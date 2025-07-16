7月の暗号資産市場は、イーサリアム現物ETFの正式上場やトランプ米大統領候補の前向きな演説の影響を受け、全体的な時価総額がじわじわと上昇する強気基調を示しました。 MXトークンの価格は7月に4ドル前後で変動しました。さらに、MEXCは2024年第2四半期のMXバーン情報を発表し、合計2,232,000 MXトークンがバーンされました。この措置はMXの市場価格をさらに安定させ、保有者の信頼を高めまし7月の暗号資産市場は、イーサリアム現物ETFの正式上場やトランプ米大統領候補の前向きな演説の影響を受け、全体的な時価総額がじわじわと上昇する強気基調を示しました。 MXトークンの価格は7月に4ドル前後で変動しました。さらに、MEXCは2024年第2四半期のMXバーン情報を発表し、合計2,232,000 MXトークンがバーンされました。この措置はMXの市場価格をさらに安定させ、保有者の信頼を高めまし
MXゾーン 7月イベントレポート

2025/7/16
0m
7月の暗号資産市場は、イーサリアム現物ETFの正式上場やトランプ米大統領候補の前向きな演説の影響を受け、全体的な時価総額がじわじわと上昇する強気基調を示しました。

MXトークンの価格は7月に4ドル前後で変動しました。さらに、MEXCは2024年第2四半期のMXバーン情報を発表し、合計2,232,000 MXトークンがバーンされました。この措置はMXの市場価格をさらに安定させ、保有者の信頼を高めました。MXトークンを保有することで、価格上昇による利益を得ることができるだけでなく、毎月の限定イベントに参加し、無料のエアドロップ特典を獲得することができます。MXの特典の詳細については、「MX保有の3大メリット」をお読みください。

1. MXゾーン7月イベントレポート


2024年7月、MEXCプラットフォームは合計175回のエアドロップイベントを実施し、1,000万ドル以上に相当する報酬を配布しました。

MEXCプラットフォームの統計によると、7月のエアドロップイベントでは、上位3つの暗号資産が360%を超える利益を上げました。最も上昇率が高かったのはMSIトークンで796%の上昇、僅差でZCDトークンが587%の上昇で続きました。上位10トークンの中で最も上昇率が低かったTIMEトークンでさえ64%の上昇を示し、良好なリターンを示しています。トークンの利益の詳細については、以下の表を参照してください。

2024年7月 優良暗号資産トップ10

プロジェクト名
エアドロップ日時
(MXの投票日時)
価格上昇率
(8/5現在)
MSI
2024/7/7
796%
ZCD
2024/7/25
587%
CATDOG
2024/7/27
366%
WIHF
2024/7/1
102%
PIVX
2024/7/3
85%
NEIROETH
2024/7/31
83%
HPO
2024/7/25
83%
LRDS
2024/7/24
73%
SYNT
2024/7/10
73%
TIME
2024/7/29
64%

2. エアドロップイベントへの参加方法


LaunchpoolとKickstarterは、MX保有者限定の無料エアドロップイベントです。MX保有者がこれらのイベントに参加するには、1,000 MXトークン以上を30日以上継続して保有する必要があります。

MEXC公式サイトのトップページ上部にあるナビゲーションバーから[現物取引]を選択してください。そちらに[Launchpool]と[Kickstarter]イベントにアクセスできるリンクがあります。


3. MXの購入方法


現在MX保有者ではないものの、LaunchpoolやKickstarterのイベントに参加したい場合は、MEXCプラットフォームでMXトークンを購入し、連続して一定期間保有する必要があります。条件を満たすとイベントに参加することができます。MXトークンの購入方法については、「1分でMXを購入する」を参照し、チュートリアルの手順に従って購入してください。

MXトークンを保有すると、エアドロップのイベントに無料で参加できるだけでなく、先物取引手数料が割引になります。MX保有者の場合、MXを先物アカウントに振替することで、USDT-M先物取引手数料をMXで相殺し、10％の割引を享受することができます。さらに、MEXCプラットフォームは、テイカーとメイカーの両方で0％の手数料率で、市場最安値の現物取引手数料を提供しています。

MEXC取引プラットフォームは、包括的で豊富な暗号資産の提供と、その上場スピードで幅広いユーザーを魅了しています。その深い流動性、スムーズなユーザー体験、セキュリティ、安定性、迅速なカスタマーサービスの対応により、多くのユーザーを魅了しています。MEXCプラットフォームは常に「ユーザー様を第一に」の原則を守り、ユーザーに安全で安定した信頼できる取引環境を提供するよう努めています。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

