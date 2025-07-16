MEXCのカスタマーサポートをワンクリックで受ける方法

MEXCサービスをご利用いただく中で、様々な問題に直面する可能性があります。ユーザー様が直面するかもしれない問題を解決するため、MEXCはオンラインカスタマーサービス担当者やセルフサービスにいつでも簡単にアクセスできるようにすることで、ユーザー様のあらゆるニーズに対応できるようにしています。 MEXCプラットフォームでは、お問い合わせの提出、改善提案、異常資金の報告、司法協力、MEXC検証リンクなMEXCサービスをご利用いただく中で、様々な問題に直面する可能性があります。ユーザー様が直面するかもしれない問題を解決するため、MEXCはオンラインカスタマーサービス担当者やセルフサービスにいつでも簡単にアクセスできるようにすることで、ユーザー様のあらゆるニーズに対応できるようにしています。 MEXCプラットフォームでは、お問い合わせの提出、改善提案、異常資金の報告、司法協力、MEXC検証リンクな
MEXCサービスをご利用いただく中で、様々な問題に直面する可能性があります。ユーザー様が直面するかもしれない問題を解決するため、MEXCはオンラインカスタマーサービス担当者やセルフサービスにいつでも簡単にアクセスできるようにすることで、ユーザー様のあらゆるニーズに対応できるようにしています。

MEXCプラットフォームでは、お問い合わせの提出、改善提案、異常資金の報告、司法協力、MEXC検証リンクなど、ユーザー様が必要なサポートを簡単に見つけることができます。オンラインカスタマーサービスポータルでは、直接カスタマーサービスに連絡することができます。問題内容の種類に応じて適切なサービスポータルを選択して相談することができます。


1. オンラインセルフサービス


チケットの提出、改善提案、公式アカウントの検証など、オンラインセルフサービスの提供内容は多岐にわたります。MEXCをご利用いただく中で、アカウント機能、入出金に関する問題に直面した場合、またはMEXCでの体験を改善するための提案をしたい場合など、すべてオンラインセルフサービスを通じてMEXCプラットフォームにフィードバックを送信することができます。

お問い合わせに追加書類が必要な場合は、セルフサービスシステムから提出することができます。問題内容の種類に応じて異なるポータルを選択することができます。ユーザー様からの提出を受けた後、MEXCはユーザー様の問題を確認し対応いたします。問題の解決後、MEXCはメールにてユーザー様の問題について回答させていただきます。

1.1 チケットの提出方法


MEXCプラットフォームでは、さまざまな種類のチケットを提出することができます：お問い合わせを提出、異常資金の報告、法執行機関の要請など。これら異なるポータルは同じページにあります。ここではデモンストレーションのために、お問い合わせを提出する方法を例に説明します。

ウェブサイト

MEXCの公式ウェブサイトにアクセスし、ログインします。その後、ホームページの一番下までスクロールし、[ユーザーサポート]の下部にある[お問い合わせを提出]を選択します。


ページに記載されている情報に従って問題を入力し、対応する添付ファイルをアップロードしてください。完了したら、ページの下部にある[送信]ボタンをクリックしてください。

このページでは、異常資金の報告、法執行機関の要請、苦情申し立てなど、さまざまな種類のチケットを提出することができます。ページに記載されている情報に従って問題を入力し、対応する添付ファイルをアップロードしてください。完了したら[送信]ボタンをクリックしてください。


アプリ

MEXCアプリを開き、トップページのバナーカルーセルの下部にある[その他]をタップします。次に[サポート]セクションで[リクエストを送信]をタップし、お問い合わせ送信ページに入ります。

ページに記載されている情報に従って問題を入力し、対応する添付ファイルをアップロードしてください。完了したら、ページの下部にある[送信]ボタンをタップしてください。

このページでは、異常資金の報告、法執行機関の要請など、さまざまな種類のチケットを提出することができます。ページに記載されている情報に従って問題を入力し、対応する添付ファイルをアップロードしてください。完了したら[送信]ボタンをタップしてください。


1.2 改善提案の提出方法


MEXCプラットフォームをご利用いただく中で、ページの表示問題、ラグ、アプリの不具合、その他製品に関連する問題などが発生した場合は、[改善提案]をクリックすることで、これらの問題についてフィードバックを送信することができます。

ウェブサイト

MEXCの公式ウェブサイトにアクセスし、ログインします。次にトップページの一番下までスクロールし、[ユーザーサポート]の下部にある[改善提案]を選択します。


改善提案ページで、提案の種類に応じて[製品機能の提案]、[運営イベントの提案]、[ページコンテンツの提案]、[セキュリティに関する提案]、または[その他の提案]などのオプションの中から適切なカテゴリーを選択します。


送信する提案の種類をクリックし、ページを下にスクロールします。次に、ページに記載されている情報に従って提案内容を入力し、対応する添付ファイル（任意）をアップロードします。完了したら、ページの下部にある[送信]ボタンをクリックしてください。

デモンストレーションのために、[その他の提案]を送信する方法を例に説明します。[その他の提案]を選択すると、ボタンの背景が灰色から青色に変わり、下に入力が必要な関連項目が表示されます。完了したら、ページの下部にある[送信]ボタンをクリックしてください。


アプリ

MEXCアプリを開き、トップページの左上にある人型アイコンをタップし、[カスタマーサポートサービス]を選択します。次に[カスタマーサポートサービス]ページで[改善提案]をタップします。ユーザー様のご提案内容に応じて[製品機能の提案]、[運営イベントの提案]、[ページコンテンツの提案]、[セキュリティに関する提案]、[その他の提案]などから適切なカテゴリーを選択します。

