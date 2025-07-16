Nillion：プライベートコンピューティングにおける新たな革命、データ価値エコシステムを再構築

Nillionは、ブラインドコンピューティングネットワーク、すなわちAIとデータのために設計されたプライベートな計算・保存ネットワークです。プライバシー強化技術（Privacy-Enhancing Technologies / PETs）を活用することで、プライバシーを保ったままの計算と保存を可能にします。これにより、プライベートなパーソナライズAI、暗号化データベース、プライバシー保護型アプリケーションなどの実現が可能になります。





NILは、Nillionネットワークのネイティブトークンであり、セキュリティ、ガバナンス、長期的な開発の基盤として機能します。NILはネットワーク参加者間のインセンティブを調整し、持続可能なエコシステムの成長を支えます。









コーディネーションサービス ：Petnetおよびコーディネーションレイヤーにおける計算サービス、データ保存、AI推論、トランザクション手数料に関連する支払いに使用されます。開発者はNILを用いてNillionのプライバシー保護型コンピューティングサービスにアクセス可能です。

ブラインドコンピューテーション ：開発者およびユーザーは、プライバシーを保ったままの保存および計算処理のためにNILを活用できます。

ステーキング ：保有者はNILをステーキングすることでネットワークのセキュリティを支援し、報酬を得ることができます。バリデータは、トランザクションおよび計算処理の検証にあたり、NILトークンを担保として預ける必要があります。これにより、コーディネーションレイヤーのセキュリティが確保されます。

ガバナンス：NILトークンの保有者は、プロトコルのアップグレード、ネットワークパラメータ、リソース配分、コミュニティ助成プログラムなどについて、提案・投票を通じた分散型ガバナンスに参加することができます。









トークン名 ：Nillion（NIL）

総供給量 ：1,000,000,000 NIL

最大供給量 ：上限なし（年間インフレ率1%、排出モデルおよび自律的ガバナンスに依存）

初期の循環供給量：195,150,000 NIL（総供給量の19.52%）









NILの総供給量は10億枚であり、初期の循環流通量はその19.52%に相当します。トークン配分は以下の通りです：









エコシステム＆開発（29%） ：開発者向けインセンティブ、バリデータ報酬、ネットワーク拡大、実用化を促進する戦略的施策など、Nillionのエコシステム成長を支援します。

コミュニティ（20%） ：インセンティブプログラム、助成金、その他コミュニティ主導の取り組みを通じて分配されます。

プロトコル開発（10%） ：研究、プロトコルのアップグレード、運営コストなどに充てられ、長期的な持続可能性を担保します。

アーリ ー サポーター（21%） ：プレシード、シード、2024年の投資家に割り当てられます。

コア貢献者（20%）：初期チームメンバー、アドバイザー、Nillion Labsの貢献者に配布され、ネットワーク構築への貢献に報います。









メインネットの公開と同時に、NILはロック解除され、エアドロップや初期配分を通じてコミュニティに配布されます。













NILの公開は、ブラインドコンピューティングの正式な始動を意味します。これにより、パーソナライズAI、データマーケットプレイス、分散型サイエンス（DeSci）など、センシティブなデータを基盤とする革新的なアプリケーションが可能となります。この技術的ブレイクスルーを基盤に、Nillionネットワークはアプリケーションエコシステムの開発を加速し、より多くのパブリックブロックチェーンとの統合、ブラインドコンピューティングの連携強化、コーディネーション効率の継続的な最適化を進めています。また、ネットワークのさらなる分散化を推進し、中央集権的な存在への依存を段階的に減らすことを目指しています。



