MEXC：コピートレードの利益分配ルールについて

































コピートレードページで、トレーダー名が表示されているカードの「>」をクリックして [私のリードトレード] に進んでください。









私のリードトレードページで、[利益分配統計] をクリックすると、総利益分配、期待される利益配分、および利益分配率を確認できます。利益分配率を変更したい場合は、鉛筆アイコンをクリックしてください。













1) MEXCアプリを開いてログインします。次にホーム画面のクイックアクセスセクションにある [その他] をタップします。





2) [先物] カテゴリーにある [コピートレード] をタップします。





3) コピートレードページで、[リードトレードの管理] をタップします。





4) [リードトレードの管理] ページで、[利益分配統計] をタップすると、総利益分配、期待される利益配分、および利益分配率を確認できます。利益分配率を変更したい場合は、鉛筆アイコンをタップしてください。

















期待される利益分配：前回の決済以降、フォロワーから差し引かれた利益に基づいて推定された総利益です。実際の分配額は、最終的な決済結果に基づいて決定されます。





利益分配率：初期設定の比率は10%です。申請することで変更できますが、1日1回までとなります。申請結果は、メール、SMS、またはサイト内通知でお知らせします。









フォロワーのすべてのポジションが完全に決済され、その実現利益の合計が0を超えた場合にのみ、トレーダーへの利益分配が行われます。

一部のみを決済したポジションは、利益分配の計算に含まれません。

フォロワーに未決済ポジションがある場合、決済は次回の決済日に繰り越されます。

フォロワーがトレーダーのフォローを解除した場合、直ちに利益分配が行われます。









3.1 詳細：





事前ロック：トレーダーの利益を保護するため、フォロワーがポジションを完全に決済し、前回の決済以降の実現利益が0より大きい場合、利益分配率に従って利益の一定割合をシステムの中間アカウントに事前ロックします。





実際の利益分配：毎日1:00から2:00（日本時間）の間に、前日の利益分配が決済されます。前回の決済以降に完全に決済されたすべてのポジションの実現利益が0より大きい場合、利益分配を行います。





計算式： トレーダーの実際の利益分配 = 全フォロワーのポジションの実現利益の合計 × 利益分配率

複数のフォロワーがいる場合は、個別に計算を行い、その後集計されます。





事前ロック資金の返却：返却額 = 事前ロック金額 - トレーダーの実際の利益分配（トレーダーの分配額を差し引いた残額が、フォロワーの先物アカウントにUSDT-Mで返却されます）。





決済時間：毎日1:00から2:00（日本時間）の間に、利益分配が決済されます。通常、すべての決済は2:00（日本時間）までに完了します。



3.2 フォロワーの実現損益の分配プロセス例：

ユーザーAがトレーダーBをフォローし、1,000 USDTを初期投資したと仮定します。トレーダーBの利益分配率は10%です。

1日目 ユーザーAは、トレーダーBの取引をコピーすることで200 USDTの利益を生み出しました。利益分配契約に基づき、10%にあたる20 USDTがトレーダーBに分配されます。利益分配後、ユーザーAの資産は1,180 USDTとなります。

2日目 この日の損失は150 USDTでした。前回の利益分配（1日目終了後）以降の累計損益は-150 USDTとなり、マイナスであるため、利益分配は行われません。ユーザーAの資産は1,030 USDTに減少します。

3日目 100 USDTの利益が発生しました。前回の利益分配以降の累計損益は -50 USDT (-150 + 100) となり、依然としてマイナスであるため、利益分配は行われません。ユーザーAの資産は1,130 USDTに増加しましたが、依然として前回の基準額1,180 USDTを下回っています。

4日目 再び100 USDTの利益が記録され、累計損益は+50 USDTとなります。この時点でプラスに転じたため、10%に相当する5 USDT がトレーダー Bに分配されます。利益分配前のユーザーAの資産は1,230 USDTとなり、分配後の最終的な資産額は1,225 USDTとなります。

5日目以降 利益分配は、ユーザーAの資産が直近の分配後の基準額（現在は1,225 USDT）を超えた場合にのみ適用されます。つまり、前回の利益分配以降の累計損益がプラスでなければ、分配は行われません。

利益分配のプロセスを以下の表でまとめました：

日次ごとの 初期資産額 (USDT) 日次ごとの 損益 (USDT) 利益分配前の資産額 (USDT) 利益分配を するか否か

利益分配後の累計損益 (USDT)

トレーダーBへの10%の利益分配 (USDT)

利益分配後の 資産額 （USDT)

1日目 1,000 +200 1,200 ✅ - -20 1,180 2日目 1,180 -150 1,030 ❌ -150 0 1,030 3日目 1,030 +100 1,130 ❌ -50 0 1,130 4日目 1,130 +100 1,230 ✅ +50 -5 1,225 結果： ユーザーAの資産 = 1,000（初期資本） + 250（累計実現損益） – 25（利益分配額） = 1,225 USDT。

利益分配は、フォロワーの資産が直近の利益分配時点を上回った場合にのみ行われます。つまり、新しい利益分配が行われるためには、直近の利益分配以降の累計実現損益がプラスでなければなりません。この期間にフォロワーの資産が減少した場合、つまり累計実現損益がマイナスの場合は、トレーダーに利益分配が行われません。

注： 上記の計算は、説明のための例示です。取引に関連するすべての手数料が除外されています。

利益分配は、フォロワーが当該トレーダーに紐づくすべてのポジションを完全に決済している（＝未決済ポジションがない）場合にのみ行われます。 毎日1:00から2:00（日本時間）の間に、利益分配が決済されます。通常、すべての決済は2:00（日本時間）までに完了します。





期待される利益分配 = フォロワーから差し引かれた利益の合計





トレーダーに複数のフォロワーがいる場合、フォロワーごとに期待される利益分配を計算し、その後集計します。





期待される利益分配は5分ごとに更新されます。期待される利益分配はあくまでも参考目的にのみご使用ください。実際の利益分配は決済時の利益分配に基づきます。





例：





トレーダーA（利益分配率：10%）にはフォロワーBが1人います。トレーダーAは2つのコピートレードポジションをオープンし、フォロワーBもその2つのポジションをコピーしています。その後、フォロワーBは1つのポジションを完全に決済し、もう1つは未決済のままです。





フォロワーBの決済ポジションの実現利益は100 USDTです。差し引かれる利益分配 = 100 × 10% = 10 USDT





トレーダーAの期待される利益分配 = 10 USDT



