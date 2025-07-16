Matchain（MAT）：Web3時代に向けた分散型AIプラットフォーム

Web3時代において、データと人工知能（AI）は極めて貴重な資産となっています。しかし、いくつかの重大な懸念も浮上しています。私たちの個人データを誰が管理しているのでしょうか？人工知能は本当に私たちの利益のために働いているのでしょうか、それとも価値を搾取しているだけなのでしょうか？





Matchain（MAT）はこの問いに対する明確な回答を提供します。BNBチェーン上で初のAIレイヤー2プラットフォームであるMatchainは、ユーザーにデジタルアイデンティティと個人データの完全な所有権を与えます。分散型AI技術を活用することで、MatchainはWeb3の進化における新たなベンチマークを打ち立てようとしています。





Matchainが他のプラットフォームと異なる点は何でしょうか？そのコア技術はどのように構成されているのでしょうか？以下の概要では、Matchainエコシステムを紹介し、この新興プロジェクトを評価・活用するための知見をご提供します。













1）第三者によるユーザーデータの支配：

Web2の世界では、GoogleやFacebookのようなプラットフォームがデータの「門番」として機能し、数十億人のユーザーの個人情報を保管・分析・収益化してきました。しかし、ユーザーにはその使用や共有方法に対してほとんど、あるいは全く制御権がありません。





2）断片化されたデジタルIDとインターオペラビリティの欠如：

ほとんどのWeb3アプリケーションは独自のアカウントシステムを運用しており、デジタルIDは分断され、異なるプラットフォーム間でのインターオペラビリティが制限されています。これにより、本人確認が煩雑化し、ユーザーは異なるdAppsごとに同じ認証作業を繰り返す必要があるため、ユーザー体験は低下し、リソース効率も悪化します。





3）中央集権型AIとデータの乱用：

今日のAIシステムの多くは中央集権型の機関によって開発・管理されており、膨大なユーザーデータに依存しています。しかし、データ収集と使用に関するプロセスは不透明であり、ユーザープライバシーに対する重大なリスクを孕んでいます。













Matchainは、Web3とAIが直面する根本的な課題に対処するために誕生しました。BNBチェーン上に構築されたAIレイヤー2プラットフォームであり、ゼロ知識証明（ZK）やOP Stackなどの先端技術を活用することで、中央集権的なデータ、IDの断片化、AIの独占といった課題に真正面から取り組んでいます。





Matchainは以下の3つの柱を中心に構築されています：





1）分散型AI： 中央サーバーに依存せず、コミュニティによってAIモデルを展開・共有可能にし、透明性とユーザーの制御権を向上。





2）分散型ID（DID）： W3C準拠のMatchIDシステムにより、Web3ウォレットとWeb2アカウントを統合し、エコシステム全体でシームレスな体験を実現。





3）データ主権： ユーザーは個人データの完全な所有権と制御権を持ち、誰に、どのように、どの程度共有するかを自ら決定でき、データの利用に応じて公正な報酬も得られます。





ブロックチェーン、AI、プライバシー保護技術を融合することで、Matchainは単なるプラットフォームにとどまらず、真にユーザー中心のWeb3の未来を実現するための重要な一歩となっています。





4) 主な実績









BNBチェーン初のAIレイヤー2プラットフォーム：AIとブロックチェーンの統合を先導し、分散型AIの未来に新たな標準を打ち立てています。





OP Stackとの統合およびSuperchainエコシステムへの参加：Optimismの拡張フレームワークであるOP Stackを採用し、クロスチェーンのセキュリティとインターオペラビリティを強化。





メインネット稼働から数か月で5億件以上のトランザクションを記録：市場の強い需要と実用的な価値を証明。









Matchainは以下の3つのコアメカニズムを通じてビジョンを実現しています：





1）OP Stackベースのレイヤー2アーキテクチャ

OptimismのOP Stackを採用し、低ガス代と高スループットを実現。EVM互換により、EthereumやOptimism上のdAppsをコード変更なしで移行可能。





2）BNBスマートチェーンをデータ可用性レイヤーとして活用

BNBスマートチェーンは、すべてのトランザクションの保存と検証を担当しています。Matchainは、実行レイヤー（レイヤー2）とデータ可用性レイヤーを分離することで、パフォーマンスを向上させながら、オンチェーンのセキュリティと監査可能性を確保しています。





3）ユーザー・データ・AIのインタラクションモデル

3.1 MatchIDの新規登録： Web3ウォレットとWeb2アカウントを統合したデジタルIDを作成





3.2 データの制御共有： ソーシャルデータなどを暗号化し、明示的な許可のもとでのみ共有





3.3 AI学習への参加： ユーザーから許可されたデータでAIモデルをトレーニング可能





3.4 参加による報酬獲得： データ共有、ステーキング、流動性マイニング、AI dAppとの連携でMATを獲得

この協調モデル——レイヤー2のスケーラビリティ、データ主権、そして分散型AIの融合——により、MatchainはAI駆動のWeb3エコシステムにおけるユーザー基盤となっています。









1）Web3ユーザーのための安全なデジタルID： MatchIDを通じて、複数のプラットフォームにまたがるデータ漏洩リスクを排除し、ユーザー自身がデジタルIDを完全に管理できるようにします。





