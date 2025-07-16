2024年後半以降、世界経済は徐々に引き締めサイクルから脱却しつつあります。各国の中央銀行は金融政策を緩和し、市場の活性化を促しました。このような状況下で、暗号資産市場には大規模な資本流入が見られました。2024年第4四半期には、暗号資産市場全体の時価総額が45.7%の急増を記録しました。特にDeFiセクターは投資家の関心を集めており、その市場シェアは引き続き拡大しています。2025年第1四半期に2024年後半以降、世界経済は徐々に引き締めサイクルから脱却しつつあります。各国の中央銀行は金融政策を緩和し、市場の活性化を促しました。このような状況下で、暗号資産市場には大規模な資本流入が見られました。2024年第4四半期には、暗号資産市場全体の時価総額が45.7%の急増を記録しました。特にDeFiセクターは投資家の関心を集めており、その市場シェアは引き続き拡大しています。2025年第1四半期に
市場流動性の回復でDeFiが成長を後押し：2025年第1四半期の展望

DeFi
BRC20.COM
Sleepless AI
Allo
NFT
2024年後半以降、世界経済は徐々に引き締めサイクルから脱却しつつあります。各国の中央銀行は金融政策を緩和し、市場の活性化を促しました。このような状況下で、暗号資産市場には大規模な資本流入が見られました。2024年第4四半期には、暗号資産市場全体の時価総額が45.7%の急増を記録しました。特にDeFiセクターは投資家の関心を集めており、その市場シェアは引き続き拡大しています。2025年第1四半期に向けた見通しでは、業界の専門家はDeFiのパフォーマンスに対して楽観的な見方を示しています。資本流入、技術革新、マルチチェーンエコシステムの協力に支えられ、DeFiは新たな成長の局面を迎えると期待されています。

様々なDeFiセクターのTVL (出典: https://defillama.com/categories)

1. 市場流動性の回復：DeFiが再び勢いを取り戻す


AI、PayFi、ミーム、GameFi、レイヤー1、レイヤー2を含む主要セクターの分析では、パフォーマンスがセクターごとにばらつきがあることが明らかになりました。一部のセクターが低迷する一方で、PayFiとDeFiは際立った強さを見せました。特にDeFiの四半期リターンは87.55%に達し、分散型金融の可能性の大きさを示しています。市場が安定し、イノベーションが進展する中で、DeFiは投資家や開発者にとって引き続き重要な機会を提供しています。

セクター
週間リターン
月間リターン
四半期リターン
AI
13.37%
-13.79%
-30.54%
PayFi
11.25%
-8.16%
241.72%
ミーム
8.16%
-17.71%
101.86%
Depin
6.17%
-22.41%
38.13%
GameFi
5.88%
-24.66%
38.65%
レイヤー2
5.26%
-22.86%
25.66%
レイヤー1
4.68%
-8.72%
44.57%
RWA
3.66%
-13.95%
78.09%
DeFi
2.48%
-5.61%
87.55%
NFT
2.17%
-29.79%
52.31%
CeFi
0.93%
-0.07%
40.19%
ソーシャルネットワーク
-1.28%
-17.81%
6.37%
(表作成：MEXC、データ出典：SoSoValue)

2. 技術革新と政策が推進するDeFiの基盤強化


DeFiエコシステムの成長は、市場資本に加え、技術革新と政策の進展によって推進されています。
クロスチェーン技術の進展：2024年には、LayerZeroやCosmosといったクロスチェーンプロトコルにおける大きな進展が、DeFi市場を長年悩ませてきた流動性の分断問題を解消しました。これにより、ユーザーは異なるブロックチェーン間で資産をシームレスに移動できるようになり、取引コストが大幅に削減されました。
プライバシーの強化：ゼロ知識証明の導入により、DeFi活動におけるユーザーのプライバシーとセキュリティが向上しました。この技術はセキュリティの強化にとどまらず、より多くのコンプライアンス対応資本を引き付ける効果ももたらしています。
規制枠組みの改善：過去1年間で、米国のセキュリティトークンオファリング（STO）や欧州の暗号資産市場規制（MiCA）など、多くの国が暗号資産に関する規制枠組みを整え始めました。これにより、暗号資産規制の新しい時代が到来しました。これらの規制は、DeFi市場のコンプライアンスを強化し、機関投資家の参入を促進する明確なガイドラインを提供しています。


