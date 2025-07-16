イーサリアム財団2024年年次報告書の解説： 暗号資産コンプライアンスにおける新潮流への適応

暗号資産業界の急速な発展に伴い、規制政策は絶えず進化しています。最近、イーサリアム財団（Ethereum Foundation）は2024年の年次報告書を発表しました。この年次報告書では、組織構造、資産保有の状況、財務データが詳述されており、ますます厳格化している規制動向にどのように対応しているかが示されています。本年次報告書は、特に米国でまもなく施行される「21世紀のための金融イノベーション・テクノロジー法（FIT21）」を背景に、Web3プロジェクトにとって重要なコンプライアンスに関する洞察を提供しています。以下では、イーサリアム財団がどのようにしてWeb3プロジェクトのコンプライアンスの基準を設定しているかを、3つの重要な側面から分析します。









共和党主導で制定された「21世紀のための金融イノベーション・テクノロジー法（FIT21）」は、暗号資産業界が長年直面してきた規制における不確実性を解消し、暗号資産やWeb3プロジェクトに対する規制に明確な枠組みを設定することを目指しています。本法の主な特徴の1つは、暗号資産の再定義であり、どの資産が「有価証券」ではなく「商品」に分類されるかを明確に規定している点にあります。この分類によって、暗号資産がどの規制当局の管轄下に置かれるかを直接的に定めています。FIT21法では、暗号資産の規制範囲を明確に定義するための以下の3つの中核的な基準が設けられています：





20%の支配閾値： 単一の事業体または関連当事者がトークンの20%以上を支配する場合、そのプロジェクトは有価証券として分類され、SEC（証券取引委員会）の厳格な規制を受けます。

分散型ガバナンス要件： 意思決定権が一部の大口保有者やチームに集中しないようにし、真の分散型ガバナンスを実現する必要があります。

情報開示と透明性：分散型ガバナンスの要件を満たすプロジェクトは、トークン配分や財務データなどの主要情報を定期的に開示し、プロジェクトの透明性を確保しなければなりません。









イーサリアム財団の2024年年次報告書では、ガバナンス構造、資産保有の状況および財務管理戦略が詳細に開示されています。世界最大級のWeb3財団の1つとして、イーサリアム財団がFIT21法のコンプライアンス要件にどのように準拠しているかは、他のWeb3プロジェクトにとって貴重な前例となります。









本年次報告書で最も注目すべき点の1つは、イーサリアム財団が分散型ガバナンスをどのように実施しているかです。同財団は、開発、研究、エコシステム支援、リスク管理チームなどの複数の主要な機能チームを設立し、分担とガバナンスの透明性を確保しています。各チームは独立して運営されながらも、互いに監視し、意思決定が過度に集中しないようにされています。たとえば、開発チームはコアプロトコルのアップグレードに注力し、研究部門は将来の技術革新を推進し、エコシステム支援チームはコミュニティ教育やエコシステム拡大にそれぞれ専念しています。





さらに財団は、トークン保有者やエコシステム参加者が投票や公開提案を提出できる仕組みを設けることで、意思決定を積極的に分散化し、コミュニティがプロジェクトの将来の発展に真に関与できるようにしています。このガバナンスモデルは、分散化の基本原則を維持するだけでなく、透明性の高い意思決定プロセスを通じてコミュニティの参加と信頼を高め、FIT21の厳しい分散化要件に対応しています。













年次報告書では、イーサリアム財団が保有する巨大資金プールである約7億8900万ドル相当の暗号資産が開示されています。そのうち、99.45%はETHで構成されており、現在の保有量は約26万1,000ETH（ETHの総供給量の0.22%）に相当します。この保有量はFIT21法で定められている20%の支配閾値を大幅に下回っており、比較的分散していると言えます。イーサリアム財団によるETHの保有量は市場に過度な影響を与えることなく、集中保有による流動性リスクを効果的に回避していることがうかがえます。





また、暗号資産以外にも、同財団は約$3億の伝統的な金融資産（法定通貨や債券を含む）を保有しており、リスク軽減能力を補強しています。この「軽量保有+分散型の資産配分」戦略により、イーサリアム財団は単一資産によるボラティリティリスクを軽減し、市場の変動の中でも安定性を強化し、長期的な発展のための堅固な基盤を築いています。この資産の分散配分戦略は、他のWeb3プロジェクトにとって重要な教訓を与えてくれます。絶えず進化する規制環境の中で、合理的な資産配分と特定資産への過度な集中の回避は、市場リスクを効果的に軽減し、プロジェクトの財務的安定性を確保することができるのです。













財務透明性も、イーサリアム財団のコンプライアンス戦略のもう1つの重要な要素です。本年次報告書では、2022年と2023年の年間支出が詳しく開示されており、資金は主にコアプロトコルの開発、エコシステムへの資金提供、運営準備金に割り当てられていました。これらの支出には、イーサリアムのコアプロトコルのセキュリティアップグレード、レイヤー2スケーリング技術、ゼロ知識証明の開発、エコシステムの支援（開発者コミュニティの支援や新プロジェクトのインキュベーション）が含まれています。





このような透明性の高い情報開示アプローチは、FIT21法の情報開示要件を満たすだけでなく、同財団の資産管理に対する市場の信頼を高める役割を果たします。他のWeb3プロジェクトも、イーサリアム財団と同様に、プロジェクトキャッシュフローやトークン配分、ガバナンス構造などの重要情報を定期的に開示することができれば、投資家やコミュニティの信頼を大幅に向上させ、潜在的な法的リスクや評判リスクを軽減することができるでしょう。









イーサリアム財団の2024年年次報告書は、Web3業界のコンプライアンス構築において重要な参考情報を提供しています。分散型ガバナンス、資産の分散配分、そして透明性のある情報開示を通じて、イーサリアム財団はコンプライアンスの枠組みの中での持続可能な発展を実現することに成功しています。FIT21法やその他の規制政策が徐々に施行される中で、Web3プロジェクトは競争の激しい市場で前進するために、新しい要件への適応を迅速に行い、戦略を調整しなければなりません。この年次報告書は、業界におけるコンプライアンスモデルを提供するだけでなく、ますます厳しくなっていく規制の課題にどのように対処するかについて、Web3プロジェクトに実践的な指針を示しています。

















免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。