2）ユーザー主導のAI dAppエコシステム： Matchainは、DeFi、ヘルスケア、教育、分散型SNSなど、幅広い分野のAI搭載分散型アプリケーションをサポートします。すべてのアプリケーションは、認証と報酬手段としてmatchIDとMATトークンをシームレスに統合可能です。





3）メタバースとの統合： ユーザーが仮想環境内において、ID認証、スキル証明、活動履歴を含む持続可能かつ検証可能なデジタルプロフィールを構築でき、メタバース内の継続性とパーソナライズを強化します。





4）教育・雇用における認証： 学歴や職歴の認証情報を Soulbound Token（SBT）としてブロックチェーン上に保存し、企業が安全かつ透明に資格を検証できるようにします。









トークンシンボル：MAT

ネットワーク：Matchainメインネット（BNBチェーン上のレイヤー2）

総供給量：1億枚

ブロックエクスプローラー：matchscan.io









トランザクションおよびガス代： MATはMatchainネットワーク上でのトランザクションおよびスマートコントラクト実行の支払いに使用されます。





ガバナンス： MAT保有者は、プロトコルのアップグレードに対する提案および投票の権利を持ち、ネットワーク運営に積極的に関与できます。





報酬とインセンティブ： ステーキング、流動性マイニング、開発者向けインセンティブプログラムなど、エコシステム活性化を促進する仕組みが整備されています。





データのマネタイズ： ユーザーが自らのデータ利用をAIモデルやdAppに許可すると、その対価としてMATトークンが報酬として付与されます。





Matchainは4月21日に第2ラウンドのジェネシスライセンス公開販売を正式に開始しました。これは2024年10月に開始されたエアドロッププログラムの勢いを引き継ぐものであり、継続的な報酬を通じて参加を促し、コミュニティの拡大を目指しています。









ステップ 1：MatchQuest Telegramボットに参加





ステップ 2：基本タスクの完了

X（旧Twitter）でMatchainをフォロー

TelegramおよびDiscordコミュニティに参加

投稿の共有や友達招待（追加で3ー10%のポイントボーナスを獲得可能）





ステップ 3：「Catch M」ミニゲームをプレイ

ボット内のミニゲームをプレイしてMatchポイントを獲得

注：ポイントは、正式なトークンローンチ後、固定レートでMATトークンに引き換えることができます。

















Petrix Barbosa（CEO）：Matchainの創設者かつ戦略リーダー

Anastasia Drinevskaya（CMO）：マーケティングおよびコミュニケーション戦略を担当

Jessie Xiao（CBDO）：事業開発および戦略的パートナーシップを統括

チームは、プライバシーと個人データ主権を基本的人権と捉え、それをコアとしたエコシステムの構築に尽力しています。









パリ・サンジェルマン（PSG）： Matchainは2024ー2027年の期間、PSGの専属デジタルIDパートナーとなっています。両者は共同イノベーションスタジオを設立し、Web3ソリューションの普及を推進。ファンが自らのデータとデジタル交流を安全に管理できるよう支援します。





RWA Inc.： MatchainのAIブロックチェーン技術を活用し、資産のトークン化エコシステムを共同開発中。





Ankr： 開発者がMatchain上でdAppを構築できるよう、RPCサービスを提供。





Matchainは、単なるブロックチェーンプロジェクトにとどまらず、AIとデジタルデータの新時代に向けたゲートウェイです。先端技術、PSGとの提携、OP Stackの統合、そしてDID（分散型ID）への高まるニーズを背景に、Matchainは次世代Web3インフラの中核としての地位を確立しつつあります。エアドロップを通じて早期にMATトークンを確保することで、この有望なエコシステムのスタート地点に立つことができます。

最新トレンドを迅速に取り入れ、ユーザーフレンドリーで新興プロジェクトに強い支援を提供するプラットフォームをお探しなら、MEXCが理想的な選択肢です。最適化された機能とスムーズな操作体験により、MATの取引開始後すぐに参加できます。

















Q：Matchain（MAT）とは何ですか？

A：MatchainはBNBチェーン上に構築された初のAIレイヤー2プラットフォームで、ブロックチェーン技術と分散型AIを組み合わせ、ユーザーにIDとデータの制御権を提供します。分散型ID（DID）、データのマネタイズ、ユーザーフレンドリーなAI dAppエコシステムをサポートします。





Q：Matchainはどのように機能しますか？

A：MatchainはOP Stackベースのレイヤー2として稼働し、BNBチェーンがデータの保管レイヤーを担います。ユーザーはmatchIDを作成し、選択的にデータを共有し、エコシステムに参加することでMAT報酬を得ることができます。





Q：MATトークンのユーティリティは？

A：MATはMatchainエコシステムのネイティブトークンで、トランザクション手数料の支払い、ガバナンス参加、ステーキング、流動性マイニング、データ共有の報酬などに使用されます。また、分散型AIモデルのトレーニングと運用にも活用されます。





Q：MATのエアドロップはどうやって受け取れますか？

A：公式Telegramボットをフォローし、MatchQuestプログラムに参加してください。コミュニティタスクの完了やミニゲームのプレイでポイントを獲得し、後日MATトークンに引き換え可能です。



