6月の暗号資産規制の動向：米国の法案、アジアの動向が焦点

今月、世界各国における暗号資産規制は大きな転換期を迎えており、各国が相次いで新たな政策改革を打ち出しています。ステーブルコインに関する法整備、規制の実証実験（サンドボックス）の導入、全面的な合法化、そして厳格な取締りなど、一連の新たな規制が、暗号資産の管理方法および各国制度への統合の在り方を大きく変えつつあります。本記事では、ベトナム、米国、マレーシア、シンガポールにおける最新動向を取り上げ、暗号資産をめぐる世界的な規制の潮流を概観します。

















発行者は、米ドルや短期米国債などの高い流動性を持つ準備資産の保有が義務付けられます。

準備資産の構成は毎月開示され、1対1の完全な償還能力を担保する必要があります。

ライセンス制度が導入され、発行者に対する正式な審査基準が設定されます。





この法案は現在、下院で審議中であり、大統領の署名を経て初めて施行されます。













6月14日、ベトナム国会は「デジタル技術産業法」を可決し、暗号資産を初めて国家の規制枠組みに正式に組み入れました。この法律は2026年1月1日より施行されます。









暗号資産は、仮想資産と暗号資産という2つのカテゴリーに分類されます。

証券、法定通貨、金融デリバティブは、この範囲から除外されます。

資産分類の基準やライセンス制度、慎重な監督体制など、規制の枠組みが整備される予定です。

本法律では、FATFのガイドラインに準拠したマネーロンダリング対策およびサイバーセキュリティに関する要件も導入されます。









この動きは、ベトナムのデジタル金融規制の道のりにおける画期的な一歩であり、デジタル主権の確立と規制の近代化に向けた取り組みの象徴です。ベトナムは東南アジアで初めて、暗号資産に関する包括的な法的枠組みを確立する国となる可能性があります。









6月中旬に開催されたササナ・シンポジウムにおいて、マレーシアのアンワル・イブラヒム首相は、新興金融技術の実証実験を行うための規制サンドボックス「デジタル資産イノベーションハブ」の設立を発表しました。









リンギット（MYR）連動型ステーブルコインの開発

プログラム可能な決済アプリケーションの検証

サプライチェーンファイナンスおよび資産トークン化の支援





アンワール首相はこのイニシアチブを「マレーシアのデジタル経済における新たな章」と位置付け、政府がインフラ、政策、人材の統合を通じて同国を地域のフィンテックハブとして確立するというコミットメントを改めて示しました。一部の管轄区域で見られる規制強化とは対照的に、マレーシアはより包摂的かつイノベーションに寛容なアプローチを追求しています。サンドボックスメカニズムによって参入障壁を低く設定し、管理された環境下での実証実験を促進することを目指しています。この戦略により、東南アジアのWeb3プロジェクトが現地で育成・拡大され、暗号資産エコシステムの成長が加速することが期待されています。









かつてアジアにおける暗号資産イノベーションの規制上の安全地帯とみなされていたシンガポールは、6月にシンガポール金融管理局（MAS）が新たな規則を発表し、政策を急転換しました。これらの措置は、規制の抜け道やペーパーカンパニーの急増を抑制し、FATF基準に準拠したマネーロンダリング（AML）およびテロ資金供与（CFT）対策の遵守強化を目的としています。













シンガポール金融管理局（MAS）は過去1年間で規制を強化し、ライセンス取得プラットフォームに対して顧客資産の完全分別管理を義務付けるとともに、小口投資家によるトークンのステーキングへの参加を禁止してきました。今回の措置は、規制執行の一層の厳格化という広範な傾向を反映しています。





突然の規制強化ではなく、新たな規則はMASの長期的な規制ロードマップの集大成を示しています。新制度のもとで適切に準拠している企業は繁栄する可能性がある一方で、ライセンスを持たない企業は他の管轄区域を探さざるを得ません。業界は急速に標準化および中央集権化へと移行しています。その影響は機関にとどまらず、個人の専門職にも及んでいます。一部の人々は就労ビザや永住権の申請が保留となり、規制強化による個人的な負担が顕在化しています。これにより、シンガポールの暗号資産業界では地域的な人材流出が起こる可能性があります。









ベトナムの法制度整備、米国のステーブルコイン法案の可決、マレーシアによるイノベーション支援、シンガポールの規制強化といった動きからも分かるように、世界の暗号資産政策は明らかに多極化の段階に入っています：





国/地域 政策の進展 規制に関するキーワード ベトナム 暗号資産の法的認定 分類型規制、AML、規制の明確化 米国 上院がステーブルコインに関する法案を可決 準備金要件、透明性、連邦レベルの規制枠組み マレーシア 規制サンドボックスの正式導入 現地のステーブルコイン、プログラム可能な決済、技術実証 シンガポール 移行期間なしで即時施行 ライセンス要件の厳格化、裁定取引対策、地域構造の再編





規制の明確化が新たな誘因に： ベトナムやマレーシアのような新興市場は、法整備やサンドボックス制度を通じて技術革新を呼び込んでいます。

規制強化が業界構造を再編： シンガポールの規制方針の転換により、資本と人材は、香港、ドバイ、日本など政策に寛容なハブへと流れつつあります。

ステーブルコインがコンプライアンスの焦点に：米国での立法からアジア市場における試験運用に至るまで、現地通貨建ておよび米ドル建てのステーブルコインは、構造化された規制枠組みに組み込まれつつあります。米国での立法からアジア市場における試験運用に至るまで、現地通貨建ておよび米ドル建てのステーブルコインは、構造化された規制枠組みに組み込まれつつあります。





暗号資産業界にとって、これは機会と課題が交錯する重要な転換点です。規制は、グローバルプロジェクトの移行経路、資本の流れ、そしてコンプライアンスコストの構造そのものを変えつつあります。今後、複数の法域を柔軟にナビゲートする能力が、業界の生存と成長に不可欠となるでしょう。



