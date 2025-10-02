MEXC価格アラート設定ガイド：市場動向を把握し、取引効率を向上













暗号資産の先物取引では、重要な価格水準を逃すことで貴重な利益機会を失う可能性があります。価格アラートを設定することで、画面を常に監視しなくても、あらかじめ設定した価格やテクニカル指標の変化に達した際にリアルタイムで通知を受け取ることができ、素早く戦略を調整することができます。これにより、反応の遅れによる損失リスクを軽減できます。









市場の最新情報をリアルタイムで受信し、即座に反応可能

取引効率の向上と感情的な意思決定の回避

主要な先物取引ペアをカバーし、カスタマイズ可能なアラートを設定可能





実例：









MEXCでは、異なる取引戦略に対応した2種類のアラート機能を提供しています。









最も一般的に使われるのが価格アラートです。設定できる条件は以下の通りです：





現在価格が指定値を上回る / 下回るとき

24時間の価格変動が一定の％を超えたとき

5分間の価格変動が設定した数値を超えたとき





トレンド追従型やブレイクアウト戦略に適しています。









上級者向けには、テクニカル分析に基づいた自動アラート機能を用意しています。









条件を満たすと、自動的に通知が送られます。

















先物取引] をクリックします。 MEXC 公式ウェブサイト にログインし、上部メニューの [] をクリックします。













[マーケットアラート設定] ページにて、アラート音スイッチをオンにすると、アラートが鳴るようになります。





[推奨] タブでは、先物お気に入りにある取引ペアが自動的に表示され、デフォルトの価格変動トリガーが設定されています。各表示ペアのスイッチをオンにするか、 [すべて有効にする] を選択することで、これらのペアすべてにアラートを設定できます。









条件をカスタマイズしたい場合は、 [アラートの作成] をクリックし、以下の項目を入力します：





取引ペア （例：BTCUSDT）

アラートタイプ ： 価格上昇 / 価格下落 / 24時間の上昇率 / 5分間の上昇率など（全6種類）

アラート頻度 ： 繰り返し / ワンタイム / 1日1回

通知方法：アプリ通知、通知（サイト内）、デスクトップ通知（ブラウザ通知を有効にしておく必要あり）





注意事項：カスタム設定では、1ペアあたり最大10件、全体で最大20ペアに対してアラートを設定可能です。デフォルトとカスタムの両方にアラートがある場合、いずれかの条件を満たせば通知されます。テクニカル指標アラートの総設定数は最大200件です。













1）MEXCアプリを開き、ログインします。ホーム下部の [先物取引] をタップします。

2）先物ページ右上の […] 設定アイコンをタップします。

2）[アラート] を選択し、「マーケットアラート」ページへ移動します。

4）[アラートを追加する] をタップします。

5） 「価格アラートを設定する」画面で、取引ペア、アラートタイプ、価格または割合、アラート頻度、通知方法を選択し、[アラートを設定する] をタップして完了します。









注：ウェブサイトと同様に、アプリでも価格アラートおよび指標アラートの設定が可能です。1ペアあたり最大10件、全体で最大20ペア、合計200件までアラートを設定可能です。









Q1：PC通知が有効にならないのはなぜですか？





Q2：アラートは何度も鳴りますか？

「繰り返し」を選択すると、条件が満たされるたびに通知が届きます。頻繁な通知を避けたい場合は「ワンタイム」や「1日1回」を選んでください。





Q3：どの取引ペアでアラートが使えますか？













MEXCの価格アラート機能は、単なる通知ツールではなく、先物取引における重要なリスクコントロール手段です。初心者から上級者まで、誰もがこの機能を活用することで、市場の変化に迅速に対応し、最適なエントリー・決済タイミングを見極め、重要な取引機会を逃さずに済むようになります。





今すぐMEXCにログインし、価格アラートを設定して、頼れるスマートな通知を取引アシスタントにしましょう。









