1分でArbitrumのエアドロップについて学ぶ

3月16日、Arbitrumは公式に、3月23日にガバナンストークンARBをコミュニティメンバーにエアドロップすることを発表しました。同時に、待望のエアドロップの詳細、エアドロップ資格の有無がわかる照会リンクも発表されました。





これ以降、Arbitrumは正式に分散型自律組織（DAO）へと移行しました。





ARB保有者は、投票によってArbitrum OneとArbitrum Novaを統治します。









1. Arbitrumは暗号化エコシステムで重要な位置を占めています：









Aribtrum Oneのネットワークロックアップ数量は36.9億ドルで、レイヤー2市場シェアは約55％でトップです。









2. Arbitrumトークン（ARB）の需要は供給を大きく上回っています：









初期総供給量はわずか100億で、最大インフレ率は年2％です。









3. 「小売投資家」が保有するARBトークンの割合があまりにも小さいです：









エアドロップでは、初期供給量の11.62％しかArbitrumユーザーにエアドロップされません。





初期供給量の割合 数量 割り当て 42.78% 4.278 億枚 Arbitrum DAO トレジャリー 26.94% 2.694 億枚 Offchain Labs チームと将来のチーム + アドバイザー 17.53% 1.753 億枚 Offchain Labs の投資家 11.62% 1.162 億枚 Arbitrumプラットフォームの利用者（利用者のウォレットアドレスにエアドロップされます。） 1.13% 113億枚 Arbitrum上でアプリを構築するDAO（DAO トレジャリーアドレスへのエアドロップ経由）



そのため、多くのユーザーは、ARBトークンを入手することは、テスラやアップルの株式を入手することと同じだと考えています。暗号化エコシステムに長く関心を持ち、投資してきたユーザーは、このエアドロップを「一夜で金持ちになる」チャンスだと見なしています。









1. この資格はスナップショットのスコアによって割り当てられます













2. スコアシステム：





Arbitrumユーザー：Arbitrum OneまたはArbitrum Novaに資金を送金したユーザー





異なる期間での取引：2、6、9か月の異なる期間での取引





取引回数やインタラクションの頻度：4回以上，10回以上，25回以上，100回以上の取引を行ったか、4回以上、10回以上、25回以上、100回以上のスマートコントラクトとインタラクションしたかどうか





取引額：合計額が10,000ドル、50,000ドル、250,000ドルを超える取引を行ったかどうか





流動性提供：流動性を10,000ドル、50,000ドル、250,000ドル以上入金したかどうか





Arbitrum Novaイベントに参加した場合：3回以上、5回以上、10回以上の取引を行った場合









3. 権利：









ポイント獲得数 エアドロップ資格 3 未満 なし 3 1,200 4 1,700 5 2,200 6 3,200 7 3,700 8 4,200 9 6,200 10 6,700 11 7,200 12 又はそれ以上 10,200







ステップ2：ウォレットを選択します。現在Arbitrumは6つのウォレットにのみ対応しています： Rainbow、Coinbase Wallet、MetaMask、WalletConnect、Trust Wallet、Ledger Liveです。これらのうち1つを所有している場合は、対応するウォレットをクリックします。そうでない場合は、Get a Walletをクリックします。











ステップ3: 対象者であれば、左側にエアドロップ中に受け取れるトークンの数量、右側に承認されたアクションが表示されるはずです。また、+記号でリストを展開すると、より詳細な情報を見ることができます。









