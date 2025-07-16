KernelDAO：Web3の資本効率を高めるリステーキングの先駆者













MEXCにてKERNELトークンの入金が可能となりました。ユーザー様は取引に備えて事前にKERNELトークンを入金することができます。 ユーザー様は取引に備えて事前にKERNELトークンを入金することができます。

















現在までに、KernelDAOはイーサリアム、バイナンススマートチェーン、Arbitrum、Optimismなど10以上のブロックチェーンエコシステムに展開されており、預かり資産（TVL）は$20億を超えています。この数字は今後も着実に増加し続ける見込みです。





KernelDAOのインフラは、3つの主要なプロダクトを中心に構築されています：





Kernel：バイナンススマートチェーンにおける主要なリステーキングインフラであり、立ち上げからわずか3ヶ月で預かり資産（TVL）が$6.6億を超え、月平均40%の成長率を維持しています。

Kelp LRT：イーサリアムエコシステムで2番目に大きいリキッドリステーキングトークン（LRT）プロトコルであり、これまでに60万枚以上のETHがステーキングされています。

Gain：ユーザーが収益の可能性を最大限に高め、トップクラスのエアドロップにシームレスにアクセスできるよう設計されたトークン化された報酬ソリューションです。直感的な報酬モデルにより、Gainの時価総額は$1.2億以上の自然な成長を達成しました。





KernelDAOはステーカー、開発者、プロトコルを支援することで、リステーキングイノベーションの推進に取り組んでいます。その広範な使命は、新興技術への包括的なアクセスを創出し、分散型経済を守るための基盤的な柱となることです。









Kernel、Kelp LRT、Gainのエコシステム全体で統一されたガバナンス資産として機能するKERNELトークンは、KernelDAOプロトコル群全体で基盤的かつ統合的な役割を果たします。





KERNELの総供給量は10億枚に制限されており、初期の循環供給量は162,317,496 KERNELです。これは立ち上げ時の総供給量の16.23%を占めています。





KernelDAOは、分散型ガバナンス、持続可能なエコシステム開発、長期的な価値創造、そして公平な配分というコア原則に基づき、コミュニティ優先のトークン配布フレームワークを採用しています。公式ホワイトペーパーに記載されている通り、トークン配布戦略は以下のように構成されています：

ユーザーとコミュニティ (55%) シーズン1のエアドロップに10%を配布 シーズン2および3にそれぞれ5%を配布 長期的なコミュニティ報酬に35%、時間をかけて段階的にロックを解除 チーム (20%) 30ヶ月の権利確定期間に従う 立ち上げ時にトークンの配布は行わない プライベートセール (20%) —— エコシステムファンド (5%) ——













KERNELトークンは、KernelおよびKelpエコシステム全体で重要かつ統合的な役割を果たします。その主な用途は以下の通りです：





1) Kernelによる共有セキュリティ ユーザーはKERNELをステーキングすることで、KERNELプラットフォーム上で構築された分散型アプリに対して経済的セキュリティを提供できます。これにより、エコシステムの堅牢性と信頼性が向上します。





2) スラッシング保険メカニズム ステーキングされたKERNELトークンは、rsETHやその他のプロトコル参加者に関するスラッシング事件への保険として機能します。これに対して、ステーカーはプロトコルの報酬分配の一部を受け取ることができます。さらに、ステーキングされたトークンは、Kernelプラットフォーム自体で発生する可能性のあるスラッシングイベントに対しても保険の役割を果たし、報酬の共有を通じて参加を促進しながら、リスク軽減の追加的なレイヤーを提供します。





3) ガバナンス参加

Kernelプラットフォームのガバナンス： KERNEL保有者は、プロトコル手数料、スラッシング要件、その他のプラットフォーム関連のパラメータなど、重要なガバナンス事項に関する投票権を有します。

Kelp LRTおよびGainのガバナンス：トークン保有者は、広範なエコシステムにおけるガバナンス決定に参加できます。これには、アクティブに検証されたサービス（AVS）の選定と再調整、オペレーターの提案、その他の戦略的なイニシアティブが含まれます。





要するに、KERNELはKernelおよびKelpエコシステム内で経済的セキュリティを強化するメカニズムであり、ガバナンスの基盤として機能するとともに、長期的な分散型インフラの開発において重要な要素となっています。









2024年、KernelDAOはBinance Labs、Laser Digital、SCB Limited、Hypersphere Venturesなどの著名な機関投資家からの支援を受けて、$1000万の戦略的資金調達に成功しました。





さらに、KernelDAOはLaser Digital、SCB Limited、Hypersphere Ventures、Cypher Capitalなどの主要な投資パートナーの支援を受け、$4000万の戦略的エコシステムファンドを立ち上げました。このファンドは、Kernelのリスステーキングインフラを統合する45以上の革新的なプロジェクトの開発を加速することを目的としており、KERNELの用途をさらに拡大し、バイナンススマートチェーンエコシステム内での影響力を高めることを目指しています。









KernelDAOは、次のような新興市場の機会を活用するための戦略的な立場にあります：





イーサリアムやその他の主要なブロックチェーン資産向けにリキッドリステーキングソリューションを提供

バイナンススマートチェーンなどのレイヤー1エコシステム全体に堅牢なリステーキングインフラを構築し、さらに他のブロックチェーンネットワークへの拡大を計画

トークン化されたDeFi、CeDeFi、および現実資産（RWA）の統合開発を通じて、DeFi、CeFi、および伝統的金融の融合を促進





KernelDAOは、堅牢で革新的な商品とインフラの継続的な開発を通じて、DeFiのエコシステムを再構築し、エコシステム参加者に持続可能な長期的価値を生み出すことに尽力しています。









高い流動性、低い手数料、柔軟なレバレッジ、そして安全でシームレスなユーザー体験を提供する取引プラットフォームをお探しなら、MEXCが最適な選択です。MEXCは、KERNELトークンを現物と先物取引の両方で取り扱う最初の取引所です。MEXCでKERNELの取引を開始するための簡単な3つのステップは以下の通りです：





3) 注文タイプを選択し、数量と価格を入力して注文を発注します。







