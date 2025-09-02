MEXC：利用可能および制限対象の国・地域の一覧

MEXCは、世界中の暗号資産ユーザーが安心して取引を行えるよう、利便性・効率性・安全性を兼ね備えたプラットフォームの提供に努めています。同時に、MEXCは最高水準の規制遵守を実践し、ユーザー様への責任ある対応を行いながら、ブロックチェーン業界の持続的な発展にも積極的に貢献しています。













現在、MEXCは以下の国/地域において、サービスの提供および新規登録・取引の受付を行っておりません：





カナダ、キューバ、香港、イラン、中国本土、北朝鮮、ロシアが実効支配するウクライナ地域（クリミア、ドネツク、ルハンスクおよびセヴァストポリを含む）、シンガポール、スーダン、アメリカ合衆国 （以上を総称して「禁止国/地域」といいます）





なお、この一覧はすべての対象国・地域を網羅したものではありません。あらかじめご了承ください。MEXCは、法的・コンプライアンス上の判断に基づき、このリストを独自の裁量で随時変更する権利を有します。













iOS（iPhone） ：日本、インド、イギリス、韓国

Android：日本、インド、インドネシア、イギリス、韓国







