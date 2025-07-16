MEXCは、総額1,000万USDTの賞金プールが当たる「黄金時代の対決：ゴールドバー＆BTC Giveaway」イベントを正式に開始しました。このイベントは、新規ユーザー様も、経験豊富なユーザー様も、どなたでもご参加いただけ、限定報酬を獲得できるまたとないチャンスです！世界中のユーザーに最高クラスの体験を提供するよう設計されており、どなたでも手軽に参加でき、豪華賞品を手にするチャンスがあります。MEXCは、総額1,000万USDTの賞金プールが当たる「黄金時代の対決：ゴールドバー＆BTC Giveaway」イベントを正式に開始しました。このイベントは、新規ユーザー様も、経験豊富なユーザー様も、どなたでもご参加いただけ、限定報酬を獲得できるまたとないチャンスです！世界中のユーザーに最高クラスの体験を提供するよう設計されており、どなたでも手軽に参加でき、豪華賞品を手にするチャンスがあります。
学ぶ/市場動向/イベントゾーン/MEXC、「黄金時...ルが待っています！

MEXC、「黄金時代の対決―ゴールドバー& BTC Giveaway」を開催：10,000,000 USDTの賞金プールが待っています！

初級
2025/7/16MEXC
0m
共有する
#先物#注目イベント
ビットコイン
BTC$121,750.8--%
BRC20.COM
COM$0.011198+3.94%

MEXCは、総額1,000万USDTの賞金プールが当たる「黄金時代の対決：ゴールドバー＆BTC Giveaway」イベントを正式に開始しました。このイベントは、新規ユーザー様も、経験豊富なユーザー様も、どなたでもご参加いただけ、限定報酬を獲得できるまたとないチャンスです！世界中のユーザーに最高クラスの体験を提供するよう設計されており、どなたでも手軽に参加でき、豪華賞品を手にするチャンスがあります。

1. イベント期間


  • 早期登録期間：6/14 1:00 - 6/18 00:55（日本時間）
  • 一般登録期間：6/14 1:00 - 7/4 17:00（日本時間）
  • イベント実施期間：6/14 1:00 - 7/4 17:00（日本時間）
  • ラッキー抽選：6/14 1:00 - 7/5 17:00（日本時間）
  • BTCブロックハッシュ抽選：当選番号は、2025/7/4 21:00（日本時間）以降の最初のビットコインブロックハッシュの下位5桁に基づきます。

2. 参加要件


1）制限されている国/地域以外からのユーザー様が本イベントに参加できます。
2）マーケットメイカーアカウントおよび機関投資家のサブアカウントは参加対象外となります。
3）本イベントの有効な先物取引高には、手数料が0を超える先物取引のみがカウントされます
4）ほとんどの報酬はKYC認証を必要としません。ただし、豪華賞品（10,000 USDT以上相当）の当選者は、賞金の受け取りを確実にするため、7日以内に上級KYC認証を完了する必要があります。

3. 「ゴールドバー＆BTC Giveaway」への参加方法


MEXCの真夏の熱狂祭イベントは、早期登録ボーナス、日次スクラッチ、週次スピン、究極の豪華賞品抽選の4つのイベントで構成されています。

参加方法は、イベント期間中に [参加登録]ボタンをクリックし、先物取引を行うだけです。抽選の回数は、ユーザー様の取引高に応じて決定され、日次スクラッチ、週次スピン、究極の豪華賞品抽選の各イベントに参加することができます。


3.1 早期登録ボーナス：早期登録でバウチャーを獲得


参加方法
1) 早期登録期間中に、イベントページにアクセスし、[参加登録]ボタンをクリックして参加登録を完了してください。
2) イベント期間中に、累計取引高50,000 USDT 以上の取引を行ってください。
3) 取引要件を満たした先着2,000名様に、総額40,000 USDTのバウチャーを山分けでプレゼントいたします。報酬は数に限りがあり、先着順となります。
4) すべての報酬は、イベント終了後に配布されます。


3.2 日次スクラッチ：目標取引額を達成すると、1日最大5回のチャンスを獲得


参加方法
1) イベントページにアクセスし、[参加登録]ボタンをクリックして参加登録してください。
2) イベント期間中、1日の累計取引高50,000 USDTごとに、スクラッチチャンスが1回獲得できます。1日に獲得できるスクラッチチャンスは最大5回までです。
3) 要件を満たすと、[日次報酬]セクションにアクセスし、[スクラッチゾーン]を使用して報酬を削り出してください。スクラッチするたびに、ランダムな先物ボーナス額が配布されます。報酬プールは限られており、なくなり次第終了となります。
4) 報酬はリアルタイム、または最長24時間以内に配布されます。先物ボーナスの有効期限：7日間。

