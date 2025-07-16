魁 三国志大戦（KAI Battle of Three Kingdoms、以下KAI Battle）は、セガの往年の人気作『三国志大戦』を基盤に開発された戦略オートバトルカードゲームであり、プレイヤーに新たな三国志戦略バトル体験を提供しています。 1. KAI Battleプロジェクトの背景 『三国志大戦』は、Double Jump Tokyoとセガが共同開発したブロックチェーン戦略カードゲームで魁 三国志大戦（KAI Battle of Three Kingdoms、以下KAI Battle）は、セガの往年の人気作『三国志大戦』を基盤に開発された戦略オートバトルカードゲームであり、プレイヤーに新たな三国志戦略バトル体験を提供しています。 1. KAI Battleプロジェクトの背景 『三国志大戦』は、Double Jump Tokyoとセガが共同開発したブロックチェーン戦略カードゲームで
学ぶ/人気トークンゾーン/プロジェクト紹介/魁 三国志大戦...の革新的融合

魁 三国志大戦：戦略カードゲームとブロックチェーンの革新的融合

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#初級
NFT
NFT$0.0000004298-0.09%

魁 三国志大戦（KAI Battle of Three Kingdoms、以下KAI Battle）は、セガの往年の人気作『三国志大戦』を基盤に開発された戦略オートバトルカードゲームであり、プレイヤーに新たな三国志戦略バトル体験を提供しています。

1. KAI Battleプロジェクトの背景


『三国志大戦』は、Double Jump Tokyoとセガが共同開発したブロックチェーン戦略カードゲームです。セガの名作アーケードゲーム『三国志大戦』（2005年に初登場）の正式ライセンスを取得し、PC、iOS、Android向けにマルチプラットフォーム対応でリメイクされています。

2. KAI Battleの三大革新点


2.1 アーケード戦略×Web3：手軽に始められて戦略性が高い


本作は、『三国志大戦』の核となるゲームプレイを踏襲しており、3ラウンド制のオートバトルシステムを採用し、“頭脳戦”を重視しています。複雑な操作は必要なく、成功の鍵は武将の選択、チーム編成、戦略的思考にあります。バトルは自動で進行するため、事前の戦略が勝敗を左右し、深い思考が求められます。

2.2　「登用システム」でTCG体験を一新


従来のカードゲームでは、カードのレアリティによるバランス崩壊がよく見られます。KAI Battleでは、「登用システム」により、単なる高レアカード収集よりも戦略が重要になります。これにより、本来の頭脳戦の本質が蘇り、新規プレイヤーでも洞察力と戦術で勝利することが可能になります。

2.3 2軸展開：通常カード＋NFTカード


本作には、通常の武将カードと、NFT化された「覚醒武将カード」の2種類のカードがあります。通常カードはプレイ中に獲得でき、NFT属性を持たず、すべてのプレイヤーが気軽に手に入れることができます。一方、「覚醒武将カード」は限定NFTであり、レベルアップ、希少なアートワーク、固有スキルを備え、収集価値と実用性を兼ね備えています。

3. KAI Battleの4つの注目機能


3.1 ゲームの主要プレイ要素


  • デッキ編成：プレイヤーは4コスト以内の初期部隊を配置し、安定したスタートを切ります。
  • 登用フェーズ：各ラウンドでは、騎馬、槍、弓、歩兵、攻城など様々な兵種を登用でき、戦略の幅が広がります。
  • オートバトル：バトルは自動で進行し、バトル開始前の戦略的編成が勝敗を決定します。
  • 三段階の戦闘構成：序局・中局・終局の3フェーズに分かれており、各フェーズで登用・配置が可能です。相手の城を攻め落とすか、ゲージが多く残っている方が勝利となります。

3.2 NFTシステムとマーケットプレイス


「覚醒武将」カードはNFTとしてマーケットプレイスで自由に取引できます。プレイヤーは強化済みカードを売却したり、取引によって収益を得ることが可能で、ゲーム内資産とブロックチェーン資産が連動したWeb3経済圏が形成されます。

