イーサリアム現物ETF上場間近：投資家はどう対応すべきか？





概要：紆余曲折しながらも、ついにその時が来ました。





市場の注目を集めているイーサリアム現物ETFは、今週中にも正式に上場が承認され、取引が開始される見込みです。





SECは先週、ETHの現物ETF発行体にS-1フォームを再度返却したため、上場がまた延期される可能性がありますが、遅くとも今夏までには承認される見込みです。





5 月 20 日の週を振り返ってみると、このニュースが広まったことで、ETHの価格は1日で20％急騰し、ピーク時の週間上昇率は 30％に達しました。今回のETHの現物ETFの上場は市場にどのような影響を与え、投資家はそれを受けてどのような取引戦略をとることができるのでしょうか。









ETHの現物ETFの取り扱いが正式に開始されるためには、19B-4フォームとS-1フォームという2つの重要な書類が承認されなければなりません。端的に説明すると、19B-4フォームは取引所が提出するもので、ETFを取引所に上場させるためのアドミッションドキュメントとして機能します。一方、S-1フォームは発行体が提出するもので、ETFに関する詳細情報が記載されています。





今年5月24日、SECはブラックロック（BlackRock）、フィデリティ（Fidelity）、グレイスケール（Grayscale）を含む8つのイーサリアム現物ETFの19B-4フォームを正式に承認しました。その後、焦点はS-1フォームに移りました。ETF発行体は、取引を開始する前にS-1フォームを発効させる必要があります。各機関が5月31日にS-1書類の最初の草案を提出した後、6月中旬にSECからコメントが提出されました。6月21日、各機関はS-1フォームの改訂版を提出し、第一次審査が終了しました。





ブルームバーグのETFアナリスト、エリック・バルチュナス（Eric Balchunas）氏は記事の中で、発行体ごとの修正に基づき、イーサリアム現物ETFは7月2日に上場される見込みであると述べています。エリック氏の暗号資産現物ETFに関するこれまでの分析はすべて実証されており、彼の分析は信頼できる取引指標となっているため、この予測は市場で広く受け入れられています。





しかし、想定外の事態が発生しました。6月29日、SECはS-1フォームを軽いコメントとともに再度返却し、発行体に対して7月8日までにこれらのコメントに対処して再提出するよう要請しました。つまり、ETFの取引が開始されるまでに少なくともあと1回提出する必要があります。したがって、ETFが7月初旬に上場される可能性は極めて低いといえます。





実際、SECのゲーリー・ゲンスラー（Gary Gensler）委員長は以前、S-1は今夏にも承認される見込みだと公言しています。「ETF（暗号資産etherに連動する上場投資信託）の取引開始時期は、発行体が米国証券取引委員会の問い合わせにどれだけ迅速に対応するかに大きく左右されます。SECは、市場の透明性を確保し、投資家の利益を保護しながら、S-1書類の審査を可能な限り迅速に完了すると思われます」





ゲーリー・ゲンスラー（Gary Gensler）氏の発言に根拠がないわけではありません。通常、S-1の審査期間はトータルで60日から120日かかるため、遅くとも9月までには確実にETHの現物ETFが市場に出回ることになります。発行体がSECの要求にもっと積極的に対応すれば、ETHの現物ETFが「突然」承認される可能性もあります。









投資家の最大の関心事は、ETHの現物ETFが承認された場合、市場価格がどのように変化するかにあります。





ビットコイン現物ETFを例にとると、今年1月10日の承認後、BTC価格は一時49,000ドルから38,500ドルまで下落し、下落率は20％を超えました。この下落の原因はGrayscale社の市場への影響にあります。その理由として、Grayscale社のビットコイン現物ETF（GBTC）の管理手数料が1.5％であるのに対し、他のいくつかのプロバイダーの手数料は0.2％前後であることが挙げられます。一部のGrayscaleユーザーは、ポートフォリオのリバランスが必要であったため、価格が下落しました。





