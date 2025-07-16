Humanity Protocol（H）：プライバシー重視の分散型IDインフラの構築

人工知能や自動化技術が広く普及・発展する以前から、偽のIDや人格、ボットによる活動はインターネット上に蔓延していました。近年ではAIなどの関連技術がさらに進化したことで、これらの問題はより深刻化し、デジタルプラットフォームやエコシステムにおけるセキュリティと信頼性を脅かしています。Humanity Protocolは、これらの課題に対処するために設計された、イーサリアムレイヤー2のzkEVM分散型人工知能や自動化技術が広く普及・発展する以前から、偽のIDや人格、ボットによる活動はインターネット上に蔓延していました。近年ではAIなどの関連技術がさらに進化したことで、これらの問題はより深刻化し、デジタルプラットフォームやエコシステムにおけるセキュリティと信頼性を脅かしています。Humanity Protocolは、これらの課題に対処するために設計された、イーサリアムレイヤー2のzkEVM分散型
人工知能や自動化技術が広く普及・発展する以前から、偽のIDや人格、ボットによる活動はインターネット上に蔓延していました。近年ではAIなどの関連技術がさらに進化したことで、これらの問題はより深刻化し、デジタルプラットフォームやエコシステムにおけるセキュリティと信頼性を脅かしています。Humanity Protocolは、これらの課題に対処するために設計された、イーサリアムレイヤー2のzkEVM分散型ID認証プロトコルです。非侵襲型の生体認証技術とゼロ知識証明を活用し、プライバシーを重視した人間中心のデジタルIDシステムの構築を目指しています。

1. Humanity Protocolとは？


Humanity Protocol は、人間のID認証に特化したzkEVMレイヤー2ブロックチェーンです。手のひら認証技術とゼロ知識証明を組み合わせた独自の「Proof-of-Humanity（PoH）」コンセンサスメカニズムを採用しており、ユーザーのプライバシーを保護しながら人間であることを証明する仕組みを提供します。本プロトコルの主な目的は、センシティブな情報を開示せずに個人の一意性と真正性を証明可能とするシビル攻撃耐性のあるID認証ネットワークを構築し、Web3アプリケーションに信頼性のあるIDインフラを提供することです。

2. 主要技術とアーキテクチャ


2.1 手のひら認証技術とゼロ知識証明


Humanity Protocolは、生体認証手段として手のひら認証技術を採用しています。個人ごとに固有な手のひらの特徴を活用し、一意性を保証します。認証プロセスでは、手のひらのスキャンを不可逆的な暗号表現に変換し、これをゼロ知識証明技術と組み合わせることで、生体データを開示することなく安全なID認証を実現します。

2.2 人間証明（Proof-of-Humanity, PoH）


Proof-of-Humanity（PoH）は、Humanity Protocolの中核となるコンセンサスメカニズムです。ネットワーク参加者が実在する唯一の人間であることを検証するために設計されています。分散型の認証ノード（zkProofer）がユーザーの手のひらデータを検証することで、ネットワークのセキュリティと整合性を確保し、ボットや偽IDの介入を防止します。

2.3 分散型ID（DID）と検証可能な認証情報（VC）


Humanity Protocolは、分散型ID（DID）の作成と、検証可能な認証情報（VC）の発行をサポートしています。これにより、ユーザーは複数のプラットフォームやアプリケーションにおいて、自身のIDやステータスを証明することができます。これらの認証情報はユーザー自身が完全に管理できるため、データのプライバシーと移植性が確保され、プラットフォーム間でのIDの相互運用性が実現します。

3. Humanity Protocolのトケノミクス


現在のテストネットでは、ユーザーのテスト参加やデイリーチェックイン、招待活動などを促すためにRWT（報酬トークン）が使用されています。humanity.org テストネット終了後には、RWTはメインネットのネイティブトークンであるHトークンに交換可能となる予定です。Hトークンは、インセンティブ機能およびガバナンス機能の両方を兼ね備えた設計となっています。

