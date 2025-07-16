MXゾーン 1月イベントレポート

過去1ヶ月間、ビットコインとイーサリアムの価格は継続的に上昇し、暗号資産市場全体に大きな回復をもたらしました。MX価格は、変動の中で3.1ドルを突破しました。さらにMEXC公式チームは、2023年第4四半期に買い戻しとバーンしたMX数量を発表し、MXトークンの循環供給量を1億枚に維持しました。詳細な情報は、こちらでご覧いただけます。 MXトークンを保有することで、その価格上昇を利用する機会が得られ過去1ヶ月間、ビットコインとイーサリアムの価格は継続的に上昇し、暗号資産市場全体に大きな回復をもたらしました。MX価格は、変動の中で3.1ドルを突破しました。さらにMEXC公式チームは、2023年第4四半期に買い戻しとバーンしたMX数量を発表し、MXトークンの循環供給量を1億枚に維持しました。詳細な情報は、こちらでご覧いただけます。 MXトークンを保有することで、その価格上昇を利用する機会が得られ
過去1ヶ月間、ビットコインとイーサリアムの価格は継続的に上昇し、暗号資産市場全体に大きな回復をもたらしました。MX価格は、変動の中で3.1ドルを突破しました。さらにMEXC公式チームは、2023年第4四半期に買い戻しとバーンしたMX数量を発表し、MXトークンの循環供給量を1億枚に維持しました。詳細な情報は、こちらでご覧いただけます。

MXトークンを保有することで、その価格上昇を利用する機会が得られるだけでなく、毎月の限定イベントに参加したり、無料のエアドロップ報酬を受け取ったりすることができます。MXを保有する利点についての詳細は、こちらの記事をご参照ください：MX保有の3大メリット

1. MXゾーン1月イベントレポート


2024年1月、MEXCプラットフォームは、2つのLaunchpoolイベントと199のKickstarterイベントを含む、合計201のエアドロップイベントを実施しました。これらのイベントを通じて、1,290万ドル相当以上の報酬が配布され、最高APY98%を達成しました。

MEXCプラットフォームのデータ統計によると、201のエアドロップ報酬のうち、上位3つのトークンは300%以上の価格上昇を見せました。最も高い上昇率を記録したのはDGIトークンで386.8%でした。価格上昇率で上位10位のトークンのうち、すべてのトークンが100%以上の価格上昇をしました。上位5位のトークンは、300%以上の価格上昇を達成しました。

2024年1月 優良暗号資産トップ10

プロジェクト名
エアドロップ日時
(MXの投票日時)
価格上昇率 (1/31現在)
DGI
2024/1/24
386.80%
VPR
2024/1/4
375.29%
CELL
2024/1/30
369.50%
CAU
2024/1/16
278.87%
KLS
2024/1/31
213.80%
APEX
2024/1/10
199.71%
PYI
2024/1/31
196.50%
ORAIX
2024/1/29
161.40%
KITTY
2024/1/30
157.44%
DUEL
2024/1/12
147.88%

2. 暗号資産エアドロップイベントへの参加方法


LaunchpoolとKickstarterは、MX保有者限定の無料エアドロップイベントです。1,000MXトークン以上を30日以上連続して保有すると、KickstarterとLaunchpoolのイベントに参加することができます。

MEXC公式サイトのトップページ上部にあるナビゲーションバーから[現物取引]を選択してください。そこに[Launchpool]と[Kickstarter]イベントにアクセスできるリンクがあります。



3. MXの購入方法


まだMXを保有しておらず、LaunchpoolやKickstarterのイベントに参加したい場合は、MEXCプラットフォームでMXトークンを購入し、一定期間保有する必要があります。条件を満たせば、これらのイベントに参加できるようになります。MXトークンの購入方法の詳細については、「1分でMXを購入する」を参照し、チュートリアルの手順に従って購入してください。

免責事項：暗号資産取引にはリスクが伴います。本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

