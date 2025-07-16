MEXCの新しいブランドマスコットが登場！

2018年の創業以来、MEXCはより安全で効率的な取引体験をユーザー様に提供するため、先進的かつ革新的な取り組みを行ってきました。 この5年間で、MEXCは「小さな会社」から「大きな企業」へと成長し、世界170の国と地域で数百万人のユーザー様にサービスを提供し、ともに歩んでいます。





業界における5年間の経験は、「安全、プロフェッショナル、オープンで包括的、希望を追及する」というMEXCのブランドキーワードに集約されています。 MEXCのブランドコンセプトをより視覚的、立体的に表現したいと考え、5周年を機に新しくリニューアルしたブランドマスコットをお披露目します。









5月生まれのMEXCのマスコットは、優しくて親しみやすく、明るくユーモアのある性格で、革新と探求の精神を持った典型的な牡牛座です。 カラーリングは、MEXC5周年記念の新ブランドカラー「シーブルー」を採用し、さわやかな「テクノロジー・ホワイト」と組み合わせています。





マスコットにはいろいろなイメージが詰まっています。「三角形」は自然界で最も安定した形状・構造であり、信頼性と安定性を表し、MEXCの安全性とプロ意識を象徴しています。「 オーシャンブルー」は海の青で、MEXCの開放性、寛容性を象徴しています。 「テクノロジー・ホワイト」は、主流の白が未来的な印象を与え、MEXCの革新性と成長への期待を際立たせています。





MEXCのマスコットは、MEXCのブランドコンセプトを体現し、ブロックチェーン業界の注目のニュースや知識など、MEXCユーザー様に業界の最新情報をお届けします。 また、アンバサダーとして、MEXCのイベントや人気暗号資産の上場など、MEXCの公式情報を発信していく予定です。 マスコットが世界中のMEXCユーザー様と良好なコミュニケーションを保ち、価値と質の高い情報を提供することを目指します。







