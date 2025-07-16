MEXC Ventures、TON（The Open Network）への戦略的投資を発表





世界で最も手数料の安い取引プラットフォームであるMEXCの子会社であるMEXC Venturesは、本日、TON（The Open Network）との戦略的投資契約の締結を発表しました。TONとは、Telegram上に構築されたブロックチェーンエコシステムであり、数十億のユーザーに独自の暗号資産を提供することを目的としています。





TON（The Open Network）は、2021年にメインネットワーク上で正式に稼働し始めた分散型ネットワークです。TONは、約8億人のTelegramユーザーを暗号資産の世界につなぐ架け橋として機能します。チームはTONを障壁の低い利用シナリオと巨大なトラフィックポータルにすることにコミットしており、これにより、より多くのユーザーが暗号資産を迅速かつ容易に所有できるようになります。





2023年9月13日、シンガポールで開催されたToken 2049カンファレンスで、TONチームはTelegramと戦略的契約を結んだことを正式に発表し、約8億人のユーザーベースにサービスを拡大しました。また、最近のTGボットの人気上昇により、TONネットワークとそのエコシステムに注目が集まっています。このような動きにより、より多くのユーザーを惹きつけ、TONネットワークの拡大がさらに推進されることが期待されます。





TONネットワークのネイティブ暗号資産であるToncoinは、スマートコントラクトの実行、分散型アプリケーション（dApps）の使用、オンチェーン取引への参加、ガバナンスへの参加に対する支払いに使用されます。チームはToncoinの一定割合をTON財団に割り当て、エコシステムの構築と発展を奨励・支援しています。現在までに、TONエコシステムを中心に構築されたアプリケーションには、ウォレット、DeFi、DEX、ゲーム、NFT、クロスチェーンブリッジ、ソーシャルネットワーキングなどが含まれており、比較的確立された基盤インフラとなっています。





MEXC Venturesは長年にわたり暗号資産業界の発展に尽力しており、今回のTON財団との提携は、暗号資産の世界への便利なゲートウェイを構築し、TONネットワークのエコシステムの発展を促進し、MEXCのユーザーに、より安全で便利で豊かな暗号資産体験を提供することを目的としています。





MEXC VenturesとTON財団は、この初期投資にとどまらず、将来的にはさらに緊密な協力関係を育み、ブロックチェーンエコシステムの発展を模索し、製品提供や市場戦略の面で協力を深める計画を立てています。2022年5月の時点で、MEXCはすでにTONメインネットをサポートしており、ユーザーはTONネイティブトークンを使ってプラットフォーム上で取引を行うことができます。 MEXC VenturesとTONのこの協力関係は、ブロックチェーン業界を新時代へと導き、ユーザー、開発者、投資家にとってより多くの機会を創出し、ブロックチェーン技術の普及を促進するものです。









MEXCは高性能なマッチング技術を採用した中央集権型の暗号資産取引所であり、暗号資産業界の先物取引の分野で先駆者的地位を維持しています。市場で最も低い取引手数料、24時間体制でサービス対応を提供する専門チーム、シームレスな取引体験により、MEXCは業界内でユーザーから高く評価されており、世界170カ国以上で1,000万人以上のユーザーを誇っています。MEXCは常に「ユーザー第一、チームワークが互いの成功をもたらす」という価値観を堅持してきました。顧客満足は常に指針となる基準です。 MEXCの実績は、MEXCのサービスが広く賞賛される根本的な理由です。 詳細については、こちらをご覧ください：







