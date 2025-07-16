MEXC 「DEX+ 報酬」 プログラム正式リリース













ユーザーは、MEXC DEX+ プラットフォームでの取引や新規ユーザーの招待など、指定されたタスクを完了することでポイントを獲得できます。これらのポイントは、ユーザーの活動レベルや貢献度を反映するだけでなく、将来的にはDEX+ プラットフォームのトークンと交換可能になる予定です。さらに今後は、さまざまなプラットフォーム特典へのアクセス手段としても段階的に利用可能となり、継続的な参加を奨励する仕組みとなっています。













MEXC DEX+ ポイントは、プラットフォームエコシステムの中核となるインセンティブツールであり、以下のような幅広い特典があります：





タスク駆動型で高い柔軟性：取引、招待、SNSでのエンゲージメントなど、さまざまな活動でポイントを獲得可能。多様なタスクがユーザーの参加意欲と達成感を高めます。





ボーナス倍率とエアドロップイベント：定期的なポイント倍率キャンペーンや無料のエアドロップを通じて、より効率的にポイントを獲得する機会を提供します。





プラットフォームの成長と密接に連携：ポイントシステムは、メンバーシップ構造やユーザーの成長と緊密に結びついており、長期的なリテンション（定着）と深いエンゲージメントを促進します。





スケーラブルで価値指向：プラットフォームエコシステムが進化するにつれて、ポイントはより多くの場面で利用可能になり、将来的にはDEX+ プラットフォームトークンへの交換も可能となるため、長期的な価値を提供します。









ポイントは、プラットフォーム上のタスクを完了したり、オンチェーンのエアドロップイベントに参加することで獲得できます。





オンチェーンエアドロップは、特定の期間内のオンチェーン取引高に基づいてポイントが付与されます。最新のルールおよび配布基準については、公式イベントページをご確認ください。





一般的なプラットフォームタスク：

1）1回のみのタスク：第三者ウォレットの紐付け、入金、振替、または自動売却機能の利用など、初回利用をサポートするタスクです。

2）継続タスク：累計取引高の達成など、継続的な取引活動を奨励するタスクです。

3）SNSタスク：公式Xアカウントのフォロー、特定コンテンツのリポスト、公式Telegramコミュニティへの参加など、SNSを通じたコミュニケーションを促進するタスクです。





MEXC DEX+ ポイントの獲得と受け取り方法を示す具体的な例をご紹介します。













各タスクの指示に従い、タスクを完了した後、DEX+ 報酬ページに戻り、 [ポイントを受け取る] ボタンをクリックして報酬を受け取ってください。













DEX+ 報酬ページでは、現在の累計ポイントを確認できます。









[私のポイント] をクリックすると、これまでに獲得したポイントの履歴も確認可能です。









注意事項：タスクの種類に応じて、ポイントは即時に付与される場合や、一定の審査期間を経て付与される場合があります。





さまざまなタスクに取り組むことで、将来的にさらなる特典や報酬を獲得するチャンスがあります。タスクの完了やポイントの受け取りに関して問題が発生した場合は、カスタマーサービスにお問い合わせいただくか、公式のお知らせなどをご参照ください。





免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。



