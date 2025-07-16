KiloEx：シームレスな取引体験からメカニズムの革新へ、Perp DEXを再定義









KiloExは、資金調達率の乖離を利用して無期限先物の価格を現物価格に連動させ、価格の安定性を確保しています。KiloExの取引プラットフォームでは、以下のような利点が提供されます：





ガストークン不要 ：USDTまたはUSDCでガス代を支払えるため、トークン変換の手間が不要。

ガスレスのトランザクションで快適な取引体験 ：面倒な署名プロセスがなく、スムーズな取引を実現。

CEX並みの高速取引：最適化された技術により、取引速度と操作性が大幅に向上。





公式データによると、KiloExの累計取引高は$360億を超え、オープンインタレストは$800万を突破（24時間のオープンインタレストは約$130万）。プラットフォームユーザー数は約800万人に達し、Telegramコミュニティは100万人超を記録しています。













KiloExは、完全な分散型無期限先物プロトコルを提供しており、BTC・ETH・ミームコイン・DeFiトークン・AI関連資産・FXペアを含む70種類以上の暗号資産に対して、最大125倍のレバレッジ取引が可能です。独自の「Vault流動性プールモデル」により、流動性効率を高めながら、安定した収益性を実現しています。









KiloExは従来のオーダーブックモデルを廃止し、革新的なデュアルプールシステムを採用。ユーザーはリアルタイムで流動性プールと直接取引でき、一方的な相場変動によるスリッページや流動性リスクを回避可能です。









手数料分配 ：ユーザーが支払う取引手数料の30％がVaultに分配され、残りはリベートやエコシステム成長に使用。

ステーキング報酬：Baseプールのステーカーは取引手数料の一部を受け取り、Bufferプールの長期的な蓄積により、弱気相場でも主流のイールドアグリゲーターを上回る競争力のある利回りを実現。





リベート収益はスマートコントラクトでロックされ、広範なパートナーネットワークを惹きつけ、ユーザー数の指数的な増加を促進します。









KiloExは、初心者向けにカスタマイズされたシンプルな取引インターフェースを備えています。複雑なパラメータを非表示にし、わずか3ステップでポジションのオープンとクローズ（決済）が可能なシンプルなUIを採用。強制決済リスクが発生した場合も、部分的な強制決済メカニズムにより元本の全損を防ぎます。













Hybrid Vaultでは、複数の資産タイプで流動性提供が可能です。資本構成を最適化しつつ、LSTやその他主流資産に対して実質的で安定した収益を生み出します。Vaultの構成は、USDTが半分、USDT以外の資産がもう半分を占める形となっており、この高利回りはVaultモデルにおけるユーザーの取引手数料によって支えられています。









KiloExはBNBチェーン、opBNB、Manta、Taiko、Baseなど複数のブロックチェーンに対応しています。内蔵のクロスチェーンブリッジにより、ネットワーク間の切り替えがスムーズに行えます。将来的にはソラナなどの他のパブリックチェーンへの展開も計画中です。

















MEXCでのKILO購入ステップ：

MEXCアプリを開いてログイン、または公式ウェブサイトにアクセス。 1）を開いてログイン、またはにアクセス。

KILO」と入力し、現物取引または先物取引を選択。 2）検索バーで「」と入力し、またはを選択。

3）注文タイプを選び、数量・価格を入力して取引を完了。





MEXCは世界有数の暗号資産取引所として、低手数料、高速取引、豊富な取引ペア、高い流動性を提供し、ユーザー様が暗号資産市場のチャンスを迅速に捉えられるようサポートしています。



