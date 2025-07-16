1月にビットコインの価格が回復し、市場全体が温まる中で、MXトークンの価格は$3.98の最高値に達しました。同時に、MEXC公式チームは2024年第4四半期のMX買戻し＆バーンを発表し、MXトークンの循環供給量を1億枚に維持すると公表しました。詳細については、関連するお知らせをお読みください。MXトークンを保有して、プラットフォームのメリットを享受してください。MXを保有するメリットについては、「1月にビットコインの価格が回復し、市場全体が温まる中で、MXトークンの価格は$3.98の最高値に達しました。同時に、MEXC公式チームは2024年第4四半期のMX買戻し＆バーンを発表し、MXトークンの循環供給量を1億枚に維持すると公表しました。詳細については、関連するお知らせをお読みください。MXトークンを保有して、プラットフォームのメリットを享受してください。MXを保有するメリットについては、「
MXゾーン1月イベントレポート

1月にビットコインの価格が回復し、市場全体が温まる中で、MXトークンの価格は$3.98の最高値に達しました。同時に、MEXC公式チームは2024年第4四半期のMX買戻し＆バーンを発表し、MXトークンの循環供給量を1億枚に維持すると公表しました。詳細については、関連するお知らせをお読みください。MXトークンを保有して、プラットフォームのメリットを享受してください。MXを保有するメリットについては、「MX保有の3大メリット」の記事をご参照ください。

1. MXゾーン1月イベントレポート


2025年1月、MEXCは合計106回のエアドロップイベントを実施し、総額$778万以上の報酬を配布しました。これにより、年間利回りは51%に達しました。

MEXCの統計によると、2025年1月のエアドロップイベント中、OSOLトークンが最も顕著な成果を上げ、466%の価格上昇を記録しました。それに続くJFOXは325%の上昇を達成しました。また、PIDOG、SUT、IXS、TNTの価格上昇率はそれぞれ201%、138%、120%、115%でした。これらのプロジェクトに参加した投資家は、短期間で顕著な利益を享受し、特に上位2プロジェクトからは印象的な収益が確認されています。

2025年1月 優良暗号資産トップ6

トークン名
エアドロップ日時
(MXステーキング日時)
価格上昇率
(1/31のデータより)
OSOL
2025/1/16
466%
JFOX
2025/1/17
325%
PIDOG
2025/1/20
201%
SUT
2025/1/8
138%
IXS
2025/1/22
120%
TNT
2025/1/24
115%

2. エアドロップイベントへの参加方法


Kickstarterは、MX保有者限定の無料エアドロップイベントです。24時間連続で25 MX以上保有すると、Kickstarterイベントに登録して参加することができます。

システムは毎日ランダムに3回のスナップショットを撮ります。イベント当日の00:59（日本時間）からさかのぼり、24時間連続して現物アカウントに最低25 MX以上を保有し続ける必要があります。この24時間の間にMX保有量が25 MXを下回った場合、Kickstarterイベントへの参加資格を失いますのでご注意ください。
参加するには、MEXCの公式ウェブサイトにアクセスし、ページ上部の [イベント]のサブメニューに移動して [Kickstarter] をクリックしてください。


3. MXの購入方法


現在MX保有者ではないものの、Kickstarterイベントに参加したい場合は、MEXCプラットフォームで25 MXトークンを購入し、保有するだけでイベントに参加することができます。MXトークンの購入方法については、「1分でMXを購入する」を参照し、チュートリアルの手順に従って購入してください。

MXトークンを保有することで、無料のエアドロップイベントに参加できるだけでなく、取引手数料の割引も享受できます。MX保有者は、現物取引やUSDT-M先物取引での手数料をMXで控除でき、取引手数料20%オフを享受できます。さらに、過去24時間に現物アカウントで500 MX以上を保有している場合、取引手数料が50%オフとなる特典もあります。

MEXCは豊富なトークンの取り扱いと迅速な上場スピードにより、多くのユーザー様から支持されています。高い流動性、スムーズなユーザー体験、セキュリティ、安定性、迅速なカスタマーサービス対応により、多くのユーザー様から評価されています。MEXCプラットフォームは常に「ユーザー様を第一に」の原則を守り、ユーザー様に安全で安定した信頼できる取引環境を提供するよう努めています。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

