Mantle Network：イーサリアムのレイヤー2エコシステムを構築し、オンチェーンファイナンスを強化

2025/7/16MEXC
0m
#Layer2#業界最新ニュース
Mantle
Mantle Network（以下、Mantle）は、イーサリアム上に構築されたモジュラー型のレイヤー2 Rollupソリューションです。EVM互換性、高いスケーラビリティ、低い取引コストを兼ね備えつつ、イーサリアムメインネットのセキュリティを継承しています。

Mantleは高度なレイヤードアーキテクチャを採用しており、複雑な計算処理やストレージのタスクを複数のノードに分散させることで、効率的なデータ処理とトランザクション検証を実現しています。同時に、ユーザーデータのセキュリティとプライバシーを重視しており、暗号化技術やリスク管理対策を幅広く導入することで、安全かつ信頼性の高いネットワーク運営を実現しています。

1. Mantleの主な特徴


Rollupアーキテクチャ：Mantleはイーサリアムのバリデータとコンセンサスプロトコルを活用し、ガス代を大幅に削減し、レイテンシーを下げ、スループットを向上させます。ユーザーはニーズに応じてトランザクションの確認要件をカスタマイズすることができ、セキュリティのトレードオフを最小限に抑えながら、ほぼ瞬時の確認を可能にします。

モジュラーアーキテクチャー：トランザクションの実行、コンセンサス、決済、保管を独立したモジュールに分離し、モジュール式ブロックチェーンを形成します。これには、EVMと互換性のあるMantleが開発した実行レイヤー、イーサリアムに固定されたコンセンサスと決済レイヤー、EigenDAによる外部データ可用性（DA）コンポーネントが含まれます。

イーサリアムのセキュリティ：レイヤー2の状態変移はイーサリアムのバリデータによって検証され、レイヤー1トランザクションと同じコンセンサスと決済プロセスを通過します。

モジュール型データ可用性：EigenDAのようなスタンドアロンDAモジュールを利用することで、Mantleはオンチェーンレイヤー1データ可用性と比較して90%以上の潜在的なコスト削減を達成します。

2. Mantle v2 Everestの新機能


Mantle Tectonicの下での1年以上の安定した運用に続き、ネットワークはMantleにとって大きな飛躍となるEverestアップグレードを開始しました。このアップグレードは、既存のインフラを強化するだけでなく、イーサリアムの次期アップグレードである「Pectra」とのシームレスな互換性を完全に備えています。エベレストの主なハイライトの1つは、データ管理の効率とセキュリティを大幅に強化する画期的なデータ可用性ソリューションをもたらすEigenDAの正式発表です。

MantleはEigenDAと緊密な協力関係を維持しています。EigenDAのメインネットがローンチされる前、Mantleはデータ可用性ソリューションとして、EigenDAの技術によってサポートされるサードパーティのデータ可用性レイヤーであるMantle DAを使用していました。

イーサリアムのレイヤー2ソリューションとして、Mantleは「Pectra」のアップグレードによって導入された変更への適応も開始しました。これには、EIP-7685で導入された新しい（RequestsHash）フィールド（ブロックヘッダに位置）の統合や、EIP-7702で導入された新しいトランザクションタイプ（SetCodeTx）のサポートが含まれます。これらの取り組みにより、Mantleネットワークはイーサリアムの進化と完全な互換性を保ち、ユーザーに安定した中断のないサービスを提供し続けることができます。

3. トケノミクス


3.1 MNTについて


Mantleは持続可能なトークン経済モデルを採用しており、MNTはMantleエコシステムのネイティブ通貨として機能しています。MNTの総供給量は76,219,316,768であり、トークンのリリーススケジュールは、長期的な持続可能性を確保するために設計されており、数年かけて段階的にロックが解除されます。


3.2 MNTの使用方法


ガス代の支払い：Mantleエコシステムのネイティブトークンとして、レイヤー2の取引手数料はMNTにて支払う必要があります。

ガバナンス投票：MNT保有者は、プロトコルのアップグレードや資金配分などの提案に投票することで、コミュニティガバナンスに参加することができます。

エコシステムインセンティブ：Mantleは初期段階のプロジェクトを支援し、エコシステムの成長を促進するためにエコファンドを設立しました。MNTを保有するユーザーは、報酬分配の対象となることができます。

4. MEXCでMNTトークンを購入する方法


Mantleエコシステムの急速な成長は、世界有数の暗号資産取引所であるMEXCとの提携により、さらに勢いを増しています。MEXCは、低い手数料、迅速なトランザクション、幅広い資産の取り扱い、深い流動性で知られ、世界中の投資家の信頼を得ています。新興プロジェクトに対する鋭い見識と初期段階の開発に対する強力なサポートにより、MEXCは将来性の高いベンチャー企業をはぐくむ肥沃な土壌となっています。

MEXCは、MNTトークンを現物取引および先物取引の両方で最初に上場した取引所です。ユーザー様はMEXCでMNTを最低水準の手数料で取引することができます。

1）MEXCアプリを開いてログインするか、公式ウェブサイトにアクセスしてください。
2）検索バーにMNTと入力し、MNTトークンの現物取引または先物取引のいずれかを選択します。
3）注文タイプを選択し、希望の数量と価格を入力し、取引を完了します。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


