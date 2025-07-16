Lorenzo Protocol (BANK)：ビットコインの真価を解放













Lorenzo Protocolは、ビットコイン( BTC )に特化した分散型で、安全かつ柔軟な流動性ソリューションを提供します。Liquidity Principal Tokens (LPT) とYield Accruing Tokens (YAT)を導入することで、プロトコルはビットコインのプログラマビリティの制限を克服しながら、BTCの流動性と収益性を高めます。様々なDeFiプラットフォームとの深い統合により、LorenzoはBTCを受動的な価値貯蔵から、レンディング、リキッドステーキング、その他のDeFi運用などの能動的な金融資産に変えます。ユーザーはBTCをステーキングしてstBTCとYATを受け取り、これらのトークンを複数のDeFiシナリオで担保として使用することができます。









Lorenzo Protocolは、ユーザーがDeFiエコシステム内でビットコイン資産を最大限に活用できるよう、以下の主要機能を提供しています：









Lorenzo Protocolでは、ユーザーがプロトコルにビットコインをステーキングすることで、対応するリキッドステーキングトークンであるstBTCを受け取ることができます。このトークンは、ユーザーがステーキングしたビットコインそのものを表すだけでなく、レンディングやリキッドマイニングなど、DeFiの様々な活動への参加を可能にします。









Lorenzo Protocolでは、元本と利回りを分離するために、流動性元本トークン（LPT）と利回りトークン（YAT）を導入しています。LPTは基礎となるステーキングされたBTCそのものを表し、YATはそのステーキングによって生成された利回りを表します。この分離により、ユーザーはより柔軟に資産を管理・展開することができます。









WormholeやLayerZeroのようなプロトコルと統合することで、LorenzoはstBTCが複数のブロックチェーンにまたがって機能することを可能にしています。このクロスチェーン機能は、より広いブロックチェーンエコシステム全体でビットコイン資産の用途を広げます。









Lorenzoは様々な利回り戦略をサポートしており、ユーザーは自身の目標に最も適したアプローチを選択することができます。DeFiプロトコルによるリキッドマイニングやレンディングなどの方法を通じて、ユーザーの収益の最適化を図ることができます。









Lorenzo Protocolのワークフローは、ビットコイン資産の安全性、流動性の維持、利回りの分配を目的としたいくつかのステップで構成されています。









Lorenzoは、Cobo・Ceffu・Chainupなどの複数の信頼できるカストディ業者をサポートするカストディモジュールを提供し、ユーザーがステーキングしたビットコインを安全に保管・管理します。すべてのステーキング取引は、プロトコルに受け入れられる前に、Lorenzoのオンチェーン検証プロセスの対象となり、その真正性が検証されます。









ユーザーがLorenzoにビットコインをステーキングすると、プロトコルは同量のstBTCトークンを鋳造します。各鋳造は、正確な処理と実際のBTCによる1対1の裏付けを保証するために厳格な検証を受けます。その後、ユーザーは複数のDeFiプロトコルでstBTCを使用し、さらなる利回りを得ることができます。









ユーザーがビットコインをステーキングして得た報酬は、YATトークンの形で配布されます。このYATトークンはステーキングによって生成された報酬を表し、Lorenzo Protocolを通じてオンデマンドで受け取ることができます。









Lorenzo Protocolの開発は、いくつかのフェーズに分かれており、それぞれが明確なゴールと機能拡張を掲げています。









最初のフェーズでは、LorenzoはリキッドステーキングトークンstBTCを上場し、BTCの流動性の確保に注力します。ユーザーはビットコインをLorenzo Vault Walletにステーキングし、Babylonエコシステムのステーキングプログラムに参加することができます。このフェーズの最大目的は、Babylonのメインネット上場前に、BTCの預かり資産(TVL)を構築し、ユーザーができるだけ早く報酬を獲得できるようにすることです。









フェーズ 2では、LorenzoはwBTC、BTCB、FBTC、stBTCなど、より広範なBTC相当の資産のステーキングをサポートし、元本と利回りを分離するためにYATトークンを導入します。プロトコルはまた、追加のProof-of-Stake（POS）チェーンへのサポートを拡張し、より高度な流動性商品を提供開始し、DeFiエコシステム全体へのリーチをさらに拡大する予定です。









Lorenzo Protocolは、リキッドステーキングのための革新的なフレームワークを提供し、BTCの流動性と利回り管理の課題を解決します。流動性元本トークン（LPT）と利回りトークン（YAT）を発行し、チェーン間のインターオペラビリティを可能にすることで、LorenzoはビットコインをDeFiに取り込み、ユーザーに資産管理と利回り発生のための柔軟なツールを提供します。このプロトコルがフェーズ 2に入ると、より多くのオンチェーン資産のサポートを追加し、資本効率とリターンのさらなる向上が期待されています。同時に、LorenzoはBTCとその派生資産が複数のDeFiエコシステム間でシームレスに流通できるよう、クロスチェーンインフラを強化しています。





BANKは現在、MEXCの現物と先物の両方で取引可能です。MEXCでBANKを購入するには、以下の手順に従ってください：





2）検索バーで「BANK」と入力し、現物取引または先物取引を選択。

3）注文タイプを選び、数量・価格を入力して取引を完了。



