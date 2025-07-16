ミーム市場の盛り上がりとTONゲームの嵐：ユーザー向けトラフィックの新たな戦いの火蓋

この1週間、ETHメインネットでは、オンチェーン市場が非常に活発な動きを見せています。 連邦準備制度理事会(FRB)が利下げを発表したことで、オンチェーン市場をさらに活気づけ、新たな成長の波を引き起こしました。 ミームトークン（ミームコイン）の価格変動は週末を中心に激しくなり、1日のうちに複数回にわたって強い上昇の波が発生するのが常態化しています。 こうした市場急騰と共に、メインネットのガス代も急この1週間、ETHメインネットでは、オンチェーン市場が非常に活発な動きを見せています。 連邦準備制度理事会(FRB)が利下げを発表したことで、オンチェーン市場をさらに活気づけ、新たな成長の波を引き起こしました。 ミームトークン（ミームコイン）の価格変動は週末を中心に激しくなり、1日のうちに複数回にわたって強い上昇の波が発生するのが常態化しています。 こうした市場急騰と共に、メインネットのガス代も急
この1週間、ETHメインネットでは、オンチェーン市場が非常に活発な動きを見せています。 連邦準備制度理事会(FRB)が利下げを発表したことで、オンチェーン市場をさらに活気づけ、新たな成長の波を引き起こしました。

ミームトークン（ミームコイン）の価格変動は週末を中心に激しくなり、1日のうちに複数回にわたって強い上昇の波が発生するのが常態化しています。 こうした市場急騰と共に、メインネットのガス代も急騰し、一時は70 Gwei前後に達しました。

このような市場の激流の中、TONミニゲームも頭角を現しました。参入障壁の低さ、多様なゲームメカニズムと優れたユーザー体験により、短期間で多くのユーザーを惹きつけているのです。TONミニゲームの台頭は、ユーザーに多様なエンターテイメントの選択肢を提供するだけでなく、ブロックチェーンエコシステムの活発な発展に新たな活力をもたらしています。

ミーム市場の爆発的な成長と繁栄


2024年以降、ミーム市場は勢いに乗った力強い成長を維持しており、大きな潜在力を示しています。市場の変動性は高まっているものの、全体的なパフォーマンスは依然として素晴らしいものです。CoinGeckoの最新データによると、第2四半期のミームコインセクターの平均収益率は驚異の789.3%に達しました。これは第1四半期の1,312.6%よりは若干低いものの、それでも他の暗号資産部門を大幅に上回っています。

注目すべきは、市場全体が好調である一方で、ミームコイン間の差異がますます顕著になっていることです。オンチェーン市場では、さまざまな革新的なコンセプトが急速に登場し、熾烈な「縄張り争い」が繰り広げられています。ドージコインの創設者のペットの犬から始まり、イーロン・マスク氏の「火星都市」プロジェクト、さらにはトランプ銀貨のクロスセクター統合に至るまで、新しいアイデアが次々と登場しています。

市場のトレンドが変化するにつれ、ミーム市場は初期の「コンセプトの発見」段階を越え、より洗練された「アングルの競争」の時代に入りました。直近では、NeiroとNEIROの激しい戦いが終わったばかりです。マスク氏が提案した「火星都市」のコンセプトは市場の注目を急速に集め、$TERMINUS、$BAR、$THOGなどの高い潜在力をもつプロジェクトがいくつも誕生しました。また、イーサリアムは再びドージ・ミームコインを上場し、$HANA、$ESTEE、$ESTI、$GOU、$EDOGEなどの新メンバーが誕生しました。

これらのプロジェクト名の微妙な文字の違いは、市場の細分化と熾烈な競争を象徴しており、数百もの異なるプロジェクトがそれぞれの強みを活かして競い合うミーム市場の活況を生き生きと映し出しています。

TONミニゲーム:新たなトレンドの急速な台頭


2024年初頭から、Web3ゲーム部門の市場価値は33%縮小し、他の暗号資産部門と比較するとより大きな課題に直面しています。しかし、Web3ゲームは依然として重要なプレーヤーであり、dApp全体の30%を占め、1日あたり210万個のアクティブウォレットが参加しています。

注目すべきは、このような背景の中でTONエコシステムが力強く台頭し、Web3ゲーム分野における新たな原動力となっていることです。TONは、Telegramとのシームレスな統合を活用し、広範なソーシャルネットワーク網を構築してきました。

現在、Telegramの月間アクティブユーザー数は9億5000万人に達しており、ソーシャルネットワークを介したバイラルマーケティングのための幅広い機会を提供しています。TONエコシステムは、Telegramネットワークの強力な影響力を巧みに活用し、数千万のユーザーベースを持つ幾つものプロジェクトを育成しており、そのうち60%をゲーム関連プロジェクトが占めています。Notcoinがこの分野の想像力を広げ、Hamster Kombatはトラフィック競争で際立った存在となり、Catizenはより洗練された開発経路を示し出しています。これらのプロジェクトは、TONエコシステムの活力を強調しただけでなく、将来の発展の方向性をも指し示しています。つまり、単一のインタラクションモデルから離れ、プロジェクト開始当初から、プラスのキャッシュフローサイクルを確立するということです。

この背景のもと、MEXCは市場の動きに歩調を合わせ、TON専用ゾーンを設け、$NOT、$CATI、$HMSTRなどの厳選されたトークンを多数上場し、投資家に便利で効率的な取引チャネルを提供しています。

先手必勝：市場機会の獲得


取引所は中立的な審判ではなく、コミュニティや個人投資家の感情を敏感に捉え、積極的に反応するリーダーです。 コミュニティでミーム文化やTONミニゲームなどの新分野が注目を集め、強いコンセンサスが形成された場合、取引所はミームコインやTONミニゲームを迅速に取り入れなければなりません。

MEXCは、業界最速の迅速な上場、豊富な暗号資産を提供することで知られています。その卓越した対応スピードにより、市場のホットスポットを素早く見つけ出し、ミームコインやTONミニゲームのトレンドを積極的に取り入れています。MEXCは、ユーザー様の多様化している資産配分の緊急ニーズに応えるだけでなく、超低手数料ポリシーを導入することで取引コストを大幅に削減し、ユーザー様に確かな利益をもたらしています。常に業界の最前線に立ち続けているMEXCは、ユーザー様中心のアプローチでプラットフォームの機能やサービスを最適化し続け、効率的で便利かつ包括的な暗号資産取引エコシステムの構築を目指しています。これにより、ユーザー様はより柔軟な投資戦略を採用することができ、あらゆる市場機会を捉え、資産を増やすことができます。

ミーム市場とTONミニゲームエコシステムがますます活況を呈するにつれ、MEXCのような取引所の役割はさらに重要性を増していきます。取引所は、急速に変動する市場に対する鋭い洞察力を維持するだけでなく、コミュニティのニーズの高まりに応える優れた執行能力と革新能力を備え、ブロックチェーン業界全体をより多様的で包括的な方向へと導くことが求められています。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


