6月の暗号資産規制の動向：米国の法案、アジアの動向が焦点

今月、世界各国における暗号資産規制は大きな転換期を迎えており、各国が相次いで新たな政策改革を打ち出しています。ステーブルコインに関する法整備、規制の実証実験（サンドボックス）の導入、全面的な合法化、そして厳格な取締りなど、一連の新たな規制が、暗号資産の管理方法および各国制度への統合の在り方を大きく変えつつあります。本記事では、ベトナム、米国、マレーシア、シンガポールにおける最新動向を取り上げ、暗号資産をめぐる世界的な規制の潮流を概観します。

1. 米国：初の連邦ステーブルコイン規制が可決、市場の基盤に明確な方向性


6月17日、米国上院はステーブルコイン規制法案「GENIUS法（Stablecoin Regulation Framework）」を68対30の圧倒的多数で可決しました。これにより、米ドルに連動する暗号資産に対する初の包括的な連邦規制の枠組みが確立される見込みとなりました。

法案の主な内容は以下のとおりです：


  • 発行者は、米ドルや短期米国債などの高い流動性を持つ準備資産の保有が義務付けられます。
  • 準備資産の構成は毎月開示され、1対1の完全な償還能力を担保する必要があります。
  • ライセンス制度が導入され、発行者に対する正式な審査基準が設定されます。

この法案は現在、下院で審議中であり、大統領の署名を経て初めて施行されます。

GENIUS法は、ステーブルコイン発行における法的基盤を提供し、同時に、こうした資産が連邦の金融規制枠組みに段階的に統合されていく流れを示しています。また、Tether社Circle社などの主要発行体にも広範な影響を及ぼす可能性があります。

2. ベトナム：暗号資産が法的に承認され、正式な合法性が確立へ


6月14日、ベトナム国会は「デジタル技術産業法」を可決し、暗号資産を初めて国家の規制枠組みに正式に組み入れました。この法律は2026年1月1日より施行されます。

法案の主な内容は以下のとおりです：


  • 暗号資産は、仮想資産と暗号資産という2つのカテゴリーに分類されます。
  • 証券、法定通貨、金融デリバティブは、この範囲から除外されます。
  • 資産分類の基準やライセンス制度、慎重な監督体制など、規制の枠組みが整備される予定です。
  • 本法律では、FATFのガイドラインに準拠したマネーロンダリング対策およびサイバーセキュリティに関する要件も導入されます。

さらに、暗号資産に加え、ベトナムを地域のテクノロジーハブとして位置付けることを目指し、AI、半導体、デジタルインフラに関する戦略的インセンティブの概要も盛り込まれています。

この動きは、ベトナムのデジタル金融規制の道のりにおける画期的な一歩であり、デジタル主権の確立と規制の近代化に向けた取り組みの象徴です。ベトナムは東南アジアで初めて、暗号資産に関する包括的な法的枠組みを確立する国となる可能性があります。

3. マレーシア：リンギット連動型ステーブルコインとプログラム可能な決済の実証実験を目的とした規制サンドボックスを開始


6月中旬に開催されたササナ・シンポジウムにおいて、マレーシアのアンワル・イブラヒム首相は、新興金融技術の実証実験を行うための規制サンドボックス「デジタル資産イノベーションハブ」の設立を発表しました。

主な実証実験の内容は以下の通りです：


  • リンギット（MYR）連動型ステーブルコインの開発
  • プログラム可能な決済アプリケーションの検証
  • サプライチェーンファイナンスおよび資産トークン化の支援

アンワール首相はこのイニシアチブを「マレーシアのデジタル経済における新たな章」と位置付け、政府がインフラ、政策、人材の統合を通じて同国を地域のフィンテックハブとして確立するというコミットメントを改めて示しました。一部の管轄区域で見られる規制強化とは対照的に、マレーシアはより包摂的かつイノベーションに寛容なアプローチを追求しています。サンドボックスメカニズムによって参入障壁を低く設定し、管理された環境下での実証実験を促進することを目指しています。この戦略により、東南アジアのWeb3プロジェクトが現地で育成・拡大され、暗号資産エコシステムの成長が加速することが期待されています。

