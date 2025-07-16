MXゾーン 1月イベントレポート

















2024年1月、MEXCプラットフォームは、2つのLaunchpoolイベントと199のKickstarterイベントを含む、合計201のエアドロップイベントを実施しました。これらのイベントを通じて、1,290万ドル相当以上の報酬が配布され、最高APY98%を達成しました。





MEXCプラットフォームのデータ統計によると、201のエアドロップ報酬のうち、上位3つのトークンは300%以上の価格上昇を見せました。最も高い上昇率を記録したのはDGIトークンで386.8%でした。価格上昇率で上位10位のトークンのうち、すべてのトークンが100%以上の価格上昇をしました。上位5位のトークンは、300%以上の価格上昇を達成しました。





プロジェクト名 エアドロップ日時 (MXの投票日時) 価格上昇率 (1/31現在) DGI 2024/1/24 386.80% VPR 2024/1/4 375.29% CELL 2024/1/30 369.50% CAU 2024/1/16 278.87% KLS 2024/1/31 213.80% APEX 2024/1/10 199.71% PYI 2024/1/31 196.50% ORAIX 2024/1/29 161.40% KITTY 2024/1/30 157.44% DUEL 2024/1/12 147.88%









LaunchpoolとKickstarterは、MX保有者限定の無料エアドロップイベントです。1,000MXトークン以上を30日以上連続して保有すると、KickstarterとLaunchpoolのイベントに参加することができます。





MEXC公式サイトのトップページ上部にあるナビゲーションバーから[現物取引]を選択してください。そこに[Launchpool]と[Kickstarter]イベントにアクセスできるリンクがあります。





















