MEXC6周年をともに祝おう！





MEXCは4月で設立6周年を迎えます！この6年間、MEXCは常に「ユーザー様を第一に」の原則を掲げ、ユーザー様に安全で安定した取引環境を提供することに尽力してまいりました。





過去を振り返ってみると、MEXCは市場変動の中で繁栄し、最速の上場スピードおよび最も豊富な暗号資産の種類を実現し、ユーザー様に多くの選択肢を提供してきました。また、ユーザー様が取引コストを削減できるよう、手数料を低く抑える方針を維持してきました。業界をリードする先物の深さや商品性能の継続的な改善により、当社は数々の市場変動に耐え、すべてのユーザー様に安定した取引を提供しています。





このような実績の裏側には、MEXCコミュニティユーザーの皆様のサポートがあります。日頃の感謝の気持ちを込め、MEXCは6周年を記念して様々なイベントや豪華特典をご用意しました。ぜひ、この素晴らしい日をともにお祝いしましょう。

















MEXCは6周年を記念した、アバターフレームをご用意しました。お好きなアバターフレームを選んでプロフィールアイコンに設定し、MEXCの6周年をともに迎えましょう！





イベント期間： 2024/4/22 - 2024/4/28

参加条件：MEXCの公式X（Twitter）アカウントをフォローし、プロフィール アイコンに MEXC6周年のアバターフレーム をつけた 上で、当イベントの投稿に「いいね！」を押してリポストしてください。

総賞金プール：300 USDT









取引愛好家であれば、イベント期間中に指定された金額の先物取引を完了することで、ラッキー抽選会への参加チケットを獲得することができ、最大50,000 USDT相当の賞金プールを山分けするチャンスが得られます。





異なる先物取引高に対応するチケット枚数は下表の通りです：

条件 達成後の抽選回数 取引高5,000 USDTを達成 1 取引高10,000 USDTを達成 1 取引高 50,000 USDTを達成 1 取引高 100,000 USDTを達成 1 取引高 300,000 USDTを達成 1 取引高 500,000 USDTを達成 2 取引高 1,000,000 USDTを達成 3 取引高 3,000,000 USDTを達成 4 取引高 5,000,000 USDTを達成 5 取引高 10,000,000 USDTを達成 6





先物取引に慣れていない方は、シェア＆リポストイベントに参加することもできます。このイベントでは、抽選で選ばれた10名のラッキーユーザー様に、それぞれ10 USDT相当の報酬が贈られます。





イベント期間： 2024/4/22 - 2024/4/28

参加要件：

ラッキー抽選会：指定された金額の先物取引を完了すると、ラッキー抽選会に参加できます。イベントルールの詳細については、イベントページをご参照ください。





シェア＆リポスト：まずMEXC公式X（Twitter）アカウントをフォローします。次にイベント投稿に「いいね！」を押してリポストし、コメント欄に3人の友達をタグ付けします。Googleフォームに必要事項をご入力いただくことで、参加完了となります。

総賞金プール：50,100 USDT









MEXCユーザーとして新規登録された参加者様で、イベント期間中にKYC認証を完了し、初回取引を行なった方の中から、抽選で10名のラッキーユーザー様に、それぞれ10 USDTの先物ボーナス報酬が贈られます。先物ボーナス報酬の上限は1ユーザーにつき20 USDTです。





イベント期間： 2024/4/24 - 2024/4/26

参加要件：登録フォームに必要事項を入力します。イベント期間中にアカウントを開設し、KYC認証を完了した後、100 USDT以上の初回取引（現物/先物）を 完了 します。

総賞金プール：200 USDT









壁紙を変えて、MEXC6周年をともにお祝いしましょう！イベント投稿のコメント欄に、あなたの6周年壁紙を共有することで、ラッキー抽選会に参加することができます。





イベント期間： 2024/4/28 - 2024/5/4

参加要件：MEXCの公式X（Twitter）アカウントをフォローし、イベント投稿に「いいね！」を押してリポストし、コメント欄であなたの6周年壁紙を共有すれば参加完了となります。

総賞金プール：100 USDT





上記のイベントに加え、MEXCはさまざまな国や地域で、地域限定のイベントを順次開催しています。お住まいの国や地域のコミュニティ、ソーシャルメディアチャネルをフォローすることで、関連イベントの最新情報を入手することができます。





🔔 ヒント：MEXCの公式ソーシャルメディアアカウントをフォローし、報酬獲得のチャンスを逃さないよう、事前にイベント開始をお知らせするリマインダーを設定することをお勧めします。







