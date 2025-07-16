Matrixport：ビットコインは夏場の調整局面に入る可能性、重要水準に注目













主要なテクニカル分析ポイント：





BTC価格は重要な支持線を下回り、上昇モメンタムの弱まりを示唆

資金循環は鈍化しており、セクター間での資金移動が急速に進行

投資家のリスク許容度が低下し、市場ポジションの不安定さが顕著に













その他のマクロ経済指標もリスク資産に対して圧力をかけています：





米ドル指数は短期的に弱さが見られるものの、依然として比較的堅調であり、世界的なリスク回避姿勢が根強いことを示しています。

原油価格は下落を続けており、世界的な需要の低迷を示唆しています。

FRBの利下げに対する市場の予想は依然として不安定であり、政策の不確実性を高めています。





これらの要因を総合すると、暗号資産市場の上昇余地が限定的な、軽度のスタグフレーションシナリオが想定されます。









ETFとオンチェーンデータの両方が、市場の勢いの弱まりを示しています：





ビットコイン現物ETFは先週、2 日連続で$1.44億以上の純流出を記録しました。

一方、イーサリアム関連ETFは$2.85億の資金流入を記録しており、承認期待が背景にあるとみられ、機関投資家の戦略の相違を反映しています。

ステーブルコインの供給増加鈍化とアクティブウォレットアドレスの減少は、新規資金流入の乏しさを示唆しています。





Matrixportは、イーサリアムETFの承認は長期的なポジティブ要因であるものの、短期的な資金流入は持続的な投資家需要ではなく、裁定取引によるものが大半だと指摘しています。













CryptoQuantのアナリスト、Burak Kesmeci氏は次のように述べています。「損失を抱える短期保有者はパニックに陥りがちです。価格が損益分岐点に戻ると、『これ以上リスクは負えない』と判断し、売却ボタンを押す可能性があります。これにより、そのゾーンが潜在的な抵抗線（$106,200のような）に変わるのです。」





一方、$97,500の水準は強いサポートとして機能しており、3～6ヶ月前に参入した投資家のコストベースに対応しています。短期保有者とは異なり、こうした長期参加者はより強い確信を示しており、市場の下支えとなっています。

























マクロ経済的要因と構造的要因の両面を踏まえ、Matrixportは、ビットコインが2021年9月から2022年初頭にかけて見られたような「中期的な調整局面」に突入する可能性があると予測しています。この調整局面は、1.5～2か月ほど続く可能性があります。「すでに経済指標の鈍化が見られ始めており、今後2か月程度は経済の混乱が続く可能性が高まっています。このような環境下では、インフレ期待が高止まりしている中でFRBが利下げに踏み切らない限り、ビットコインが上昇を持続させるのは難しいでしょう」と同社は述べています。





この見通しを支える主な要因は以下のとおりです：





ETFへの資金流入が鈍化しており、オンチェーン上でも資本の明確な回復が見られない点

マクロ経済政策が移行期にあり、強力な利下げや財政刺激策が欠如している点

テクニカル面でも、ビットコインは高値圏でのレンジ相場が続いており、ブレイクアウトの勢いに欠けている点









Matrixportは、投資家が注視すべき主要なマクロ指標として、国際原油価格と米ドル指数の2つを強調しています。原油価格は世界経済活動のバロメーターであり、継続的な下落は需要の弱まりを示唆します。一方、ドル指数は連邦準備制度理事会（FRB）の政策見通しに関する市場の期待の変化を反映しています。





現在の市場動向、とくに債券利回りの横ばい推移は、投資家がFRBの政策方針を再評価していることを示しています。政策当局者が新たな関税政策によるインフレ再燃を懸念しているため、金利は従来の見込みよりも長期間高い水準で推移する可能性があります。この慎重な姿勢が市場に新たな制約要因となっています。





また、関税の影響にはタイムラグがある点にも注意が必要です。これらは将来の経済指標の予想外の悪化を招く可能性があり、この政策不確実性の高まりがすでに投資家の保守的な姿勢を促しています。最近のマクロ指標は世界経済の成長モメンタムが弱まっていることを示しており、今後2ヶ月間でボラティリティが高まるリスクが増大しています。





このようなマクロ経済情勢を背景に、ビットコインは従来の金融資産との相関が高まっています。特に、FRBが引き締め的な姿勢を維持し、インフレ圧力も解消されていない状況では、暗号資産市場が分離して独立した上昇を続けることは考えにくいでしょう。投資家はシステムリスクの高まりを認識し、どの資産クラスもマクロ経済の影響から免れるものではないことを理解しなければなりません。









6月は技術的な調整と政策の不確実性が重なる状況でしたが、長期的な見通しには依然として楽観的な余地が残されています。ETFの機関投資家化、今後のマクロ経済の転換、新たなストーリーの台頭といった構造的改革が、次の上昇局面を後押しする可能性があります。





投資家は短期的なボラティリティの中にある構造的な機会を追求し、理性と柔軟性を保ちながら、オンチェーン指標とグローバルな金融動向を統合して、中長期的な投資戦略を構築すべきです。



