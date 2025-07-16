MEXC6周年をともに祝おう！

MEXCは4月で設立6周年を迎えます！この6年間、MEXCは常に「ユーザー様を第一に」の原則を掲げ、ユーザー様に安全で安定した取引環境を提供することに尽力してまいりました。 過去を振り返ってみると、MEXCは市場変動の中で繁栄し、最速の上場スピードおよび最も豊富な暗号資産の種類を実現し、ユーザー様に多くの選択肢を提供してきました。また、ユーザー様が取引コストを削減できるよう、手数料を低く抑える方針MEXCは4月で設立6周年を迎えます！この6年間、MEXCは常に「ユーザー様を第一に」の原則を掲げ、ユーザー様に安全で安定した取引環境を提供することに尽力してまいりました。 過去を振り返ってみると、MEXCは市場変動の中で繁栄し、最速の上場スピードおよび最も豊富な暗号資産の種類を実現し、ユーザー様に多くの選択肢を提供してきました。また、ユーザー様が取引コストを削減できるよう、手数料を低く抑える方針
MEXCは4月で設立6周年を迎えます！この6年間、MEXCは常に「ユーザー様を第一に」の原則を掲げ、ユーザー様に安全で安定した取引環境を提供することに尽力してまいりました。

過去を振り返ってみると、MEXCは市場変動の中で繁栄し、最速の上場スピードおよび最も豊富な暗号資産の種類を実現し、ユーザー様に多くの選択肢を提供してきました。また、ユーザー様が取引コストを削減できるよう、手数料を低く抑える方針を維持してきました。業界をリードする先物の深さや商品性能の継続的な改善により、当社は数々の市場変動に耐え、すべてのユーザー様に安定した取引を提供しています。

このような実績の裏側には、MEXCコミュニティユーザーの皆様のサポートがあります。日頃の感謝の気持ちを込め、MEXCは6周年を記念して様々なイベントや豪華特典をご用意しました。ぜひ、この素晴らしい日をともにお祝いしましょう。

MEXC6周年イベントのご案内


ここでは、MEXC6周年記念イベントの詳細をご覧いただけます。事前にリマインダーを設定し、イベントの進行状況に応じて興味のあるイベントに参加することができます。各イベントの詳細情報や参加方法については、MEXC公式X（Twitter）アカウントをフォローして最新情報をご確認ください。

1. 新アバターで6周年を迎えよう


MEXCは6周年を記念した、アバターフレームをご用意しました。お好きなアバターフレームを選んでプロフィールアイコンに設定し、MEXCの6周年をともに迎えましょう！

  • イベント期間：2024/4/22 - 2024/4/28
  • 参加条件：MEXCの公式X（Twitter）アカウントをフォローし、プロフィールアイコンにMEXC6周年のアバターフレームをつけた上で、当イベントの投稿に「いいね！」を押してリポストしてください。
  • 総賞金プール：300 USDT

2. 先物ラッキー抽選会およびシェアイベント


取引愛好家であれば、イベント期間中に指定された金額の先物取引を完了することで、ラッキー抽選会への参加チケットを獲得することができ、最大50,000 USDT相当の賞金プールを山分けするチャンスが得られます。

異なる先物取引高に対応するチケット枚数は下表の通りです：
条件
達成後の抽選回数
取引高5,000 USDTを達成
1
取引高10,000 USDTを達成
1
取引高 50,000 USDTを達成
1
取引高 100,000 USDTを達成
1
取引高 300,000 USDTを達成
1
取引高 500,000 USDTを達成
2
取引高 1,000,000 USDTを達成
3
取引高 3,000,000 USDTを達成
4
取引高 5,000,000 USDTを達成
5
取引高 10,000,000 USDTを達成
6

先物取引に慣れていない方は、シェア＆リポストイベントに参加することもできます。このイベントでは、抽選で選ばれた10名のラッキーユーザー様に、それぞれ10 USDT相当の報酬が贈られます。

  • イベント期間：2024/4/22 - 2024/4/28
  • 参加要件：
ラッキー抽選会：指定された金額の先物取引を完了すると、ラッキー抽選会に参加できます。イベントルールの詳細については、イベントページをご参照ください。


シェア＆リポスト：まずMEXC公式X（Twitter）アカウントをフォローします。次にイベント投稿に「いいね！」を押してリポストし、コメント欄に3人の友達をタグ付けします。Googleフォームに必要事項をご入力いただくことで、参加完了となります。
  • 総賞金プール：50,100 USDT

3. 新規ユーザー登録報酬


MEXCユーザーとして新規登録された参加者様で、イベント期間中にKYC認証を完了し、初回取引を行なった方の中から、抽選で10名のラッキーユーザー様に、それぞれ10 USDTの先物ボーナス報酬が贈られます。先物ボーナス報酬の上限は1ユーザーにつき20 USDTです。

  • イベント期間：2024/4/24 - 2024/4/26
  • 参加要件：登録フォームに必要事項を入力します。イベント期間中にアカウントを開設し、KYC認証を完了した後、100 USDT以上の初回取引（現物/先物）を完了します。
  • 総賞金プール：200 USDT

4. 6周年壁紙イベント


壁紙を変えて、MEXC6周年をともにお祝いしましょう！イベント投稿のコメント欄に、あなたの6周年壁紙を共有することで、ラッキー抽選会に参加することができます。

  • イベント期間：2024/4/28 - 2024/5/4
  • 参加要件：MEXCの公式X（Twitter）アカウントをフォローし、イベント投稿に「いいね！」を押してリポストし、コメント欄であなたの6周年壁紙を共有すれば参加完了となります。
  • 総賞金プール：100 USDT

上記のイベントに加え、MEXCはさまざまな国や地域で、地域限定のイベントを順次開催しています。お住まいの国や地域のコミュニティ、ソーシャルメディアチャネルをフォローすることで、関連イベントの最新情報を入手することができます。

🔔 ヒント：MEXCの公式ソーシャルメディアアカウントをフォローし、報酬獲得のチャンスを逃さないよう、事前にイベント開始をお知らせするリマインダーを設定することをお勧めします。


MEXCを応援してくださり、ここまで共に歩んでいただいたコミュニティユーザーの皆様に心から感謝いたします。私たちは、皆様のイベントへのご参加をお待ちしています。そして、次の記念日に再びお会いし、私たちの成長と発展をともに見届けられることを願っています！


人気記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