Hトークンの主な用途は以下のとおりです：

  • zkProoferノードの認証作業参加へのインセンティブ付与
  • 検証可能な認証情報およびID認証に関連する手数料の支払い
  • コミュニティガバナンスおよびID発行メカニズムの調整への参加
  • エコシステムインセンティブやエアドロップ報酬への割当て

4. 開発過程とエコシステム戦略


Humanity Protocolは2023年に設立され、創業者兼CEOのTerence Kwok氏をはじめ、ブロックチェーンとテクノロジー分野で豊富な経験を有するメンバーが参画しています。設立以来、複数の資金調達ラウンドを完了し、累計調達額は$5,000万を超えています。主な投資家には、 Pantera CapitalJump CryptoAnimoca BrandsPolygon などの著名な機関が名を連ねています。

4.1 完了済フェーズ


  • 2023年設立。手のひらスキャン、人間ID登録、RWTテスト報酬メカニズムを実装済
  • テストネットをユーザーおよび開発者向けに公開し、フィードバックを収集

4.2 進行中フェーズ


  • ゼロ知識認証のオンチェーン展開を実施中
  • zkProoferノードの募集およびエアドロップ報酬の試験運用を実施
  • PoH手のひらスキャン認証モジュールのサードパーティ統合を支援するAPIとSDKをリリース

4.3 今後の開発方向


  • メインネットの正式ローンチ。RWTのHトークンへの交換およびパブリックチェーンガバナンス開始
  • 検証可能な認証情報のユースケース拡大（例：KYC、教育、金融、チケット発行）
  • 垂直統合パートナーシップの拡充（例：ApeChainがzkProoferネットワークに参加）
  • 企業向け統合（金融機関、イベントプラットフォーム）および業界特化型アプリケーションの支援

5. ユースケースと潜在的価値


Humanity Protocolは、人間中心かつプライバシー重視の分散型ID認証ネットワークを構築し、Web3領域に信頼性の高いIDインフラを提供しています。革新的な技術とインセンティブメカニズムを通じて、現在のデジタルID認証の課題を解決し、人間を中心としたデジタル社会の健全な発展を促進します。その分散型IDシステムは、以下を含む幅広い応用可能性を有します：

  • DeFiおよび金融サービス：シビル攻撃の防止とプラットフォームのセキュリティ強化のための信頼できるID認証
  • Web3ガバナンス：投票およびガバナンス参加者の一意性と真正性の確保
  • ソーシャルメディアおよびコンテンツプラットフォーム：偽アカウントやボット対策のためのユーザー認証
  • デジタルIDおよび認証：統一されたデジタルIDにより、登録・ログインプロセスの簡素化を実現

今後の導入拡大とエコシステムの成熟により、Humanity ProtocolはWeb3世界における信頼性のあるIDインフラとしての地位を確立し、健全なデジタル社会の発展を促進することが期待されます。

6. MEXCでHトークンを購入する方法


Humanity Protocolは、プライベートかつ分散型のハイブリッド型ID認証システムをテストネットユーザーに提供しています。手のひら認証とゼロ知識証明を組み合わせることで、安全性が高く人間中心でボットに強いWeb3の基盤レイヤーを構築します。テストネット期間中は、RWT報酬メカニズムを通じてそのサービスを体験できます。メインネット稼働後には、ID認証情報、ガバナンス機構、エコシステム連携などのサポートが拡大されます。

現在、MEXCではHトークンを上場しており、ユーザー様は最低水準の手数料で取引できます。

1）MEXCアプリまたは公式ウェブサイトにアクセスし、ログインします。
2）検索バーに「H」と入力し、「H」の現物または先物取引を選択します。
3）注文タイプを選び、数量・価格などの条件を入力して取引を完了させます。

MEXC Airdrop+ イベントページへアクセスし、Hトークンのエアドロップイベントに参加して追加報酬を獲得することもできます！

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

