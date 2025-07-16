KiloEx は、無期限先物取引に特化した分散型取引所（Perp DEX）です。ユーザーにとって利便性と効率性の高い取引体験を提供しつつ、革新的なメカニズムを通じて取引の安定性と信頼性を強化することを目的としています。対応チェーンにはBNBチェーン、opBNB、Manta、Taiko、Baseが含まれています。 KiloExは、資金調達率の乖離を利用して無期限先物の価格を現物価格に連動させ、価格のKiloEx は、無期限先物取引に特化した分散型取引所（Perp DEX）です。ユーザーにとって利便性と効率性の高い取引体験を提供しつつ、革新的なメカニズムを通じて取引の安定性と信頼性を強化することを目的としています。対応チェーンにはBNBチェーン、opBNB、Manta、Taiko、Baseが含まれています。 KiloExは、資金調達率の乖離を利用して無期限先物の価格を現物価格に連動させ、価格の
学ぶ/人気トークンゾーン/プロジェクト紹介/KiloEx：シーム...p DEXを再定義

KiloEx：シームレスな取引体験からメカニズムの革新へ、Perp DEXを再定義

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#初級#業界最新ニュース#初心者
Perpetual Protocol
PERP$0.2778+0.14%
バイナンスコイン
BNB$1,258.44-1.33%
Manta Network
MANTA$0.1837+4.85%
Taiko
TAIKO$0.3498-0.39%
ユーエスディーシー
USDC$0.9996--%

KiloEx は、無期限先物取引に特化した分散型取引所（Perp DEX）です。ユーザーにとって利便性と効率性の高い取引体験を提供しつつ、革新的なメカニズムを通じて取引の安定性と信頼性を強化することを目的としています。対応チェーンにはBNBチェーン、opBNB、Manta、Taiko、Baseが含まれています。

KiloExは、資金調達率の乖離を利用して無期限先物の価格を現物価格に連動させ、価格の安定性を確保しています。KiloExの取引プラットフォームでは、以下のような利点が提供されます：

  • ガストークン不要：USDTまたはUSDCでガス代を支払えるため、トークン変換の手間が不要。
  • ガスレスのトランザクションで快適な取引体験：面倒な署名プロセスがなく、スムーズな取引を実現。
  • CEX並みの高速取引：最適化された技術により、取引速度と操作性が大幅に向上。

公式データによると、KiloExの累計取引高は$360億を超え、オープンインタレストは$800万を突破（24時間のオープンインタレストは約$130万）。プラットフォームユーザー数は約800万人に達し、Telegramコミュニティは100万人超を記録しています。


1. KiloExの主な機能と強み


KiloExは、完全な分散型無期限先物プロトコルを提供しており、BTC・ETH・ミームコイン・DeFiトークン・AI関連資産・FXペアを含む70種類以上の暗号資産に対して、最大125倍のレバレッジ取引が可能です。独自の「Vault流動性プールモデル」により、流動性効率を高めながら、安定した収益性を実現しています。

1.1 デュアルプール構造でリスクを低減


KiloExは従来のオーダーブックモデルを廃止し、革新的なデュアルプールシステムを採用。ユーザーはリアルタイムで流動性プールと直接取引でき、一方的な相場変動によるスリッページや流動性リスクを回避可能です。

1.2 革新的な収益分配メカニズム


  • 手数料分配：ユーザーが支払う取引手数料の30％がVaultに分配され、残りはリベートやエコシステム成長に使用。
  • ステーキング報酬：Baseプールのステーカーは取引手数料の一部を受け取り、Bufferプールの長期的な蓄積により、弱気相場でも主流のイールドアグリゲーターを上回る競争力のある利回りを実現。

リベート収益はスマートコントラクトでロックされ、広範なパートナーネットワークを惹きつけ、ユーザー数の指数的な増加を促進します。

1.3 初心者にもやさしい直感的デザイン


KiloExは、初心者向けにカスタマイズされたシンプルな取引インターフェースを備えています。複雑なパラメータを非表示にし、わずか3ステップでポジションのオープンとクローズ（決済）が可能なシンプルなUIを採用。強制決済リスクが発生した場合も、部分的な強制決済メカニズムにより元本の全損を防ぎます。


