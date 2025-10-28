イーサリアムは終わった？ETH仮想通貨投資家向け完全分析

「イーサリアムは終わったのか？」という問いが、仮想通貨コミュニティで頻繁に聞かれるようになっています。特にSolanaのような競合ブロックチェーンがニュースの見出しを飾り、市場の注目を集める中でこの傾向が顕著です。本包括的分析は、この激しい議論の両面を検証し、仮想通貨投資家に2025年のイーサリアムの現状を理解するために必要な事実を提供します。市場パフォーマンスや技術的課題からエコシステムの発展や将来の展望まで、本記事は「イーサリアムは終わった」という物語に根拠があるかどうかを客観的に評価します。





要点：

より高速で安価なブロックチェーンネットワークからの激しい競争圧力に直面しているにもかかわらず、イーサリアムは時価総額で世界第2位の仮想通貨としての地位を維持しています。

レイヤー2ソリューションは価値抽出の懸念を生み出していますが、セキュリティと分散化を維持しながらスケーリングへのエコシステムのコミットメントも示しています。

ネットワークは全DeFi活動の約63%をホストし、100万人以上のバリデーターを維持しており、強固なファンダメンタル採用とセキュリティを示しています。

最近のSECによるイーサリアム現物ETFの承認は、重要な機関投資家の受け入れを示し、エコシステムへの新たな投資フローを促進する可能性があります。

高額なガス代やスケーラビリティの制限を含む技術的課題は継続していますが、2025年を通じた進行中のアップグレードは意義深い改善を約束しています。

「イーサリアムは終わった」という物語は正当な懸念を反映していますが、ネットワークの確立された開発者コミュニティ、機関との関係、スマートコントラクトプラットフォームにおける先発者の優位性を見落としています。





いいえ、イーサリアムは2025年において終わっていません。重大な課題と激しい競争に直面しているにもかかわらず、イーサリアムは時価総額で世界第2位の仮想通貨としての地位を維持し、分散型金融活動の大部分をホストし続け、ほとんどのブロックチェーン開発者にとって好まれるプラットフォームであり続けています。ネットワークは高額なガス代やレイヤー2の断片化を含む実際の問題に直面していますが、継続的な技術開発、機関投資家の採用、エコシステムの回復力を考慮すると、イーサリアムが終わったと宣言するのは時期尚早です。

「イーサリアムは終わった」という物語は、市場の低迷期や競合他社が勢いを増すときに頻繁に浮上しますが、歴史的データはイーサリアムが同様の嵐を何度も乗り越えてきたことを示しています。開発者の活動、DeFiプロトコルにロックされた総価値、ネットワークアップグレードを含む現在の指標は、死にゆくのではなく進化し続けるブロックチェーンを示唆しています。





「ETHは終わった」という主張の主な燃料は、ビットコインや新興アルトコインと比較したイーサリアムの期待外れの価格パフォーマンスから来ています。ETH/BTC比率は2024年を通じて大幅に低下し、ほぼ5年ぶりの最低水準に達しました。ビットコインが力強いパフォーマンスと史上最高値を達成した一方で、ETHは勢いを維持するのに苦労し、イーサリアムが競争優位性を失ったのではないかという疑問を抱かせました。

この価格停滞は、ETHがビットコインの軌跡を追うことを期待していた長期保有者にとって特に痛手です。より小さなエコシステムを持つデジタル資産が優れたリターンを提供するとき、イーサリアムの根本的な価値提案やネットワークが生み出す価値を捉えることに失敗しているのではないかという疑問が自然に生じます。

批評家は、レイヤー2ソリューションが本質的にイーサリアムのメインネットに対して「バンパイア攻撃」を実行し、取引手数料とユーザー活動を吸い取っていると主張しています。Arbitrum、Optimism、Baseのようなネットワークは日々の取引の大部分を処理していますが、イーサリアムの基盤層に還元される手数料はわずかです。これにより、イーサリアムがセキュリティと決済を提供する一方で、それが可能にする活動から比較的少ない経済的価値しか捕捉できない状況が生まれています。

多くのレイヤー2トークンが独自のネイティブ仮想通貨を持っていることを考慮すると、問題はさらに深刻化し、ETHから価値を抽出する追加の層が作られます。ユーザーは主にL2エコシステムと対話し、技術的にはイーサリアムインフラストラクチャを使用していることを忘れがちで、これがブランド認知度とメインネットワークへの直接的な価値蓄積を希薄化させています。









スケーラビリティの改善について何年も約束してきたにもかかわらず、イーサリアムのメインネットはネットワーク混雑期に高額なガス代に苦しみ続けています。DeFiプロトコルが高い活動を経験したり、新しいNFTプロジェクトが立ち上がったりすると、平均取引コストが劇的に急増し、小規模ユーザーや日常的な取引にとってネットワークが法外に高価になります。

このスケーラビリティのボトルネックは、イーサリアムのコストのわずかな割合で毎秒数千のトランザクションを処理できるSolanaのような、より高速で安価な代替案にユーザーを押しやっています。持続的な手数料問題は、イーサリアムがすべての人がアクセスできるグローバル決済層になるというビジョンを損ない、代わりに高価値取引と機関活動に主に有用なネットワークを作り出しています。