ETHの現物ETFでも同じ状況が起こるかもしれません。現在、Grayscale Ethereum Trust (ETHE)の管理手数料は1.5%で、総保有量は293.1万ETH（約99.5億ドル）です。他のいくつかの申請機関はGrayscale社よりも低い管理手数料を設定しています。例えば、フランクリン・テンプルトン（Franklin Templeton）の管理手数料は0.19%です。さらにVanEckは、2025年まで最初の15億ドルの資産の管理手数料を免除し、その後は0.2%の手数料を徴収するとしています。このような状況では、「グレイスケール売り」が再び起こり、ETH価格が20%以上下落する可能性があります。したがって、上場直後のご購入を避けるよう投資家の皆様にはお勧めしています。





実際、最初の価格下落後、BTCはその後数ヶ月で90%以上急騰しました。BlackRock社はこの上昇を大きく牽引する役割を果たしました。同社のIBITは最も優れた実績および流動性を実現させ、総純資産額は185億2,000万ドルに達し、Grayscale社を上回りました。





また、BlackRock社はイーサリアムに強い関心を寄せています。CEOのラリー・フィンク（Larry Fink）氏はインタビューで、イーサリアムの現物ETFの取り扱い開始に価値があると考えており、金融市場における技術革命の一部として捉えていると述べました。彼はトークン化こそが将来のトレンドだと考えており、BlackRock社のデジタル流動性ファンドであるBUIDLファンドはイーサリアムに上場しています。





ETHの現物ETFが正式に承認されれば、BlackRock社がETHの価格を50％以上、あるいは2倍以上に引き上げる可能性もあり、購入意欲を高めることは容易に想像できます。なにしろ、ウォール街にはこんな格言があります：「BlackRock Wants, BlackRock Gets」。10兆ドルの資産を運用する金融業界の大企業であるため、SECでさえもBlackRock社に好意的な姿勢を示しています。





業界関係者もETHの現物ETFの発展に対して楽観的な見方を示しています。J.P.モルガンのストラテジストであるニコラオス・パニギルツォグルー（Nikolaos Panigirtzoglou）氏は、イーサリアム現物ETFについて今年10億ドルから30億ドルの純流入を集めるだろうと予想しています。K33 Researchのシニアアナリストヴェトレ ・ルンデ（Vetle Lunde）氏は、最初の5ヶ月だけで40億ドルの純流入が見込まれ、ETHの循環供給量が減少することで、価格が上昇すると予測しています。Bitfinex社のデリバティブ責任者であるジャグ・クーナー（Jag Kooner）氏は、現在ビットコインETFに流入している資金の10～20％をイーサリアム現物ETFが集めることができると示唆しています。









ETFの上場後に「グレイスケール売り」が発生する可能性が高いため、ETHをすぐに購入しないよう投資家の皆様にはお勧めしています。価格が下がるのを待ってから、数回に分けて購入し、コストを平均化することが重要です。投資家は、5月下旬以降0.046%から現在の0.055%までリバウンドしたETH/BTC為替レートをロングすることもできます。





MEXCは投資家に好まれるプラットフォームであり、市場で最安値の取引手数料を提供しています。ユーザー様はMEXCのクロスマージンモードでETH先物をロングし、BTCをショートすることで、より高いリターンを得ることができます。頻繁な取引よりも保有していたいという方は、ETHをMEXCに入金し、セービングに参加することで、4.8%の柔軟なAPYを得ることができます。





さらに、ETHの価格が上昇するにつれて、休眠状態のアルトコインセクターは、特に今年のミームプロジェクトが広く人気を集めるにつれて、急上昇する可能性があります。MEXCは、MAGAやBOMEを含むいくつかのプロジェクトをいち早く上場させ、ミームプロジェクトで優れた業績を上げています。早期に購入したユーザー様は1,000％を超えるリターンを実現しています。



