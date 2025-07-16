Jelly-My-Jelly (JELLYJELLY)：価格急騰！一大センセーションを巻き起こしたミームコイン





Jelly-My-Jelly (JELLYJELLY) は、ソラナブロックチェーンプラットフォーム上で話題のミーム暗号資産であり、高度なテクノロジーとエンターテイメント文化が融合したユニークなプロジェクトです。このプロジェクトには、Iqram Magdon-Ismail氏（Venmoの共同創設者）やSam Lessin氏（Venmoの初期投資家）といった影響力のある人物が関わっています。トークンにとどまらず、JELLYJELLYはゲームからSNS、実用アプリケーションまで、ブロックチェーンを現実の世界に浸透させる架け橋となることが期待されています。





JELLYJELLYは上場以来、2つの要因により大きな話題を呼んでいます。AIを高度に統合したビデオ通話録画プラットフォーム「Jelly」との密接な連携と、ジェットコースターのような価格変動です。暗号資産ミームの娯楽性とAI技術の組み合わせにより、コミュニティ全体に、中毒性のある投資ブームとSNS上での白熱した議論を巻き起こしました。





では、数多のミームコインの中でJELLYJELLYが特に注目される理由とはなんでしょうか。この記事を通して、そのユニークなプロジェクトの重要な背景を明らかにしていきましょう！









JELLYJELLYは、Iqram Magdon-Ismail氏（Venmoの共同創設者）とSam Lessin氏（Venmoの初期投資家）によって創設されたミームコインプロジェクトです。金融と技術の専門知識を組み合わせることで、ブロックチェーンをデジタルエンターテイメント分野に導入し、娯楽性だけでなく実用性も備えた暗号資産を生み出しました。









JELLYJELLYは単なるミームコインではなく、「Jelly」ビデオアプリのエコシステムの重要な一部です。

Jellyアプリは、AIによる自動字幕とタイトル生成機能により、ユーザーが簡単に動画を録画し、共有することを可能にします。

このユニークなコンセプトは、瞬く間にコミュニティの大きな関心を集めました。





さらに、このプロジェクトは、ソラナブロックチェーン上のミームコインを専門にサポートするプラットフォーム「pump.fun」を通じて立ち上げられました。pump.funは、JELLYJELLYが迅速かつ透明性の高い市場展開を実現し、投資家からの信頼を獲得することで、トークンの成長を促進する効果を生み出しました。









JELLYJELLYは上場からわずか1日で、MEXCなどの主要取引所からの極めて強力な流動性供給のおかげで、暗号資産市場に衝撃を与える70,000%もの価値上昇を記録しました。この驚異的な上昇は、ミームコインの世界でもまれなことであり、投資家にとってこのプロジェクトがどれほど魅力的であるかを示しています。





JELLYJELLYの時価総額は、$1,800万から$2.5億へと短期間で急騰しましたが、その後技術的な調整により急落しました。現在、トークン価格は$0.015前後で推移しており、ピーク時からは大幅に下落しています。





アナリストによると、FOMO効果（取り残されることへの恐怖）と非常に積極的なマーケティング戦略が組み合わさったことが、この極端な価格変動を引き起こした要因とされています。これは、タイミングをうまく掴めば人生を変えるようなチャンスとなる一方で、大きな損失リスクも伴うことを示しています。そのため、このハイリスクなゲームに参加しようとする投資家にとっては、価格チャートと市場動向を慎重に見極めることが重要です。









JELLYJELLYは、シンプルかつ効果的なトケノミクスモデルを採用しており、すべての投資家に対して透明性と公平性を保障しています。





総供給量： 999,999,099枚（固定供給）。バーンメカニズムやロックアップスケジュールはありません。

すべてのトークンは最初から流通されており、供給量の操作を防止し、透明性を確保しています。

運営チームや大口投資家への非公開割当は行わず、公正な市場環境を維持しています。

この発行戦略によりコミュニティの信頼を高め、供給管理による価格操作のリスクを軽減しました。





プレセールなし、非公開割当なし、pump.funのルールに従い、価格操作リスクを低減しています。

すべての投資家が最初から平等にトークンにアクセスでき、公正性を確保し、分散化の精神を体現しています。





当初、JELLYJELLYの価格は、コミュニティの強い関心により急騰しました。

長期的には、このモデルは変動の激しい暗号資産市場の中で、安定性を支える要因になると期待されています。

この透明性の高いトケノミクスモデルは、JELLYJELLYの信頼性を高めるだけでなく、有望なミームコインプロジェクトを求める投資家にとって魅力的な選択肢となっています。









Jellyは、ビデオ通話の録画と共有を手軽にできるように設計されたビデオ共有プラットフォームです。AIを活用することで、アプリは自動的に字幕やタイトルを生成し、複雑な編集作業を必要とせずに、だれでもよりプロフェッショナルで魅力的なコンテンツを作成できます。





JELLYJELLYトークンは、アプリ内のプレミアム機能への早期アクセスを提供しています。

また、決済手段やユーザーの参加促進インセンティブとしても機能しています。

Jellyアプリの成長はトークンの需要を促進し、両者が相互に成長するエコシステムを形成します。





Jellyアプリのユーザー基盤が拡大するにつれ、JELLYJELLYは大きな成長の可能性を秘めています。プロジェクトが強力なコミュニティを構築し、DeFiに参入することに成功すれば、トークンの価値はさらに強化されるでしょう。これにより、アプリの開発がトークンの需要を促進し、トークンの人気がJellyエコシステムを拡大するという相互に強化し合うという好循環が生まれ、両者の持続可能な成長スパイラルが期待されています。









MEXCは、世界をリードする暗号資産取引プラットフォームとして、低手数料、高速取引、豊富な人気トークン、優れた流動性を提供し、ユーザー様が暗号資産市場のチャンスを迅速に捉えられるようサポートしています。JELLYJELLYは現在MEXCに上場しており、最安値の手数料でトークンを取引することができます。





3）注文タイプを選び、数量や価格などのパラメータを入力し、取引を完了します。









Jelly-My-Jelly（JELLYJELLY）は、単なるミームコインではなく、ソラナのブロックチェーン技術と現実世界のアプリケーションを融合させた創造的なものです。大胆なマーケティング戦略、強力なコミュニティサポート、Jellyアプリの成長可能性により、このプロジェクトは市場の注目を急速に集めています。リスクは依然として残っていますが、JELLYJELLYの確固とした技術基盤とスケーラビリティの可能性は、注目に値する暗号資産としての地位を確立しています。





透明性が高く公平なトークン発行モデルと効果的なマーケティングを組み合わせることで、JELLYJELLYは強固な基盤を築いています。しかし、投資家は市場の変動を注意深く観察し、この変化に富んだ市場環境に効果的に適用するために戦略的な投資アプローチを採用する必要があります。





免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。