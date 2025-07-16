MilkyWay：ブロックチェーンのセキュリティを統一し、モジュール型エコシステムを統合

現在のブロックチェーンエコシステムはプロジェクトやチェーンがそれぞれ独自のバリデータやステーキングネットワークを保有し、独立して運営されているため、セキュリティが分断されています。そのため、資産が分散し、セキュリティが弱まり、インフラの重複による非効率性が生じています。 MilkyWayは「リステーキング」によってこれを解決します。ステーキングされた資産を複数のチェーンのセキュリティに同時に活用で現在のブロックチェーンエコシステムはプロジェクトやチェーンがそれぞれ独自のバリデータやステーキングネットワークを保有し、独立して運営されているため、セキュリティが分断されています。そのため、資産が分散し、セキュリティが弱まり、インフラの重複による非効率性が生じています。 MilkyWayは「リステーキング」によってこれを解決します。ステーキングされた資産を複数のチェーンのセキュリティに同時に活用で
現在のブロックチェーンエコシステムはプロジェクトやチェーンがそれぞれ独自のバリデータやステーキングネットワークを保有し、独立して運営されているため、セキュリティが分断されています。そのため、資産が分散し、セキュリティが弱まり、インフラの重複による非効率性が生じています。

MilkyWayは「リステーキング」によってこれを解決します。ステーキングされた資産を複数のチェーンのセキュリティに同時に活用できるようにすることで、バリデータネットワークを合理化し、リソースを統合。エコシステム全体のセキュリティを強化し、全体的な効率を高めます。

1. MilkyWayとは？


2023年12月に上場したMilkyWayは、Tendermint、Osmosis、Cosmostation、Oak Security、Composable Financeのエンジニアによって設立されました。

MilkyWayは、リキッドステーキングトークン（LST）、リステーキング、資産検証サービス（AVS）を活用することで、モジュール型ブロックチェーンエコシステムのセキュリティレイヤーとなることを目指しています。セキュリティと流動性のバランスを取りながら、ユーザーに利回りの機会を創出します。

このプロトコルは12以上のDeFiプラットフォームと統合されており、取引、レバレッジ、レンディングなどを提供しています。ユーザーはステーキング報酬と追加のDeFi利回りの両方を得ることができます。現在、MilkyWayの預かり資産(TVL)は$1.9億に迫っています。


2. MilkyWayの仕組み


MilkyWayは、CelestiaのネイティブトークンであるTIAのリキッドステーキングソリューションを提供しています。ユーザーがMilkyWayを通じてTIAをステーキングすると、milkTIAと呼ばれるオンチェーンレシートトークンを受け取ります。

ステーキングされたTIAはCelestiaネットワークの安全性を確保すると同時に、ユーザーは以下のような様々なDeFiアプリケーションでmilkTIAを利用することができます：
  • Osmosis DEXでの取引ペアの流動性提供
  • LevanaやdYdXのようなプラットフォームでの無期限取引
  • milkTIAをMars Protocolでの借入担保として利用

3. MilkyWayの技術革新


Celestiaのモジュール式アーキテクチャは、執行レイヤーをコンセンサスレイヤーとデータレイヤーから分離しています。しかし、そのコンセンサスレイヤーはスマートコントラクトの実行やクロスチェーンのアカウント管理機能をサポートしておらず、リキッドステーキングを実装する上で大きな課題となっています。

この問題に対処するため、MilkyWayはOsmosis上に展開されており、CosmWasmスマートコントラクトを利用してTIAの入出金と報酬分配を実現しています。また、ステーキングコントラクトとCelestiaネットワーク間のインタラクションを管理するカスタムオフチェーン監視システムを備えています。さらに、セキュリティとの整合性を確保するため、MilkyWayは信頼できるバリデータのネットワークを組み込み、これらの操作を検証・監督しています。現在のところ、バリデータは20名で構成されています。


4. MilkyWayエコシステムにおけるユーザータイプ


1) CelestiaとInitiaのステーカー：TIAまたはINITをステーキングしているユーザーは、資産をロックアップすることなく基本的なステーキング報酬を獲得することができます。同時に、DeFiにも柔軟に参加することが可能となっています。

