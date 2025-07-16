Mind Network：プライバシー保護と分散型インターネットの新時代をリード

















Mind Networkは、AIとWeb3のために設計された暗号技術基盤のプロトコルであり、データプライバシー保護と安全なコラボレーション機能を提供します。AIエージェントが安全に稼働し、自律的に判断を下し、分散型エコシステム内で協調して動作できるよう支援します。





Mind Networkは、量子コンピューターにも耐性のある完全暗号化データとAI演算を可能にすることで、完全暗号化ウェブ環境の実現を目指す、完全準同型暗号（FHE）インフラのパイオニアです。AI、モジュラーブロックチェーン、ゲーム、資産管理、DePINなど、さまざまな分野にわたって業界全体にエンドツーエンドの暗号化を提供しています。





また、Zamaなどの業界リーダーと提携し、「HTTPZ」というゼロトラストインターネットプロトコルを共同開発中です。これは、信頼性の高いAIおよびオンチェーンデータ計算のためのWeb3における新たな標準を打ち立てるものです。













Mind Networkは、Binance Labs、Cogitent、HashKey、Animoca Brands、ChainlinkなどのトップティアVCから総額$1,250万の資金を調達しています。また、イーサリアム財団からもFHE関連の研究助成金を2回受け取っています。





FHE技術の普及を加速するため、Zamaなどと連携しており、Zamaの本番環境対応FHEライブラリ「TFHE-rs v1.0.0」を初めて実用化したプロジェクトです。さらに、FCN（FHEコンセンサスネットワーク）、MindChain、Swarms-rustなど複数のFHE-Rustコードベースをオープンソース化しています。





これらの貢献は、暗号化計算の分野におけるイノベーションを推進し、Web3およびAIエコシステム全体を暗号化するというビジョンを前進させています。最先端の研究、強力な業界パートナーシップ、オープンソースのイノベーションへの取り組みにより、Mind Networkは暗号化コンピューティングの未来をリードしています。FHEを活用したセキュリティを身近なものにすることで、Mind Networkは分散型の世界におけるプライバシー、セキュリティ、信頼の新たな基準を打ち立てています。

















AgenticWorldは、安全かつ自律的なAIエージェントのために設計された分散型AIエコシステムです。FHE技術により暗号化計算を可能とし、マルチエージェントシステム（MAS）におけるデータプライバシーを保護します。セキュリティレイヤーとインターオペラビリティハブを統合し、Web3、DeFi、分散型ID、機密性の高い機械学習に対応しています。









MindChainは、AIエージェント向けに特別に設計されたFHEを基盤とする初のパブリックブロックチェーンです。暗号化された計算、安全なコラボレーション、自律型AIエコシステムをサポートしています。また、ゼロ知識証明（ZKPs）、信頼された実行環境（TEE）、マルチパーティ計算（MPC）、分散型ID、GPU計算フレームワークを統合し、スケーラビリティを確保しています。









Chainlinkにより開発されたFHE Bridgeは、FHEおよびStealth Address Protocol（SAP）を活用する安全なクロスチェーンプロトコルです。プライベートで量子耐性のあるトランザクションを可能にし、ブロックチェーンエコシステム全体でシームレスなインターオペラビリティを確保します。









MindChainは、FHEベースで構築された初のブロックチェーンであり、AIエージェントのために特化されています。Web2およびWeb3におけるセキュリティや信頼性の課題に対応し、完全なプライバシーと整合性のある運用環境を実現します。





FHEにより、暗号化されたままのデータ上で計算を行うことができるため、AIエージェントは情報を復号せずに処理可能となり、データの機密性と安全性、およびトラストレスなコラボレーションが確保され、MindChainはAI駆動のエコシステムにとって不可欠なインフラとなります。









AgenticWorldのアーキテクチャは、安全で動的、かつ高自律性を備えたAIエージェントエコシステムを支えるよう設計されており、以下の4つのレイヤー（AIエージェントレイヤー、拡張レイヤー、基盤レイヤー、サービスレイヤー）で構成されています：









