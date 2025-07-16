マイクロストラテジーの利益への道：BTCの「受動的勝利戦略」は本当に効果的なのか？

3年ぶりに、ビットコインが新高値を更新したことを受け、世界の暗号資産の時価総額は11月12日に$3.11兆という驚異的な額に達しました。これは過去24時間で6.8%上昇し、2021年11月9日に記録された過去最高値の$3.069兆を上回るものです。





同時に、マイクロストラテジーの株価は11月11日に新高値の$340で取引を終え、わずか1日で25.73%急騰しました。Bloombergの上級ETFアナリスト、エリック・バルチュナス（Eric Balchunas）氏は、X上でマイクロストラテジーの日次取引高が$120億に達したことを発表しました。これは、JPMorganやGeneral Electricなどの大手企業の6倍の取引高に相当します。





「生産」とはあまり関連のない企業であるマイクロストラテジーは、ビットコインへの大胆かつ多額の投資により、従来の市場評価を覆しました。この戦略により、マイクロストラテジーは世界的なビットコイン保有者の中で最大級かつ最もユニークなプレーヤーの1社として位置づけられています。









マイケル・セイラー（Michael Saylor）氏は、マイクロストラテジーの共同創設者であり、ビットコイン投資の分野における先見者として知られています。先ごろ、セイラー氏はバーンスタイン（Bernstein）のアナリストとの対談で、マイクロストラテジーの大胆なビットコイン戦略の背景にある考えを明らかにしました。同氏は、特にインフレや通貨価値の下落リスクが高まっている時代において、ビットコインは現金よりも優れた価値の保存手段であると確信しています。





マイクロストラテジーのビットコインに対するアプローチは、単純なバイ・アンド・ホールド戦略とはかけ離れています。同社は、ビットコインを購入するために債券を発行して資金を調達し、戦略的にレバレッジを使用して利益を増幅するという、計算されたアプローチを採用しています。





長期保有と蓄積戦略：2020年以降、マイクロストラテジーはビットコインを長期的な戦略資産として位置づけ、大規模な投資を行ってきました。SaylorTrackerウェブサイトの詳細な記録によると、マイクロストラテジーが2020年8月にビットコイン投資戦略を開始して以来、同社はビットコイン市場で非常に活発に動いています。これまでに合計44件の購入取引と1件のみのビットコイン売却取引を行っています。(注：SaylorTrackerはマイクロストラテジーのビットコイン蓄積記録を追跡するウェブサイトで、緑色の点はBTCの購入を示しています。)

マイクロストラテジーは、株式発行と転換社債により資金調達を行い、「21/21計画」を実施しました。この計画は、今後3年間で$420億（株式発行で$210億、固定利付証券で$210億）を調達し、ビットコインを追加購入することを目的としています。

マイクロストラテジーは、ビットコイン保有量の管理と拡大に注力しており、1株当たりのビットコイン保有量の成長を追跡する「BTC Yield」という指標を導入しました。

マイクロストラテジーは、ビットコイン投資において高い透明性を維持しており、ビットコインの保有量や関連する財務データを定期的に開示しています。また、保有するビットコインの減損調整など、関連する規制や会計基準にも準拠しています。

マイクロストラテジーは、リスクを低減し、リターンを増加させるために、適切なレバレッジと財務戦略を通じて資本構造を最適化しています。また、市場動向や規制の変更を常に注視し、必要に応じて投資戦略を調整しています。









トランプ氏の当選とビットコインが$8万9000を突破したという二重の追い風を受け、マイクロストラテジーの株価（MSTR）は$356という史上最高値を記録しました。この驚異的な上昇により、同社は今年最もパフォーマンスの高い米国株の1つとなりました。









データ（2024年10月中旬現在）によると、ビットコインの保有量で最大規模を誇るマイクロストラテジーは、2020年8月にビットコイン投資戦略を開始して以来、株価（MSTR）が1600%以上も急騰しています。これは、BTCだけでなく、Nvidiaなどの主要なS&P 500テック株を上回るパフォーマンスです。









今年、MSTRのBTCに対するパフォーマンスはさらに顕著になっています。市場データを以下に示します：

年初から、BTCは135.4%上昇し、MSTRは606.26%上昇しました。

過去30日間で、BTCは約35.1%上昇したのに対し、MSTRは76.82%上昇しました。





現在、マイクロストラテジーのビットコインの総保有量は279,420BTCに達し、総購入価格は約$119億、1BTCあたりの平均購入価格は約$42,692となっています。ビットコイン価格が$89,000に達した場合、マイクロストラテジーのビットコインの保有資産は約$130億の未実現利益が存在することになります。マイケル・セイラー（Michael Saylor）氏は、今年、マイクロストラテジーの資本運用により26.4%のBTC利回りを達成し、同社の株主に対して約49,936BTCの純利益を生み出したことをソーシャルメディアで報告しました。ビットコインのマイニングに通常伴う運用コストや資本投資を考慮しない場合、これは1日あたり157.5BTCに相当します。









マイクロストラテジーのビットコインに対する大胆かつ戦略的な成功により、機関投資家の間で関心が高まり、BTCは真剣に検討すべき資産クラスとなりました。個人投資家がマイクロストラテジーの規模に匹敵する投資を行うことは難しいかもしれませんが、同社の投資アプローチを採用し、ポートフォリオにビットコインを加えることで、明るい展望が拓ける可能性があります。









準備はよろしいですか？MEXCでBTCを購入する方法を学びましょう！





ステップ 1： MEXC公式サイト にログインし、ページ上部の [現物取引] タブの下にある [現物取引] セクションをクリックします。 ステップ 2：メインエリアで [BTC/USDT] を選択するか、直接 [BTC/USDT] を検索します。 ステップ 3：[BTCを購入] をクリックします。









ステップ 1：MEXCアプリにログインし、[取引] をタップします。 ステップ 2：[現物取引] をタップし、メインエリアで [BTC/USDT] を選択するか、直接 [BTC/USDT] を検索します。 ステップ 3：[BTCを購入] をタップします。













