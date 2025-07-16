3年ぶりに、ビットコインが新高値を更新したことを受け、世界の暗号資産の時価総額は11月12日に$3.11兆という驚異的な額に達しました。これは過去24時間で6.8%上昇し、2021年11月9日に記録された過去最高値の$3.069兆を上回るものです。 同時に、マイクロストラテジーの株価は11月11日に新高値の$340で取引を終え、わずか1日で25.73%急騰しました。Bloombergの上級ETFア3年ぶりに、ビットコインが新高値を更新したことを受け、世界の暗号資産の時価総額は11月12日に$3.11兆という驚異的な額に達しました。これは過去24時間で6.8%上昇し、2021年11月9日に記録された過去最高値の$3.069兆を上回るものです。 同時に、マイクロストラテジーの株価は11月11日に新高値の$340で取引を終え、わずか1日で25.73%急騰しました。Bloombergの上級ETFア
学ぶ/Learn/厳選コンテンツ/マイクロストラテジー...当に効果的なのか？

マイクロストラテジーの利益への道：BTCの「受動的勝利戦略」は本当に効果的なのか？

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#業界最新ニュース
ビットコイン
BTC$121,761.21+0.02%
PoP Planet
P$0.13201+42.63%

3年ぶりに、ビットコインが新高値を更新したことを受け、世界の暗号資産の時価総額は11月12日に$3.11兆という驚異的な額に達しました。これは過去24時間で6.8%上昇し、2021年11月9日に記録された過去最高値の$3.069兆を上回るものです。

同時に、マイクロストラテジーの株価は11月11日に新高値の$340で取引を終え、わずか1日で25.73%急騰しました。Bloombergの上級ETFアナリスト、エリック・バルチュナス（Eric Balchunas）氏は、X上でマイクロストラテジーの日次取引高が$120億に達したことを発表しました。これは、JPMorganやGeneral Electricなどの大手企業の6倍の取引高に相当します。

「生産」とはあまり関連のない企業であるマイクロストラテジーは、ビットコインへの大胆かつ多額の投資により、従来の市場評価を覆しました。この戦略により、マイクロストラテジーは世界的なビットコイン保有者の中で最大級かつ最もユニークなプレーヤーの1社として位置づけられています。

マイクロストラテジーの「受動的勝利戦略」：ビットコイン投資のための借り入れ


マイケル・セイラー（Michael Saylor）氏は、マイクロストラテジーの共同創設者であり、ビットコイン投資の分野における先見者として知られています。先ごろ、セイラー氏はバーンスタイン（Bernstein）のアナリストとの対談で、マイクロストラテジーの大胆なビットコイン戦略の背景にある考えを明らかにしました。同氏は、特にインフレや通貨価値の下落リスクが高まっている時代において、ビットコインは現金よりも優れた価値の保存手段であると確信しています。

マイクロストラテジーのビットコインに対するアプローチは、単純なバイ・アンド・ホールド戦略とはかけ離れています。同社は、ビットコインを購入するために債券を発行して資金を調達し、戦略的にレバレッジを使用して利益を増幅するという、計算されたアプローチを採用しています。

  • 長期保有と蓄積戦略：2020年以降、マイクロストラテジーはビットコインを長期的な戦略資産として位置づけ、大規模な投資を行ってきました。SaylorTrackerウェブサイトの詳細な記録によると、マイクロストラテジーが2020年8月にビットコイン投資戦略を開始して以来、同社はビットコイン市場で非常に活発に動いています。これまでに合計44件の購入取引と1件のみのビットコイン売却取引を行っています。(注：SaylorTrackerはマイクロストラテジーのビットコイン蓄積記録を追跡するウェブサイトで、緑色の点はBTCの購入を示しています。)
  • マイクロストラテジーは、株式発行と転換社債により資金調達を行い、「21/21計画」を実施しました。この計画は、今後3年間で$420億（株式発行で$210億、固定利付証券で$210億）を調達し、ビットコインを追加購入することを目的としています。
  • マイクロストラテジーは、ビットコイン保有量の管理と拡大に注力しており、1株当たりのビットコイン保有量の成長を追跡する「BTC Yield」という指標を導入しました。
  • マイクロストラテジーは、ビットコイン投資において高い透明性を維持しており、ビットコインの保有量や関連する財務データを定期的に開示しています。また、保有するビットコインの減損調整など、関連する規制や会計基準にも準拠しています。
  • マイクロストラテジーは、リスクを低減し、リターンを増加させるために、適切なレバレッジと財務戦略を通じて資本構造を最適化しています。また、市場動向や規制の変更を常に注視し、必要に応じて投資戦略を調整しています。

株価の高騰、BTCを上回ることも


トランプ氏の当選とビットコインが$8万9000を突破したという二重の追い風を受け、マイクロストラテジーの株価（MSTR）は$356という史上最高値を記録しました。この驚異的な上昇により、同社は今年最もパフォーマンスの高い米国株の1つとなりました。



データ（2024年10月中旬現在）によると、ビットコインの保有量で最大規模を誇るマイクロストラテジーは、2020年8月にビットコイン投資戦略を開始して以来、株価（MSTR）が1600%以上も急騰しています。これは、BTCだけでなく、Nvidiaなどの主要なS&P 500テック株を上回るパフォーマンスです。