2) リステーカー：ユーザーは、新たなプロジェクトやサービスを確保するために、以前にステーキングしたアセットをリステーキングすることができ、既存の利回りに加えて追加の報酬を得ることができます。

3) 投資家および流動性プロバイダー：分散投資を検討している参加者は、モジュール型ブロックチェーンインフラストラクチャ、リキッドステーキングデリバティブ（LSD）、およびリステーキングサービスへのエクスポージャーから利益を得ることができ、持続可能な利回りの新たな道を切り拓くことができます

4) サービス開発者 (AVS ビルダー) ：開発者は、ネイティブのステーキングトークンの設計、バリデータセットのブートストラップ、ステーキングの誘致、市場信頼の確立などを行うことなく、安全でスケーラビリティのあるセキュリティレイヤーを迅速に統合することができます。

5) オペレーターとバリデータ：ノードオペレータとバリデータは、MilkyWayネットワーク全体で複数のアセットバリデーションサービス（AVS）をサポートすることで、収益源を拡大することができます。

5. MilkyWayを選択する理由


1) 信頼され監査されたインフラストラクチャ：MilkyWayは、Celestia向けのリキッドステーキングのパイオニアであり、強固なセキュリティ実績に支えられています。そのスマートコントラクトは専門家の監査を受けており、プラットフォームはコミュニティから広く認知され、信頼を得ています。

2) 資本効率の向上：MilkyWayは、ユーザーがDeFiに参加しながら同時にステーキング報酬を得ることを可能にします。リステーキングにより、ユーザーは資本効率をさらに最適化することができ、同じ資産を使って複数のネットワークを確保し、さらなる利回りを得ることができます。

3) シームレスでスケーラビリティのあるセキュリティ：MilkyWayはプラグアンドプレイのリステーキングフレームワークを提供しており、プロジェクトがバリデータネットワークをゼロから構築する必要はありません。開発者はセキュリティ要件を定義するだけで、ユーザーは報酬のインセンティブに基づいて参加を選択することができ、統合とスケーラビリティを合理化します。

4) コミュニティ主導のエコシステム：MilkyWayは、クロスチェーンブリッジ、DeFiプロトコル、AVSプロバイダー、ノードオペレーターにまたがるダイナミックでコミュニティ主導のエコシステムを提供します。セキュリティとリキッドステーキングの共有を可能にすることで、このネットワークはモジュール型ブロックチェーン全体において強力な複合効果とフライホイール効果を生み出します。

6. MilkyWayのトケノミクス


MilkyWayのネイティブトークンであるMILKは、ガバナンスと収益分配の両方の役割を果たします。MILKの保有者は、プロトコルのアップグレード、料金体系、新機能の導入など、エコシステムの重要な決定に参加することができ、同時にプロトコルが生み出す収益の一部を受け取ることができます。

公式情報によると、エコシステムへの貢献に対する報酬として、MILK総供給量の10％がTIA保有者にエアドロップされます。

7. MEXCでMILKを購入する方法


世界有数の暗号資産取引プラットフォームであるMEXCは、市場最安値の手数料、高速取引、深い流動性、人気トークンの幅広い取り扱いにより、動きの速い市場で投資家がチャンスをつかむことを支援します。MilkyWayのネイティブトークンであるMILKは現在MEXCに上場しており、以下の手順で簡単に取引することができます：

1) MEXCアプリまたは公式ウェブサイトを開き、ログインします。
2) 検索バーに「MILK」と入力し、現物取引または先物取引を選択します。
3) 注文タイプ、希望の数量と価格を設定し、注文を完了します。

MilkyWayは、革新的なリキッドステーキングおよびリステーキングソリューションを通じて、断片化されたブロックチェーンのセキュリティという課題に取り組んでいます。より大きな資本効率とコミュニティ主導の勢いをモジュール型ブロックチェーンのエコシステムに注入することで、MilkyWayは今後ますます注目される存在になるでしょう。モジュール型ブロックチェーンの進化に関心がある方にとって、注目すべきプロジェクトです。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


