1分でArbitrumのエアドロップについて学ぶ

Arbitrumのエアドロップとは？ 3月16日、Arbitrumは公式に、3月23日にガバナンストークンARBをコミュニティメンバーにエアドロップすることを発表しました。同時に、待望のエアドロップの詳細、エアドロップ資格の有無がわかる照会リンクも発表されました。 これ以降、Arbitrumは正式に分散型自律組織（DAO）へと移行しました。 ARB保有者は、投票によってArbitrum OneとArbitrum Novaを統治します。
Arbitrumのエアドロップとは？

3月16日、Arbitrumは公式に、3月23日にガバナンストークンARBをコミュニティメンバーにエアドロップすることを発表しました。同時に、待望のエアドロップの詳細、エアドロップ資格の有無がわかる照会リンクも発表されました。

  • これ以降、Arbitrumは正式に分散型自律組織（DAO）へと移行しました。

  • ARB保有者は、投票によってArbitrum OneとArbitrum Novaを統治します。

なぜArbitrumのエアドロップがこれほど期待されているのでしょうか？


1. Arbitrumは暗号化エコシステムで重要な位置を占めています：


  • Aribtrum Oneのネットワークロックアップ数量は36.9億ドルで、レイヤー2市場シェアは約55％でトップです。


2. Arbitrumトークン（ARB）の需要は供給を大きく上回っています：


  • 初期総供給量はわずか100億で、最大インフレ率は年2％です。


3. 「小売投資家」が保有するARBトークンの割合があまりにも小さいです：


  • エアドロップでは、初期供給量の11.62％しかArbitrumユーザーにエアドロップされません。

初期供給量の割合
数量
割り当て
42.78%
4.278 億枚
Arbitrum DAO トレジャリー
26.94%
2.694 億枚
Offchain Labs チームと将来のチーム + アドバイザー
17.53%
1.753 億枚
Offchain Labs の投資家
11.62%
1.162 億枚
Arbitrumプラットフォームの利用者（利用者のウォレットアドレスにエアドロップされます。）
1.13%
113億枚
Arbitrum上でアプリを構築するDAO（DAO トレジャリーアドレスへのエアドロップ経由）

そのため、多くのユーザーは、ARBトークンを入手することは、テスラやアップルの株式を入手することと同じだと考えています。暗号化エコシステムに長く関心を持ち、投資してきたユーザーは、このエアドロップを「一夜で金持ちになる」チャンスだと見なしています。

では、ARBエアドロップの対象者は誰でしょうか？


1. この資格はスナップショットのスコアによって割り当てられます



2. スコアシステム：


  • Arbitrumユーザー：Arbitrum OneまたはArbitrum Novaに資金を送金したユーザー

  • 異なる期間での取引：2、6、9か月の異なる期間での取引

  • 取引回数やインタラクションの頻度：4回以上，10回以上，25回以上，100回以上の取引を行ったか、4回以上、10回以上、25回以上、100回以上のスマートコントラクトとインタラクションしたかどうか

  • 取引額：合計額が10,000ドル、50,000ドル、250,000ドルを超える取引を行ったかどうか

  • 流動性提供：流動性を10,000ドル、50,000ドル、250,000ドル以上入金したかどうか

  • Arbitrum Novaイベントに参加した場合：3回以上、5回以上、10回以上の取引を行った場合


3. 権利：


ポイント獲得数
エアドロップ資格
3 未満
なし
3
1,200
4
1,700
5
2,200
6
3,200
7
3,700
8
4,200
9
6,200
10
6,700
11
7,200
12 又はそれ以上
10,200


ARBトークンの請求方法は？



  • ステップ2：ウォレットを選択します。現在Arbitrumは6つのウォレットにのみ対応しています： Rainbow、Coinbase Wallet、MetaMask、WalletConnect、Trust Wallet、Ledger Liveです。これらのうち1つを所有している場合は、対応するウォレットをクリックします。そうでない場合は、Get a Walletをクリックします。



  • ステップ3: 対象者であれば、左側にエアドロップ中に受け取れるトークンの数量、右側に承認されたアクションが表示されるはずです。また、+記号でリストを展開すると、より詳細な情報を見ることができます。



MEXCerにとって、どんな意味があるのでしょうか？

  1. MEXCは3月23日にARB/USDTを上場する予定です。

  2. MEXCに50USDTのARBを入金すると、5,000MXの報酬プールを無料で楽しむことができます。より多くのARBを入金すればするほど、より多くのMX報酬を得ることができます。詳しくは、MEXCのお知らせをご覧ください。


