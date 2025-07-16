2024年、MEXCプラットフォームは年間を通じて合計2,022回の新規トークンエアドロップイベントを開催し、総額$1億2,700万USDT以上の報酬が配布されました。月平均1,062万USDT、年間収益率は71%に達しました！MX*URLS-MX_USDT*トークンを保有して、プラットフォームのメリットをご享受ください。MXを保有するメリットについては、「MX保有の3大メリット」の記事をご参照く2024年、MEXCプラットフォームは年間を通じて合計2,022回の新規トークンエアドロップイベントを開催し、総額$1億2,700万USDT以上の報酬が配布されました。月平均1,062万USDT、年間収益率は71%に達しました！MX*URLS-MX_USDT*トークンを保有して、プラットフォームのメリットをご享受ください。MXを保有するメリットについては、「MX保有の3大メリット」の記事をご参照く
学ぶ/MXゾーン/収益イベント/MXゾーン12月イベントレポート

MXゾーン12月イベントレポート

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#初級#現物#MX#初心者
MX Token
MX$2.6512+0.75%
Aimonica Brands
AIMONICA$0.001116+13.29%
Sentio Protocol
SEN$0.01066-3.52%
Token Metrics AI
TMAI$0.0005001+9.79%
MemeCore
M$2.07547-1.32%

2024年、MEXCプラットフォームは年間を通じて合計2,022回の新規トークンエアドロップイベントを開催し、総額$1億2,700万USDT以上の報酬が配布されました。月平均1,062万USDT、年間収益率は71%に達しました！MX*URLS-MX_USDT*トークンを保有して、プラットフォームのメリットをご享受ください。MXを保有するメリットについては、「MX保有の3大メリット」の記事をご参照ください。

1. MXゾーン12月イベントレポート


2024年12月、MEXCは合計120回のエアドロップイベントを開催しました。これらのイベントでは、$798万以上の報酬が配布され、年間収益率は54%に達しました。

MEXCプラットフォームのデータによると、12月のエアドロップイベントで上位6つの暗号資産はそれぞれ190%を超える成長を遂げました。トップはAIMONICAトークンで、606.11%という驚異的な伸びを示し、月間で最も高い伸びを達成しました。次に、BLADEがそれに続き、510.8%という高い上昇率を記録しました。SETAI、FLAY、SEN およびTMAIもそれぞれ314.9%、241.85%、216.8% および 192.9%という大幅な伸びを達成しました。全体として、これらのプロジェクトに参加した投資ユーザー様は短期間で大きな収益を獲得しており、特に最初の2つのプロジェクトはより高い投資魅力を示しています。

2024年12月 優良暗号資産トップ6

プロジェクト名
エアドロップ日時
(MXの投票日時)
価格上昇率
(12/31のデータより)
AIMONICA
2024/12/19
606.11%
BLADE
2024/12/23
510.8%
SETAI
2024/12/30
314.9%
FLAY
2024/12/3
241.85%
SEN
2024/12/29
216.8%
TMAI
2024/12/4
192.9%

2. エアドロップイベントへの参加方法


Kickstarterは、MX保有者限定の無料エアドロップイベントです。24時間連続で25 MX以上保有すると、Kickstarterイベントに登録して参加することができます。

システムは毎日ランダムに3回のスナップショットを撮ります。イベント当日の00:59（日本時間）からさかのぼり、24時間連続して現物アカウントに最低25 MX以上を保有し続ける必要があります。この24時間の間にMX保有量が25 MXを下回った場合、Kickstarterイベントへの参加資格を失いますのでご注意ください。

MEXC公式サイトのトップページ上部にあるナビゲーションバーから [現物取引] を選択してください。その下に [Kickstarter] イベントにアクセスできるリンクがありますので、クリックしてご参加ください。


3. MXの購入方法


現在MX保有者ではないものの、Kickstarterイベントに参加したい場合は、MEXCプラットフォームで25 MX*URLS-MX_USDT*トークンを購入し、保有するだけでイベントに参加することができます。MXトークンの購入方法については、「1分でMXを購入する」を参照し、チュートリアルの手順に従って購入してください。

MXトークンを保有することで、無料のエアドロップイベントに参加できるだけでなく、取引手数料の割引も享受できます。MX保有者は、現物取引やUSDT-M先物取引での手数料をMXで控除でき、取引手数料20%オフを享受できます。さらに、過去24時間に現物アカウントで500 MX以上を保有している場合、取引手数料が50%オフとなる特典もあります。

MEXCは豊富なトークンの取り扱いと迅速な上場スピードにより、多くのユーザー様から支持されています。高い流動性、スムーズなユーザー体験、セキュリティ、安定性、迅速なカスタマーサービス対応により、多くのユーザー様から評価されています。MEXCプラットフォームは常に「ユーザー様を第一に」の原則を守り、ユーザー様に安全で安定した信頼できる取引環境を提供するよう努めています。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


人気記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

関連記事

MXゾーン 9月 イベント実績

MXゾーン 9月 イベント実績

1. 9月 エアドロップイベントデータ実績MEXCでは、毎月MXトークン保有者限定のエアドロップイベントを開催しています。一定期間MXトークンを保有すると、これらの無料エアドロップイベントに参加することができます。MEXCは9月に7回のLaunchpoolイベントと126回のKickstarterイベントを含む、合計133回のエアドロップイベントを開催しました。これらのエアドロップイベントでは、9

MXゾーン 10月 イベント実績

MXゾーン 10月 イベント実績

10月の暗号資産市場は、主にビットコインの勢いに後押しされたことにより、待望の好転を遂げました。この高騰の中、MEXCプラットフォームのネイティブトークンであるMXの価値は2.85ドルまで急上昇しました。MXトークンを保有することで、その価格上昇を利用する機会が得られるだけでなく、毎月の限定イベントに参加したり、無料のエアドロップ報酬を受け取ったりすることができます。MXを保有するメリットについて

1分でMXを購入する

1分でMXを購入する

1. MXトークンを保有するメリットとはMXトークンはMEXCが発行したネイティブユーティリティトークンです。MXトークンを保有することで、ユーザー様はLaunchpoolやKickstarterなどのプラットフォームイベントに参加したり、プロジェクトトークンのエアドロップやその他の報酬を受け取ることができます。さらに、MXは手数料の控除にも使用でき、取引手数料が20%オフとなります。現物取引アカ

MXゾーン 7月イベントレポート

MXゾーン 7月イベントレポート

1. 7月エアドロップ イベントデータ実績MEXCは毎月、MXトークン保有者限定の無料エアドロップイベントを実施し、MX保有者の不労収益を増やしています。7月には、Launchpoolでは11件、Kickstarterでは124件、合計135のエアドロップイベントがプラットフォーム上で行われました。7月のエアドロップイベントでは1,000万ドル以上の報酬が配布され、年間利回りは最大61%でした。こ

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得