MEXC 「DEX+ 報酬」 – よくある質問









「ウォレットを接続する」を使用して新規登録する際、MEXCアカウントで使用しているメールアドレスを選択するだけで、アカウントの紐付けが完了します。









以下の3点をご確認ください：

1）ウォレットがSolanaネットワークに接続されていること

3）2024/10/1から2025/1/31までのSolana上での累計取引高が10 SOLを超えていること









レベル 有効な新規招待ユーザー数 ポイント倍率 ウッド <10名 1倍 ストーン ≥10名 2倍 ブラックアイアン ≥30名 2.5倍 ブロンズ ≥50名 3倍 シルバー ≥100名 3.5倍 ゴールド ≥200名 4倍 プラチナ ≥500名 4.5倍 ダイヤモンド ≥1000名 5倍





2025年3月18日のプラットフォームローンチ以降に、招待要件を満たしたすべての有効な新規招待ユーザー数が、ユーザーレベルのアップグレードにカウントされます。









いいえ、特定の順序はありません。先にポイントタスクを完了してから友達を招待しても、有効な招待ユーザー数が要件を満たせば、さかのぼってタスクのポイント倍率が適用されます。





例：現在のユーザーレベルが「ウッド」で、継続タスクで300ポイントを獲得している場合、その後10名の有効な招待ユーザー数を達成するとレベルが「ストーン」にアップグレードされ、継続タスクのポイントが300 × 2 = 600ポイントに再計算されます。これは、より高いレベルでも同様です。









はい、ポイントはユーザー様が手動で受け取る必要があります。受け取りに期限はなく、タスク完了後、いつでもDEX+ ポイントアカウントに反映させることができます。









ほとんどのタスクは即時にポイントが付与されますが、SNSタスクは手動での発行が必要です。









ポイントタスクの対象となる取引高には、買い注文のみが含まれます。売り注文の取引高は計算に含まれません。









MEXC DEX+ のリスクコントロールシステムが、不正な取引高の操作やその他の不正行為を検出した場合、該当するポイントは取り消されます。









これは、2025/3/18から2025/5/23までの間に一部の取引高がリスクコントロールメカニズムに抵触して除外され、有効な取引高に含まれなかった可能性があります。



