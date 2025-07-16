1. イーサリアム上海アップグレードとは まず、イーサリアムの「上海アップグレード」は、上海と実質的な関係はなく、「上海」という名称を採用しているだけです。簡単に言えば、「上海アップグレード」はイーサリアムの技術アップグレードのバージョン名と理解することができます。 また、パブリックチェーンであるイーサリアムは、2022年にバージョン1.0からバージョン2.0にアップグレードされており、今回の上海1. イーサリアム上海アップグレードとは まず、イーサリアムの「上海アップグレード」は、上海と実質的な関係はなく、「上海」という名称を採用しているだけです。簡単に言えば、「上海アップグレード」はイーサリアムの技術アップグレードのバージョン名と理解することができます。 また、パブリックチェーンであるイーサリアムは、2022年にバージョン1.0からバージョン2.0にアップグレードされており、今回の上海
近日実装「イーサリアム・上海アップグレード」のご紹介：期待の理由とは

1. イーサリアム上海アップグレードとは


  • まず、イーサリアムの「上海アップグレード」は、上海と実質的な関係はなく、「上海」という名称を採用しているだけです。簡単に言えば、「上海アップグレード」はイーサリアムの技術アップグレードのバージョン名と理解することができます。

  • また、パブリックチェーンであるイーサリアムは、2022年にバージョン1.0からバージョン2.0にアップグレードされており、今回の上海アップグレードはバージョン2.0への重要なアップグレードであることは周知のとおりです。

では、なぜ今回のアップグレードが注目され、大型アップグレードと呼ばれるようになったのでしょうか。その答えは、アップグレード前と後を比較することで理解が深まります。

2. アップグレード前と後


2.1 アップグレードの背景


上海アップグレード前のイーサリアムは、マイニング（PoW）からステーキング（PoS）までの生成方法を完了していました。

2.2 アップグレードによる変更点


2.2.1 技術的側面


  • イーサリアムの主要な3つのプロトコルを追加しました：

    • EIP-4895：より柔軟なステーキングメカニズムを提供する

    • EIP-3855：イーサリアムネットワークの取引速度を向上させることを目指す

    • EIP-3860：取引手数料の逓減を目指す

DeFiやNFTなどのアプリケーションでイーサリアムネットワークのユーザー体験向上させ、イーサリアムエコシステムの使いやすさ魅力向上に貢献することができます。

2.2.2 経済的側面


  • アップグレード



ステーク（PoS）のため、アップグレード前はイーサリアムのチェーン上に大量のETH担保として預け入れられ出金するための収益がない状態でした。

  • アップグレード

イーサリアム上に担保として預けられたETHは、確率的に収益とともに出金することができます。


要するに、上場企業が一部の株式を最大2年間ロックアップするのと同じように理解できます。企業が技術革新を完了すると、これらの株式は配当とともに市場に流通します。

3. 上海アップグレードの影響


この上海アップグレードは、イーサリアムチェーンの経済圏全体に影響を与えることになります。

3.1 NFTの再生


NFTの隆盛は2021年まで遡ることができます。2021年から2022年初頭にかけてのNFTの熱狂を通じて、イーサリアムチェーンは多くの良好なユーザー体験と高いガス代を獲得しました。今回のアップグレードにより、ETHの取引速度も上がり、取引コストも下がるため、再びNFTエコシステムの「資金を回収する」能力が高まるに違いなく、NFTやWeb3.0プロジェクトに投資してリターンを得るチャンスとなります。

3.2 ETHの内生的価値の増加


ETH使用コストが下がり、独自技術革新が現れると、ETHの内生的価値は継続的に向上していきます。そのため、今年に入ってからETHの価格は1,200ドル前後から1,800ドル前後に上昇し、約50％の上昇を記録しています。


3.3 ETHの行方


  • イーサリアムは、ETHを担保として預け入れ、出金制限の仕組みを作ります：

各エポックでは、約6.4分ごとに、6人のバリデータのみが担保されたETHを引き出すことができます。毎日最大1,350人のバリデーターがステーキングから出金します。この推定に基づき、上海アップグレード完了後、イーサリアムは毎日最大43,200ETHしか出金が許可されません。

  • ステーキングの「ヘッジ」：

主要なETH2.0プロトコルは、最低でも4.8%近いステークのAPY（年間収益率）を提供し、まだ上昇の余地があります。ステークしたユーザーが出金すれば、相当数のユーザーがステーキングに殺到する可能性が高いです。

4. 上海アップグレードは、MEXCer様にとってどんな意味があるのでしょうか


4.1 すでにETHを保有しているMEXCer様


すでにETHを保有しているMEXCerにとっては、ETHには上昇する期待があるため、保有を継続し、MEXCセービングを利用してより多くのETHリターンを得ることは良い選択肢と言えます。

同時に、ETHをステークして、BETH+MXのダブル収益を得ることで、MX現物高騰期待することができます：

4.2 まだETHを保有していないMEXCer様


MEXCでは、ETHを入手することができます。同時に、この「上海アップグレード」を通じて、MEXCは、NFTの購入やWeb3.0プロジェクトへの投資など、最高品質の金融サービスも提供します


