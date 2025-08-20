LDOが1週間で73%急騰：リキッドステーキングのリーダーはこの勢いを維持できるか？

リキッドステーキング分野は、長年にわたり注目されてきた戦略的に重要な領域です。最近、この分野のリーダーであるLido（LDO）が強い上昇勢いを見せ、市場で注目を集めています。

































LDOおよびLidoプロトコルは、以下のような利点があります：





リキッドステーキングメカニズム：LidoはstETHを自動発行することで、流動性を維持したままステーキングを可能にし、従来のステーキングモデルで課題となっていた資産のロック問題を解決します。

市場でのリーダーシップ：Lidoは分散型ETHステーキング市場で88％以上のシェアを保有し、機関投資家と個人投資家の双方にとって主要なゲートウェイとして機能しています。

セキュリティと透明性の高いガバナンス：Lidoのスマートコントラクトは複数回の監査を受けています。オープンなガバナンス体制により、コミュニティは重要な決定に投票でき、セキュリティと信頼性の向上を両立しています。













TVLと取引高が急増：データによると、Lidoの預かり資産（TVL）は約$38.17～$38.4億に達し、24時間の取引高も前年比で大幅に増加しています。









資金フロー：オープンインタレストは数億ドル規模に達しており、デリバティブ市場の資金調達率も依然としてプラスを維持していることから、市場がロングポジションに傾いていることがわかります。さらに、取引所から個人ウォレットへの大規模な資金流出も見られ、長期保有への関心が高まっていることを示唆しています。









全体として、LDOは短期間で強い上昇傾向を示しています。TVLの増加や資金の動きなどのデータは、市場への注目が高まっていることに加え、投資家の信頼が向上していることも反映しています。

















2) 買い戻し提案が市場の関心を喚起：8月7日、LidoコミュニティメンバーのKuzmich氏がガバナンスフォーラムに「LDO買い戻し計画」の草案を提出しました。この提案では、Lidoが財務残高に基づきLDOの動的買い戻しを実施することで、資本効率の向上、トークン価格の支援、そしてLDOの価値に対する市場の信頼回復を目指すことを提言しています。









3) ステーキング対応ETH ETFの登場が間近：最近、ブラックロックは ：最近、ブラックロックは イーサリアム現物ETF にステーキング機能を導入する申請をSECに提出しました。審査はまだ進行中ですが、SECの最近の姿勢からは、承認プロセスに大きな障害はないと見られています。現在、Lidoはイーサリアムステーキング市場の約25％を占めており、ステーキング対応ETFの承認は、Lidoの事業露出拡大と新たな資金流入を促すと広く期待されています。この動向は、LDOに対する市場の楽観的見方をさらに強めています。









Lidoの技術的な大きなブレークスルーは、リキッドステーキングトークン（stETHなど）を自動的に生成できる点にあります。これにより、ユーザーはDeFi活動に参加しつつ、ステーキング報酬を獲得できます。利回りの獲得と資産の流動性という二つの機能を組み合わせることで、ステーキングされた資産を広範な暗号資産エコシステム内で活用し続けることが可能となり、資本効率が大幅に向上します。





さらに、Lidoはイーサリアムを超えたマルチチェーンステーキングネットワークの構築を積極的に進めています。複数のレイヤー1ブロックチェーンにおけるステーキングサービスをサポートすることで、ユーザーに幅広い選択肢とより柔軟な投資戦略を提供しています。このマルチチェーン展開により、ユーザーは各チェーンの特徴や利点に応じたステーキングオプションを選択でき、ユーザー体験と資本効率の向上がさらに期待できます。









イーサリアムのプルーフ・オブ・ステーク（PoS）への移行に伴い、リキッドステーキングはDeFiエコシステムにおける主要分野として台頭しました。この分野のリーディングプロトコルであるLido（LDO）は、分散型ETHステーキング市場の88％以上を占めており、ステーキング経済に参入しようとする機関投資家や個人投資家にとって、主要なゲートウェイとなっています。









3つの主要な要因、規制緩和（SECのガイドライン）、ステーキング対応ETFへの期待の高まり、そしてコミュニティ主導の買い戻し提案の支援を受け、LDOは価値再評価の初期段階に突入しつつあります。その技術的優位性、市場支配力、そして拡大するエコシステムが、長期的な成長の堅固な基盤となっています。





ただし、市場の不確実性を軽視してはいけません。高水準での急激な価格上昇は、短期的な調整リスクを高めます。特に、テクニカル指標に加え、資金動向や市場センチメントのデータを併せて評価することが重要です。投資家は忍耐強く慎重に判断し、オンチェーン指標とテクニカル分析を併用してリスクと機会を評価するとともに、潜在的なボラティリティに対応する戦略を事前に整えておく必要があります。





全体として、リキッドステーキング分野のトッププレイヤーであるLDOは、大きな成長潜在力を秘めています。進化し続ける暗号資産市場において、リキッドステーキングのインフラ開発を引き続きリードできる立場にあります。