このマーケットサイクルにおけるSolanaの顕著な成長は、新しいブロックチェーンネットワークがイーサリアムから市場シェアをどのように奪っているかを例示しています。Solanaは新しいミームコイン立ち上げの大部分をホストし、日々大幅に多くのトランザクションを処理し、合理的な分散化を維持しながら大幅に低い手数料を提供しています。このサクセスストーリーは、実行可能な代替案が与えられたとき、ユーザーが優れた技術に移行することを示しています。

Solanaを超えて、SuiやAptos、さまざまなレイヤー1ネットワークなどの他の競合他社は、イーサリアムの既知の制限に対処するために設計された改良されたアーキテクチャで立ち上げ続けています。これらのプラットフォームは、より高いベーススループット、より効率的なコンセンサスメカニズム、現代的な開発フレームワークから始まることが多く、イーサリアムの老朽化したインフラストラクチャからユーザーと開発者の両方を引き付けています。





価格変動にもかかわらず、イーサリアムは世界第2位の仮想通貨として大きな時価総額を維持しています。この巨大な評価額は、特にイーサリアム現物ETFの承認後に伝統的市場への主流投資アクセスをもたらした、継続的な投資家の信頼と機関投資家の関心を反映しています。

主要取引所全体の日々の取引量は、持続的な流動性と市場の関心を示しています。ネットワークは毎日数十億ドルの価値移転を処理しており、投機的取引だけでなく実際の経済活動を示しています。これらの指標は、死にゆくプロトコルではなく、深い市場浸透を持つ成熟した確立されたネットワークを示唆しています。

イーサリアムは、コアプロトコルの改善、アプリケーション、インフラストラクチャプロジェクトに取り組む数千人のアクティブな貢献者とともに、ブロックチェーン空間で最大の開発者コミュニティをホストし続けています。ネットワークは、DeFi、NFT、ゲーム、さまざまなエンタープライズユースケースにまたがる1,200以上のプロジェクトをサポートし、拡大し続ける活気あるエコシステムを表しています。

最近のデータは、イーサリアムエコシステムの開発者の56%が現在レイヤー2ソリューションに取り組んでいることを示し、スケーリングインフラストラクチャの健全な成長を示しています。競合ブロックチェーンへではなくL2への開発者の移行は、メインネットの制限にもかかわらず、イーサリアムエコシステムが構築者にとって魅力的であり続けていることを示唆しています。

イーサリアムは全分散型金融活動の約63%をホストし、さまざまなDeFiプロトコルに数十億ドルがロックされています。これはDeFiエコシステム全体のほぼ3分の2を表し、暗号通貨における金融イノベーションの主要プラットフォームとしてのイーサリアムの継続的な関連性を示しています。

TVL指標は、貸出、借入、取引、利回り生成のためにイーサリアムベースのプロトコルを選択する洗練された投資家や機関による実際の資本配置を反映しています。この実質的な資本コミットメントは、エコシステムの成功に重大な財務的利害関係を持つ参加者からのイーサリアムのセキュリティ、信頼性、長期的な実行可能性への信頼を示しています。

イーサリアム現物ETFの承認と立ち上げは、機関投資家の採用にとって重要なマイルストーンとなり、従来の投資家が馴染みのある投資手段を通じてETHへのエクスポージャーを得ることを可能にしました。BlackRockや他の主要資産運用会社がこれらの製品を申請し、イーサリアムの長期的な見通しに対する機関の信頼を示しています。

企業がサプライチェーン管理、デジタルアイデンティティ、金融サービスのためのブロックチェーン統合を探求するにつれて、企業の採用は拡大し続けています。主要企業は、実証された信頼性を必要とするミッションクリティカルなアプリケーションのために、イーサリアムの確立されたセキュリティモデルと開発者エコシステムを活用して、イーサリアムインフラストラクチャ上に構築しています。









イーサリアムの技術開発は、Pectra、Fusaka、最終的な完全シャーディング実装を含む計画されたアップグレードを通じて前進し続けています。これらの改善は、分散化の原則を維持しながら、ガス代の削減、スループットの増加、ユーザーエクスペリエンスの向上を目標としています。しかし、開発のペースは当初予測されたよりも遅く、約束された機能の一部は実現に数年かかっています。

「マージ」を通じたプルーフ・オブ・ステークへの移行は、エネルギー消費を99%以上削減することに成功しましたが、スケーリングの利点は予想よりも限定的でした。Dencunアップグレードを通じて導入されたプロト・ダンクシャーディングは、レイヤー2ネットワークに意義深いコスト削減を提供しますが、高需要期間中はメインネット手数料が問題のままです。

イーサリアム財団は、価格パフォーマンスとエコシステムの方向性に関するコミュニティの懸念を認め、批判に対処するためにリーダーシップと戦略の変更を実施しています。最近の取り組みには、より積極的な財務管理、消費者向けアプリケーションを構築するプロジェクトとのエンゲージメントの増加、ETH需要を促進する活動の支援への再注力が含まれます。