4. シンガポール：規制の安全地帯から高い参入障壁の市場へ、グローバルプロジェクトが移転を余儀なくされる


かつてアジアにおける暗号資産イノベーションの規制上の安全地帯とみなされていたシンガポールは、6月にシンガポール金融管理局（MAS）が新たな規則を発表し、政策を急転換しました。これらの措置は、規制の抜け道やペーパーカンパニーの急増を抑制し、FATF基準に準拠したマネーロンダリング（AML）およびテロ資金供与（CFT）対策の遵守強化を目的としています。

主要な規制変更：


  • デジタルトークンサービスプロバイダー（DTSP）のライセンスを保有していないすべての事業者は、6月30日までに海外顧客へのサービス提供を中止する必要があります。
  • 猶予期間はなく、違反した場合は最大25万シンガポールドルの罰金または最長3年の懲役が科される可能性があります。
  • 執行は金融サービスおよび市場法（FSM法）第137条に基づいて行われます。

シンガポール金融管理局（MAS）は過去1年間で規制を強化し、ライセンス取得プラットフォームに対して顧客資産の完全分別管理を義務付けるとともに、小口投資家によるトークンのステーキングへの参加を禁止してきました。今回の措置は、規制執行の一層の厳格化という広範な傾向を反映しています。

突然の規制強化ではなく、新たな規則はMASの長期的な規制ロードマップの集大成を示しています。新制度のもとで適切に準拠している企業は繁栄する可能性がある一方で、ライセンスを持たない企業は他の管轄区域を探さざるを得ません。業界は急速に標準化および中央集権化へと移行しています。その影響は機関にとどまらず、個人の専門職にも及んでいます。一部の人々は就労ビザや永住権の申請が保留となり、規制強化による個人的な負担が顕在化しています。これにより、シンガポールの暗号資産業界では地域的な人材流出が起こる可能性があります。

5. まとめ：暗号資産業界は規制の多極化時代へ突入


ベトナムの法制度整備、米国のステーブルコイン法案の可決、マレーシアによるイノベーション支援、シンガポールの規制強化といった動きからも分かるように、世界の暗号資産政策は明らかに多極化の段階に入っています：

国/地域
政策の進展
規制に関するキーワード
ベトナム
暗号資産の法的認定
分類型規制、AML、規制の明確化
米国
上院がステーブルコインに関する法案を可決
準備金要件、透明性、連邦レベルの規制枠組み
マレーシア
規制サンドボックスの正式導入
現地のステーブルコイン、プログラム可能な決済、技術実証
シンガポール
移行期間なしで即時施行
ライセンス要件の厳格化、裁定取引対策、地域構造の再編

  • 規制の明確化が新たな誘因に：ベトナムやマレーシアのような新興市場は、法整備やサンドボックス制度を通じて技術革新を呼び込んでいます。
  • 規制強化が業界構造を再編：シンガポールの規制方針の転換により、資本と人材は、香港、ドバイ、日本など政策に寛容なハブへと流れつつあります。
  暗号資産業界にとって、これは機会と課題が交錯する重要な転換点です。規制は、グローバルプロジェクトの移行経路、資本の流れ、そしてコンプライアンスコストの構造そのものを変えつつあります。今後、複数の法域を柔軟にナビゲートする能力が、業界の生存と成長に不可欠となるでしょう。

暗号資産業界にとって、これは機会と課題が交錯する重要な転換点です。規制は、グローバルプロジェクトの移行経路、資本の流れ、そしてコンプライアンスコストの構造そのものを変えつつあります。今後、複数の法域を柔軟にナビゲートする能力が、業界の生存と成長に不可欠となるでしょう。

人気記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

