージ」と呼ばれるアップグレードを通じて。





6. イーサリアムのジェネシスブロックはビットコインのものとどう違いますか？

イーサリアムのジェネシスブロックにはクラウドセールからの初期ETH配分が含まれ、埋め込みメッセージはありませんでしたが、ビットコインのものには有名なタイムズ紙の見出しが含まれていました。









イーサリアムの最初のブロックがいつマイニングされたか—2015年7月30日15:26 UTC—を理解することは、暗号通貨とブロックチェーン技術に対するプラットフォームの影響を評価するための重要なコンテキストを提供します。その単一のブロックは、スマートコントラクト、分散型金融、NFTを可能にするネットワークを立ち上げ、ブロックチェーンが単純な通貨トランザクションを超えて達成できることを根本的に拡大しました。

イーサリアムが2025年に10周年を迎えるにあたり、最初のブロックの遺産は、ネットワーク上で実行されるすべてのトランザクション、すべてのスマートコントラクト、すべての分散型アプリケーションで明らかです。この日付は、1つのブロックチェーンの始まりだけでなく、今日もデジタル金融とインターネットインフラストラクチャを再構築し続けるプログラム可能なマネーと分散型アプリケーションの時代全体の始まりを示しています。