今年、MSTRのBTCに対するパフォーマンスはさらに顕著になっています。市場データを以下に示します：
  • 年初から、BTCは135.4%上昇し、MSTRは606.26%上昇しました。
  • 過去30日間で、BTCは約35.1%上昇したのに対し、MSTRは76.82%上昇しました。

現在、マイクロストラテジーのビットコインの総保有量は279,420BTCに達し、総購入価格は約$119億、1BTCあたりの平均購入価格は約$42,692となっています。ビットコイン価格が$89,000に達した場合、マイクロストラテジーのビットコインの保有資産は約$130億の未実現利益が存在することになります。マイケル・セイラー（Michael Saylor）氏は、今年、マイクロストラテジーの資本運用により26.4%のBTC利回りを達成し、同社の株主に対して約49,936BTCの純利益を生み出したことをソーシャルメディアで報告しました。ビットコインのマイニングに通常伴う運用コストや資本投資を考慮しない場合、これは1日あたり157.5BTCに相当します。

マイクロストラテジーに学んで、BTCへの投資を始めよう


マイクロストラテジーのビットコインに対する大胆かつ戦略的な成功により、機関投資家の間で関心が高まり、BTCは真剣に検討すべき資産クラスとなりました。個人投資家がマイクロストラテジーの規模に匹敵する投資を行うことは難しいかもしれませんが、同社の投資アプローチを採用し、ポートフォリオにビットコインを加えることで、明るい展望が拓ける可能性があります。

MEXCは、BTCの購入において最適なプラットフォームであり、優れたサービスと市場で最も競争力のある手数料を提供しています。先物取引の愛好家でも現物取引トレーダーでも、MEXCは、ユーザー様に優れた体験を提供するために、さまざまな取引オプションを用意しています。

準備はよろしいですか？MEXCでBTCを購入する方法を学びましょう！

ウェブ

ステップ 1：MEXC公式サイトにログインし、ページ上部の [現物取引] タブの下にある [現物取引] セクションをクリックします。 ステップ 2：メインエリアで [BTC/USDT] を選択するか、直接 [BTC/USDT] を検索します。 ステップ 3：[BTCを購入] をクリックします。


アプリ

ステップ 1：MEXCアプリにログインし、[取引] をタップします。 ステップ 2：[現物取引] をタップし、メインエリアで [BTC/USDT] を選択するか、直接 [BTC/USDT] を検索します。 ステップ 3：[BTCを購入] をタップします。


詳細な操作手順については、こちらをご確認ください：1分でビットコインを購入する

免責事項：暗号資産取引にはリスクが伴います。本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


人気記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

関連記事

BINANCELIFE（币安人生）とは？インターネット・ミームから暗号資産トレンドへ

BINANCELIFE（币安人生）とは？インターネット・ミームから暗号資産トレンドへ

TL;DR1）マイルストーンの達成：BINANCELIFE（币安人生）は、Binanceに初めて上場した中国発ミームコインとなり、市場の常識を打ち破りました。2）爆発的な成長：ローンチからわずか3日で、BINANCELIFEの時価総額はゼロから$3億に急騰し、Binance Alpha上場後わずか1時間で2,000%上昇しました。3）文化的現象：「Apple vs. Android」ミームから生ま

Recallとは？分散型AIスキルマーケットの3つの主要メカニズムを簡単解説

Recallとは？分散型AIスキルマーケットの3つの主要メカニズムを簡単解説

要約Recallは分散型の市場メカニズムを活用し、少数の大手テック企業に委ねるのではなく、コミュニティ自身が必要とされるAIスキルを決定できる仕組みを提供します。プラットフォームのネイティブ資産であるRECALLトークンは、マーケットの創出、AI製品の支援、報酬の獲得、ネットワークガバナンスへの参加に使用されます。ユーザーは、AI分野の予測市場と同様に、質の高いAI製品を特定して支援することで報酬

USDfとは？Falcon Financeの革新的ステーブルコインメカニズムのクイックガイド

USDfとは？Falcon Financeの革新的ステーブルコインメカニズムのクイックガイド

TL;DRUSDfはイーサリアム上に構築された超過担保型の合成ドルで、現在の流通供給量は約18.99億枚、暗号資産市場でのランキングは202位です。USDfはステーブルコインおよび非ステーブルコイン資産を担保としてサポートし、システムの安全性を確保するために動的な担保率を採用しています。USDfは、ユーザーのリスク選好に応じるために、クラシック型とイノベーティブ型の2種類の発行メカニズムを採用して

Espressoとは？100ノードで分断されたブロックチェーン世界を再結合する

Espressoとは？100ノードで分断されたブロックチェーン世界を再結合する

要約1) Espressoは分散型BFTコンセンサスを採用し、接続されたすべてのブロックチェーンに対して6秒以内の高速なトランザクション確認を実現します。2) グローバルな確認レイヤーとして、異なるチェーン同士が相互の検証済み状態をリアルタイムで参照でき、真のクロスチェーン・コンポーザビリティを可能にします。3) Arbitrum、OP Stack、Polygon CDKを含む主要なロールアップ・

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得