送信する提案の種類をタップし、ページを下にスクロールします。次に、ページに記載されている情報に従って提案内容を入力し、対応する添付ファイル（任意）をアップロードします。完了したら、ページの下部にある[送信]ボタンをタップしてください。


MEXCは常に「ユーザー様を第一に、日々変化を」という理念に従っています。ユーザー様のフィードバックは私たちにとって非常に貴重なものです。ユーザー様の貴重なご提案が採用された場合、最大1,000USDT相当の先物ボーナスまたは暗号資産を報酬として獲得することができます。

1.3 セルフサービスによる公式アカウントの検証方法


ソーシャルメディア上でMEXCアカウントを見つけ、それがMEXCの公式アカウントかどうか分からない場合は、MEXCの公式検証サービスをご利用ください。

ウェブサイト

MEXCの公式ウェブサイトにアクセスし、ログインします。次にトップページの一番下までスクロールし、[ユーザーサポート]の下部にある[MEXC検証リンク]を選択します。


入力ボックスにソーシャルメディアのアカウントIDを入力し、検索ボタン[🔍]をクリックして検証します。公式アカウントであれば、緑色のチェックアイコン、および対応する説明が表示されます。公式アカウントでない場合は、赤い十字のアイコン、および対応する説明が表示されます。

下図のように、MEXCの公式ツイッター（現在X）アカウント（@MEXC_Official）を使用して検証を行います。


アプリ

MEXCアプリを開き、トップページの左上にある人型アイコンをタップし、[カスタマーサポートサービス]を選択します。カスタマーサポートサービスのページで、[MEXC検証]をタップします。入力ボックスにソーシャルメディアのアカウントIDを入力し、検索ボタン[🔍]をタップして検証を実施します。

公式アカウントである場合、緑色のチェックアイコン、および対応する説明が表示されます。公式アカウントでない場合は、赤い十字のアイコン、および対応する説明が表示されます。


下図のように、MEXCの偽のツイッター（現在X）アカウント（@MEXC_SEA）を使用して検証を行います。


2. オンラインカスタマーサービス


MEXCは便利なオンラインセルフサービスオプションだけでなく、業界トップクラスのオンラインカスタマーサービスチームを擁しており、24時間365日、多言語対応の高品質なサービスを提供しています。オンラインカスタマーサービスをご利用いただくと、MEXCの公式スタッフにすばやくお問い合わせいただけます。ただし、お問い合わせが集中する場合などは、お待ちいただく可能性もございます。ご了承ください。また、オンラインセルフサービスもご利用いただけます。

2.1 オンラインカスタマーサービスへのお問合せ方法


ウェブサイト

MEXCの公式ウェブサイトにアクセスし、ログインします。トップページの一番下までスクロールして、[ユーザーサポート]の下部にある[カスタマーサービス]を選択するか、画面右下にあるカスタマーサービスボタンをクリックします。


ページの右側に、MEXCカスタマーサービスのフローティングウィンドウが表示されます。よくある質問については、MEXCチャットボットを使用してセルフサービスでのお問い合わせをすることができ、ユーザー様がお探しの回答を得ることができます。

チャットボットで満足するご回答を得られなかった場合は、右下にある[ライブチャット]をクリックすれば、MEXCオンラインカスタマーサービスの担当者があなたをサポートいたします。


問題が解決済み、または現在問題がない場合は、MEXCカスタマーサービスのフローティングウィンドウの右上にある[X]ボタンをクリックすることで、ページを閉じることができます。

アプリ

MEXCアプリを開き、トップページの左上にある人型アイコンをタップし、[カスタマーサポートサービス]を選択します。次にカスタマーサポートサービスのページで[カスタマーサービス]をタップします。よくある質問については、MEXCチャットボットを使用してセルフサービスでのお問い合わせをすることができ、ユーザー様がお探しの回答を得ることができます。

チャットボットで満足するご回答を得られなかった場合は、右上にある[🎧]ボタンをタップすれば、MEXCオンラインカスタマーサービスの担当者があなたをサポートいたします。


または、MEXCアプリのトップページの右上にある[🎧]ボタンをタップすることで、カスタマーサービスページにすばやくアクセスすることもできます。


カスタマーサービスページでは、左上にある[◱]（矢印と四角の組み合わせ）ボタンをタップすることで、カスタマーサービスのチャットページをフローティングウィンドウで表示することができます。これにより、取引中であっても中断することなく問い合わせを続けることができます。

再度 [💬] をタップすると、カスタマーサービスページに戻ります。問題が解決済み、または現在問題がない場合は、MEXCカスタマーサービスのフローティングウィンドウの右上にある[X]ボタンをタップすることで、ページを閉じることができます。


公式ウェブサイトとアプリのカスタマーサービスポータルに加え、MEXCはアクティブな多言語ソーシャルメディアコミュニティを提供しています。コミュニティで他のユーザー様と取引体験について議論することで、MEXCの最新の公式情報を入手することができます。同時に、MEXCの公式コミュニティスタッフがいつでもユーザー様をサポートいたします。MEXCコミュニティチャンネルの詳細については、こちらの記事をご参照ください：MEXCコミュニティに参加しよう

安全な取引環境と優れたカスタマーサービスにより、MEXCは多くのユーザー様から愛され、支持されています。MEXCは今後も初心を忘れず、常にユーザー様のニーズを第一に考え、プロフェッショナルなサービスとサポートをユーザー様に提供できるよう努力し続けます。

