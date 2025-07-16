市場流動性の回復でDeFiが成長を後押し：2025年第1四半期の展望

2024年後半以降、世界経済は徐々に引き締めサイクルから脱却しつつあります。各国の中央銀行は金融政策を緩和し、市場の活性化を促しました。このような状況下で、暗号資産市場には大規模な資本流入が見られました。2024年第4四半期には、暗号資産市場全体の時価総額が45.7%の急増を記録しました。特にDeFiセクターは投資家の関心を集めており、その市場シェアは引き続き拡大しています。2025年第1四半期に向けた見通しでは、業界の専門家はDeFiのパフォーマンスに対して楽観的な見方を示しています。資本流入、技術革新、マルチチェーンエコシステムの協力に支えられ、DeFiは新たな成長の局面を迎えると期待されています。













AI、PayFi、ミーム、GameFi、レイヤー1、レイヤー2を含む主要セクターの分析では、パフォーマンスがセクターごとにばらつきがあることが明らかになりました。一部のセクターが低迷する一方で、PayFiとDeFiは際立った強さを見せました。特にDeFiの四半期リターンは87.55%に達し、分散型金融の可能性の大きさを示しています。市場が安定し、イノベーションが進展する中で、DeFiは投資家や開発者にとって引き続き重要な機会を提供しています。





セクター 週間リターン 月間リターン 四半期リターン AI 13.37% -13.79% -30.54% PayFi 11.25% -8.16% 241.72% ミーム 8.16% -17.71% 101.86% Depin 6.17% -22.41% 38.13% GameFi 5.88% -24.66% 38.65% レイヤー2 5.26% -22.86% 25.66% レイヤー1 4.68% -8.72% 44.57% RWA 3.66% -13.95% 78.09% DeFi 2.48% -5.61% 87.55% NFT 2.17% -29.79% 52.31% CeFi 0.93% -0.07% 40.19% ソーシャルネットワーク -1.28% -17.81% 6.37%

(表作成：MEXC、データ出典：SoSoValue)









DeFiエコシステムの成長は、市場資本に加え、技術革新と政策の進展によって推進されています。

クロスチェーン技術の進展：2024年には、LayerZeroやCosmosといったクロスチェーンプロトコルにおける大きな進展が、DeFi市場を長年悩ませてきた流動性の分断問題を解消しました。これにより、ユーザーは異なるブロックチェーン間で資産をシームレスに移動できるようになり、取引コストが大幅に削減されました。

プライバシーの強化：ゼロ知識証明の導入により、DeFi活動におけるユーザーのプライバシーとセキュリティが向上しました。この技術はセキュリティの強化にとどまらず、より多くのコンプライアンス対応資本を引き付ける効果ももたらしています。

規制枠組みの改善：過去1年間で、米国のセキュリティトークンオファリング（STO）や欧州の暗号資産市場規制（MiCA）など、多くの国が暗号資産に関する規制枠組みを整え始めました。これにより、暗号資産規制の新しい時代が到来しました。これらの規制は、DeFi市場のコンプライアンスを強化し、機関投資家の参入を促進する明確なガイドラインを提供しています。





3. DeFi注目セクターとイノベーションの方向性





DeFiエコシステム内では、流動性マイニング、レンディングプロトコル、分散型取引所（DEX）、およびイールドアグリゲーターといった主要セクターが、新たな革新の段階を迎えています。





流動性マイニングのアップグレード：2020年のDeFiサマーで見られた流動性マイニングブームとは異なり、現在の流動性マイニングは、長期的なインセンティブと資本効率に重点を置いています。動的な報酬分配メカニズムを採用するプロトコルが、より多くの長期資本を引き付けています。

クロスチェーンのインターオペラビリティ：.マルチチェーンエコシステムはますます連携が強化されています。CosmosやPolkadotのようなソリューションがブロックチェーンエコシステム間の主要な橋渡し役となる一方、LayerZeroのようなプロトコルは、より効率的なクロスチェーン資産移動ソリューションを提供し、ユーザー体験を大幅に向上させています。

合成資産とステーブルコイン：ステーブルコインは引き続きDeFiの中核的要素です。2025年初頭までに、分散型ステーブルコイン市場は、より強力な規制遵守や流動性サポートメカニズムの向上によってさらに成長すると予測されています。一方で、合成資産プロトコルはユースケースを拡大し、伝統的な資産や複雑なデリバティブの分野で顕著な進展を遂げています。

AIとDeFiの統合（DeFAI）：AIエージェントセクターは、AIベースの資産管理ツール、自動化された取引戦略、スマートリスクモデルを通じてDeFiを強化しています。これらの革新により、DeFiプロトコルの運用効率とセキュリティが向上し、幅広い投資家層を呼び込んでいます。









市場流動性の回復とインフラの改善により、2025年第1四半期にはDeFiの好調なパフォーマンスが期待されています。その主な要因は以下の通りです：

ブルーチッププロトコルによる成長の牽引：.Uniswap、Aave、Curveなどの確立されたDeFiプロトコルは、エコシステム内で流動性の中心地となっています。これらのプロトコルは、継続的な革新とユーザー体験の最適化を通じて、セクター全体に新たな成長の原動力を提供しています。

新興セクターの台頭：分散型デリバティブ取引、オンチェーン保険、NFTを利用した資産運用といった新興セクターが、より多くの開発者やユーザーを引き付けています。これらのセクターは大きな成長可能性を秘めており、市場に新たな活力を注いでいます。

トケノミクスの最適化：多くのDeFiプロトコルが、トークン価値を高める仕組みとして買い戻し、バーン、報酬調整などを導入しています。これにより、トークン保有へのユーザーの信頼感が高まっています。









前向きな見通しがある一方で、DeFiにはいくつかの課題や潜在的なリスクが残されています：





セキュリティリスク：スマートコントラクトの脆弱性やハッキングは、依然としてDeFi領域における深刻な脅威です。過去1年間で、いくつかのプロジェクトがセキュリティ侵害によって大きな打撃を受けました。

流動性の分断：クロスチェーン技術が進展しているものの、過剰な流動性の分断という課題は完全には解決されていません。一部の小規模チェーンプロトコルでは、十分な資金を確保するのに苦労する可能性があります。

規制の不確実性：規制の枠組みが徐々に明確化されつつある一方で、国ごとの政策の違いがグローバルに展開するDeFiプロジェクトにとって課題となる可能性があります。









