Kaspaトケノミクス解説：フェアローンチ、緩やかな半減、持続可能な分配

Kaspa のトークンエコノミーは、そのエコシステムにおける重要な構成要素であり、公平な分配、分散化、長期的な持続可能性を促進するよう設計されています。その発行モデルは、Bitcoinでサトシ・ナカモトによって提示された基本理念を踏襲しつつ、革新的な半減メカニズムと公正なマイニングプロセスにより、従来のブロックチェーントークン分配の課題を克服しています。

1. Kaspaトークンの概要


Kaspaトークン *URLS-KAS_USDT * の総供給量は287億枚で、発行量を調整するために緩やかな排出削減モデルを採用しています。Bitcoinが4年ごとに半減期を迎えるのに対し、Kaspaでは毎月(1/2)^(1/12)、つまり約8.33%の割合でスムーズに減少し、年間でブロック報酬が50%減少する設計となっています。このモデルにより、半減によるデフレ性を維持しつつ、急激な排出量減少による市場へのショックを回避しています。

2. Kaspaプロジェクトのフェアローンチ


Kaspaは、2021年11月に事前マイニングなし、プレセールなし、プライベート割当なしでローンチされました。すべてのトークンはマイニングによってのみ配布され、公平かつ透明な分配プロセスが保証されています。当初はCPUによるマイニングが中心であり、プロジェクトの成長に伴い、コミュニティメンバーによってGPUマイニングソフトが開発され、より多くの人々が参加できるようになりました。

3. Kaspaマイニングにおける分散化


KaspaのblockDAGアーキテクチャは、サブセカンド（1秒未満）のブロック生成をサポートし、報酬の変動を大幅に抑え、ソロマイニングの実現可能性を高めます。これにより、比較的低い計算能力でも安定した報酬を得ることができ、大規模マイニングプールへの依存を減少させ、ネットワークの分散性とセキュリティを強化しています。

4. Kaspaマイニングハードウェアの進化


CPUマイニング：メインネットローンチ後最初の1か月間は、主にCPUによるマイニングが行われ、初期のコミュニティメンバーが簡単にネットワークに参加できる環境が提供されました。
GPUマイニング：2021年12月にKaspaコミュニティのメンバーによって最初のGPUマイニングソフトがリリースされ、マイニング効率が大幅に向上し、より幅広い参加者を惹きつけました。
FPGAマイニング：その後、FPGA（Field-Programmable Gate Array）によるマイニングが徐々に導入され、ネットワークハッシュパワーと運用効率がさらに向上しました。
ASICマイニング：2023年4月には、Kaspaプロトコルに最適化された初のASIC（特定用途向け集積回路）マイナーがIceRiver社からリリースされ、マイニングオペレーションに新たな性能とスケーラビリティがもたらされました。

5. Kaspaにおけるトークン分配の仕組み


Kaspaのネイティブトークンである KAS は、すべてマイニングを通じて配布されており、プレセールやプライベート割当は一切行われていません。この公平かつ透明な分配モデルにより、すべてのマイナーが平等にトークンを獲得できる機会を持ち、コミュニティの信頼とネットワークの分散性を強化しています。また、緩やかな排出削減メカニズムにより、長期的な価値の持続性がサポートされています。

6. Kaspaトケノミクスの位置づけと役割


KASトークンは、交換媒体として機能するだけでなく、Kaspaエコシステムにおける重要なインセンティブメカニズムでもあります。マイナーは、ネットワークのセキュリティに貢献する計算リソースの提供に対してKASで報酬を受け取り、ユーザーは取引やネットワーク手数料の支払いにKASを使用します。今後、スマートコントラクト、分散型金融（DeFi）、Web3アプリケーションなど、さらなるユースケースの拡大に伴い、トークンの重要性と価値が一層高まると期待されています。

7. Kaspaトークン（KAS）の購入方法


1）MEXCアプリまたは公式ウェブサイトにアクセスし、ログイン
2）検索バーに「KAS」と入力し、現物または先物取引を選択
3）注文タイプを選び、数量と価格等を入力して取引を完了


Kaspaのトケノミクスは、公平性と持続可能性を中心に設計されており、Bitcoinの基本理念を引き継ぎながらも、革新的な発行メカニズムとマイニング方法を取り入れることで、より高い分散化と広範な参加を実現しています。そのトークンモデルは、Kaspaエコシステムの堅固な基盤を提供するだけでなく、今後のブロックチェーン技術発展に向けた貴重な参考例ともなっています。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

