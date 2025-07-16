Humanity Protocol（H）：プライバシー重視の分散型IDインフラの構築

人工知能や自動化技術が広く普及・発展する以前から、偽のIDや人格、ボットによる活動はインターネット上に蔓延していました。近年ではAIなどの関連技術がさらに進化したことで、これらの問題はより深刻化し、デジタルプラットフォームやエコシステムにおけるセキュリティと信頼性を脅かしています。Humanity Protocolは、これらの課題に対処するために設計された、イーサリアムレイヤー2のzkEVM分散型ID認証プロトコルです。非侵襲型の生体認証技術とゼロ知識証明を活用し、プライバシーを重視した人間中心のデジタルIDシステムの構築を目指しています。





















Humanity Protocolは、生体認証手段として手のひら認証技術を採用しています。個人ごとに固有な手のひらの特徴を活用し、一意性を保証します。認証プロセスでは、手のひらのスキャンを不可逆的な暗号表現に変換し、これをゼロ知識証明技術と組み合わせることで、生体データを開示することなく安全なID認証を実現します。









Proof-of-Humanity（PoH）は、Humanity Protocolの中核となるコンセンサスメカニズムです。ネットワーク参加者が実在する唯一の人間であることを検証するために設計されています。分散型の認証ノード（zkProofer）がユーザーの手のひらデータを検証することで、ネットワークのセキュリティと整合性を確保し、ボットや偽IDの介入を防止します。









Humanity Protocolは、分散型ID（DID）の作成と、検証可能な認証情報（VC）の発行をサポートしています。これにより、ユーザーは複数のプラットフォームやアプリケーションにおいて、自身のIDやステータスを証明することができます。これらの認証情報はユーザー自身が完全に管理できるため、データのプライバシーと移植性が確保され、プラットフォーム間でのIDの相互運用性が実現します。













Hトークンの主な用途は以下のとおりです：





zkProoferノードの認証作業参加へのインセンティブ付与

検証可能な認証情報およびID認証に関連する手数料の支払い

コミュニティガバナンスおよびID発行メカニズムの調整への参加

エコシステムインセンティブやエアドロップ報酬への割当て

















2023年設立。手のひらスキャン、人間ID登録、RWTテスト報酬メカニズムを実装済

テストネットをユーザーおよび開発者向けに公開し、フィードバックを収集









ゼロ知識認証のオンチェーン展開を実施中

zkProoferノードの募集およびエアドロップ報酬の試験運用を実施

PoH手のひらスキャン認証モジュールのサードパーティ統合を支援するAPIとSDKをリリース

















Humanity Protocolは、人間中心かつプライバシー重視の分散型ID認証ネットワークを構築し、Web3領域に信頼性の高いIDインフラを提供しています。革新的な技術とインセンティブメカニズムを通じて、現在のデジタルID認証の課題を解決し、人間を中心としたデジタル社会の健全な発展を促進します。その分散型IDシステムは、以下を含む幅広い応用可能性を有します：





DeFiおよび金融サービス：シビル攻撃の防止とプラットフォームのセキュリティ強化のための信頼できるID認証

Web3ガバナンス：投票およびガバナンス参加者の一意性と真正性の確保

ソーシャルメディアおよびコンテンツプラットフォーム：偽アカウントやボット対策のためのユーザー認証

デジタルIDおよび認証：統一されたデジタルIDにより、登録・ログインプロセスの簡素化を実現





今後の導入拡大とエコシステムの成熟により、Humanity ProtocolはWeb3世界における信頼性のあるIDインフラとしての地位を確立し、健全なデジタル社会の発展を促進することが期待されます。









Humanity Protocolは、プライベートかつ分散型のハイブリッド型ID認証システムをテストネットユーザーに提供しています。手のひら認証とゼロ知識証明を組み合わせることで、安全性が高く人間中心でボットに強いWeb3の基盤レイヤーを構築します。テストネット期間中は、RWT報酬メカニズムを通じてそのサービスを体験できます。メインネット稼働後には、ID認証情報、ガバナンス機構、エコシステム連携などのサポートが拡大されます。









3）注文タイプを選び、数量・価格などの条件を入力して取引を完了させます。