3. DeFi注目セクターとイノベーションの方向性

DeFiエコシステム内では、流動性マイニング、レンディングプロトコル、分散型取引所（DEX）、およびイールドアグリゲーターといった主要セクターが、新たな革新の段階を迎えています。

流動性マイニングのアップグレード：2020年のDeFiサマーで見られた流動性マイニングブームとは異なり、現在の流動性マイニングは、長期的なインセンティブと資本効率に重点を置いています。動的な報酬分配メカニズムを採用するプロトコルが、より多くの長期資本を引き付けています。
クロスチェーンのインターオペラビリティ：.マルチチェーンエコシステムはますます連携が強化されています。CosmosやPolkadotのようなソリューションがブロックチェーンエコシステム間の主要な橋渡し役となる一方、LayerZeroのようなプロトコルは、より効率的なクロスチェーン資産移動ソリューションを提供し、ユーザー体験を大幅に向上させています。
合成資産とステーブルコイン：ステーブルコインは引き続きDeFiの中核的要素です。2025年初頭までに、分散型ステーブルコイン市場は、より強力な規制遵守や流動性サポートメカニズムの向上によってさらに成長すると予測されています。一方で、合成資産プロトコルはユースケースを拡大し、伝統的な資産や複雑なデリバティブの分野で顕著な進展を遂げています。
AIとDeFiの統合（DeFAI）：AIエージェントセクターは、AIベースの資産管理ツール、自動化された取引戦略、スマートリスクモデルを通じてDeFiを強化しています。これらの革新により、DeFiプロトコルの運用効率とセキュリティが向上し、幅広い投資家層を呼び込んでいます。

4. 2025年第1四半期におけるDeFiの好調なパフォーマンス


市場流動性の回復とインフラの改善により、2025年第1四半期にはDeFiの好調なパフォーマンスが期待されています。その主な要因は以下の通りです：
ブルーチッププロトコルによる成長の牽引：.Uniswap、Aave、Curveなどの確立されたDeFiプロトコルは、エコシステム内で流動性の中心地となっています。これらのプロトコルは、継続的な革新とユーザー体験の最適化を通じて、セクター全体に新たな成長の原動力を提供しています。
新興セクターの台頭：分散型デリバティブ取引、オンチェーン保険、NFTを利用した資産運用といった新興セクターが、より多くの開発者やユーザーを引き付けています。これらのセクターは大きな成長可能性を秘めており、市場に新たな活力を注いでいます。
トケノミクスの最適化：多くのDeFiプロトコルが、トークン価値を高める仕組みとして買い戻し、バーン、報酬調整などを導入しています。これにより、トークン保有へのユーザーの信頼感が高まっています。

5. 潜在的なリスクと課題：DeFiの着実な進展の必要性


前向きな見通しがある一方で、DeFiにはいくつかの課題や潜在的なリスクが残されています：

セキュリティリスク：スマートコントラクトの脆弱性やハッキングは、依然としてDeFi領域における深刻な脅威です。過去1年間で、いくつかのプロジェクトがセキュリティ侵害によって大きな打撃を受けました。
流動性の分断：クロスチェーン技術が進展しているものの、過剰な流動性の分断という課題は完全には解決されていません。一部の小規模チェーンプロトコルでは、十分な資金を確保するのに苦労する可能性があります。
規制の不確実性：規制の枠組みが徐々に明確化されつつある一方で、国ごとの政策の違いがグローバルに展開するDeFiプロジェクトにとって課題となる可能性があります。

6. まとめ

2025年第1四半期、DeFi市場は回復の勢いを取り戻し、さらなる成長の期待が高まっています。流動性の改善、技術革新、そして政策環境の向上が成長を後押ししています。しかし、持続的な市場拡大を実現するには、セキュリティと規制遵守が引き続き重要となります。投資家や開発者にとって、多くの機会が広がる一方で、大きな課題にも直面することでしょう。信頼性が高く効率的な取引プラットフォームを選ぶことが重要です。MEXCは、最低水準の手数料と優れた流動性を備えた業界内で高い評価を得ています。ここでは、*URLS-DOT_USDT* や *URLS-APT_USDT* など、DeFiエコシステム内の幅広いトークンを手軽に取引でき、トップクラスのセキュリティ保護を享受できます。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