注意事項
1) [今すぐスクラッチ] をクリックすると 1回分のチャンスを使用、[すべてスクラッチ] をクリックすると、使用可能なチャンスをすべて一度に使用します。
2) スクラッチのチャンスは累積でき、イベントの抽選期間中いつでも使用できます。
例：1日目に5回のチャンスを獲得したが、賞金プールが空だった場合、2日目に5回分のチャンスを獲得し、賞金プールの有効残高があれば、2日目に10回分のチャンスをまとめて使用できます。


3.3 週次スピン：全員で先物ボーナスプールの25%を山分け


参加方法
1) イベントページに移動し、[参加登録]ボタンをクリックして参加登録してください。
2) イベント期間中、週次取引高が2,000,000 USDTに達するごとに、参加者は1回のスピンチャンスを獲得できます（1週間に最大5回）。
3) 要件を満たすと、[週次サプライズ]セクションにアクセスし、スピンを使用して報酬を引き当ててください。スピンするたびに、ランダムに先物ボーナスが贈られます。賞品は在庫限りとなります。
4) 報酬はリアルタイム、または最長24時間以内に配布されます。先物ボーナスの有効期限：7日間。

注：
1) ホイール中央の [スピン]ボタンをクリックすると1回スピンし、[すべてスピン]をクリックすると、利用可能なスピンをすべて一度に使用できます。
2) スピンチャンスは累積でき、抽選期間中いつでも使用できます。例：第1週に5回のチャンスを獲得したが、賞金プールが空だった場合、第2週に5回のチャンスを獲得し、賞金プールの有効残高があれば、第2週に合計10回スピンすることができます。


3.4 究極の豪華賞品抽選：ゴールドバーとBTCを獲得しよう


参加方法：
1) イベントページにアクセスし、[参加登録]ボタンをクリックしてご参加ください。
2) イベント期間中の累積取引高10,000,000 USDTごとに、参加者は1つの固有の抽選番号を受け取ります。エントリー数に制限はありません。
3) 当選番号は、2025/7/4 21:00（日本時間）以降に生成された最初のビットコインブロックハッシュの下5桁に基づいて決定されます。最も近い番号が、ゴールドバーとBTCを含む究極の豪華賞品を獲得します。透明性を確保するため、結果は blockchain.com で確認できます。
4) 賞品は、イベント終了後7営業日以内に配布されます。


究極の豪華賞品抽選の抽選番号は、イベントページで確認でき、ユーザー様が当選したか否かを確認することができます。


賞品の配布、参加ルール、報酬ポリシーの詳細については、公式イベントページに掲載されているイベントルールをご覧ください。

*BTN-今すぐイベントに参加&BTNURL=https://www.mexc.com/ja-JP/futures-activity/golden-age*

おすすめ記事


免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

人気記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

関連記事

MEXC先物イベント完全ガイド：取引しながら報酬獲得

MEXC先物イベント完全ガイド：取引しながら報酬獲得

競争の激しい暗号資産取引市場においては、安定的かつ効率的な取引体験を提供するだけでなく、追加の特典を継続的に提供するプラットフォームを選ぶことが重要です。MEXCは、新規ユーザーと既存ユーザーの両方に向けて、先物イベントを設計しています。これらのイベントは取引のあらゆる段階をカバーしています。初めて先物取引に挑戦する初心者から、高頻度取引を行う経験豊富なトレーダーまで、それぞれのニーズに合わせた特

M-Dayへの参加方法

M-Dayへの参加方法

1. M-Dayとは？M-DayはMEXCで開催される特別な先物イベントです。参加すると、無料のワンダーチェストがもらえ、先物ボーナス報酬を獲得するチャンスが得られます。取引高が45,000 USDTに達するごとに、ワンダーチェストを1つ受け取れます。取引高が多いほどチェストの数が増え、ジェムを発見する確率も高まります。2. M-Dayに参加するべき理由M-Dayに参加することで、以下のようなメリ

MEXC Airdrop+ よくある質問 まとめ

MEXC Airdrop+ よくある質問 まとめ

MEXC Airdrop&#43; は、新しく上場したプロジェクトに関連した簡単なタスクを完了することで、無料でトークンや先物ボーナスを獲得できるシンプルな仕組みです。暗号資産取引の初心者から上級者まで、さまざまなユーザーが報酬を得てプラットフォームでの活動を強化できるチャンスを提供しています。本記事では、MEXC Airdrop&#43; イベントに関するよくある質問とその回答をご紹介します。1

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得