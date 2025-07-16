1. MEXC DEX+ 報酬プログラムとは？ MEXC DEX+ 報酬は、ユーザーの成長とインセンティブを目的としたメカニズムで、ユーザーのエンゲージメントを高め、プラットフォームへのロイヤリティを強化し、持続的なユーザーベースの拡大を促進するために設計されています。 ユーザーは、MEXC DEX+ プラットフォームでの取引や新規ユーザーの招待など、指定されたタスクを完了することでポイントを獲得1. MEXC DEX+ 報酬プログラムとは？ MEXC DEX+ 報酬は、ユーザーの成長とインセンティブを目的としたメカニズムで、ユーザーのエンゲージメントを高め、プラットフォームへのロイヤリティを強化し、持続的なユーザーベースの拡大を促進するために設計されています。 ユーザーは、MEXC DEX+ プラットフォームでの取引や新規ユーザーの招待など、指定されたタスクを完了することでポイントを獲得
学ぶ/Learn/DEX+/MEXC 「DEX+...ログラム正式リリース

MEXC 「DEX+ 報酬」 プログラム正式リリース

初級
2025/7/16MEXC
0m
共有する
#初級#初心者
Solana Name Service
SNS$0.0023356+0.81%

1. MEXC DEX+ 報酬プログラムとは？


MEXC DEX+ 報酬は、ユーザーの成長とインセンティブを目的としたメカニズムで、ユーザーのエンゲージメントを高め、プラットフォームへのロイヤリティを強化し、持続的なユーザーベースの拡大を促進するために設計されています。

ユーザーは、MEXC DEX+ プラットフォームでの取引や新規ユーザーの招待など、指定されたタスクを完了することでポイントを獲得できます。これらのポイントは、ユーザーの活動レベルや貢献度を反映するだけでなく、将来的にはDEX+ プラットフォームのトークンと交換可能になる予定です。さらに今後は、さまざまなプラットフォーム特典へのアクセス手段としても段階的に利用可能となり、継続的な参加を奨励する仕組みとなっています。

詳細については、「MEXC DEX+ の使用方法」、「MEXC DEX+ よくある質問」をご覧ください。

2. MEXC DEX+ ポイントのメリット


MEXC DEX+ ポイントは、プラットフォームエコシステムの中核となるインセンティブツールであり、以下のような幅広い特典があります：

タスク駆動型で高い柔軟性：取引、招待、SNSでのエンゲージメントなど、さまざまな活動でポイントを獲得可能。多様なタスクがユーザーの参加意欲と達成感を高めます。

ボーナス倍率とエアドロップイベント：定期的なポイント倍率キャンペーンや無料のエアドロップを通じて、より効率的にポイントを獲得する機会を提供します。

プラットフォームの成長と密接に連携：ポイントシステムは、メンバーシップ構造やユーザーの成長と緊密に結びついており、長期的なリテンション（定着）と深いエンゲージメントを促進します。

スケーラブルで価値指向：プラットフォームエコシステムが進化するにつれて、ポイントはより多くの場面で利用可能になり、将来的にはDEX+ プラットフォームトークンへの交換も可能となるため、長期的な価値を提供します。

3. MEXC DEX+ ポイントの獲得方法


ポイントは、プラットフォーム上のタスクを完了したり、オンチェーンのエアドロップイベントに参加することで獲得できます。

オンチェーンエアドロップは、特定の期間内のオンチェーン取引高に基づいてポイントが付与されます。最新のルールおよび配布基準については、公式イベントページをご確認ください。

一般的なプラットフォームタスク：
1）1回のみのタスク：第三者ウォレットの紐付け、入金、振替、または自動売却機能の利用など、初回利用をサポートするタスクです。
2）継続タスク：累計取引高の達成など、継続的な取引活動を奨励するタスクです。
3）SNSタスク：公式Xアカウントのフォロー、特定コンテンツのリポスト、公式Telegramコミュニティへの参加など、SNSを通じたコミュニケーションを促進するタスクです。

MEXC DEX+ ポイントの獲得と受け取り方法を示す具体的な例をご紹介します。

3.1 MEXC DEX+ ポイントの獲得と受け取り方法


MEXC DEX+ のトップページにある［報酬］ボタンをクリックし、「DEX+ 報酬」ページにアクセスします。現在実施中のイベントはスクロールして確認できます。

各タスクの指示に従い、タスクを完了した後、DEX+ 報酬ページに戻り、 [ポイントを受け取る] ボタンをクリックして報酬を受け取ってください。


3.2 MEXC DEX+ ポイントの確認方法


DEX+ 報酬ページでは、現在の累計ポイントを確認できます。


[私のポイント] をクリックすると、これまでに獲得したポイントの履歴も確認可能です。


注意事項：タスクの種類に応じて、ポイントは即時に付与される場合や、一定の審査期間を経て付与される場合があります。

さまざまなタスクに取り組むことで、将来的にさらなる特典や報酬を獲得するチャンスがあります。タスクの完了やポイントの受け取りに関して問題が発生した場合は、カスタマーサービスにお問い合わせいただくか、公式のお知らせなどをご参照ください。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

人気記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

関連記事

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

先物取引における利確と損切りの完全ガイド：初心者のための必須リスク管理と実践的ヒント

先物取引における利確と損切りの完全ガイド：初心者のための必須リスク管理と実践的ヒント

暗号資産市場では価格変動が非常に激しく、利益や損失が瞬時に生じる可能性があります。先物取引を行うトレーダーにとって、利確注文と損切り注文はリスク管理に欠かせないツールであると同時に、取引成功率を高め、感情に左右されない判断を行うための重要な手段となります。*BTN-先物取引の旅を始めよう&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/ja-JP/futures/BTC_USDT*

利益最大化か強制決済か：資本効率を極限まで引き出す先物レバレッジ取引の核心

利益最大化か強制決済か：資本効率を極限まで引き出す先物レバレッジ取引の核心

暗号資産およびデリバティブ市場において、先物取引のレバレッジは非常に強力である反面、高リスクな取引手段です。比較的少額の資金で大きなポジションを保有できるため、利益を大きく増幅できる一方で、損失も同様に拡大し、最悪の場合は全額が強制決済される可能性があります。本ガイドでは、レバレッジ取引の仕組み、その利点と内在するリスク、実際の活用シナリオ、そして実証済みのリスクコントロール戦略について正確かつ詳

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得