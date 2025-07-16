Kaspaトケノミクス解説：フェアローンチ、緩やかな半減、持続可能な分配













Kaspaトークン *URLS-KAS_USDT * の総供給量は287億枚で、発行量を調整するために緩やかな排出削減モデルを採用しています。Bitcoinが4年ごとに半減期を迎えるのに対し、Kaspaでは毎月(1/2)^(1/12)、つまり約8.33%の割合でスムーズに減少し、年間でブロック報酬が50%減少する設計となっています。このモデルにより、半減によるデフレ性を維持しつつ、急激な排出量減少による市場へのショックを回避しています。









Kaspaは、2021年11月に事前マイニングなし、プレセールなし、プライベート割当なしでローンチされました。すべてのトークンはマイニングによってのみ配布され、公平かつ透明な分配プロセスが保証されています。当初はCPUによるマイニングが中心であり、プロジェクトの成長に伴い、コミュニティメンバーによってGPUマイニングソフトが開発され、より多くの人々が参加できるようになりました。









KaspaのblockDAGアーキテクチャは、サブセカンド（1秒未満）のブロック生成をサポートし、報酬の変動を大幅に抑え、ソロマイニングの実現可能性を高めます。これにより、比較的低い計算能力でも安定した報酬を得ることができ、大規模マイニングプールへの依存を減少させ、ネットワークの分散性とセキュリティを強化しています。









CPUマイニング：メインネットローンチ後最初の1か月間は、主にCPUによるマイニングが行われ、初期のコミュニティメンバーが簡単にネットワークに参加できる環境が提供されました。

GPUマイニング：2021年12月にKaspaコミュニティのメンバーによって最初のGPUマイニングソフトがリリースされ、マイニング効率が大幅に向上し、より幅広い参加者を惹きつけました。

FPGAマイニング：その後、FPGA（Field-Programmable Gate Array）によるマイニングが徐々に導入され、ネットワークハッシュパワーと運用効率がさらに向上しました。

ASICマイニング：2023年4月には、Kaspaプロトコルに最適化された初のASIC（特定用途向け集積回路）マイナーがIceRiver社からリリースされ、マイニングオペレーションに新たな性能とスケーラビリティがもたらされました。

















KASトークンは、交換媒体として機能するだけでなく、Kaspaエコシステムにおける重要なインセンティブメカニズムでもあります。マイナーは、ネットワークのセキュリティに貢献する計算リソースの提供に対してKASで報酬を受け取り、ユーザーは取引やネットワーク手数料の支払いにKASを使用します。今後、スマートコントラクト、分散型金融（DeFi）、Web3アプリケーションなど、さらなるユースケースの拡大に伴い、トークンの重要性と価値が一層高まると期待されています。









3）注文タイプを選び、数量と価格等を入力して取引を完了









Kaspaのトケノミクスは、公平性と持続可能性を中心に設計されており、Bitcoinの基本理念を引き継ぎながらも、革新的な発行メカニズムとマイニング方法を取り入れることで、より高い分散化と広範な参加を実現しています。そのトークンモデルは、Kaspaエコシステムの堅固な基盤を提供するだけでなく、今後のブロックチェーン技術発展に向けた貴重な参考例ともなっています。



