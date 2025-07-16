1. 既にMEXCアカウントを新規登録済みですが、「ウォレットを接続する」で生成されたウォレットアドレスと、どのように紐付ければよいですか？ 「ウォレットを接続する」を使用して新規登録する際、MEXCアカウントで使用しているメールアドレスを選択するだけで、アカウントの紐付けが完了します。 2. オンチェーンエアドロップが受け取れないのはなぜですか？ 以下の3点をご確認ください： 1）ウォレットがS1. 既にMEXCアカウントを新規登録済みですが、「ウォレットを接続する」で生成されたウォレットアドレスと、どのように紐付ければよいですか？ 「ウォレットを接続する」を使用して新規登録する際、MEXCアカウントで使用しているメールアドレスを選択するだけで、アカウントの紐付けが完了します。 2. オンチェーンエアドロップが受け取れないのはなぜですか？ 以下の3点をご確認ください： 1）ウォレットがS
MEXC 「DEX+ 報酬」 – よくある質問

1. 既にMEXCアカウントを新規登録済みですが、「ウォレットを接続する」で生成されたウォレットアドレスと、どのように紐付ければよいですか？


「ウォレットを接続する」を使用して新規登録する際、MEXCアカウントで使用しているメールアドレスを選択するだけで、アカウントの紐付けが完了します。

2. オンチェーンエアドロップが受け取れないのはなぜですか？


以下の3点をご確認ください：
1）ウォレットがSolanaネットワークに接続されていること
2）Pump.fun やその他のSolanaベースのdAppでウォレットを使用して取引を行っていること
3）2024/10/1から2025/1/31までのSolana上での累計取引高が10 SOLを超えていること

3. ユーザーレベルとは何ですか？


ユーザーレベルは、MEXC DEX+ プラットフォームにおいて、有効な新規招待ユーザー数に基づくティアシステムです。レベルが高いほど、招待した新規ユーザー数が多くなり、タスク完了時のポイント倍率も高くなります。詳細なレベル構造とルールは以下の表をご参照ください：
レベル
有効な新規招待ユーザー数
ポイント倍率
ウッド
<10名
1倍
ストーン
≥10名
2倍
ブラックアイアン
≥30名
2.5倍
ブロンズ
≥50名
3倍
シルバー
≥100名
3.5倍
ゴールド
≥200名
4倍
プラチナ
≥500名
4.5倍
ダイヤモンド
≥1000名
5倍

2025年3月18日のプラットフォームローンチ以降に、招待要件を満たしたすべての有効な新規招待ユーザー数が、ユーザーレベルのアップグレードにカウントされます。

4. 友達を招待する順序やポイントタスクの完了順に制限はありますか？


いいえ、特定の順序はありません。先にポイントタスクを完了してから友達を招待しても、有効な招待ユーザー数が要件を満たせば、さかのぼってタスクのポイント倍率が適用されます。

例：現在のユーザーレベルが「ウッド」で、継続タスクで300ポイントを獲得している場合、その後10名の有効な招待ユーザー数を達成するとレベルが「ストーン」にアップグレードされ、継続タスクのポイントが300 × 2 = 600ポイントに再計算されます。これは、より高いレベルでも同様です。

5. ポイントは手動で受け取る必要がありますか？


はい、ポイントはユーザー様が手動で受け取る必要があります。受け取りに期限はなく、タスク完了後、いつでもDEX+ ポイントアカウントに反映させることができます。

6. ポイントは即時に付与されますか？


ほとんどのタスクは即時にポイントが付与されますが、SNSタスクは手動での発行が必要です。

7. MEXC DEX+ ポイントタスクの取引高はどのように計算されますか？


ポイントタスクの対象となる取引高には、買い注文のみが含まれます。売り注文の取引高は計算に含まれません。

8. ポイントが減少したのはなぜですか？


MEXC DEX+ のリスクコントロールシステムが、不正な取引高の操作やその他の不正行為を検出した場合、該当するポイントは取り消されます。

9. 最初のエアドロップで受け取ったポイントが取引高と一致しないのはなぜですか？


これは、2025/3/18から2025/5/23までの間に一部の取引高がリスクコントロールメカニズムに抵触して除外され、有効な取引高に含まれなかった可能性があります。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

