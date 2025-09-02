プレマーケット取引に関するよくある質問









プレマーケット取引とは、MEXCが提供する店頭取引（OTC）サービスです。このサービスを利用することで、トレーダーはプラットフォームに正式に上場される前の新しいトークンを売買することができます。買い手と売り手がそれぞれ価格を設定し、それに応じて取引が成立します。これにより、トレーダーは希望する価格でトークンを確保し、トークンが公式に上場する前に優位に立つチャンスを得ることができます。取引を成功させるには、取引プロセスと要件を常に把握しておくことが重要です。









1）MEXCのプレマーケット取引では、トークンが正式に上場する前に売買することができます。

2）レーダーは、あらかじめ設定された価格で注文を作成するメイカー、またはプラットフォーム上の既存のプレマーケット注文を受け入れて取引を完了させるテイカーとして取引することができます。

3）買い手と売り手の双方が、受け渡しが円滑に行われるように担保を提供する必要があります。受け渡しが成立すると、売り手の担保は受け渡し後に返却され、買い手の担保は受け渡し時の支払いとして充当されます。

4）現在、プレマーケット取引はMEXCの現物アカウントで実施されています。













注文を作成：[注文の作成] 機能を使用して、希望価格で購入したいトークンの数量を設定し、注文板に注文を発注します。

売り注文を選択：注文板を参照して一致する売り注文を見つけ、売り手の提示価格でトークンを購入します。

注文が約定した後は、受け渡しが完了するのを待つだけです。









注文を作成：[注文の作成] 機能を使用して希望の売却価格を設定し、注文板に注文を発注します。

買い注文を選択：注文板を参照して一致する買い注文を見つけ、買い手の提示価格でトークンを売却します。

注文約定したら、受け渡しが完了するのを待つだけです。

















注文を発注すると、買い手の担保および手数料は一時的にロックされます。注文が約定すると、買い手は受渡時間が来るのを待つだけです。

売り手が注文を履行した場合、買い手は該当する数量のトークンを受け取り、担保と取引手数料は受け渡し時に差し引かれます。

売り手が注文を履行できない場合、買い手の担保はロックが解除され、買い手は売り手の担保を補償として受け取ります。また、取引手数料は買い手の担保から差し引かれます。





売り手が注文を発注すると、担保と取引手数料は一時的にロックされます。受渡時間中、売り手は、現物アカウントに受け渡しできるだけの十分なトークンを保有していることを確認することが重要です。

受渡時間に売り手がトークンの受け渡しを完了すると、これらのトークンは買い手の現物アカウントに安全に送金され、売り手の現物アカウントには買い手からの支払いが行われます。同時に、売り手の担保はロックが解除され、取引手数料が差し引かれます。

トークンの受け渡しに失敗した場合は、売り手の担保はすべて没収されます。担保の一部は決済手数料としてプラットフォームに徴収され、残りは相手方に補償として支払われます。現在、MEXCは取引手数料を徴収しておらず、担保はすべて買い手に補償されます。





受け渡しが失敗した場合に取引手数料が必要となることにご注意ください。MEXCが取引手数料を返却するのは、注文が約定しなかった場合、またはプロジェクトの上場がキャンセルされた場合のみです。









未約定の注文はいつでもキャンセルできます。注文が約定された後はキャンセルできず、受け渡しが完了するまでお待ちいただく必要があります。





トークンの上場が遅延した場合、約定済みの注文は有効なままとなり、新たな受渡時間は別途お知らせが発表されます。





トークンの上場がキャンセルされた場合、約定済みの注文は全額払い戻され、未約定の注文はキャンセルされます。





















取引手数料：通常、取引手数料は累計取引額の一定割合として課金されます。現在、MEXCのプレマーケット取引手数料は無料です。





その他の手数料：売り手が指定時間内に受け渡し義務を果たせなかった場合、MEXCは売り手の担保から手数料を徴収し、残額を買い手に補償します。現在、MEXCは手数料を徴収しておらず、担保はすべて買い手への補償として使用されます。













買い手の取引手数料は注文金額と手数料率に基づいて計算され、売り手の取引手数料は担保と手数料率に基づいて決定されます。









担保率は、注文の総額のうち担保として差し入れる必要のある部分を表します。指定時間内に受け渡しを完了できない場合、担保が没収される可能性があります。









買い手のロック額 = 注文価格

売り手のロック額 = 注文価格 × 担保率（Z%）

例：Z% = 100%の場合、1,000 USDTのプレマーケット取引のロック額は次のようになります。1,000 USDT × 100% = 1,000 USDT。









売り手が指定された時間内に受け渡しを完了できなかった場合、プラットフォームは売り手の担保から、一部を手数料として差し引き、残りを買い手への補償として提供します。現在、MEXCは手数料を差し引いておらず、全ての担保は買い手への補償として提供されます。













MEXCのプレマーケット取引における価格は、買い手と売り手の双方の市場行動によって決定されます。この価格は、新規トークンの上場時の実際の取引価格を正確に反映していない場合があります。プレマーケット取引は市場価格の予想を示すことができますが、トークンの実際の取引価格は他の要因の影響を受ける可能性があり、双方の間には直接的な相関関係はありません。









売り手の場合：トークンを指定された期日までに全額受け渡しできなかった場合、注文の担保が没収されます。

買い手の場合：売り手がトークンを全額または指定された期日までに受け渡さなかった場合、買い手には補償が支払われますが、注文で指定された数量のトークンは受け取れません。