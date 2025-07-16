MEXCは、2025年4月14日にKERNELの正式上場（現物および先物取引）を発表いたします。詳細なスケジュールは以下の通りです： KERNEL/USDT 現物取引：2025/4/14 21:00 (日本時間) KERNELUSDC 先物取引：2025/4/14 21:20 (日本時間) MEXCにてKERNELトークンの入金が可能となりました。ユーザー様は取引に備えて事前にKERNELトークンMEXCは、2025年4月14日にKERNELの正式上場（現物および先物取引）を発表いたします。詳細なスケジュールは以下の通りです： KERNEL/USDT 現物取引：2025/4/14 21:00 (日本時間) KERNELUSDC 先物取引：2025/4/14 21:20 (日本時間) MEXCにてKERNELトークンの入金が可能となりました。ユーザー様は取引に備えて事前にKERNELトークン
KernelDAO：Web3の資本効率を高めるリステーキングの先駆者

KernelDAO：Web3の資本効率を高めるリステーキングの先駆者

MEXCは、2025年4月14日にKERNELの正式上場（現物および先物取引）を発表いたします。詳細なスケジュールは以下の通りです：

  • KERNEL/USDT 現物取引：2025/4/14 21:00 (日本時間)
  • KERNELUSDC 先物取引：2025/4/14 21:20 (日本時間)

MEXCにてKERNELトークンの入金が可能となりました。ユーザー様は取引に備えて事前にKERNELトークンを入金することができます。

さらに、MEXCではKERNEL Airdrop+ イベントにご参加いただけます。入金および取引タスクを完了して、135,000 USDTの賞金プールを山分けしましょう。

1. KernelDAOの概要と仕組み


KernelDAOは、プルーフ・オブ・ステーク（PoS）エコシステムを再構築する先駆的なリステーキングプロトコルです。共有セキュリティのロックを解除し、追加の利回り機会を生み出すことで、KernelDAOは資本効率を大幅に向上させると同時に、分散型ネットワークにコスト効果の高いセキュリティを提供します。

現在までに、KernelDAOはイーサリアム、バイナンススマートチェーン、Arbitrum、Optimismなど10以上のブロックチェーンエコシステムに展開されており、預かり資産（TVL）は$20億を超えています。この数字は今後も着実に増加し続ける見込みです。

KernelDAOのインフラは、3つの主要なプロダクトを中心に構築されています：

Kernel：バイナンススマートチェーンにおける主要なリステーキングインフラであり、立ち上げからわずか3ヶ月で預かり資産（TVL）が$6.6億を超え、月平均40%の成長率を維持しています。
Kelp LRT：イーサリアムエコシステムで2番目に大きいリキッドリステーキングトークン（LRT）プロトコルであり、これまでに60万枚以上のETHがステーキングされています。
Gain：ユーザーが収益の可能性を最大限に高め、トップクラスのエアドロップにシームレスにアクセスできるよう設計されたトークン化された報酬ソリューションです。直感的な報酬モデルにより、Gainの時価総額は$1.2億以上の自然な成長を達成しました。

KernelDAOはステーカー、開発者、プロトコルを支援することで、リステーキングイノベーションの推進に取り組んでいます。その広範な使命は、新興技術への包括的なアクセスを創出し、分散型経済を守るための基盤的な柱となることです。

2. KernelDAOのトケノミクスと配布戦略


Kernel、Kelp LRT、Gainのエコシステム全体で統一されたガバナンス資産として機能するKERNELトークンは、KernelDAOプロトコル群全体で基盤的かつ統合的な役割を果たします。

KERNELの総供給量は10億枚に制限されており、初期の循環供給量は162,317,496 KERNELです。これは立ち上げ時の総供給量の16.23%を占めています。

KernelDAOは、分散型ガバナンス、持続可能なエコシステム開発、長期的な価値創造、そして公平な配分というコア原則に基づき、コミュニティ優先のトークン配布フレームワークを採用しています。公式ホワイトペーパーに記載されている通り、トークン配布戦略は以下のように構成されています：
ユーザーとコミュニティ (55%)
シーズン1のエアドロップに10%を配布
シーズン2および3にそれぞれ5%を配布
長期的なコミュニティ報酬に35%、時間をかけて段階的にロックを解除
チーム (20%)
30ヶ月の権利確定期間に従う
立ち上げ時にトークンの配布は行わない
プライベートセール (20%)
——
エコシステムファンド (5%)
——