1.4 ハイブリッドVaultで複数資産の流動性を提供


Hybrid Vaultでは、複数の資産タイプで流動性提供が可能です。資本構成を最適化しつつ、LSTやその他主流資産に対して実質的で安定した収益を生み出します。Vaultの構成は、USDTが半分、USDT以外の資産がもう半分を占める形となっており、この高利回りはVaultモデルにおけるユーザーの取引手数料によって支えられています。

1.5 マルチチェーン対応でシームレスなクロスチェーントレード


KiloExはBNBチェーン、opBNB、Manta、Taiko、Baseなど複数のブロックチェーンに対応しています。内蔵のクロスチェーンブリッジにより、ネットワーク間の切り替えがスムーズに行えます。将来的にはソラナなどの他のパブリックチェーンへの展開も計画中です。

2. MEXCでKiloExトークンを購入する方法


KILOはKiloExプラットフォームのネイティブトークンで、総供給量は10億枚です。プラットフォームのガバナンス参加、取引手数料の分配、ステーキング報酬など、さまざまな特典が得られます。KiloExのトークンエコノミーについての詳細は、「KiloEx：革新的なトークンエコノミーを備えた分散型取引プラットフォームの構築」を参照してください。

MEXCでは、KILOの現物取引および先物取引がすでに開始されており、最低水準の手数料での取引が可能です。

MEXCでのKILO購入ステップ：
1）MEXCアプリを開いてログイン、または公式ウェブサイトにアクセス。
2）検索バーで「KILO」と入力し、現物取引または先物取引を選択。
3）注文タイプを選び、数量・価格を入力して取引を完了。

MEXCは世界有数の暗号資産取引所として、低手数料、高速取引、豊富な取引ペア、高い流動性を提供し、ユーザー様が暗号資産市場のチャンスを迅速に捉えられるようサポートしています。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


人気記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

関連記事

Eclipse：EthereumとSolanaを統合する次世代レイヤー2ソリューション

Eclipse：EthereumとSolanaを統合する次世代レイヤー2ソリューション

Eclipse は、Solana Virtual Machine（SVM）環境で動作するEthereum初のレイヤー2ソリューションです。モジュラー型のアーキテクチャを採用しており、Web3アプリケーションやdAppsにおいて、数百万ものユーザーの高速かつ安全で柔軟なインタラクションを支える基盤インフラの提供を目指しています。1. Eclipseの背景と起源Eclipseは、ブロックチェーン業界が

StakeStone（STO）とは？クロスチェーン流動性プラットフォームによる利回り最大化の仕組みを深掘り解説

StakeStone（STO）とは？クロスチェーン流動性プラットフォームによる利回り最大化の仕組みを深掘り解説

暗号資産市場では、流動性と利回りはしばしば相反する目標と見なされます。しかしStakeStoneは、ネイティブトークンSTOを使用するクロスチェーン流動性インフラとして、このトレードオフを解決する革新的なソリューションを提供します。高い流動性と最適化されたリターンの両方を実現しているのです。本記事では、StakeStoneの主な特徴と、暗号資産分野における流動性の再定義について説明します。Stak

MilkyWay：ブロックチェーンのセキュリティを統一し、モジュール型エコシステムを統合

MilkyWay：ブロックチェーンのセキュリティを統一し、モジュール型エコシステムを統合

現在のブロックチェーンエコシステムはプロジェクトやチェーンがそれぞれ独自のバリデータやステーキングネットワークを保有し、独立して運営されているため、セキュリティが分断されています。そのため、資産が分散し、セキュリティが弱まり、インフラの重複による非効率性が生じています。MilkyWayは「リステーキング」によってこれを解決します。ステーキングされた資産を複数のチェーンのセキュリティに同時に活用でき

Telegramボットを一つの記事で理解する

Telegramボットを一つの記事で理解する

世界有数のソーシャルアプリであるTelegramは、8億人以上のユーザーを誇り、毎日250万人以上が新規登録しています。Telegramがユーザーに好まれる理由としては、そのセキュリティの高さと暗号化にあります。Telegramボットはこのプラットフォームの重要な機能であり、多くのグループがサードパーティのボットを使用して自動管理、認証、スパム除去を行なっています。Discordがブロックチェーン

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得