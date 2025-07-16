MEXCにてFHE現物および先物取引が上場しました。MEXCプラットフォームへのFHEの入金、またはFHEの現物・先物取引を直接行うことができます。 同時に、MEXC Airdrop+イベントページでは、FHEの入金・取引イベントに参加し、130,000 USDT相当のイベント報酬を獲得するチャンスもあります。 1. Mind Networkとは Mind Networkは、AIとWeb3のためにMEXCにてFHE現物および先物取引が上場しました。MEXCプラットフォームへのFHEの入金、またはFHEの現物・先物取引を直接行うことができます。 同時に、MEXC Airdrop+イベントページでは、FHEの入金・取引イベントに参加し、130,000 USDT相当のイベント報酬を獲得するチャンスもあります。 1. Mind Networkとは Mind Networkは、AIとWeb3のために
学ぶ/人気トークンゾーン/プロジェクト紹介/Mind Netwo...トの新時代をリード

Mind Network：プライバシー保護と分散型インターネットの新時代をリード

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#初級#業界最新ニュース
Morpheus Labs
MIND$0.0004294-0.18%
MindNetwork FHE
FHE$0.04777+1.61%
Sleepless AI
AI$0.1221+1.41%
VinuChain
VC$0.00241+2.11%
swarms
SWARMS$0.01764+1.78%

MEXCにてFHE現物および先物取引が上場しました。MEXCプラットフォームへのFHEの入金、またはFHEの現物先物取引を直接行うことができます。

同時に、MEXC Airdrop+イベントページでは、FHEの入金・取引イベントに参加し、130,000 USDT相当のイベント報酬を獲得するチャンスもあります。

1. Mind Networkとは


Mind Networkは、AIとWeb3のために設計された暗号技術基盤のプロトコルであり、データプライバシー保護と安全なコラボレーション機能を提供します。AIエージェントが安全に稼働し、自律的に判断を下し、分散型エコシステム内で協調して動作できるよう支援します。

Mind Networkは、量子コンピューターにも耐性のある完全暗号化データとAI演算を可能にすることで、完全暗号化ウェブ環境の実現を目指す、完全準同型暗号（FHE）インフラのパイオニアです。AI、モジュラーブロックチェーン、ゲーム、資産管理、DePINなど、さまざまな分野にわたって業界全体にエンドツーエンドの暗号化を提供しています。

また、Zamaなどの業界リーダーと提携し、「HTTPZ」というゼロトラストインターネットプロトコルを共同開発中です。これは、信頼性の高いAIおよびオンチェーンデータ計算のためのWeb3における新たな標準を打ち立てるものです。


2. Mind Networkの資金調達とエコシステムパートナー


Mind Networkは、Binance Labs、Cogitent、HashKey、Animoca Brands、ChainlinkなどのトップティアVCから総額$1,250万の資金を調達しています。また、イーサリアム財団からもFHE関連の研究助成金を2回受け取っています。

FHE技術の普及を加速するため、Zamaなどと連携しており、Zamaの本番環境対応FHEライブラリ「TFHE-rs v1.0.0」を初めて実用化したプロジェクトです。さらに、FCN（FHEコンセンサスネットワーク）、MindChain、Swarms-rustなど複数のFHE-Rustコードベースをオープンソース化しています。

これらの貢献は、暗号化計算の分野におけるイノベーションを推進し、Web3およびAIエコシステム全体を暗号化するというビジョンを前進させています。最先端の研究、強力な業界パートナーシップ、オープンソースのイノベーションへの取り組みにより、Mind Networkは暗号化コンピューティングの未来をリードしています。FHEを活用したセキュリティを身近なものにすることで、Mind Networkは分散型の世界におけるプライバシー、セキュリティ、信頼の新たな基準を打ち立てています。


3. Mind Networkの主力プロダクト


3.1 AgenticWorld


AgenticWorldは、安全かつ自律的なAIエージェントのために設計された分散型AIエコシステムです。FHE技術により暗号化計算を可能とし、マルチエージェントシステム（MAS）におけるデータプライバシーを保護します。セキュリティレイヤーとインターオペラビリティハブを統合し、Web3、DeFi、分散型ID、機密性の高い機械学習に対応しています。