コミュニティの感情は、イーサリアムの方向性に対する複雑な感情を反映しており、コア開発者は伝統的にミームコイン文化に抵抗する一方で、ユーザーはより速く、より安価な取引をますます要求しています。分散化の原則を維持することと、より中央集権的だが効率的なネットワークと競争することの間のこの緊張は、継続的な戦略的課題を生み出しています。

イーサリアムは、ネットワーク効果、確立されたパートナーシップ、新しい競合他社が欠く深い機関との関係を含む、実質的な先発者の優位性から恩恵を受けています。プラットフォームは、数十億の資産を管理し、他のネットワークでは利用できない洗練された金融サービスを提供する実戦でテストされたプロトコルを持つ、最も成熟したDeFiエコシステムをホストしています。

セキュリティは、競合プラットフォームのはるかに小さなバリデーターセットと比較して、100万人以上のバリデーターがネットワークを保護しているイーサリアムの主要な競争優位性のままです。この分散化は、多くの企業や金融機関が深刻なアプリケーションに必要とする検閲耐性と信頼性を提供します。





イーサリアムを投資として評価するには、その基本的な強みと持続的な課題の両方を考慮する必要があります。ネットワークのDeFiにおける確立された地位、継続的な技術開発、機関投資家の採用はポジティブな触媒を提供しますが、レイヤー2の価値抽出、競争圧力、規制の不確実性は、投資家が慎重に検討しなければならないリスクを提示します。

長期的な投資の実行可能性は、セキュリティと分散化を維持しながら手数料を削減するスケーリングソリューションを成功裏に実装するイーサリアムの能力に大きく依存しています。ネットワークのロードマップは重要な改善を約束していますが、実行リスクとタイムラインの不確実性により、短期的な価格予測は困難です。

投資家は、最も確立されたスマートコントラクトプラットフォームとしてのネットワークの独自の地位を認識しながら、ボラティリティと競争に対する現実的な期待を持ってイーサリアムにアプローチすべきです。単一のプロトコルへの集中的なエクスポージャーよりも、複数のブロックチェーン投資にわたる分散化が、より良いリスク調整後リターンを提供する可能性があります。









イーサリアムの将来の軌跡は、競合他社と差別化するセキュリティと分散化を維持しながら、意義深いスケーリング改善を提供する能力によって決定される可能性があります。今後のネットワークアップグレードは、重要なガス代の削減とスループットの改善を約束していますが、関連性を維持するためには成功した実装が依然として重要です。

より広範な暗号通貨市場の機関投資家の採用への進化は、規制の明確性と実証されたセキュリティモデルを提供するイーサリアムのような確立されたネットワークに有利です。しかし、競合他社からの継続的なイノベーションは、イーサリアムが先発者の優位性だけに頼ることができず、ユーザーエクスペリエンスとコスト効率を継続的に改善しなければならないことを保証します。

次のフェーズの成功指標には、メインネットの取引コストの削減、レイヤー2の相互運用性の改善、持続的なETH需要を促進するアプリケーションの開発が含まれます。開発者とユーザーの両方を引き付け、維持するネットワークの能力は、現在の課題が一時的な障害を表すのか、根本的な構造的問題を表すのかを最終的に決定します。









1. 2025年にイーサリアムは終わっていますか？

いいえ、イーサリアムは継続的な開発、実質的な時価総額、エコシステムの成長とともに活発です。





2. ETHマイニングは終わっていますか？

はい、イーサリアムマイニングは、ネットワークがプルーフ・オブ・ステークに移行した2022年9月に終了しました。





3. イーサリアムクラシックは終わっていますか？

イーサリアムクラシックは、ETHよりも小さな市場シェアではありますが、活発な開発とともに運営を続けています。





4. なぜ批評家はETHが終わったと言うのですか？

批評家は、貧弱な価格パフォーマンス、高い手数料、レイヤー2の価値抽出を主な懸念事項として挙げています。





5. ETH 2.0後にGPUマイニングは終わっていますか？

イーサリアムGPUマイニングは終了しましたが、マイナーはイーサリアムクラシックなどの他の暗号通貨をマイニングすることができます。









「イーサリアムは終わった」という物語は、価格パフォーマンス、スケーリングの課題、競争圧力に関する正当な懸念を反映していますが、現在の証拠に基づいてネットワークが死んだと宣言することは時期尚早に見えます。イーサリアムは、開発者のマインドシェア、機関投資家の採用、DeFiの優位性において重要な優位性を維持しており、衰退ではなく回復力を示唆しています。

ネットワークは、技術アップグレードとエコシステム開発の成功した実行がその長期的な軌跡を決定する重要な時期に直面しています。競合他社が進展し、正当な批判が存在する一方で、イーサリアムの確立された地位と継続的なイノベーションは、課題に屈するのではなく適応するプラットフォームを示しています。

投資家とユーザーは、ブロックチェーン技術が急速に進化し、今日のリーダーが明日の風景を支配しない可能性があることを認識しながら、手数料とスケーリングの問題に対処するイーサリアムの進展を監視すべきです。問題はイーサリアムが終わっているかどうかではなく、競争的地位を維持するために十分に速く進化できるかどうかです。