Kaito AI：Web3向け次世代スマート情報プラットフォームの開発

1. Kaito AIとは？


急成長を遂げる暗号資産市場では、情報の断片化が投資家にとって大きな課題となっています。この問題に対処するため、元シタデル（Citadel）の量的トレーダーである胡宇氏（Hu Yu）はKaito AIプラットフォームを立ち上げました。人工知能技術を活用することで、このプラットフォームはX、Discord、さまざまなガバナンスフォーラムなどから情報を集約し、包括的でリアルタイムかつ実行可能なインテリジェンスを投資家に提供します。そのため、暗号資産業界では「GoogleとBloomberg端末が融合したもの」と称されています。

2. Kaito AIコミュニティインセンティブプログラムとNFT発行


Kaito AIはコミュニティの成長を促進し、ユーザーの参加を促すために「Yap」と呼ばれるポイントシステムを導入しました。ユーザーは知識を深め、高品質なコンテンツを作成し、プラットフォーム上で他のユーザーと交流することでYapポイントを獲得できます。公式発表によると、このプラットフォームは先着1,000名のユーザーに総額150 ETH相当の報酬をエアドロップする予定であり、これによりコミュニティの活性化が期待されています。

トークンインセンティブに加え、Kaito AIはジェネシスNFTコレクションも立ち上げました。これらのNFTはコレクターズアイテムとしての価値だけでなく、将来のトークン配布を通じて保有者に追加的な経済的利益をもたらす可能性があり、プラットフォームのエコシステムの魅力を一層強化しています。

3. Yap：注目をトークン化


KAITOトークンは、プラットフォーム内での取引手段として機能するほか、InfoFiエコシステム内で情報フローに影響を与えるメカニズムとしても機能します。重要なアプリケーションであるKaito Connectでは、ユーザーはYapポイントを使用してプロジェクトに投票でき、最も多くの票を集めたプロジェクトはKaito Mindshareダッシュボードに掲載されます。初期には、プロジェクトがYap保有者に対して不正に票を買収する事例もありましたが、投票サイクルが短縮されるにつれてその慣行は減少しました。当然のことながら、高品質なプロジェクトは一度注目されると、その影響力をさらに広げるようになります。

Yapは本質的に注目をトークン化し、クリエイターの影響力を測る指標として機能します。ユーザーはYapを活用して価値のある情報源を発見でき、ブランドは本物で影響力のあるクリエイターを特定することができます。プラットフォームはYapの影響力を以下の3つの主要な指標で評価します：

  • 関連トピックに関するコンテンツの量：関連するテーマの投稿数。
  • 評価に基づくエンゲージメント：「Inner Circle Yappers」とのインタラクションにより、より高いスコアを得ることができます。
  • コンテンツの質：独自性と深さが、より高いスコアを得るための鍵となります。

4. Kaito AIのトケノミクスと資金調達履歴


エコシステムの主要な構成要素として、Kaito AIはネイティブトークンであるKAITOを立ち上げる予定です。このトークンはInfoFi（情報金融）ネットワークの基盤となり、総供給量は10億枚に設定されています。供給量の約54%は、エコシステムの成長、初期のコミュニティへの分配、将来のインセンティブに割り当てられます。

KAITOトークンはガバナンス、ステーキング、プラットフォームサービスの決済手段として使用されます。そのスマートコントラクトは、イーサリアムのレイヤー2であるBaseブロックチェーンにデプロイされており、これによりトランザクション速度が向上し、コストが削減されます。

Kaito AIは設立以来、Dragonfly、Mirana、Folius Venturesなどの著名なベンチャーキャピタルから支援を受けており、これまでに2回の重要な資金調達ラウンドを完了しています：

2023年2月：Kaito AIは評価額$4,000万のもと、$530万の資金を調達しました（Dragonfly主導）。
2023年6月：さらに$550万を調達し、評価額が$8,750万に急増しました。

5. まとめ


Web3時代の進展に伴い、情報へのアクセスとその活用は、暗号資産投資の成功に不可欠な要素となっています。Kaito AIは、人工知能を活用して分散した情報を統合し、投資家により包括的で正確な研究ツールを提供します。KAITOトークンの公式リリースにより、Kaito AIは暗号資産投資家にとって不可欠なツールとなり、Web3エコシステムに大きな価値とエンゲージメントをもたらすことでしょう。