3.2 MindChain


MindChainは、AIエージェント向けに特別に設計されたFHEを基盤とする初のパブリックブロックチェーンです。暗号化された計算、安全なコラボレーション、自律型AIエコシステムをサポートしています。また、ゼロ知識証明（ZKPs）、信頼された実行環境（TEE）、マルチパーティ計算（MPC）、分散型ID、GPU計算フレームワークを統合し、スケーラビリティを確保しています。

3.3 FHE Bridge


Chainlinkにより開発されたFHE Bridgeは、FHEおよびStealth Address Protocol（SAP）を活用する安全なクロスチェーンプロトコルです。プライベートで量子耐性のあるトランザクションを可能にし、ブロックチェーンエコシステム全体でシームレスなインターオペラビリティを確保します。

4. MindChainとは


MindChainは、FHEベースで構築された初のブロックチェーンであり、AIエージェントのために特化されています。Web2およびWeb3におけるセキュリティや信頼性の課題に対応し、完全なプライバシーと整合性のある運用環境を実現します。

FHEにより、暗号化されたままのデータ上で計算を行うことができるため、AIエージェントは情報を復号せずに処理可能となり、データの機密性と安全性、およびトラストレスなコラボレーションが確保され、MindChainはAI駆動のエコシステムにとって不可欠なインフラとなります。

5. MindChainのアーキテクチャ概要


AgenticWorldのアーキテクチャは、安全で動的、かつ高自律性を備えたAIエージェントエコシステムを支えるよう設計されており、以下の4つのレイヤー（AIエージェントレイヤー、拡張レイヤー、基盤レイヤー、サービスレイヤー）で構成されています：

5.1 AIエージェントレイヤー


Web2およびWeb3領域にわたるAIエージェントのインターフェースとして機能し、以下をサポートします：
  • Swarms、Eliza、VirtualsなどのWeb3プラットフォーム
  • World AI Health、DeepSeekなどのWeb2プラットフォーム
  • 今後の統合によりさらなる拡張が予定されています

5.2 拡張レイヤー


AIエージェント向けに包括的なセキュリティソリューションを提供します：
  • コンセンサスセキュリティ：分散環境における信頼性のある意思決定を保証
  • 計算セキュリティ：AI処理の整合性を保護
  • データセキュリティ：プライバシー保護型のデータ処理を強制
  • 通信セキュリティ：ネットワークを越えたエージェント間通信を保護

5.3 基盤レイヤー


このレイヤーの中核にはMindChainがあり、以下の構成要素に支えられています：

  • Randgen：FHEを活用した本物のオンチェーン乱数生成器
  • FCN（FHE Consensus Network/FHE コンセンサスネットワーク）
  • FDN（FHE Decryption Network/FHE 復号化ネットワーク）
  • AgentConnect Hubs：安全なエージェント連携を促進

5.4 サービスレイヤー


このレイヤーはさまざまな分散型サービスをハブを通じて統合し、AIエージェント向けの高度な機能を提供します：
  • Lumoz経由のZKP：プライバシー検証を強化
  • Phala経由のTEE：安全なAI実行を可能に
  • Chainlink経由のストレージ・メモリ・インターオペラビリティデータ処理のシームレス性を確保
  • io.NetによるGPU計算：スケーラブルなAI処理能力を提供
  • Alloraによる推論サービス：リアルタイムAI予測を最適化
  • AptosによるAgentText：AI駆動の通信およびテキスト処理をサポート


6. FHEトークン：Mind NetworkとAgenticWorldの中核


AgenticWorldエコシステムが完全な分散型自律AIインフラへと進化する中で、FHEトークンはそのビジョンを支える中核資産となります。スケーラビリティ、安全性、ユーティリティを備えたFHEは、単なるトークン以上の存在であり、プライバシー、インテリジェンス、分散性が融合する新たなインターネット時代の生命線です。

6.1 エコシステムにおけるFHEの役割


インテリジェンスの推進：AIエージェントの訓練・タスク・報酬サイクルを駆動
プライバシー保護型計算：FHEで安全な計算を行い、計算手数料の支払いに利用
分散型ガバナンス：MindDAOやハブを通じた提案への参加を通じてエコシステム運営に貢献
クロスチェーン価値連携：MindChain、Ethereum、BNB Smart Chain間の価値移動を実現

