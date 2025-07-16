魁 三国志大戦：戦略カードゲームとブロックチェーンの革新的融合

魁 三国志大戦 （KAI Battle of Three Kingdoms、以下KAI Battle）は、セガの往年の人気作『三国志大戦』を基盤に開発された戦略オートバトルカードゲームであり、プレイヤーに新たな三国志戦略バトル体験を提供しています。









『三国志大戦』は、Double Jump Tokyoとセガが共同開発したブロックチェーン戦略カードゲームです。セガの名作アーケードゲーム『三国志大戦』（2005年に初登場）の正式ライセンスを取得し、PC、iOS、Android向けにマルチプラットフォーム対応でリメイクされています。













本作は、『三国志大戦』の核となるゲームプレイを踏襲しており、3ラウンド制のオートバトルシステムを採用し、“頭脳戦”を重視しています。複雑な操作は必要なく、成功の鍵は武将の選択、チーム編成、戦略的思考にあります。バトルは自動で進行するため、事前の戦略が勝敗を左右し、深い思考が求められます。









従来のカードゲームでは、カードのレアリティによるバランス崩壊がよく見られます。KAI Battleでは、「登用システム」により、単なる高レアカード収集よりも戦略が重要になります。これにより、本来の頭脳戦の本質が蘇り、新規プレイヤーでも洞察力と戦術で勝利することが可能になります。









本作には、通常の武将カードと、NFT化された「覚醒武将カード」の2種類のカードがあります。通常カードはプレイ中に獲得でき、NFT属性を持たず、すべてのプレイヤーが気軽に手に入れることができます。一方、「覚醒武将カード」は限定NFTであり、レベルアップ、希少なアートワーク、固有スキルを備え、収集価値と実用性を兼ね備えています。













デッキ編成： プレイヤーは4コスト以内の初期部隊を配置し、安定したスタートを切ります。

登用フェーズ ：各ラウンドでは、騎馬、槍、弓、歩兵、攻城など様々な兵種を登用でき、戦略の幅が広がります。

オートバトル ：バトルは自動で進行し、バトル開始前の戦略的編成が勝敗を決定します。

三段階の戦闘構成：序局・中局・終局の3フェーズに分かれており、各フェーズで登用・配置が可能です。相手の城を攻め落とすか、ゲージが多く残っている方が勝利となります。









「覚醒武将」カードはNFTとしてマーケットプレイスで自由に取引できます。プレイヤーは強化済みカードを売却したり、取引によって収益を得ることが可能で、ゲーム内資産とブロックチェーン資産が連動したWeb3経済圏が形成されます。









ギルドや同盟によるGvG戦、プレイヤー主催の大会、公式が主催するトップイベントなど、多様なコミュニティ主導モードが取り入れられています。参加者は、エアドロップで配布されるポイントやトークン報酬を獲得でき、コミュニティの活性化と成長が促進されます。









本プロジェクトは、ゲーム特化型ブロックチェーンであるOasys上に構築されており、高TPSかつ低いガス代によって、ユーザーにスムーズでコスト効率の高い体験を提供します。













KAI Battleでは、ゲーム内経済の中心としてSGCトークンが導入されています。SGCはOasysブロックチェーン上で発行される暗号資産であり、プレイヤーはゲームへの参加、タスクの達成、対戦の勝利などを通じて報酬としてSGCを獲得できます。さらに、SGCはゲーム内のデジタル資産の購入、オークション参加、実物報酬との交換にも使用できます。









プレイヤーは以下の方法でSGCを獲得できます：





ランキング報酬

GvG勝利報酬

公式またはコミュニティ主催トーナメントへの参加

トークンのステーキングによる配当獲得









NFTカードが含まれる「覚醒カードパック」の購入

トーナメントや高難易度上級者向けモードの解放

コミュニティ主催イベントの参加登録費用支払い









魁 三国志大戦は、セガの往年の人気作をベースに開発された戦略オートバトルカードゲームであり、原作の魅力を継承しつつ、革新的なブロックチェーン技術を融合させています。美麗な武将カード、奥深い戦略性、公正な競技環境、活発なコミュニティエコシステムにより、プレイヤーに全く新しい三国志戦略体験を提供します。さらに、ゲーム内のSGCトークン経済によって、プレイヤーは収益機会と価値成長の可能性も享受できます。









3）注文タイプを選び、数量・価格などの条件を入力して取引を完了させます。





免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。



