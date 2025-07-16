暗号資産ユーザーの多くにとって、人気トークンの公式上場前に取引できるアクセスを得ることは、主要な市場優位性を意味します。MEXCのプレマーケット取引機能は、この需要に特化して設計された構造化されたプラットフォームです。 この記事では、MEXCのプレマーケット取引機能を使用するためのステップバイステップガイドを提供し、初期準備から買い手または売り手として取引を実行するまでの詳細を説明します。この種類暗号資産ユーザーの多くにとって、人気トークンの公式上場前に取引できるアクセスを得ることは、主要な市場優位性を意味します。MEXCのプレマーケット取引機能は、この需要に特化して設計された構造化されたプラットフォームです。 この記事では、MEXCのプレマーケット取引機能を使用するためのステップバイステップガイドを提供し、初期準備から買い手または売り手として取引を実行するまでの詳細を説明します。この種類
MEXCプレマーケット戦略ガイド：新規トークン上場に向けたポジショニング

2025/7/16MEXC
暗号資産ユーザーの多くにとって、人気トークンの公式上場前に取引できるアクセスを得ることは、主要な市場優位性を意味します。MEXCのプレマーケット取引機能は、この需要に特化して設計された構造化されたプラットフォームです。

この記事では、MEXCのプレマーケット取引機能を使用するためのステップバイステップガイドを提供し、初期準備から買い手または売り手として取引を実行するまでの詳細を説明します。この種類の取引は高いリスクを伴うため、個人的な調査とリスク評価に基づいてのみ実施することをお勧めします。

1. 取引前の準備


注文を実行する前に、関連情報を収集し、徹底的な市場分析を行うことが重要です。

アクセス方法：MEXCのウェブサイトまたはアプリにログインし、現物取引プレマーケット取引に移動します。

市場データ分析：取引ペアを選択した後、以下の重要なデータに注目してください：


1) 価格範囲と現在の見積もり：入札価格と売値を監視し、市場の初期評価を理解します。
2) 注文板の深さ：オープン注文の数とサイズを評価します。注文板が浅い場合、流動性が限られていることを意味し、大規模な取引が価格に大きな影響を与え、実行が困難になる可能性があります。
3) 取引履歴：トークンの過去の取引を確認し、価格の傾向や取引頻度を分析します。これにより、市場全体の活動と感情を把握するのに役立ちます。

2. 買い手の戦略とリスクコントロール


買い手として、主な目的は合理的なコストでトークンを取得することです。これには、市場の感情ではなく客観的な分析に基づいて意思決定を行うことが必要です。

2.1メイカー購入（指値注文）


ユースケース：リサーチの結果、トークンの適正価値が現在の最安売り価格より低いと判断した場合、希望する価格で買い注文を出すことができます。

操作：取引インターフェースで [注文作成] を選択し、希望価格数量を入力して送信します。注文は注文板に表示され、売り手とのマッチングを待ちます。

注意事項：このアプローチは正確なコスト管理を可能にしますが、注文が約定しないリスクがあります。

2.2 テイカー購入（成行注文）


ユースケース：注文板の現在の最安値売り価格が投資期待に合致し、さらに価格が上昇すると予想される場合、既存の売り注文と即座にマッチングさせ、注文の約定を確実にすることができます。

操作：注文板から適切な売り注文を選び、購入数量を入力して取引を実行します。

注意事項：注文約定の確実性を優先しますが、その分取引コストが高くなることが多いです。

2.3 買い手のための主要なリスクコントロール


すべての購入決定は、確固たる評価フレームワークに基づくべきです。注文を出す前に、最低限以下の点を評価してください：

プロジェクトの基本要素技術力、市場でのポジショニング、チームの背景、開発ロードマップを評価します。

トケノミクス：初期循環供給量、総供給量、トークン割り当て、ベスティングスケジュールに注目し、将来の売却圧力を予測します。

資金調達と評価のベンチマーク：プロジェクトの資金調達の履歴と支援者を確認します。完全希薄後時価総額（FDV）を、類似または競合する上場プロジェクトと比較し、相対的な評価の観点を得ます。

3.売り手の戦略とリスクコントロール


売り手としての主な目標は、資産を事前に現金化し、価格リスクを効果的に管理することです。

メイカー売り（指値注文）：市場需要の評価に基づいて目標売却価格を設定し、指値注文を出します。この注文は買い手にマッチするまで注文板に残ります。

テイカー売り（成行注文）：素早く利益を確定させたい場合は、注文板の現在の最高買い注文で直接売却することができます。
　
売り手の主なリスクコントロール売り手の最も重要な責任は、注文を履行できる能力を確保することです。決済時に取引を完了するための十分なトークン残高が現物アカウントに必要です。

上記の手順は、MEXCでのプレマーケット取引の基本的な操作手順を網羅しています。まとめると、取引の成功には、買い手と売り手のインターフェースに慣れることだけでなく、厳密な市場データ分析と自身の取引戦略の明確な理解が重要です。このガイドを慎重に学び、常にリスク管理を最優先することをお勧めします。慎重に参加し、責任を持って投資を行いましょう。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

