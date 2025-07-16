MEXC、「黄金時代の対決―ゴールドバー& BTC Giveaway」を開催：10,000,000 USDTの賞金プールが待っています！













早期登録期間： 6/14 1:00 - 6/18 00:55（日本時間）

一般登録期間： 6/14 1:00 - 7/4 17:00（日本時間）

イベント実施期間： 6/14 1:00 - 7/4 17:00（日本時間）

ラッキー抽選： 6/14 1:00 - 7/5 17:00（日本時間）

BTCブロックハッシュ抽選：当選番号は、2025/7/4 21:00（日本時間）以降の最初のビットコインブロックハッシュの下位5桁に基づきます。









1）制限されている国/地域以外からのユーザー様が本イベントに参加できます。

2）マーケットメイカーアカウントおよび機関投資家のサブアカウントは参加対象外となります。

3）本イベントの有効な先物取引高には、手数料が0を超える先物取引のみがカウントされます

4）ほとんどの報酬はKYC認証を必要としません。ただし、豪華賞品（10,000 USDT以上相当）の当選者は、賞金の受け取りを確実にするため、7日以内に上級KYC認証を完了する必要があります。









MEXCの真夏の熱狂祭イベントは、早期登録ボーナス、日次スクラッチ、週次スピン、究極の豪華賞品抽選の4つのイベントで構成されています。





参加方法は、イベント期間中に [参加登録]ボタンをクリックし、先物取引を行うだけです。抽選の回数は、ユーザー様の取引高に応じて決定され、日次スクラッチ、週次スピン、究極の豪華賞品抽選の各イベントに参加することができます。













参加方法

1) 早期登録期間中に、イベントページにアクセスし、[参加登録]ボタンをクリックして参加登録を完了してください。

2) イベント期間中に、累計取引高50,000 USDT 以上の取引を行ってください。

3) 取引要件を満たした先着2,000名様に、総額40,000 USDTのバウチャーを山分けでプレゼントいたします。報酬は数に限りがあり、先着順となります。

4) すべての報酬は、イベント終了後に配布されます。













参加方法

1) イベントページにアクセスし、[参加登録]ボタンをクリックして参加登録してください。

2) イベント期間中、1日の累計取引高50,000 USDTごとに、スクラッチチャンスが1回獲得できます。1日に獲得できるスクラッチチャンスは最大5回までです。

3) 要件を満たすと、[日次報酬]セクションにアクセスし、[スクラッチゾーン]を使用して報酬を削り出してください。スクラッチするたびに、ランダムな先物ボーナス額が配布されます。報酬プールは限られており、なくなり次第終了となります。

4) 報酬はリアルタイム、または最長24時間以内に配布されます。先物ボーナスの有効期限：7日間。





注意事項

1) [今すぐスクラッチ] をクリックすると 1回分のチャンスを使用、[すべてスクラッチ] をクリックすると、使用可能なチャンスをすべて一度に使用します。

2) スクラッチのチャンスは累積でき、イベントの抽選期間中いつでも使用できます。

例：1日目に5回のチャンスを獲得したが、賞金プールが空だった場合、2日目に5回分のチャンスを獲得し、賞金プールの有効残高があれば、2日目に10回分のチャンスをまとめて使用できます。













参加方法

1) イベントページに移動し、[参加登録]ボタンをクリックして参加登録してください。

2) イベント期間中、週次取引高が2,000,000 USDTに達するごとに、参加者は1回のスピンチャンスを獲得できます（1週間に最大5回）。

3) 要件を満たすと、[週次サプライズ]セクションにアクセスし、スピンを使用して報酬を引き当ててください。スピンするたびに、ランダムに先物ボーナスが贈られます。賞品は在庫限りとなります。

4) 報酬はリアルタイム、または最長24時間以内に配布されます。先物ボーナスの有効期限：7日間。





注：

1) ホイール中央の [スピン]ボタンをクリックすると1回スピンし、[すべてスピン]をクリックすると、利用可能なスピンをすべて一度に使用できます。

2) スピンチャンスは累積でき、抽選期間中いつでも使用できます。例：第1週に5回のチャンスを獲得したが、賞金プールが空だった場合、第2週に5回のチャンスを獲得し、賞金プールの有効残高があれば、第2週に合計10回スピンすることができます。













参加方法：

1) イベントページにアクセスし、[参加登録]ボタンをクリックしてご参加ください。

2) イベント期間中の累積取引高10,000,000 USDTごとに、参加者は1つの固有の抽選番号を受け取ります。エントリー数に制限はありません。

4) 賞品は、イベント終了後7営業日以内に配布されます。









究極の豪華賞品抽選の抽選番号は、イベントページで確認でき、ユーザー様が当選したか否かを確認することができます。









賞品の配布、参加ルール、報酬ポリシーの詳細については、公式イベントページに掲載されているイベントルールをご覧ください。