3.3 コミュニティ主導の競技エコシステム


ギルドや同盟によるGvG戦、プレイヤー主催の大会、公式が主催するトップイベントなど、多様なコミュニティ主導モードが取り入れられています。参加者は、エアドロップで配布されるポイントやトークン報酬を獲得でき、コミュニティの活性化と成長が促進されます。

3.4 Oasysチェーンとプラットフォームサポート


本プロジェクトは、ゲーム特化型ブロックチェーンであるOasys上に構築されており、高TPSかつ低いガス代によって、ユーザーにスムーズでコスト効率の高い体験を提供します。

4. SGCとは？


4.1 SGCの概要


KAI Battleでは、ゲーム内経済の中心としてSGCトークンが導入されています。SGCはOasysブロックチェーン上で発行される暗号資産であり、プレイヤーはゲームへの参加、タスクの達成、対戦の勝利などを通じて報酬としてSGCを獲得できます。さらに、SGCはゲーム内のデジタル資産の購入、オークション参加、実物報酬との交換にも使用できます。

4.2 SGCの獲得方法


プレイヤーは以下の方法でSGCを獲得できます：

  • ランキング報酬
  • GvG勝利報酬
  • 公式またはコミュニティ主催トーナメントへの参加
  • トークンのステーキングによる配当獲得

4.3 SGCの消費用途


  • NFTカードが含まれる「覚醒カードパック」の購入
  • トーナメントや高難易度上級者向けモードの解放
  • コミュニティ主催イベントの参加登録費用支払い

5. MEXCでSGCを購入する方法


魁 三国志大戦は、セガの往年の人気作をベースに開発された戦略オートバトルカードゲームであり、原作の魅力を継承しつつ、革新的なブロックチェーン技術を融合させています。美麗な武将カード、奥深い戦略性、公正な競技環境、活発なコミュニティエコシステムにより、プレイヤーに全く新しい三国志戦略体験を提供します。さらに、ゲーム内のSGCトークン経済によって、プレイヤーは収益機会と価値成長の可能性も享受できます。

SGCは現在、MEXCで取引可能です。この機会を活かして、最低水準の手数料での取引をお楽しみください。以下の手順で、MEXCにてSGCを購入できます：

1）MEXCアプリまたは公式ウェブサイトにアクセスし、ログインします。
2）検索バーに「SGC」と入力し、SGCの現物取引または先物取引を選択します。
3）注文タイプを選び、数量・価格などの条件を入力して取引を完了させます。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

人気記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

関連記事

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

先物取引における利確と損切りの完全ガイド：初心者のための必須リスク管理と実践的ヒント

先物取引における利確と損切りの完全ガイド：初心者のための必須リスク管理と実践的ヒント

暗号資産市場では価格変動が非常に激しく、利益や損失が瞬時に生じる可能性があります。先物取引を行うトレーダーにとって、利確注文と損切り注文はリスク管理に欠かせないツールであると同時に、取引成功率を高め、感情に左右されない判断を行うための重要な手段となります。*BTN-先物取引の旅を始めよう&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/ja-JP/futures/BTC_USDT*

利益最大化か強制決済か：資本効率を極限まで引き出す先物レバレッジ取引の核心

利益最大化か強制決済か：資本効率を極限まで引き出す先物レバレッジ取引の核心

暗号資産およびデリバティブ市場において、先物取引のレバレッジは非常に強力である反面、高リスクな取引手段です。比較的少額の資金で大きなポジションを保有できるため、利益を大きく増幅できる一方で、損失も同様に拡大し、最悪の場合は全額が強制決済される可能性があります。本ガイドでは、レバレッジ取引の仕組み、その利点と内在するリスク、実際の活用シナリオ、そして実証済みのリスクコントロール戦略について正確かつ詳

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得