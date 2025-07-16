2018年の創業以来、MEXCはより安全で効率的な取引体験をユーザー様に提供するため、先進的かつ革新的な取り組みを行ってきました。 この5年間で、MEXCは「小さな会社」から「大きな企業」へと成長し、世界170の国と地域で数百万人のユーザー様にサービスを提供し、ともに歩んでいます。 業界における5年間の経験は、「安全、プロフェッショナル、オープンで包括的、希望を追及する」というMEXCのブランドキ2018年の創業以来、MEXCはより安全で効率的な取引体験をユーザー様に提供するため、先進的かつ革新的な取り組みを行ってきました。 この5年間で、MEXCは「小さな会社」から「大きな企業」へと成長し、世界170の国と地域で数百万人のユーザー様にサービスを提供し、ともに歩んでいます。 業界における5年間の経験は、「安全、プロフェッショナル、オープンで包括的、希望を追及する」というMEXCのブランドキ
学ぶ/市場動向/イベントゾーン/MEXCの新しいブランドマスコットが登場！

MEXCの新しいブランドマスコットが登場！

2025/7/16MEXC
0m
共有する
2018年の創業以来、MEXCはより安全で効率的な取引体験をユーザー様に提供するため、先進的かつ革新的な取り組みを行ってきました。 この5年間で、MEXCは「小さな会社」から「大きな企業」へと成長し、世界170の国と地域で数百万人のユーザー様にサービスを提供し、ともに歩んでいます。

業界における5年間の経験は、「安全、プロフェッショナル、オープンで包括的、希望を追及する」というMEXCのブランドキーワードに集約されています。 MEXCのブランドコンセプトをより視覚的、立体的に表現したいと考え、5周年を機に新しくリニューアルしたブランドマスコットをお披露目します。



MEXCのマスコットとの出会い

5月生まれのMEXCのマスコットは、優しくて親しみやすく、明るくユーモアのある性格で、革新と探求の精神を持った典型的な牡牛座です。 カラーリングは、MEXC5周年記念の新ブランドカラー「シーブルー」を採用し、さわやかな「テクノロジー・ホワイト」と組み合わせています。

マスコットにはいろいろなイメージが詰まっています。「三角形」は自然界で最も安定した形状・構造であり、信頼性と安定性を表し、MEXCの安全性とプロ意識を象徴しています。「 オーシャンブルー」は海の青で、MEXCの開放性、寛容性を象徴しています。 「テクノロジー・ホワイト」は、主流の白が未来的な印象を与え、MEXCの革新性と成長への期待を際立たせています。



MEXCアンバサダーとしてのマスコット

MEXCのマスコットは、MEXCのブランドコンセプトを体現し、ブロックチェーン業界の注目のニュースや知識など、MEXCユーザー様に業界の最新情報をお届けします。 また、アンバサダーとして、MEXCのイベントや人気暗号資産の上場など、MEXCの公式情報を発信していく予定です。 マスコットが世界中のMEXCユーザー様と良好なコミュニケーションを保ち、価値と質の高い情報を提供することを目指します。



MEXCは過去5年間、注目すべき人気の商品を鋭く見極めるスキルで、世界中の数百万人のユーザー様から信頼を勝ち得てきました。 この信頼の結果、MEXCは雨後のタケノコのように成長し、2023年5月現在、170以上の国と地域にサービスを提供し、18の言語地域と11のソーシャルメディアプラットフォームで、1千万人以上のユーザー様にサービスを提供しています。 会社の規模は大きくなりましたが、変わらないのは「ユーザー様へのサービスを第一に」という理念です。 今後、マスコットは、MEXCのスタッフとともに、ユーザー様に多様なサービスを提供していきます。


人気記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

関連記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得