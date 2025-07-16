MXゾーン 1月イベントレポート

プロジェクト名
エアドロップ日時
(MXの投票日時)
価格上昇率 (1/31現在)
DGI
2024/1/24
386.80%
VPR
2024/1/4
375.29%
CELL
2024/1/30
369.50%
CAU
2024/1/16
278.87%
KLS
2024/1/31
213.80%
APEX
2024/1/10
199.71%
PYI
2024/1/31
196.50%
ORAIX
2024/1/29
161.40%
KITTY
2024/1/30
157.44%
DUEL
2024/1/12
147.88%
暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣
Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき
MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ
暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための
MEXC Launchpoolは、ユーザー様が特定のトークンをステーキングすることで、人気のあるまたは新規上場した暗号資産のエアドロップを受け取ることができる革新的なプログラムです。Launchpoolでステーキングしたトークンはいつでも償還でき、ユーザー様はステーキング金額に応じた報酬を受け取れます。このプラットフォームでは、MX、USDT、プロジェクトトークンなど、さまざまなステーキングトーク
暗号資産市場は変動が激しく、価格は大きく上下します。そのため、わずかな遅れでもチャンスを逃したり不要な損失を招いたりする可能性があります。ストップリミットは、広く利用されている自動取引ツールであり、投資家があらかじめトリガー価格を設定することを可能にします。この価格に達すると、システムが自動的に売買注文を実行し、トレーダーがリスクを管理して利益を確保できるようにします。*BTN-BTCを購入&BT
暗号資産市場において、指値注文は重要な取引メカニズムとして機能し、投資家が取引価格を正確にコントロールできるようにします。1. 指値注文とは？1.1 定義指値注文では、トレーダーは希望する注文価格を指定することができます。注文は、指定した価格またはそれより有利な価格で約定します。指値注文を出した際、注文板にすでに指定した価格に一致する注文が存在する場合、その取引は最良の価格で即時に約定します。一致
コピートレードとは、暗号資産取引における投資戦略の一つで、投資家が他の経験豊富なトレーダーの取引を自動的に複製する仕組みです。専門的な知識や取引経験が少ない初心者にとって、非常に使い勝手のよい投資戦略です。1. コピートレードの特徴自動化：投資家がフォローするトレーダーを選択すると、システムはそのトレーダーと同じ売買操作を自動的に実行します。透明性：投資家はトレーダーの過去の取引記録、ROI（投資