MEXC：利用可能および制限対象の国・地域の一覧

ビットコインの送金は最初は複雑に見えるかもしれませんが、基本を理解すれば実際には非常にシンプルです。 このガイドでは、ビットコインを安全かつ効率的に送金するために知っておくべきすべてのことを説明します。 必要なツール、取引を段階的に完了する方法、および資金を保護するための重要な安全対策について学びます。 重要なポイント ビットコインを送金する前に、ビットコインウォレット、受取人のアドレス、および取
2025年に両資産が歴史的な評価額に達したことで、ビットコイン vs ゴールドの議論が激化しています。 ゴールドは1オンスあたり3,000ドルを超えて大幅に上昇し、ビットコインは100,000ドルを超えて取引されており、投資家はどちらの資産が本当にポートフォリオに値するのか疑問に思っています。 本ガイドでは、パフォーマンス、ボラティリティ、アクセシビリティ、投資ポテンシャルの観点から、ビットコイン
ビットコインは数セントから数万ドルまで上昇しましたが、物理的な裏付けのないデジタル通貨がどのようにして価値を持つのか、多くの人が疑問に思っています。 本記事では、固定供給量から機関投資家による採用の増加まで、ビットコインに価値をもたらす核心的な要因を説明します。 世界中の何百万人もの人々がBTCを正当な価値保存手段として見なす理由と、それが従来の通貨とどのように比較されるかを理解できるでしょう。
ビットコインマイニングは、2009年以来、寝室での趣味から数十億ドル規模の産業へと変貌を遂げました。 多くの初心者は、一般の人々がまだマイニングに参加できるのか、それとも大企業専用になってしまったのか疑問に思っています。 このガイドでは、2025年にまだビットコインをマイニングできるのか、どのような機器が必要か、そして個人マイナーにとってマイニングが依然として利益を上げられるのかを検証します。 実
1. 利確/損切り注文とは何ですか？ 利確/損切り注文では、トリガー価格と、トリガー価格に達した後の売買価格および数量を事前に設定できます。市場の最新価格がトリガー価格に達すると、システムは自動的に設定された注文を送信します。MEXC現物でのこの機能には2種類の条件付き注文（指値利確/損切りと成行利確/損切り）が含まれています。これらの注文は、市場が有利に動いた際に利益を確定し、不利に動いた際に損
Monadは、高いパフォーマンスとスケーラビリティを実現しつつ、イーサリアム仮想マシン（EVM）との完全な互換性を維持しながら、イーサリアムのような従来のブロックチェーンのトランザクション処理能力とスケーラビリティの限界を克服するために設計された高性能レイヤー1ブロックチェーンプロジェクトです。1. Monad の誕生背景ブロックチェーン技術の進化とともに、DeFi、NFT、ブロックチェーンベース
要約Pieverseは、x402通信規格上に構築されたWeb3向けの決済・コンプライアンスインフラで、エージェント間の決済をサポートし、タイムスタンプと規制確認機能を内蔵しています。ブロックチェーンベースのタイムスタンプと複数管轄地域に対応したコンプライアンスロジックを組み合わせることで、オンチェーン取引を監査可能で税務準拠のレシートに変換します。このプロジェクトはまだネイティブトークンを発行して
暗号資産市場において、先物取引は高いレバレッジや双方向取引といった特徴から、資本効率を高め、市場機会を捉えるための重要なツールとなっています。MEXCの先物取引ページでは、基本的な注文機能だけでなく、ポジションモード、通知リマインダー、クイック操作、データ表示など、実用的な補助機能も多数提供されています。本記事では、これらよく使われる機能を包括的に紹介し、より効率的な取引をサポートします。1. な