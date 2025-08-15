MEXC Win 先物対決開催中：賞金プール1,000万 USDT

MEXC Win 先物対決がついに開催されました。今年最大級のチーム形式の先物イベントになる予定です！賞金プールは10,000,000 USDT、さらに個人参加者向けの驚きのトップ賞として最大2 BTCが用意されており、世界中のトレーダーが続々と参戦しています。 1. ビッグチャンスをつかもう！ 今年最大級の取引イベントに備えましょう！MEXC Win先物対決の魅力は以下の通りです： 豪華賞金プMEXC Win 先物対決がついに開催されました。今年最大級のチーム形式の先物イベントになる予定です！賞金プールは10,000,000 USDT、さらに個人参加者向けの驚きのトップ賞として最大2 BTCが用意されており、世界中のトレーダーが続々と参戦しています。 1. ビッグチャンスをつかもう！ 今年最大級の取引イベントに備えましょう！MEXC Win先物対決の魅力は以下の通りです： 豪華賞金プ
MEXC Win 先物対決がついに開催されました。今年最大級のチーム形式の先物イベントになる予定です！賞金プールは10,000,000 USDT、さらに個人参加者向けの驚きのトップ賞として最大2 BTCが用意されており、世界中のトレーダーが続々と参戦しています。

1. ビッグチャンスをつかもう！


今年最大級の取引イベントに備えましょう！MEXC Win先物対決の魅力は以下の通りです：

  • 豪華賞金プール：最大10,000,000 USDT、参加者が増えるほど増額されます。
  • 多彩な賞金獲得方法：チーム戦、個人戦、早期参加特典、デイリーチャレンジ、リーダーボード賞
  • 参加が簡単：登録して先物取引を始めるだけで、報酬獲得のチャンス

新規登録して取引するだけで、賞金獲得のチャンスが手に入ります！チームプレイヤーでも個人トレーダーでも、あなたが輝ける舞台がここにあります。

2. 重要日程


  • 早期参加登録：2025/8/6 - 8/9
  • チームリーダー登録：2025/8/6 - 8/26
  • メンバー登録：2025/8/6 - 9/2
  • イベント期間：2025/8/13 - 9/2

3. ルール＆報酬


今回のMEXC Win対決では、参加者数に応じて順次ロック解除される賞金プールが5つのティアで用意され、最大10,000,000 USDT に達します。チーム戦と個人戦の両方で魅力的な報酬構造が設定されています。

3.1 早期参加報酬：40,000 USDTの先物バウチャー

早期参加登録期間中、最初の2,000人の登録者で、かつ取引高 50,000 USDT を達成したユーザーは、40,000 USDTの先物バウチャーを山分けできます。

3.2 チーム対決報酬：総賞金プールの20％がチームに

上位10チームは、利益率のランキングに基づいてチーム賞金プールを山分けできます。優勝チームのリーダーは、チーム賞金プールの20％を受け取ることができます。損益率でトップ10に入ったチームメンバーは、チーム賞金プールの30％を山分けできます。残りの50％は、取引高が要件を満たすメンバー全員で均等に山分けされます。

3.3 個人対決報酬：毎日3つの獲得チャンス


1) 日次ラッキースピン：必ず当たる、総賞金プールの25％を山分け

1日の先物取引高75,000 USDTを達成するごとに1回のスピンを獲得できます（1日最大3回）。賞金には最大2,025 USDTの先物ボーナスが含まれます。

2) デイリーチェックポイントチャレンジ報酬：総賞金プールの25％を山分け

1日の各ステージごとに取引高の要件を満たすと、最大53 USDTの先物ボーナスを受け取れます。

3) リーダーボードチャレンジ：総賞金プールの30％を山分け

イベント期間中、USDT-M先物ペアで累計20,000 USDT以上の取引高を達成したユーザーは、損益額と日次取引高の両方でランキングされます。

  • 日次取引高リーダーボード：上位200名は、総賞金プールの20％を先物ボーナスとして山分けできます。
  • 損益額リーダーボード：上位100名が総賞金プールの10％をBTCエアドロップと先物ボーナスとして分配。

4. 参加方法


MEXCアカウントにログインし、ホームページからMEXC Winイベントページへ移動、[参加登録] をクリックします。チームリーダーとして参加するか、メンバーとして参加するかを選択すれば完了です。その後は先物取引を開始し、損益額を積み上げ、ランキングを駆け上がり、豪華な報酬を目指しましょう！

5. トレードのコツ＆戦略


  • 早期参加報酬 – 登録し、取引高の目標を達成した最初の2,000名のトレーダーが、40,000 USDTの先物ボーナスバウチャーを山分けできます。
  • チームを統率 – チームの賞金プールの追加20％を獲得できます。
  • 取引高を分散させる – スピン、デイリーチェックポイントチャレンジ、リーダーボードに取引高を分散させ、より多くの報酬を狙います。
  • リーダーボードを制覇 – 損益額リーダーボードにはBTCエアドロップの特典もあり、大きな勝利を狙える絶好のチャンスです。

6. 見逃せない理由


MEXC Win：灼熱のアリーナ、先物対決は、2025年後半で最もエキサイティングな暗号資産取引イベントになる予定です。10,000,000 USDTの賞金プール、個人トップには最大2 BTC、さらに数え切れないほどの賞金獲得チャンスがあります。名誉と報酬をかけて取引する絶好の機会です。

次の取引で運命を変えるチャンスをつかみましょう。あなたのエキサイティングで有益な取引の旅は、ここから始まります！

