MXゾーン1月イベントレポート

トークン名
エアドロップ日時
(MXステーキング日時)
価格上昇率
(1/31のデータより)
OSOL
2025/1/16
466%
JFOX
2025/1/17
325%
PIDOG
2025/1/20
201%
SUT
2025/1/8
138%
IXS
2025/1/22
120%
TNT
2025/1/24
115%
暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣
Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき
MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ
暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための
2024年、MEXCプラットフォームは年間を通じて合計2,022回の新規トークンエアドロップイベントを開催し、総額$1億2,700万USDT以上の報酬が配布されました。月平均1,062万USDT、年間収益率は71%に達しました！MX*URLS-MX_USDT*トークンを保有して、プラットフォームのメリットをご享受ください。MXを保有するメリットについては、「MX保有の3大メリット」の記事をご参照く
ビットコイン価格の持続的上昇は、直近の市場の急騰を牽引し、暗号資産市場を熱狂させています。MX Tokenもこの急騰の中で3ドルに達し、先月から上昇を続けています。今月のMX Tokenの価格は、2.8ドルから3ドルの間で変動しています。MX Tokenを保有することで、その価格上昇を利用する機会が得られるだけでなく、毎月の限定イベントに参加したり、無料のエアドロップ報酬を受け取ったりすることがで
1. MX トークンとは？MXはMEXCが発行するネイティブユーティリティトークンで、MEXCのエコシステムを支えています。MEXCプラットフォームは、暗号資産愛好家に安全で便利な取引環境を提供しています。さらに、MX トークンを保有するユーザー様は多くの特典を享受することができます。2. トークンを保有する利点2.1. 限定無料エアドロップMX トークンの保有者は、毎月開催される限定のエアドロッ
1. 9月 エアドロップイベントデータ実績MEXCでは、毎月MXトークン保有者限定のエアドロップイベントを開催しています。一定期間MXトークンを保有すると、これらの無料エアドロップイベントに参加することができます。MEXCは9月に7回のLaunchpoolイベントと126回のKickstarterイベントを含む、合計133回のエアドロップイベントを開催しました。これらのエアドロップイベントでは、9