6.2 FHEの今後の可能性


FHEトークンのステーキングとAgenticWorldの立ち上げは、始まりに過ぎません。今後予定されている内容：
  • AIエージェントの高度なトレーニング環境
  • 現実世界における分散型AIアプリケーション
  • クロスチェーン連携ツール
  • MindDAOによる完全なコミュニティ主導型ガバナンス

7. FHEトークンを保有するメリット


FHEトークンを保有することで、AgenticWorldおよびMind Networkの全エコシステムに独占的にアクセスでき、分散型AI革新の最前線に立つことができます。以下は$FHE保有者の主なメリットです：

早期アクセスと実用性：FHEをステーキングしてAIエージェントを起動・運用、現実世界でのAI応用、タスク・訓練への参加

報酬獲得：トークンのステーキング、AIの訓練、計算リソースの提供により報酬を獲得し、ネットワーク活動と成長から直接利益を享受

ガバナンス参加：MindDAOおよびハブ提案への参加を通じてAgenticWorldの開発に影響を与え、機能設計、パートナーシップ、重要な意思決定を形成

高度なプライバシー保護：利用中のデータも保護する、FHEベースのプライバシー保護型AIサービスにアクセス可能

8. MEXCでFHEを購入する方法


高い流動性、柔軟なレバレッジ、スムーズな変換を提供する信頼性の高い取引プラットフォームをお探しなら、MEXCが最適です。将来性のあるFHEトークンへの投資機会をお見逃しなく！

1) MEXCアプリまたは公式サイトを開いてログイン
2) 検索バーで「FHE」と入力し、現物または先物を選択
3) 注文タイプ、数量、価格などの数値を入力して取引完了


免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


人気記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

関連記事

Bitlayer（BTR）とは？次世代ビットコインレイヤー2ソリューション解説

Bitlayer（BTR）とは？次世代ビットコインレイヤー2ソリューション解説

ビットコインは最も安全で分散化されたブロックチェーンネットワークとして確立されていますが、スケーラビリティとプログラマビリティの面での制約も次第に明らかになってきました。ビットコインのメインネットは、セキュリティと分散性において業界標準を築いた一方で、トランザクション処理速度とコスト効率が犠牲となり、承認時間の遅延や高額な手数料といった課題が発生しています。また、ビットコインは本来スマートコントラ

AI × ブロックチェーン × データサイエンス：CodattaがWeb3データエコノミーを変革する方法

AI × ブロックチェーン × データサイエンス：CodattaがWeb3データエコノミーを変革する方法

ブロックチェーンとAI技術の融合が加速する中、Codattaは革新的な分散型データプロトコルとして登場し、Web3の大きな課題の一つである「高品質なデータインフラの構築・管理・収益化」に取り組んでいます。AIが膨大で信頼性の高い検証可能なデータを必要とする中で、Codattaはデータ作成者とAI開発者をつなぎ、生の情報を価値ある資産裏付け型リソースへと変換するパーミッションレスのマーケットプレイス

LABUBU：トレンド玩具からミームへ、世界的ブームへの進化の軌跡

LABUBU：トレンド玩具からミームへ、世界的ブームへの進化の軌跡

Labubuをまだ持っていなくても、世界中で話題になっているこの文化現象を耳にしたことはあるでしょう。1. Labubuとは？Labubuは、ベルギー系中国人アーティスト Kasing Lung が2015年から手がけるMonstersシリーズの主人公で、その独特の「かわいいけれども凶暴」なルックスで世界中のファンを魅了しています。2019年には、Pop Martとの強力なタイアップが実現。ブライ

ブロックチェーン革命：Piネットワークが暗号資産の未来を形作る

ブロックチェーン革命：Piネットワークが暗号資産の未来を形作る

2025年を迎え、Piネットワークはチャンスと課題が交錯する重要な局面を迎えています。モバイルマイニングという野心的な実験として始まったこのプロジェクトは、今や世界中で最も話題になっているブロックチェーンプロジェクトの1つに成長しました。暗号資産の採用とコンセンサスメカニズムに対する革新的なアプローチにより、Piネットワークは従来のブロックチェーンインフラと主流ユーザー向けアプリとのギャップを埋め

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得