5月にイーサリアム現物ETFが承認されたことにより、市場全体が徐々に波のように上昇しました。MXトークンの成長は前回の急騰後に鈍化したことで、その価格は約4ドルに戻りました。MXトークンは年初の2.77ドルから高値5.86ドルに上昇し、111.6%の増加を記録、現在は44.4%の利益を維持しています。 MXを長期的に保有することは、顕著なリターンをもたらすことが明らかです。MXトークンを保有するこ
MXゾーン 5月イベントレポート

5月にイーサリアム現物ETFが承認されたことにより、市場全体が徐々に波のように上昇しました。MXトークンの成長は前回の急騰後に鈍化したことで、その価格は約4ドルに戻りました。MXトークンは年初の2.77ドルから高値5.86ドルに上昇し、111.6%の増加を記録、現在は44.4%の利益を維持しています。

MXを長期的に保有することは、顕著なリターンをもたらすことが明らかです。MXトークンを保有することは、価格上昇から利益を得るだけでなく、毎月の限定イベントに参加して無料エアドロップ報酬を獲得する機会も提供します。MXを保有する利点については、こちらの記事をご参照ください：MX保有の3大メリット

1. MXゾーン5月イベントレポート


2024年5月に、MEXCプラットフォームは合計250回のエアドロップイベントを行い、その中には2回のLaunchpoolイベントと248回のKickstarterイベントが含まれていました。これらのイベントで総額1,333万ドル以上の報酬を配布し、イベントのAPY（年間収益率）は印象的な60％に達しました。

MEXCプラットフォームのデータによると、5月に行われた全250回のエアドロップ報酬で、トップ10のトークンは100％を上回る利益を記録しました。その中で、MAGAETHは最大の上昇率である675.28％を記録し、KTCは今月、224.3％の上昇を遂げ、2位となりました。価格上昇によるトップ10のトークン報酬では、全てのトークンが130％を超える利益を見せました。

2024年5月 優良暗号資産トップ10

プロジェクト名
エアドロップ日時
(MXの投票日時)
価格上昇率 (5/31現在)
MAGAETH
2024/5/22
675.28%
KTC
2024/5/31
224.30%
SABAI
2024/5/14
185.33%
MON
2024/5/27
156.67%
RBT
2024/5/16
149.36%
KARRAT
2024/5/10
149.20%
MPC
2024/5/31
146.00%
DSYNC
2024/5/20
144.20%
FOMONET
2024/5/2
135.16%
BEER
2024/5/29
130.25%

2. エアドロップイベントへの参加方法


LaunchpoolとKickstarterは、MX保有者限定の無料エアドロップイベントです。MX保有者がこれらのイベントに参加するには、1,000 MXトークン以上を30日以上継続して保有する必要があります。

MEXC公式サイトのトップページ上部にあるナビゲーションバーから[現物取引]を選択してください。そちらに[Launchpool]と[Kickstarter]イベントにアクセスできるリンクがあります。


3. MXの購入方法


現在MX保有者ではないものの、LaunchpoolやKickstarterのイベントに参加したい場合は、MEXCプラットフォームでMXトークンを購入し、連続して一定期間保有する必要があります。条件を満たすとイベントに参加することができます。MXトークンの購入方法については、「1分でMXを購入する」を参照し、チュートリアルの手順に従って購入してください。

MXトークンを保有すると、無料でエアドロップイベントに参加できるだけでなく、取引手数料の割引を受けることができます。MX保有者であれば、MX控除を利用することで、先物取引手数料も10％オフにすることができます。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

