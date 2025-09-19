MEXC 先物注文履歴と資金フローのPDFエクスポート方法

暗号資産取引において、先物注文履歴はトレーダーにとって取引活動を証明する重要な根拠となります。特に、戦略の振り返りやパフォーマンス分析において有用です。これらの履歴をエクスポート（データ出力）することは、取引履歴の正確な追跡、監査、記録のために不可欠です。













暗号資産の先物注文が提出されると、取引所は定められたルールに従って注文を処理します。注文が市場条件を満たし、対応する注文が存在する場合、取引が成立し、買い手と売り手の間で資産の移転が行われます。









先物注文履歴および資金フロー履歴のエクスポートは、主に以下の2点において大きな価値があります。









暗号資産取引は頻繁に行われることがあり、かつ複雑で、各取引には資金の移動と投資判断が伴います。過去の注文と資金フロー履歴をエクスポートすることで、完全かつ正確な取引履歴を保存することができます。特定の取引の詳細を確認する場合でも、一定期間にわたる広範な分析を行う場合でも、これらの記録は信頼できる参照資料となります。また、時間の経過やプラットフォーム上のデータ変更によって重要な情報が失われるのを防ぐことも可能です。









過去の注文データは、取引戦略を見直し、洗練させるための貴重なリソースです。注文履歴や資金フローを分析することで、異なる戦略の成功率やエントリー・決済のタイミングを明確に評価できます。たとえば、特定のテクニカル分析手法を用いた場合の利益注文と損失注文の割合を算出し、戦略の強みや弱点を把握して、今後の改善や調整の参考とすることができます。









MEXCでは、ウェブおよびアプリの両方で、先物注文履歴および資金フローをPDF形式でエクスポートできる機能を提供しています。各ユーザーは、明細を月10回までエクスポートできます。1つのレポートには、最大過去180日間のデータが含まれ、柔軟に取引情報を取得できます。









MEXCの公式サイトにアクセスし、アカウントにログインします。ホームページ上部のナビゲーションバーで [注文履歴] にカーソルを合わせ、 [先物取引] を選択して該当ページに移動します。









先物取引ページで [注文と取引履歴] に進み、[注文履歴のエクスポート] をクリックしてエクスポートウィンドウを開きます。





先物取引ペア、先物取引の方向、期間を選択できます。エクスポート形式をPDFに設定し、[エクスポート] をクリックすると、PDF形式で過去の注文データのダウンロードが開始されます。PDFファイルの生成には時間がかかる場合がありますのでご注意ください。履歴が10,000件を超える場合、自動的にデータの一括エクスポートモードに切り替わります。





「過去180日間」や「過去365日間」を選択した場合、システムより、「データの一括エクスポートでは、直近18ヶ月間（昨日まで）の任意の365日間のデータをエクスポートすることができます。一度に最大100,000件の履歴をエクスポートでき、1ヶ月あたり最大10回までダウンロードできます。」と表示されます。









同様に、[資金フロー] タブに進み、 [資金フローのエクスポート] をクリックしてエクスポートウィンドウを開きます。





先物取引ペア、暗号資産、資金の種類、資金フローの種類（流入・流出）、および期間を選択した後、エクスポート形式をPDFにして [エクスポート] をクリックします。PDFファイルの生成には時間がかかる場合がありますのでご注意ください。履歴が10,000件を超える場合、自動的にデータの一括エクスポートモードに切り替わります。





「過去180日間」や「過去365日間」を選択した場合、システムより、「データの一括エクスポートでは、直近18ヶ月間（昨日まで）の任意の365日間のデータをエクスポートすることができます。一度に最大100,000件の履歴をエクスポートでき、1ヶ月あたり最大10回までダウンロードできます。」と表示されます。













MEXCアプリを開き、アカウントにログインします。左上の人型アイコンをタップし、 [取引履歴] → [先物取引注文] を選択します。









先物取引注文ページで [注文と取引履歴] を選び、右上のエクスポートアイコンをタップして [+新規エクスポート] をタップすると、エクスポート設定画面が表示されます。





期間、取引ペア、方向を設定できます。現在、指値注文のみエクスポートに対応しています。すべての項目を入力後、 [生成] をタップすると注文履歴のエクスポートが完了します。





「生成後にメールで受け取る」にチェックを入れていない場合でも、生成完了後にメールまたはSMSで通知されます。通知に従い、7日以内にファイルをダウンロードしてください。生成後に [メールで送る] をタップし、メールで直接取得することもできます。









アプリでは、過去18か月以内（前日まで）の任意の360日間のデータをエクスポート可能です。1回のエクスポートにつき最大100,000件まで、月10回までのダウンロードが可能です。













MEXCの先物注文履歴エクスポート機能は、取引履歴を管理し、戦略を見直すうえで非常に有用なツールです。ウェブおよびアプリ両方の柔軟な設定により、注文履歴と資金フローをPDF形式で素早く出力でき、データの保存、監査、分析の効率性が向上します。この機能を活用することで、履歴管理の効率と取引の透明性を大幅に高めることができます。