Web2およびWeb3領域にわたるAIエージェントのインターフェースとして機能し、以下をサポートします：

Swarms、Eliza、VirtualsなどのWeb3プラットフォーム

World AI Health、DeepSeekなどのWeb2プラットフォーム

今後の統合によりさらなる拡張が予定されています









AIエージェント向けに包括的なセキュリティソリューションを提供します：

コンセンサスセキュリティ： 分散環境における信頼性のある意思決定を保証

計算セキュリティ： AI処理の整合性を保護

データセキュリティ： プライバシー保護型のデータ処理を強制

通信セキュリティ：ネットワークを越えたエージェント間通信を保護









このレイヤーの中核にはMindChainがあり、以下の構成要素に支えられています：





Randgen： FHEを活用した本物のオンチェーン乱数生成器

FCN（FHE Consensus Network/FHE コンセンサスネットワーク）

FDN（FHE Decryption Network/FHE 復号化ネットワーク）

AgentConnect Hubs：安全なエージェント連携を促進









このレイヤーはさまざまな分散型サービスをハブを通じて統合し、AIエージェント向けの高度な機能を提供します：

Lumoz経由のZKP： プライバシー検証を強化

Phala経由のTEE： 安全なAI実行を可能に

Chainlink経由のストレージ・メモリ・ インターオペラビリティ ： データ処理のシームレス性を確保

io.Net によるGPU計算： スケーラブルなAI処理能力を提供 スケーラブルなAI処理能力を提供

Alloraによる推論サービス： リアルタイムAI予測を最適化

AptosによるAgentText：AI駆動の通信およびテキスト処理をサポート













AgenticWorldエコシステムが完全な分散型自律AIインフラへと進化する中で、FHEトークンはそのビジョンを支える中核資産となります。スケーラビリティ、安全性、ユーティリティを備えたFHEは、単なるトークン以上の存在であり、プライバシー、インテリジェンス、分散性が融合する新たなインターネット時代の生命線です。









インテリジェンスの推進：AIエージェントの訓練・タスク・報酬サイクルを駆動

プライバシー保護型計算：FHEで安全な計算を行い、計算手数料の支払いに利用

分散型ガバナンス：MindDAOやハブを通じた提案への参加を通じてエコシステム運営に貢献

クロスチェーン価値連携：MindChain、Ethereum、BNB Smart Chain間の価値移動を実現









FHEトークンのステーキングとAgenticWorldの立ち上げは、始まりに過ぎません。今後予定されている内容：

AIエージェントの高度なトレーニング環境

現実世界における分散型AIアプリケーション

クロスチェーン連携ツール

MindDAOによる完全なコミュニティ主導型ガバナンス









FHEトークンを保有することで、AgenticWorldおよびMind Networkの全エコシステムに独占的にアクセスでき、分散型AI革新の最前線に立つことができます。以下は$FHE保有者の主なメリットです：





早期アクセスと実用性：FHEをステーキングしてAIエージェントを起動・運用、現実世界でのAI応用、タスク・訓練への参加





報酬獲得：トークンのステーキング、AIの訓練、計算リソースの提供により報酬を獲得し、ネットワーク活動と成長から直接利益を享受





ガバナンス参加：MindDAOおよびハブ提案への参加を通じてAgenticWorldの開発に影響を与え、機能設計、パートナーシップ、重要な意思決定を形成





高度なプライバシー保護：利用中のデータも保護する、FHEベースのプライバシー保護型AIサービスにアクセス可能









高い流動性、柔軟なレバレッジ、スムーズな変換を提供する信頼性の高い取引プラットフォームをお探しなら、MEXCが最適です。将来性のあるFHEトークンへの投資機会をお見逃しなく！





1) MEXCアプリまたは 公式サイト を開いてログイン

FHE」と入力し、現物または先物を選択 2) 検索バーで「」と入力し、またはを選択

3) 注文タイプ、数量、価格などの数値を入力して取引完了









