MXゾーン 5月イベントレポート

プロジェクト名
エアドロップ日時
(MXの投票日時)
価格上昇率 (5/31現在)
MAGAETH
2024/5/22
675.28%
KTC
2024/5/31
224.30%
SABAI
2024/5/14
185.33%
MON
2024/5/27
156.67%
RBT
2024/5/16
149.36%
KARRAT
2024/5/10
149.20%
MPC
2024/5/31
146.00%
DSYNC
2024/5/20
144.20%
FOMONET
2024/5/2
135.16%
BEER
2024/5/29
130.25%
暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣
Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき
MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ
暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための
KickstarterおよびLaunchpoolイベントは、MX保有者限定の無料エアドロップイベントです。MX保有者の積極的な参加を促し、報酬を増やすため、MEXCはKickstarterおよびLaunchpoolイベントのレベル報酬係数のルールを調整しました。調整内容は以下の通りです：調整前：イベントでより多くのMXを投票すればするほど、対応する投票係数が高くなり、山分けされる報酬が多くなります
1. Kickstarterイベントとは？Kickstarterイベントは、プロジェクトの上場の前段階のイベントで、MEXC上で上場するための投票を開始し、投票に成功したユーザー様全員にそのトークンを無料でエアドロップするものです。このイベントは、より優れたプロジェクトをMEXCへ上場し、MEXCユーザー様に無料でエアドロップを提供することを目的としています。2. 参加方法と報酬の増額方法 ステッ
MEXCプラットフォームでは、MX保有者限定の無料エアドロップイベントを提供しており、さまざまなプロジェクトからエアドロップ報酬を獲得することができます。MX保有者の積極的な参加を促し、エアドロップ報酬を増やすために、MEXCは9月に参加要件を引き下げ、エアドロップイベントの報酬係数を調整しました。この改訂プランにより、ユーザー様はエアドロップイベントにより迅速に参加できるようになり、報酬係数を増
Kickstarterは、MEXCプラットフォーム上でMX保有者に提供される限定エアドロップイベントです。一定量のMXを保有することで、無料で参加でき、新規プロジェクトのトークンエアドロップを受け取るチャンスが得られます。最新のプラットフォームデータによると、MEXCは2024年1月から10月の間に2,030回の新トークンのエアドロップイベントを開催し、総賞金プールは$1億1,600万に達しました