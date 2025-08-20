LDOが1週間で73%急騰：リキッドステーキングのリーダーはこの勢いを維持できるか？

リキッドステーキング分野は、長年にわたり注目されてきた戦略的に重要な領域です。最近、この分野のリーダーであるLido（LDO）が強い上昇勢いを見せ、市場で注目を集めています。
MEXCの市場データによると、8月11日1:00（日本時間）時点で、LDOは過去1週間にわたり強い上昇勢いを維持しています。価格は8月6日の約0.92 USDTから最高値1.5913 USDTまで上昇し、累計で約73%の伸びを記録しました。この上昇局面では複数の短期的な調整が見られましたが、全体のトレンドは依然として強気で、高値・安値ともに徐々に切り上がる構造を示しています。現在、LDOは過去2日間でやや調整しており、1.50 USDT付近で推移しています。直近の取引価格は1.4919 USDTです。 Lido（LDO）は、プルーフ・オブ・ステーク（PoS）暗号資産向けの安全なリキッドステーキングソリューションです。イーサリアム 2.0（The Merge）のステーキングに加え、成長中の他のレイヤー1 PoSブロックチェーンのエコシステムもサポートしています。ユーザーはLidoでPoSトークンをステーキングすると、ステーキング資産と1:1の比率でトークン化されたステーキング資産を受け取ることができます。これらのトークン化資産は他のDeFiプロトコルでも活用でき、追加の利回りを得られるほか、Lidoに預けた資産からのステーキング報酬も引き続き受け取れます。 LDOはLidoプロトコルのガバナンストークンで、ネットワーク参加者へのインセンティブとして使用されます。また、LDOを保有することでLido DAO内でガバナンス権を持ち、プロトコルの重要な決定に投票することが可能です。保有するLDOが多いほど、投票権も大きくなります。
LDOおよびLidoプロトコルは、以下のような利点があります：
リキッドステーキングメカニズム：LidoはstETHを自動発行することで、流動性を維持したままステーキングを可能にし、従来のステーキングモデルで課題となっていた資産のロック問題を解決します。
市場でのリーダーシップ：Lidoは分散型ETHステーキング市場で88％以上のシェアを保有し、機関投資家と個人投資家の双方にとって主要なゲートウェイとして機能しています。
マルチチェーン展開：イーサリアムに加え、Lidoはソラナなど他のエコシステムへの展開も進めており、ユーザーにより柔軟なステーキングの選択肢を提供しています。
セキュリティと透明性の高いガバナンス：Lidoのスマートコントラクトは複数回の監査を受けています。オープンなガバナンス体制により、コミュニティは重要な決定に投票でき、セキュリティと信頼性の向上を両立しています。
TVLと取引高が急増：データによると、Lidoの預かり資産（TVL）は約$38.17～$38.4億に達し、24時間の取引高も前年比で大幅に増加しています。
資金フロー：オープンインタレストは数億ドル規模に達しており、デリバティブ市場の資金調達率も依然としてプラスを維持していることから、市場がロングポジションに傾いていることがわかります。さらに、取引所から個人ウォレットへの大規模な資金流出も見られ、長期保有への関心が高まっていることを示唆しています。
全体として、LDOは短期間で強い上昇傾向を示しています。TVLの増加や資金の動きなどのデータは、市場への注目が高まっていることに加え、投資家の信頼が向上していることも反映しています。
1) 規制の明確化が追い風に：8月初旬、米国証券取引委員会（SEC）は「特定のリキッドステーキング活動に関する声明」と題した声明を発表し、リキッドステーキングは特定の条件を除き、証券の発行に該当しないことを明確にしました。これにより、従来の規制上の不確実性が大幅に軽減され、業界にとって前向きなシグナルとなりました。
2) 買い戻し提案が市場の関心を喚起：8月7日、LidoコミュニティメンバーのKuzmich氏がガバナンスフォーラムに「LDO買い戻し計画」の草案を提出しました。この提案では、Lidoが財務残高に基づきLDOの動的買い戻しを実施することで、資本効率の向上、トークン価格の支援、そしてLDOの価値に対する市場の信頼回復を目指すことを提言しています。
3) ステーキング対応ETH ETFの登場が間近：最近、ブラックロックはイーサリアム現物ETFにステーキング機能を導入する申請をSECに提出しました。審査はまだ進行中ですが、SECの最近の姿勢からは、承認プロセスに大きな障害はないと見られています。現在、Lidoはイーサリアムステーキング市場の約25％を占めており、ステーキング対応ETFの承認は、Lidoの事業露出拡大と新たな資金流入を促すと広く期待されています。この動向は、LDOに対する市場の楽観的見方をさらに強めています。
Lidoの技術的な大きなブレークスルーは、リキッドステーキングトークン（stETHなど）を自動的に生成できる点にあります。これにより、ユーザーはDeFi活動に参加しつつ、ステーキング報酬を獲得できます。利回りの獲得と資産の流動性という二つの機能を組み合わせることで、ステーキングされた資産を広範な暗号資産エコシステム内で活用し続けることが可能となり、資本効率が大幅に向上します。
さらに、Lidoはイーサリアムを超えたマルチチェーンステーキングネットワークの構築を積極的に進めています。複数のレイヤー1ブロックチェーンにおけるステーキングサービスをサポートすることで、ユーザーに幅広い選択肢とより柔軟な投資戦略を提供しています。このマルチチェーン展開により、ユーザーは各チェーンの特徴や利点に応じたステーキングオプションを選択でき、ユーザー体験と資本効率の向上がさらに期待できます。
イーサリアムのプルーフ・オブ・ステーク（PoS）への移行に伴い、リキッドステーキングはDeFiエコシステムにおける主要分野として台頭しました。この分野のリーディングプロトコルであるLido（LDO）は、分散型ETHステーキング市場の88％以上を占めており、ステーキング経済に参入しようとする機関投資家や個人投資家にとって、主要なゲートウェイとなっています。
3つの主要な要因、規制緩和（SECのガイドライン）、ステーキング対応ETFへの期待の高まり、そしてコミュニティ主導の買い戻し提案の支援を受け、LDOは価値再評価の初期段階に突入しつつあります。その技術的優位性、市場支配力、そして拡大するエコシステムが、長期的な成長の堅固な基盤となっています。
ただし、市場の不確実性を軽視してはいけません。高水準での急激な価格上昇は、短期的な調整リスクを高めます。特に、テクニカル指標に加え、資金動向や市場センチメントのデータを併せて評価することが重要です。投資家は忍耐強く慎重に判断し、オンチェーン指標とテクニカル分析を併用してリスクと機会を評価するとともに、潜在的なボラティリティに対応する戦略を事前に整えておく必要があります。
全体として、リキッドステーキング分野のトッププレイヤーであるLDOは、大きな成長潜在力を秘めています。進化し続ける暗号資産市場において、リキッドステーキングのインフラ開発を引き続きリードできる立場にあります。
免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。