3. KERNELトークンの用途


KERNELトークンは、KernelおよびKelpエコシステム全体で重要かつ統合的な役割を果たします。その主な用途は以下の通りです：

1) Kernelによる共有セキュリティ ユーザーはKERNELをステーキングすることで、KERNELプラットフォーム上で構築された分散型アプリに対して経済的セキュリティを提供できます。これにより、エコシステムの堅牢性と信頼性が向上します。

2) スラッシング保険メカニズム ステーキングされたKERNELトークンは、rsETHやその他のプロトコル参加者に関するスラッシング事件への保険として機能します。これに対して、ステーカーはプロトコルの報酬分配の一部を受け取ることができます。さらに、ステーキングされたトークンは、Kernelプラットフォーム自体で発生する可能性のあるスラッシングイベントに対しても保険の役割を果たし、報酬の共有を通じて参加を促進しながら、リスク軽減の追加的なレイヤーを提供します。

3) ガバナンス参加
  • Kernelプラットフォームのガバナンス：KERNEL保有者は、プロトコル手数料、スラッシング要件、その他のプラットフォーム関連のパラメータなど、重要なガバナンス事項に関する投票権を有します。
  • Kelp LRTおよびGainのガバナンス：トークン保有者は、広範なエコシステムにおけるガバナンス決定に参加できます。これには、アクティブに検証されたサービス（AVS）の選定と再調整、オペレーターの提案、その他の戦略的なイニシアティブが含まれます。

要するに、KERNELはKernelおよびKelpエコシステム内で経済的セキュリティを強化するメカニズムであり、ガバナンスの基盤として機能するとともに、長期的な分散型インフラの開発において重要な要素となっています。

4. KernelDAOの資金調達概要


2024年、KernelDAOはBinance Labs、Laser Digital、SCB Limited、Hypersphere Venturesなどの著名な機関投資家からの支援を受けて、$1000万の戦略的資金調達に成功しました。

さらに、KernelDAOはLaser Digital、SCB Limited、Hypersphere Ventures、Cypher Capitalなどの主要な投資パートナーの支援を受け、$4000万の戦略的エコシステムファンドを立ち上げました。このファンドは、Kernelのリスステーキングインフラを統合する45以上の革新的なプロジェクトの開発を加速することを目的としており、KERNELの用途をさらに拡大し、バイナンススマートチェーンエコシステム内での影響力を高めることを目指しています。

5. KernelDAOの戦略的ビジョン


KernelDAOは、次のような新興市場の機会を活用するための戦略的な立場にあります：

  • イーサリアムやその他の主要なブロックチェーン資産向けにリキッドリステーキングソリューションを提供
  • バイナンススマートチェーンなどのレイヤー1エコシステム全体に堅牢なリステーキングインフラを構築し、さらに他のブロックチェーンネットワークへの拡大を計画
  • トークン化されたDeFi、CeDeFi、および現実資産（RWA）の統合開発を通じて、DeFi、CeFi、および伝統的金融の融合を促進

KernelDAOは、堅牢で革新的な商品とインフラの継続的な開発を通じて、DeFiのエコシステムを再構築し、エコシステム参加者に持続可能な長期的価値を生み出すことに尽力しています。

6. MEXCでKERNELトークンを購入する方法


高い流動性、低い手数料、柔軟なレバレッジ、そして安全でシームレスなユーザー体験を提供する取引プラットフォームをお探しなら、MEXCが最適な選択です。MEXCは、KERNELトークンを現物と先物取引の両方で取り扱う最初の取引所です。MEXCでKERNELの取引を開始するための簡単な3つのステップは以下の通りです：

1) MEXCアプリまたは公式ウェブサイトを開き、ログインします。
2) 検索バーを使用してKERNELを入力し、KERNELの現物または先物取引ペアを選択します。
3) 注文タイプを選択し、数量と価格を入力して注文を発注します。


免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


