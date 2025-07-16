Nillionは、ブラインドコンピューティングネットワーク、すなわちAIとデータのために設計されたプライベートな計算・保存ネットワークです。プライバシー強化技術（Privacy-Enhancing Technologies / PETs）を活用することで、プライバシーを保ったままの計算と保存を可能にします。これにより、プライベートなパーソナライズAI、暗号化データベース、プライバシー保護型アプリケNillionは、ブラインドコンピューティングネットワーク、すなわちAIとデータのために設計されたプライベートな計算・保存ネットワークです。プライバシー強化技術（Privacy-Enhancing Technologies / PETs）を活用することで、プライバシーを保ったままの計算と保存を可能にします。これにより、プライベートなパーソナライズAI、暗号化データベース、プライバシー保護型アプリケ
学ぶ/人気トークンゾーン/プロジェクト紹介/Nillion：プラ...コシステムを再構築

Nillion：プライベートコンピューティングにおける新たな革命、データ価値エコシステムを再構築

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#注目イベント
Sleepless AI
AI$0.1221+1.41%
Nil Token
NIL$0.3466+2.90%

Nillionは、ブラインドコンピューティングネットワーク、すなわちAIとデータのために設計されたプライベートな計算・保存ネットワークです。プライバシー強化技術（Privacy-Enhancing Technologies / PETs）を活用することで、プライバシーを保ったままの計算と保存を可能にします。これにより、プライベートなパーソナライズAI、暗号化データベース、プライバシー保護型アプリケーションなどの実現が可能になります。

NILは、Nillionネットワークのネイティブトークンであり、セキュリティ、ガバナンス、長期的な開発の基盤として機能します。NILはネットワーク参加者間のインセンティブを調整し、持続可能なエコシステムの成長を支えます。

1. 中核機能


  • コーディネーションサービス：Petnetおよびコーディネーションレイヤーにおける計算サービス、データ保存、AI推論、トランザクション手数料に関連する支払いに使用されます。開発者はNILを用いてNillionのプライバシー保護型コンピューティングサービスにアクセス可能です。
  • ブラインドコンピューテーション：開発者およびユーザーは、プライバシーを保ったままの保存および計算処理のためにNILを活用できます。
  • ステーキング：保有者はNILをステーキングすることでネットワークのセキュリティを支援し、報酬を得ることができます。バリデータは、トランザクションおよび計算処理の検証にあたり、NILトークンを担保として預ける必要があります。これにより、コーディネーションレイヤーのセキュリティが確保されます。
  • ガバナンス：NILトークンの保有者は、プロトコルのアップグレード、ネットワークパラメータ、リソース配分、コミュニティ助成プログラムなどについて、提案・投票を通じた分散型ガバナンスに参加することができます。

2. NILトークンの詳細


  • トークン名：Nillion（NIL）
  • 総供給量：1,000,000,000 NIL
  • 最大供給量：上限なし（年間インフレ率1%、排出モデルおよび自律的ガバナンスに依存）
  • 初期の循環供給量：195,150,000 NIL（総供給量の19.52%）

3. NILトークンの配分


NILの総供給量は10億枚であり、初期の循環流通量はその19.52%に相当します。トークン配分は以下の通りです：


  • エコシステム＆開発（29%）：開発者向けインセンティブ、バリデータ報酬、ネットワーク拡大、実用化を促進する戦略的施策など、Nillionのエコシステム成長を支援します。
  • コミュニティ（20%）：インセンティブプログラム、助成金、その他コミュニティ主導の取り組みを通じて分配されます。
  • プロトコル開発（10%）：研究、プロトコルのアップグレード、運営コストなどに充てられ、長期的な持続可能性を担保します。
  • アーリサポーター（21%）：プレシード、シード、2024年の投資家に割り当てられます。
  • コア貢献者（20%）：初期チームメンバー、アドバイザー、Nillion Labsの貢献者に配布され、ネットワーク構築への貢献に報います。

4. NILのリリーススケジュール


メインネットの公開と同時に、NILはロック解除され、エアドロップや初期配分を通じてコミュニティに配布されます。


5. 今後の展望


NILの公開は、ブラインドコンピューティングの正式な始動を意味します。これにより、パーソナライズAI、データマーケットプレイス、分散型サイエンス（DeSci）など、センシティブなデータを基盤とする革新的なアプリケーションが可能となります。この技術的ブレイクスルーを基盤に、Nillionネットワークはアプリケーションエコシステムの開発を加速し、より多くのパブリックブロックチェーンとの統合、ブラインドコンピューティングの連携強化、コーディネーション効率の継続的な最適化を進めています。また、ネットワークのさらなる分散化を推進し、中央集権的な存在への依存を段階的に減らすことを目指しています。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


人気記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

関連記事

USDfとは？Falcon Financeの革新的ステーブルコインメカニズムのクイックガイド

USDfとは？Falcon Financeの革新的ステーブルコインメカニズムのクイックガイド

TL;DRUSDfはイーサリアム上に構築された超過担保型の合成ドルで、現在の流通供給量は約18.99億枚、暗号資産市場でのランキングは202位です。USDfはステーブルコインおよび非ステーブルコイン資産を担保としてサポートし、システムの安全性を確保するために動的な担保率を採用しています。USDfは、ユーザーのリスク選好に応じるために、クラシック型とイノベーティブ型の2種類の発行メカニズムを採用して

MEXC先物イベント完全ガイド：取引しながら報酬獲得

MEXC先物イベント完全ガイド：取引しながら報酬獲得

競争の激しい暗号資産取引市場においては、安定的かつ効率的な取引体験を提供するだけでなく、追加の特典を継続的に提供するプラットフォームを選ぶことが重要です。MEXCは、新規ユーザーと既存ユーザーの両方に向けて、先物イベントを設計しています。これらのイベントは取引のあらゆる段階をカバーしています。初めて先物取引に挑戦する初心者から、高頻度取引を行う経験豊富なトレーダーまで、それぞれのニーズに合わせた特

KickstarterとLaunchpoolイベントの係数ルールが改訂・アップグレードされました！

KickstarterとLaunchpoolイベントの係数ルールが改訂・アップグレードされました！

KickstarterおよびLaunchpoolイベントは、MX保有者限定の無料エアドロップイベントです。MX保有者の積極的な参加を促し、報酬を増やすため、MEXCはKickstarterおよびLaunchpoolイベントのレベル報酬係数のルールを調整しました。調整内容は以下の通りです：調整前：イベントでより多くのMXを投票すればするほど、対応する投票係数が高くなり、山分けされる報酬が多くなります

MEXC Win 先物対決開催中：賞金プール1,000万 USDT

MEXC Win 先物対決開催中：賞金プール1,000万 USDT

MEXC Win 先物対決がついに開催されました。今年最大級のチーム形式の先物イベントになる予定です！賞金プールは10,000,000 USDT、さらに個人参加者向けの驚きのトップ賞として最大2 BTCが用意されており、世界中のトレーダーが続々と参戦しています。*BTN-MEXC Win先物対決に参加&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/ja-JP/futures-ac

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得