MXゾーン12月イベントレポート













2024年12月、MEXCは合計120回のエアドロップイベントを開催しました。これらのイベントでは、$798万以上の報酬が配布され、年間収益率は54%に達しました。





MEXCプラットフォームのデータによると、12月のエアドロップイベントで上位6つの暗号資産はそれぞれ190%を超える成長を遂げました。トップはAIMONICAトークンで、606.11%という驚異的な伸びを示し、月間で最も高い伸びを達成しました。次に、BLADEがそれに続き、510.8%という高い上昇率を記録しました。SETAI、FLAY、SEN およびTMAIもそれぞれ314.9%、241.85%、216.8% および 192.9%という大幅な伸びを達成しました。全体として、これらのプロジェクトに参加した投資ユーザー様は短期間で大きな収益を獲得しており、特に最初の2つのプロジェクトはより高い投資魅力を示しています。





プロジェクト名 エアドロップ日時 (MXの投票日時) 価格上昇率 (12/31のデータより) AIMONICA 2024/12/19 606.11% BLADE 2024/12/23 510.8% SETAI 2024/12/30 314.9% FLAY 2024/12/3 241.85% SEN 2024/12/29 216.8% TMAI 2024/12/4 192.9%









Kickstarterは、MX保有者限定の無料エアドロップイベントです。24時間連続で25 MX以上保有すると、Kickstarterイベントに登録して参加することができます。





システムは毎日ランダムに3回のスナップショットを撮ります。イベント当日の00:59（日本時間）からさかのぼり、24時間連続して現物アカウントに最低25 MX以上を保有し続ける必要があります。この24時間の間にMX保有量が25 MXを下回った場合、Kickstarterイベントへの参加資格を失いますのでご注意ください。





MEXC公式サイトのトップページ上部にあるナビゲーションバーから [現物取引] を選択してください。その下に [Kickstarter] イベントにアクセスできるリンクがありますので、クリックしてご参加ください。

















MXトークンを保有することで、無料のエアドロップイベントに参加できるだけでなく、取引手数料の割引も享受できます。MX保有者は、現物取引やUSDT-M先物取引での手数料をMXで控除でき、取引手数料20%オフを享受できます。さらに、過去24時間に現物アカウントで500 MX以上を保有している場合、取引手数料が50%オフとなる特典もあります。





