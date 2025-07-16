MXゾーン 5月イベントレポート





5月にイーサリアム現物ETFが承認されたことにより、市場全体が徐々に波のように上昇しました。MXトークンの成長は前回の急騰後に鈍化したことで、その価格は約4ドルに戻りました。MXトークンは年初の2.77ドルから高値5.86ドルに上昇し、111.6%の増加を記録、現在は44.4%の利益を維持しています。













2024年5月に、MEXCプラットフォームは合計250回のエアドロップイベントを行い、その中には2回のLaunchpoolイベントと248回のKickstarterイベントが含まれていました。これらのイベントで総額1,333万ドル以上の報酬を配布し、イベントのAPY（年間収益率）は印象的な60％に達しました。





MEXCプラットフォームのデータによると、5月に行われた全250回のエアドロップ報酬で、トップ10のトークンは100％を上回る利益を記録しました。その中で、MAGAETHは最大の上昇率である675.28％を記録し、KTCは今月、224.3％の上昇を遂げ、2位となりました。価格上昇によるトップ10のトークン報酬では、全てのトークンが130％を超える利益を見せました。





プロジェクト名 エアドロップ日時 (MXの投票日時) 価格上昇率 (5/31現在) MAGAETH 2024/5/22 675.28% KTC 2024/5/31 224.30% SABAI 2024/5/14 185.33% MON 2024/5/27 156.67% RBT 2024/5/16 149.36% KARRAT 2024/5/10 149.20% MPC 2024/5/31 146.00% DSYNC 2024/5/20 144.20% FOMONET 2024/5/2 135.16% BEER 2024/5/29 130.25%









LaunchpoolとKickstarterは、MX保有者限定の無料エアドロップイベントです。MX保有者がこれらのイベントに参加するには、1,000 MXトークン以上を30日以上継続して保有する必要があります。





MEXC公式サイトのトップページ上部にあるナビゲーションバーから[現物取引]を選択してください。そちらに[Launchpool]と[Kickstarter]イベントにアクセスできるリンクがあります。

















MXトークンを保有すると、無料でエアドロップイベントに参加できるだけでなく、取引手数料の割引を受けることができます。MX保有者であれば、MX控除を利用することで、先物取引手数料も10％オフにすることができます。





免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。